Álvaro Benito: "El análisis que hay que hacer es por qué jugadores de primer nivel no han estado a su nivel este año"

Voz 1375 00:00 eh vamos con el Sanedrín a termina por cierto Lucas Vázquez Javi si acaba termina Lucas vale

Voz 1 00:04 es ha dicho una frase que me ha encantado eh que pasa mañana IFE mañana pasa ponerme la camiseta del Real Madrid que es un orgullo creo que Lucas sí Nacho representan este equipo ya está aquí te está escuchando ayer le daba suerte en el larguero y ha hecho un partidazo playas y es justo cuartofinalista de la Champions escucha éxito del Larguero Manu Tagle Zico Nico Tagle Figo muy buenas buena cómo va pues me equivoqué anoche de este metraje y te suerte ser racistas del equipo ya te digo ya te dije suerte pero a partir de mañana pero al final habéis tenido suerte vosotros Vaya partidazo que habéis hecho enhorabuena

Voz 1893 00:36 sí sí sí sí fue fue el partido perfecto creo en lo que te he dicho no tuvimos la la primer partido tuvimos la eficacia Miner y bueno creo que ese uno soñaba no no llegaba a cuatro goles pero lo convertimos sí fue histórico

Voz 1375 00:53 fíjate que el Madrid no ha salido mal no ha hecho unos primeros una puesta en escena agresiva valiente yendo a buscaron a parecía que salía bien pero enseguida habéis cogido el control ya con el primer gol yo creo que hay les Abbey

Voz 1893 01:04 ves Avis desarmado no sí seguro seguro tuvimos esas dos chance las primeras chance fueron goles si eso cambió totalmente el partido porque bueno no estábamos con la clasificación a dentro obviamente falta mucho pero lo bueno que tiene este equipo que una vez que está arriba no no Estepona defender sino más bien al contrario si jugando sigue intentando para hacer el tercer cuarto Hay la verdad que fue pasó eso eso eso porque nunca nos vamos quizás en en los primeros diez minutos del segundo tiempo fueron los peores pero después con el tercer ha tranquilizado un poco

Voz 1375 01:36 no vive más feliz más tranquilo en tu caso querer defensa cuando enfrente no pues a Cristiano

Voz 1893 01:42 bueno esa clase jugadores Un paseo el Real Madrid también tiene grandísimos jugadores y hoy creo que fue fue un gran partido de todos nosotros póstumos al cien por ciento enfocados concentrados hasta el mínimo detalle que sabíamos que teníamos que jugarlo así para clasificar y lo logramos

Voz 1375 02:02 muy feliz cómo estará ese vestuario no como habéis estado ahí me imagino

Voz 1893 02:04 sí sí hay algo loco que pasó como que en el vestuario nos quedamos todos en un momento callados como diciendo que fuimos decimos no lo hemos hecho no hay por ahí uno no no cae ahora pero después más adelante va a recordar este momento porque en el fútbol a veces son más las pálidas que las buenas ahí estos son momentos únicos si hay que disfrutarlos

Voz 1375 02:25 la última Nico este Ajax mete miedo como para llegar hasta el final

Voz 1 02:27 él

Voz 1893 02:29 estamos muy bien estamos fuertes en enero quizás Nos caímos un poco pero volvimos a crecer si estamos bien estamos en las tres competiciones tenemos muchas ganas y creo que tenemos que tener esta misma mentalidad en todos los partidos porque pasa a veces que en la Liga por ahí bajamos un poco el rendimiento pero no yo creo que este este partido no va no a Soir muchísimo para para

Voz 1375 02:49 di un abrazo Nico me alegro por vosotros una cinco enhorabuena desgraciadamente para el fútbol español cae el Real Madrid anoche hablábamos con el lateral izquierdo argentino del Ajax y les decíamos todas la suerte en tu carrera a partir de mañana pero hoy se han cargado al al Real Madrid la hora que ha sido un partidazo de playas ahora Iturralde González árbitro hola y tú os vamos a noches yo creo que sólo un par de jugadas que comentar muy rápidamente contigo la de el balón creada en el coda de Liga nada nada sigan sigan si luego lío ha estado en el balón este que sale del campo pero no sale el árbitro asistente dice que no que siga la jugada luego marca el Ajax dicen espérate hay que revisarlo han estado casi cuanto cuatro minutos cinco minutos esto no

