Toni Kroos: "Este año no hemos tenido el nivel para ganar cosas, no como las otras temporadas"

eh eh eh no lo vemos jugaron Mallén

partido con tropiezo para mí hemos amonal pero al final si no hemos tenido el el nivel para para ganar los cosas esta año porque a veces vemos claro bien a veces mal pero no como los últimos años cuando hemos casi siempre casi siempre muy bien viene

Voz 1501

01:29

no he hasta Toni hoy por primera vez o creo yo que por primera vez ha escuchado los pitos del Santiago Bernabéu cómo te has sentido Iker sientes ahora mismo qué piensa sobre esas esas protestas del público hace adujo