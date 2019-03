Mijatovic: "Quedarse fuera de tres competiciones en una semana tiene que ser muy duro"

Voz 1 00:00 Pedja Mijatovic hola muy buenas hola Manu buenas

Voz 2 00:03 tú qué

Voz 1375 00:05 tienes probablemente más conocimiento de causa recuerdas una semana así en la historia del Real Madrid

Voz 3 00:13 sinceramente no te más una semana horrible horrible quedarte fuera de tres competiciones tiene que ser muy duro puedo imaginar cómo se sienten tanto los jugadores como el entrenador en este caso también directivos señor en una semana única digamos negativamente hablando

Voz 1 00:31 es una es una pena de verdad es que yo yo no me no me lo esperaba no me lo esperaba de verdad sobre todo esta noche

Voz 3 00:37 con la Liga ya desde hace mucho tiempo transmitiendo los partidos con los otros me decía que la Liga más de seis siete puntos de ventaja pues difícilmente lo puedes recuperar luego en la Copa ha pasado lo que pasado pero no

Voz 1375 00:50 no entraba yo que nadie nadie yo no me lo espero que todos pensábamos que era pulsar el botón de la Champions y que veríamos a un equipo motivado pero es que tampoco han salido motivos es que ya el botón de la Champions lo pulsa tampoco les motiva que pasa porque el equipo no ha salido mal pero duró seis minutos siete

Voz 3 01:07 el equipo durado siete minutos hasta que se ha marcado el primer gol pero luego no es solo si analizas muy bien el primer partido también en Ámsterdam pues la primera parte ha sido horrible ves Ajax ha sido muy superior luego en segunda parte el Madrid ha mejorado mosquito marcado dos goles conseguir un buen resultado pero aún así y a mí por lo menos no me ha transmitido esta confianza es decir bueno está este año vamos por la cuarta consecutiva no porque cuando un equipo tiene tantas opciones en primer parte prácticamente no existe luego en segunda parte mejora algo pero mejoras sin ningún orden táctico mejora porque a lo mejor algún jugador pues estar más más motivado que otro y a lo mejor les sale una genialidad pero el nivel de de del equipo nivel de de un orden táctico y eso pues Madrid sufre desde principio de temporada y eso es una cosa os aclara no así que ha sido una noche muy complicada hay imagínate que eran tres tres meses de competición me

Voz 1375 02:01 dónde podrían vagina de cinco de marzo se preocupa sin pelear por nada te preguntaba Dani antes han pasado un rato y evidentemente y piensas lo que antes te escuchaba no crees que es un fin de ciclo que el Madrid ha tocado fondo y que toca empezar una nueva etapa

Voz 3 02:18 vamos de te te he escuchado con mucha mucha atención en tu análisis te voy a decir que los clavado pues ha hablado de de de muchas circunstancias que han llevado hasta hasta ese término no así que suelen pasar suele pasar yo personalmente pienso que es un final de ciclo y hay que decirlo porque no porque en cada cosa tiene su inicio y su fin esta generación hay que reconocerlo y tampoco llevar ahora que hay que ser tan negativo esta esta generación saldado muchísimas alegrías el duda yo creo que nadie lo va a repetir sin posible que alguien consiga tres veces ganar la Champions consecutiva Otero también lo decías tú dentro de análisis que se han hecho bastantes errores en planificación deportiva no sólo en este verano sino también en veranos pasados no el Madrid lleva prácticamente tres años fichando jugadores y gastando dinero como decía Dani pero no he visto ningún jugador que dado con esta clase que puede ser no se democristianos que difícilmente lo puede conseguir pero algunos otros que ha negado a lo largo de esos últimos años así que eso poco a poco te llevan una situación que vives esta noche no un equipo que quiere un equipo que y es que tienen ganas y no puedes decir que no han tenido ganas hay jugadores que no están en buen momento y eso sí que es una una realidad pero el equipo quiere pero no puede no puede porque no se sienten bien no se sienten bien suena equipo que que juegan un fútbol donde yo quiero ver algo pues no no lo puedo ver prácticamente desordenada muchísimos fallos y errores defensivos un equipo que evidentemente no tiene gol eso ya es una una realidad todo eso conjunto pues te hace de de de de de sacarte fuera de todas las competiciones el mes de marzo es eso sí que es preocupante

Voz 1375 04:03 te sorprendió lo que ayer dijo o Modric estaba apuntando Dani también te sorprendió que un peso pesado una voz autorizada a alguien como Luka Modric que puede decir eso te sorprendió que en la previa el partido de Champions con un tono respetuoso absolutamente pero dijera lo que dijo ayer esperaba que algunos compañeros hubieran dado un paso al frente no sé si se olía algo pero esas palabras de Modi a que te sonaron ayer

Voz 3 04:24 el primero es un chico un gran profesional es un chico muy sincero y cuando habla pues habla de corazón y él mejor que nadie pues sabe perfectamente bien lo que lo que está pasando y ayer su mensaje lo entendió como diciendo bueno hasta ahora pues hemos estado como hemos estado pero tenemos que mejorar primero él y luego todos los demás no y luego pues también habló un poco de Cristiano que también es una realidad es un jugador que que le echemos de menos muchísimo no tanto en la Liga por qué año pasado también el Madrid se quedó tercero en Liga de decir diecisiete puntos menos que el Barcelona pero en cuanto a la Champions un jugador que es capaz de meter en un año quince goles en esta competición pues claramente lo tienes que echar de menos no en esta competición sí que lo que ha hecho sus declaraciones no

Voz 1 05:09 no ha hablado de nadie en concreto pero todos nosotros

Voz 1375 05:12 los que tenemos aquí seguimos seguimos el fútbol sabemos que que hay jugadores que no rinden bien qué jugadores que quizás no tienen esta capacidad goleadora que nosotros queremos que tenga no creo es que ahora el Madrid es que no sabemos si va a poner muy nervioso poco mucho o nada debe cargarse a Solari o dejarlo hasta final de temporada y pensar ya en un recambio de aquí al verano

Voz 3 05:35 no sé qué decisión van van a tomar pero yo creo que eso no tiene mucha mucha importancia ahora ven si lo que viene ahora es quién viene quién viene y quién se encarga del equipo no yo creo que eso no tiene ninguna importancia ahora hay que concentrarse para lo que queda por lo menos dejar una buena imagen pelear por la Champions porque eso no es una situación fácil hasta como tercer clasificado nunca se sabe qué puede pasar no porque el equipo está prácticamente roto y los jugadores están preocupados así que hay que pelar dejar una buena imagen los restos de que queda de competición y los directivos en este caso presidente porque Madrid no tiene la dirección deportiva el presidente y su gente de confianza pues tienen que que hacer todo lo posible para para hacer buenos fichajes y por lo menos traerlos jugadores que pueden de una manera supo suplir todos los jugadores que en largo de esos últimos años son salir de este club

Voz 1375 06:28 la última que te hago la vamos a tratar ya en el Sanedrín vamos a empezar ahora mismo antes de que salgan protagonistas crees que Mourinho sería una buena solución

Voz 3 06:35 ahora Mourinho es muy amigo mío eso ya lo ya lo sabéis si es un entrenador que a mí personalmente me gusta mucho pero se hablará se hablará de Morín se hablará de muchísimos entrenadores de aquí a final de temporada no sé qué decisión va van a tomar las personas que tienen que tomar este tipo de decisiones pero pero seguramente el Madrid necesitará un entrenador para para eso próximos sean Mourinho sea cual cualquier otro pero esa es ese es un hecho no pues Madrid necesita un buen entrenador también necesita muchísimos jugadores muchísimos juegos