Voz 0514 03:28 es es en lo que tiene que mejorar el bar no en la toma de decisiones sobre todo las que son objetivas si pasa y no al final cuan si hay duda hay que ratificarlo del árbitro pero que lo que son las perspectivas en el fútbol depende de que Cámara te ponían parecía dentro fuera a mi me parece que no sale del todo a mi me parece hay que medir la circunferencia tienen que salir muchísimo un balones para que esa

Voz 4 08:24 el que quiera criticar esta historia de él

Voz 1375 08:26 esto la vida que el deporte es decir tomo una decisión no vale lo que dice Romero ahí es fantástico para el documental no quiero decir en lo bueno y lo malo y lo que digo es que desde luego nadie esperaría que la cara de Ramos en ese esa no no así el mejor día para grabar eso es evidente pero para el documental yo creo que sí

Voz 3 08:45 no soy yo el que se podía haber anulado pero porque desgravación hombre yo creo que es indecoroso que su equipo esté perdiendo abajo Itu este grabando arriba un documental yo creo que sinceramente Ramos cuando ha visto cómo se pone el partido podía haber tú

Voz 1375 08:59 yo no lo comparto para nada que anular la Gran Vía T

Voz 3 09:02 el documental yo creo que es indecoroso

Voz 1201 09:05 es lo menos interesante de la noche

Voz 1375 09:08 cómo te doy la palabra solamente tengo aquí la portada de Marca de mañana una portada con toda la grada del Bernabéu al fondo arriba en el marcador uno cuatro los escudos de los dos equipos dice el diario Marca Aquí yace un equipo es culpa de la Historia dos canario

Voz 1501 09:21 está aquí Toni Kroos o la Toni buenas noches qué día tanto

Voz 1375 09:24 viste todo lo que podía salir mal en el partido de hoy ha salido mal

Voz 2 09:28 sí cree que hemos empezado bien pero bueno todos estos puestos goles y rápido Si después es difícil porque hay que jugar muy bien hoy también en el premio oí bueno al final tenemos que aceptaba que que Ajax fue mejor equipo y en los dos partidos es duro aceptada esto pero bueno claro es somos muy intereses porque estamos fuera de nuestra competición favorito

Voz 5 09:58 la única explicación las cuentas aquel el equipo hubiera cogió velocidad de crucero empezará de verdad ha ganado otra vez sentirse bien físicamente y de repente en una semana fuera de todo

Voz 2 10:08 claro es duro cree que bueno es que que queremos gana toro pero pero a veces nadie tenemos que decir que esta semana fue muy mal y no hemos jugado mal en cada partido pero pero por ejemplo el partido de Copa contra paso para mí hemos amonal pero al final sí

Voz 0097 10:34 bueno hemos tenido el el nivel

Voz 2 10:37 para para ganar los cosas esta daño porque a veces que claro bien a veces mal pero no como los últimos años cuando hemos baruc casi siempre o casi siempre muy bien viene

Voz 5 10:50 bueno pues ya está Toni hoy por primera vez o creo yo que por primera vez ha escuchado los pitos del Santiago Bernabéu cómo te has sentido Iker siendo ahora mismo qué piensa sobre esas esas protestas del público hace adujo

Voz 6 11:03 no no es problema para mí porque

Voz 2 11:05 nosotros somos triste y si el público también ha sido una una semana duro para ellos también con contra estas botas en casa así es pero cree que los los fans de de Van Man con nosotros cuando teníamos cuando ganamos

Voz 1375 11:22 pero claro es es es fácil

Voz 2 11:25 SER brava cuando ganas como les último tres años pero ahora tenemos que estar juntos también

Voz 1501 11:30 la última se marcha Toni Kroos que ya tenía la mayoría de así de atendernos en en español alzadas

