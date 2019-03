Manu Carreño: "Es un auténtico y rotundo fin de ciclo para el madridismo"

Voz 1375

00:00

bienvenidos a este Larguero que va a estar dedicado prácticamente en su totalidad a la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones venía de un uno dos en Amsterdam había ganado en el partido de ida en el Johan Cruyff Arena yo ha perdido uno cuatro ante un sensacional Ajax para quitarse el sombrero el partido que ha hecho el equipo holandés enhorabuena al Ajax que se mete en los cuartos de final de la Champions un Real Madrid que ha sido un auténtico desastre y que ha sido la confirmación de lo que venía apuntando en esta temporada los de Lopetegui fue un pegó T que salió como salió deprisa y corriendo a las ocho jornadas a destituido luego llegó Solari que se convirtió en un segundo parche provisional pero disimulando lo con eso de contrato ampliado pero eso ya siendo un parche y además Cristiano se fue no llegó nadie que hiciera los goles de Cristiano con todos los pasos que se han ido dando durante la temporada hoy el Real Madrid por B ha llegado al partido clave de la temporada sin Cristiano traspasaba la Juventus con Mariano que fue el que llegó por Cristiano en la grada con Ramos en la grada pero sancionado con Bale en el banquillo con Marcelo en el banquillo con Asensio en el banquillo con Isco en la grada más del equipo más de la mitad del equipo titular de este Real Madrid que ha sido las tres últimas temporadas campeón de la Champions más de la mitad del equipo titular sin estar en el equipo titular luego han entrado Elia Asensio porque sean lesionado desgraciadamente Vinicius y Lucas Vázquez bueno si de alguna manera se me ocurre resumir lo que ha pasado hoy es fin de ciclo con mayúsculas esto me recuerda mucho a lo que le pasó al Barça en aquella final de Atenas contra el Milan aquel cuatro cero que también fue un fin de ciclo hoy es un fin de ciclo que vamos a analizar por qué se ha llegado a porque esto no es culpa sólo de uno no se puede señalar sólo a este o al otro esto es culpa de varios para empezar del presidente de Florentino Pérez que decidió vender cincuenta goles sino comprar ninguno a cambio decidió vender a Cristiano Ronaldo no traerá nadie pensando que Benzema y Bale por arte de magia los iban a marcar Ebay los está marcando ni Benzema tampoco bastante mejor el francés que el Gales pero ninguno de los dos sabe hacer de Cristiano porque no lo ha hecho nunca Joy qué estará pensando Cristiano en Turín primera temporada del Madrid sin Cristiano en marzo a cinco de marzo adiós a las tres competiciones primer error en la planificación deportiva del mismo que fue el gran culpable de los éxitos en los años anteriores pero claro si vas debilitando la plantilla va a Cristiano llega Mariano a James Rodríguez y llega Ceballos va Pepe llega a Vallejo va a Morata nipones a Borja Mayoral claro al final el escudo pesa la camiseta pesa pero los milagros no siempre existen hoy el Madrid ha pagado los platos de una mala planificación deportiva el principal responsable de la mala planificación deportiva es Florentino Pérez el segundo el entrenador Solari no puede llegar a este tramo de la temporada ya sé que hemos ni hablando todos los domingos y hoy tenemos un sanedrín especial vamos a estar todos aquí vosotros también opinando oyentes de El Larguero de la SER pero no puede ser que llegue el momento crucial de la temporada tengas a Bale en el banco a Marcelo que ha visto los noventa minutos desde el banquillo Asensio en el banquillo a Isco en la grada a Mariano en la grada pero si te hace falta gol a quién sacas para meter goles si los tienes a todos o en el banquillo o castigados a la grada lo he venido diciendo estos días Solari que está tomando decisiones justas no ha sabido ser tampoco muy inteligente ya ha dejado a todos los pesos pesados en la grada cabreados o en el banquillo en qué abonados al cable hasta el representante de Bale que ayer se metió la rajada del día bueno con todo esto se llega a esta situación y por supuesto no se pueden escapar de rositas los jugadores lamentable el momento físico futbolístico de la gran mayoría de estos jugadores a los que me da la sensación qué parte del Bernabéu les perdona porque tenían un crédito ganado inmerecido Éstos son los mismos que les han hecho tocar el cielo y eso el madridismo no lo olvida son los mismos que les han dado lo que nunca nadie había hecho en el fútbol tres Champions seguidas cuatro de los últimos cinco años el Madrid ha ganado la Liga de Campeones por eso hoy el Real Madrid ha reaccionado la afición del Real Madrid ha reaccionado como reaccionaron en otro tiempo y en otro momento hubiera sido bien distinto aún así el madridismo está muy cabreado porque no sabía quién señalar hay una encuesta que ha tirado antes Dani Garrido director de Carrusel Deportivo en la web que sigue en marcha y que podéis seguir votando la pregunta es bien clara a quien señala como culpable de lo que ha pasado esta noche de lo que ha pasado en esta semana adiós a la Copa adiós a la Liga y adiós a la Champions en siete días en este auténtico y rotundo fin de ciclo para el madridismo