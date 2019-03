Álvaro Benito: "La reflexión es por qué hay jugadores que no han estado a su nivel"

Voz 0097 00:00 lo primero que hay que decir Si en estos esta semana ahí creo que hoy que hoy ya pues todo

Voz 1 00:06 yo adquiere una dimensión total de de de desastre debacle sí

Voz 0097 00:13 lo primero es que el cielo se ha tocado de una manera que no volver a tocar au Juan es muy difícil que lo volvamos a ver que eso también hay que tenerlo en cuenta no que estamos viviendo que estábamos viviendo esas cuatro Schäuble son cinco años tres consecutivas era algo lo normal rayando lo lo absolutamente extraordinaria a partir de ahí yo creo que hablabais fin el fin de ciclo el ciclo cambio cuando se fue cristianos a un equipo no puede ser igual si se va de los Chicago Bulls anunció un ciclo por mucho que se que Pippen Steve Kerr

Voz 1 00:43 lo leí

Voz 0097 00:46 se han quedado buenos jugadores yo estoy con lo que ha dicho Julio coincido que hay para mí el análisis profundo hay que hacer Por qué jugadores de primer nivel como todos los que habéis nombrado no han estado a su nivel este año por qué cuál es el motivo

Voz 2 00:59 el físico eh porque parecía que un tema físico pero quiero decir que para que con pintura se había arreglado pero que no el tema físico hasta hoy lo hemos visto estaban asfixiado los jugadores

Voz 0097 01:07 ahí estaba que esta reflexión porque te los Carvajal los Marcelo que Marcelo es joven todavía que Marcelo tiene treinta años de Marcelo no tiene XXXVI año que los Marcelo los ramos los Varane los Nacho los Carvajal Casemiro Kroos incluso Modric Lucas Asensio Bale Benzema son jugadores jóvenes son jugadores para rendir al alto nivel perfectamente vendía porque este año han estado prácticamente todos excluyendo quizá Benzema que a lo mejor no habría por tanto esta última semana los dos últimas dos semanas pero creo que ha estado muy bien durante la temporada porque todos han estado por debajo de sus posibilidades para mí ha estado eh eh ahí está el el quid de la cuestión ya focalizando en este último mes un estas últimas dos semanas donde ha desembocado todo ya estallado todo sea el Ajax y analizar la la eliminatoria el hayas te crea entre quince o veinte situaciones de gol claras en dos partidos como no va a pasar la eliminatoria si hubiese sido un milagro ya fue un milagro ganar allí pero como no va a pasar la eliminatoria si te ha generado entre quince o veinte situaciones de gol claro

Voz 2 02:13 las no me acordaba mucho de lo que ha dicho Romero muchas veces no es un buen central pero al lado de Ramos es mucho mejor Ignacio un gran central pero al lado de Ramos es mucho mejor que no no lo no lo digo por Varane y Nacho eh pero es verdad lo que dice Álvarez que no sé cuántas ocasiones le han hecho del Madrid