Voz 1375 11:36 de los compañeros en el alemán

Voz 1501 11:39 sí ya decidió que hoy era el día de dar explicaciones

Voz 1375 11:41 a Quito uno de los exactamente lo decía Romero pues uno de los pesos pesados de veis es sabía algo de sino a mí si no digo yo no lo he visto pasar la verdad no digo que igual esta noche sale y Lay y quiere decir algo agradecer esta noche

Voz 1201 11:54 no no no pasa ni por aquí no ha pasado por ahí no suele pasar tienes a todo el mundo no da igual esta noche sale y dar la cara a mano como decía Antonio Romero los que hablan siempre los españoles dentro de Ramos Carvajal Lucas nada

Voz 1375 12:08 en caso de que lo hubiera os paso vale si saliese por ahí Gareth Bale Nos pedís pasó

Voz 1201 12:13 además llevamos una cosa que seamos brazalete de capitán del Real Madrid lo hemos dicho del hemos dicho que se ha dicho que no vaya pero una cosa es claro luego se cabreada pero debe ejercerse

Voz 1375 12:23 luego se cabrea al representante de Bale también es dice que tal que cual así es que no hace falta añadir mucho más estaba la leyendo a la portada de Marca Aquí yace un equipo que hizo historia humillante final de un equipo irrepetible la portada el diario Marca de mañana el gallego preludia también Álvaro Benito ya Santi Cañizares que están por ahí los dos hola Álvaro muy buenas

Voz 1201 12:41 total Manu Yola Cañete qué tal buenas noches

Voz 1375 12:44 bueno sé queréis hablar todo acaba empezar a Romero hemos terminado cuanto los protagonistas o sea que estamos empezando el Sanedrín y la primera que se tirara todos es porque ha llegado al Real Madrid aquí de quién es la culpa si es que se puede señalar a alguien había pedido la palabra gallego bueno yo quiero decir

Voz 0919 12:58 que lo primero que no me sorprende lo que ha sucedido hoy quizá no tan grave pero cualquiera que haya escuchado los últimos Larguero yo venía avisando que el partido tenía mucho peligro para el Real Madrid porque el Madrid estaba débil mentalmente débil en su fútbol tenía enfrente un equipo con desparpajo con soltura que ya le pegó un baño en la ida y qué iba a salir a jugar como ha salido a jugar hoy con la tranquilidad de que tenían todo que ganar y nada que perder el baño ha sido histórico creo que el Madrid empezó a perder esta eliminatoria cuando Sergio Ramos decidió de una manera infantil y estúpida provocar la cartulina amarilla pensando ir dando a entender que la eliminatoria estaba sentenciada creo que ha sido un acto de soberbia como decía Romero que que tiene que hacer reflexionar mucho a Sergio Ramos también tengo claro que veníamos diciendo que el Madrid no estaba para grandes cosas estaba con el la carencia de gol de la carencia de la confianza que que le han transmitido los últimos malos resultados sino no era ahora en cuartos de final con un equipo medianamente armado el Madrid no iba a pasar adelante y luego ya en lo general pasada la el baño que le ha dado el el hayas evidente te ha comenzado la era post Cristiano Ronaldo comenzó en septiembre no se pusieron los los diques para que la sangría no no llevar a la situación que ha llevado Se decidió apostar por Gareth Bale Benzema o Asensio como grandes goleadores ya se venía advirtiendo que tenían que convertirse jugadores totalmente diferentes para llegar a esas marcas goleadoras que el Madrid esperaba pero esto ha sido tan grave que ahora lo que tiene que venir en el Real Madrid es una reorganización de la plantilla del cuerpo técnico espero este próximo verano tremenda

Voz 1375 14:49 me dice confirma Diego Miguel Fernández compañero de deportes Cuatro que hace ya un buen rato se marchó Bale del Bernabéu un buen rato sin pasar ni siquiera Porzuna vista no sé si John Jonathan Barnett va a hablar esta noche Bono me da que tampoco el representante de de Gareth Bale es que en noches como hoy hay que dar la jeta por lo menos ya que no habladas en el campo de la fuera que no pasa nada eh fin de ciclo es fin de ciclo Julio Pulido Pepe Sámano Ivo y con con Santi con caña

