Nacho: "Al final los reyes siempre caen en todos los sitios"

Voz 1 00:00 qué tal Nacho buenas noches pues noche tan dura vaya derrota ante el Ajax que ha sido mejor

Voz 1425 00:06 echa de la Champions y bueno lo primero felicitaba Ajax que ha hecho un partido prácticamente perfecto no para para echarnos de de la competición que que siempre soñamos no es verdad que somos los reyes de la Champion en lo que hemos conseguido en los últimos años a lo qué es lo que creo que con el paso de las semanas y los años se recordará pero para nosotros es una noche muy dura no sólo por lo que ha pasado hoy creo que es una temporada muy complicada para todos hay que está en las bueno ahí la hermana Si los jugadores los primeros años

Voz 1 00:35 aliente te voy a dar un poco mi parecer desde fuera parece que el equipo ha salido con mucha ansiedad con mucha presión incluso por momentos había pánico

Voz 1425 00:46 bueno pánico no creo que esté clubes Esther club está camiseta estos jugadores todos hemos pasado por el partido es incluso más importantes que le hoy sabiendo lógicamente la responsabilidad que tenemos un partido como el de hoy que además teníamos un marcador favorable creo que no creo que no no se habla de pánico pero sí lógicamente porque venimos de una semana que ha sido complicada para nosotros prácticamente ha dicho adiós a la Liga fuera de la Copa del Rey yo hoy pues era era una final no como te digo creo que este equipo contra está acostumbrado a jugar finales pero pero bueno yo un momento duro e lógicamente no no toda la vida se Champions ya ahora cuando hay que ser hombres Si estar en el Málaga

Voz 2 01:22 ya trece años que el Madrid no se quedaba fuera de todo en el mes de marzo desde el dos mil seis Carvajal no ha podido ser más gráfico no ponemos colofón a una temporada de tierra

Voz 1425 01:34 qué que vamos a decir que lo que pensamos todos en mi caso nunca me ha tocado vivir una una situación así es complicado que el fútbol es muy fácil no cuando se levantan títulos todos estamos ahí somos felices todo es maravilloso pero no sé cómo no el de hoy no sólo como el de hoy sino como la semana pasada también los partidos contra el Barcelona pues donde hay que ser hombre hay que levantar la cabeza y sabe lo lo consiguió en el pasado aprender de los errores y lógicamente y debemos mirar para el futuro que creo que con orgullo porque nosotros siempre hemos defendido esta camiseta

Voz 3 02:05 supongo que será difícil sacar conclusiones pero pero en directo Carrusel deportivo del primer futbolista en salir después de la eliminación histórica del Madrid octavos en Champions no cuadra Caixa

Voz 1425 02:16 cuatro derrotas el fútbol es el que es el fútbol no pasas de un de un mes a otro de lo más alto lo más bajo pero esto es así como te digo al final los reyes siempre caen en todos los sitios no en nosotros hemos hecho creo que que es una temporada maravillosa donde hubiese ganado Champions que no es nada fácil como he dicho antes seguramente con el paso del tiempo se recordaba lo que han hecho todos estos jugadores

Voz 4 02:37 orgulloso de este equipo porque creo que siempre

Voz 1425 02:39 dado siempre las buenas y en las malas ha estado defendernos de este escudo con orgullo sabemos que lógicamente el aficionado estará porque a estas alturas no nos jugamos nada los primeros afectados somos nosotros lo amigo que podemos es darle las gracias por el apoyo siempre el apoyo que tendrá N de pueblos por estos jugadores porque creo que lo hemos dado todo y ahora vamos a apretarnos confiar en esta plantilla hay apretando sobre todo va que viene ahora que se que es difícil para todos

Voz 4 03:05 Nacho después de esos dos partidos complicados dos derrotas de los clásicos hoy ha sido más por cansancio por esa falta de gol que habéis tenido también en los últimos encuentros va

Voz 1425 03:17 a falta de gol de los ha metido cuatro goles a la defensa y creo que el Ajax también ha hecho un partido espectacular se junta todo lo bueno es que pueden ser cosas una