Voz 3 15:17 pero yo sinceramente digo que no pero abiertamente claramente sea yo creo que sería un error que ahora el Madrid cayera en una revolución en pensar que no vale nada y que todo está mal y que hay que empezar de cero yo os doy nombres Ramos Modric Casemiro Asensio Isco Lucas Vázquez Vinicius propio Benzema ya no valen estos futbolistas hay que echarlos a todos y yo creo que han tenido una mala temporada eso es una realidad mucho es una muy mala temporada pero de ahí a hacer una limpia y que ahora todo sea un desastre que este equipo no vale para nada ni mucho menos osea yo creo que si yo tuviera que votar en esa encuesta de la cadena ser sin duda votaría en en en el epígrafe de falta de planificación de la directiva lo activa es es generosos a falta de planificación del presidente del Real Madrid Florentino Pérez que es el que toma las decisiones pero pero ya decir que es un fin de ciclo esa yo no creo que esta nómina de futbolistas que yo he dicho ya no tengan nada que hacer en el Real Madrid en el mundo del fútbol sinceramente

Voz 1375 16:23 doy marcha atrás un pelín con Romero en gallego que nos no sé si lo ha dicho pero para tierra Mary para Gallego es fin de ciclo

Voz 0239 16:29 para mí ese para ver el fin de ciclo porque tienes que agujero el entrenador nuevo veremos a ver si Solari termina la temporada tienes logró entrar no tienes que meter mucha guindilla en El Vestuario yo estoy compungido no es cuestión de echar por tierra a futbolistas que son aprovechables para el Real Madrid en un futuro no no muy lejano pero yo creo que sería yo creo que hay guindilla en fin ese fin de ciclo seguro Falagán

Voz 1375 16:52 eh

Voz 0919 16:53 yo creo que sí yo creo que eso es una nueva etapa pos Cristiano Ronaldo porque construir un equipo sin Cristiano tiene que ser un equipo diferente al que tenía el Real Madrid los jugadores serán buenos evidentemente no se gana entre Champions seguidas por el azar o por los árbitros a esa plantilla lo hemos visto jugar muy bien pero le has quitado una piedra básica mientras tienes que reorganizar el equipo de otra manera

Voz 1375 17:15 Pepe qué análisis hace de de estas estación porque se ha llegado aquí quién es el culpable si es fin de ciclo

Voz 8 17:22 pues a ver el final que casi que tiene que ver con lo segundo preguntas yo creo que para bien del Madrid yo diría que tendría que ser un fin de ciclo en la forma de pensar y de actuar el presidente ahí sí que creo que tiene que haber un cambio de ciclo no tanto en la plantilla porque Llorca llega un momento en el que ha querido rizar el rizo ya venía apuntando maneras como que que vale con que el entrenador me da lo mismo que sea el segundo el tercero que el octavo de la lista me vale un portero jugando igual no me hace falta un portero amenaza moro de Bale pero vez salen diciendo unas cuantas estupideces según acaba de ganar la Copa de Europa pero entonces le pongo al frente de la nave muy bueno en total finalmente parece que la ha querido como decir bueno esto yo lo puedo ganar yo porque mientras estrés Joy esto se llame el Real Madrid se gana porque si no es así se lo ha demostrado necesita un entrenador necesita un probablemente un director bueno sin probablemente un director deportivo hay ciertos códigos del fútbol Koenig ganando tres Copas de Europa consecutivas se pueden se pueden dando el lado creo que eso es lo que tiene que entender el el club sin desdeñar por supuesto las cosas buenas que ha hecho este presidente pero no puede decir contra ciertas cotas ciertos códigos del fútbol

Voz 1375 18:40 y a Álvaro Benito Santi Cañizares que habéis jugado los dos en el Real Madrid por qué se llega aquí porqué se toca el cielo tres años seguidos y este equipo llega donde ha llegado en siete meses cae al infierno y en una semana Tebas de la Liga de la Copa de la Champions que todavía están preguntando algunos sí es verdad es una broma porque

Voz 0097 18:57 sí bueno mano lo primero que hay que decir Si en estos en esta semana ahí creo que hay que hoy ya pues todo adquiere una dimensión total de de de desastre debacle sí lo primero es que el cielo se ha tocado de una manera que no volver a tocar au va ser muy difícil que lo volvamos a ver que eso también hay que tenerlo en cuenta no que estamos viviendo estábamos viviendo esas cuatro Champions en cinco años tres consecutivas era algo de lo normal y rayando lo lo absolutamente extraordinario a partir de ahí yo creo que hablabais del fin del fin de ciclo el ciclo cambio cuando se fue cristianos a un equipo no puede ser igual si Michael Jordan se va de los Chicago Bulls hay un fin de ciclo por mucho que se que Pippen Steve Kerr lo leí sabes se han quedado buenos jugadores yo estoy con lo que ha dicho Julio coincido que hay para mí el análisis profundo hay que hacer Por qué jugadores de primer nivel como todos los que habéis nombrado no han estado a su nivel este año porque cuál es el motivo yo creo que es físico

Voz 1375 19:59 yo parecía la más físico pero quiero decir que para que con pintura había arreglado pero que no que el tema físico hasta hoy lo hemos visto estaban asfixiado los jugadores

Voz 0097 20:06 ahí estaba yo creo que esta reflexión porque te los Carvajal los Marcelo que Marcelo es joven todavía que Marcelo tiene treinta años de Marcelo no tiene treinta y seis años que los Marcelo los Ramón los Varane los Nacho los Carvajal Casemiro Kroos incluso Modric Lucas Asensio Bale Benzema son jugadores jóvenes Osán son jugadores para rendir al alto nivel perfectamente vendía porque este año han estado prácticamente todos excluyendo quizá Benzema que a lo mejor no ha brillado tanto esta última semana los dos últimas dos semanas pero creo que ha estado muy bien durante la temporada porque todos han estado por debajo de sus posibilidades para mí ha estado eh ahí está el el quid de la cuestión ya focalizando en este último mes con estas últimas dos semanas donde ha desembocado todo ya estallado todo sea el Ajax y analizar la la eliminatoria el hayas te crea entre quince o veinte situaciones de gol claras en dos partidos como no va a pasar la eliminatoria si hubiese sido un milagro ya fue un milagro ganar allí pero como no va a pasar la eliminatoria Si te ha generado entre quince o veinte situaciones de gol en claras no me acordaba mucho de lo que ha dicho

Voz 1375 21:14 los Romero muchas veces no es un buen central pero al lado de Ramos es mucho mejor Ignacio son gran central pero al lado de Ramos es mucho mejor es que no no no no lo digo por Varane y Nacho eh pero es que verdad lo que dice Álvarez que no sé cuántas ocasiones le han hecho al Madrid

Voz 0097 21:28 sí lo digo las demandas igual si lo digo hoy que es el día más difícil para decirlo yo creo que hay que tener calma cara eh Se va a querer cambiar todo yo creo que el equipo obviamente querré tocarlo y hay que traer primeros espadas entre hay que traer algún primer espada importante vamos a ver si si

Voz 1375 21:44 puede

Voz 0097 21:45 que que agita la coctelera hay un poquito dos o tres elementos pero pero no hacer una revolución yo creo que hay jugadores que que obviamente tienen que dar mucho más eh los motivos pues eso me gustaría saberlo sin los técnicos han sido los elegidos o no si hay que traer al técnico elegido para que sus jugadores recubren su nivel si es un tema de los propios jugadores que que saciado de éxito hoy y a lo mejor no han preparado a nivel mental y con la capacidad de sufrimiento necesaria para este deporte para para ganar los grandes títulos pues todas estos interrogantes a los que se tiene que plantear que el trámite desgraciadamente el Real Madrid tiene tiempo de aquí a final de temporada para para hacerlo

Voz 1375 22:23 lo que van a ser estos tres meses Cañete con con el Madrid fuera de todo bueno pues tres meses

Voz 0410 22:28 es duros como viene siendo dura toda la temporada más duro que esta noche no va ser nada más duro que esta semana tampoco va a ser nada no pero bueno por ahondar un poquito de lo que comentabais

Voz 9 22:37 es el fin de ciclo efectivamente pues que

Voz 0410 22:42 cada temporada es un fin de ciclo y hay que hacer un ciclo nuevo y hay que hacer cambios en la el fin de ciclo tampoco es cambiar nunca tuvo una plantilla eso no existe en el fútbol el fin de ciclo es interpretar donde están las debilidades del equipo y donde se pueden mejorar pero las decisiones que se toman desde el principio de temporada no están siendo buenas primero dejamos o deja el presidente o deja la dirección o quién sea marchar a Cristiano Ronaldo evidentemente esto ya es un problema porque es un jugador que te estaba tapando muchas carencias porque si este equipo ha sido tres veces campeón de Europa evidentemente ha sido porque mucha gente lo ha hecho muy bien pero especialmente uno el que metía los goles en Turín el que metía los goles

Voz 1201 23:21 ah claro cincuenta años

Voz 0410 23:23 hay cincuenta el año en los sitios donde que hacerlo al Atlético limina Cristiano Ronaldo hace un par de años a le al Bayern de Múnich esta Cristiano Ronaldo contra la Juventus a Cristiano Ronaldo y resulta que quizá lo que está Arnaldo incluso sin estar en su mejor momento es el que al final es como el cuchillo en la mantequilla no y eso te tapaba muchas carencias muchas carencias

Voz 1201 23:43 lo siguiente que se hace es fichar un portero con

Voz 0410 23:46 con respeto para Courtois que no le voy a dar ni siquiera dar ninguna responsabilidad hoy que ha Vauxhall había un gol que tenía que haber parado pero que la pelotita no mes como iba a ser pelotita no por cierto casi era mucho más fácil evitar la falta allí en la esquina que para luego la la el el el disparo del del holandés pero tienes un portero que ha jugado tres años se ha ganado tres Champions

Voz 3 24:06 Ikea además cada partido de estos que

Voz 0410 24:08 contando los Bayern los Juventus el chico se crecía y los sacaba adelante porque se nos ha olvidado ya los patios Cacho Keylor que entonces ya esto no responde a la coherencia no responde ninguna las dos cosas la coherencia tercero

Voz 9 24:23 no se no se hace ninguna eh

Voz 0410 24:29 la reacción a la marcha de Cristiano no es que te vayas a perder a Cristiano es que para poder no digo suplir lo que no lo vas a poder suplir nunca pero por lo menos para poder compensarlo tú tienes que firmar a dos tipos porque uno es imposible que te igualen papá o al menos sea Semergen al gol que tiene Cristián IV ficha a un entrenador con contrato en vigor que está en la Federación Española de Fútbol y que con todos los respetos tampoco había ganado a nadie como para tener que ir allí como un elefante en una cacharrería quitárselo a la selección española de fútbol creando una crisis eh que mucha parte de culpa la tuvo el propio Lopetegui en la Federación Española de la selección española ir contra la opinión pública trayendo lo al club insisto un entrenador que tampoco es que hubiera inventado el fútbol no que no era un entrenador de primerísimo nivel en ese momento ojalá lo sea algún día yo creo que además lo puede ser eh entonces es que son decisiones todas muy malas

Voz 1375 25:27 y quiero preguntaros voy a tirar y no hay ninguna prisa vamos a hacer el nos queda todavía un rato largo hasta que venga Daimiel con la NBA quedaba queda media hora larga yo os quiero preguntar por el partido por la vi por las decisiones de hoy de Solari también por la por por los que estaban en la grada porque estaban en el banquillo y sobre todo porque va pasar a partir de ahora con con Solari sí sí hay que buscarle recambio ya hay que esperar a verano Mourinho del que hoy hemos visto de manera espontánea luego hemos hecho una encuesta preguntando y lo estamos haciendo en la web pero en dos otras ocasiones que Iván Álvarez iba preguntando aficionados de Mourinho Mourinho pidiendo Cobo la Mourinho me gustaría saber también vuestra opinión si creéis que sería una solución para el Real Madrid la vuelta de José Mourinho como está las encuestas ahora mismo el agua Javi Blanco

Voz 10 26:08 qué tal me voy a la primera que hemos puesto es la de la en la cuenta de Twitter de Carrusel deportivo quién tiene la culpa de la desastrosa temporada del Real Madrid pues el quince por ciento piensa que los jugadores el siete por ciento que la tienen Lopetegui Solari el setenta y seis por ciento la directiva en la planificación el dos por ciento señala otras razones luego en el Larguero al principio

Voz 0919 26:26 lo del programa hemos colgado es José Mourinho la absoluta

Voz 10 26:28 son para el Madrid el treinta y nueve por ciento piensa que si el sesenta y uno por ciento piensa que no ya hace unos minutos hemos colocado una tercera encuesta en la cuenta del Larguero estamos realizando el Sanedrín la situación del Real Madrid esto significa un fin de ciclo en el equipo madridista pues el ochenta y nueve por ciento piensa que si ochenta y nueve por ciento

Voz 1375 26:46 de los están tratando penséis que sí que es el final de ciclo de los madridistas que están diciendo rápidamente en los medios internacionales después de lo que ha pasado en el Bernabéu

Voz 11 26:55 en L'Equipe la desgracia en la Gaceta Ajax

Voz 1038 26:58 Azaña en el Bernabéu en Kicker una pérdida de cross inició la debacle del Madrid seno le Bailey papelón en Sky el Ajax no que al campeón de Europa llena bola escándalo en el Bernabéu déjame que te diga que Luis Suárez a tuitear ha dado la felicitación a sus compañeros de el access al Ajax a su ex club también en este caso Carlas Pujol que ha dicho enhorabuena al Ajax no sólo por ganar a un equipo como el Madrid sino por cómo lo han hecho

Voz 1375 27:21 seguimos en el Sanedrín de Larguero analizando la noche negra para el Real Madrid con este Real Madrid uno Ajax cuatro que ha puesto fin al campeón de la Champions esta temporada en Europa

Voz 12 27:31 pero en Europa en la Liga y en la Copa

Voz 1 32:57 tío esos mínimo dos semanas aproximadamente tres para Lucas Vázquez eh que tuvo que ser sustituido en el en el partido por esa rotura muscular lo de Vinicius es un golpe en la tibia ha preguntado dice que es un fuerte golpe iba cojeando mañana pruebas para el brasileño también tuvo que ser cambiado en el partido y Gareth Bale que se ha torcido el tobillo ha caído mal ya acabado el encuentro andando mañana también prueba para ese tobillo de Gareth Bale también va a ser baja para el partido frente al Valladolid el domingo recordemos que puede ir porque estamos en en la Liga y efectivamente abismo hablar de esto parece una quimera pero es una realidad y un dato importante también a mi modo de ver que hoy el Madrid jugaba un partido muy importante de Champions que no tenía goleadores y que tenía a Mariano amarilla en la grada totalmente Isco Alarcón Isco extra que fue titular indiscutible en las últimas finales hombre importantísimo que no ha jugado ni un minuto y que estaba en la grada cosa que evidentemente aquí no vamos a culpar a Solari porque

Voz 1375 33:55 culpa de todos pero Solari se aquí

Voz 1 33:58 Cao de eso hablando de de minutos es uno de eso hablamos ahora

Voz 1501 34:01 eh Mario ya no queda nadie por ahí no Marina o no queda nadie bueno los futbolistas de Haya estilo pues imaginar cómo ha salido de aquí felices es poco no he visto a varios que tenían alguna marca alguna cicatriz de los choques y demás pero vamos felices de la vida con sus marcas cicatrices de una noche histórica como ha hecho su su entrenador

Voz 1375 34:17 yo escuchando lo que decía es que creo que

Voz 1501 34:19 qué es más de fin de ciclo es el fin de una era dorada porque el Madrid ha sido

Voz 1375 34:24 estoy campeón de Europa

Voz 1501 34:25 mil y pico día sí y tal pero sí que creo que el grueso de la plantilla es más que aprovechable porque es bastante joven sí que entiendo que a lo mejor se resiente un poco y que hay algunas bajas traumáticas que hay que dari que a dar yo creo me da la sensación oso eso creo yo por lo que se que esto no va a variar demasiado el plan que había en verano quiero decir que el plan iba hacia adelante con Milagros y un milagro con temporada con título sin temporada con título hubiera ido exactamente igual creo que va a las tocar muy muy poco

Voz 1375 34:54 que que hubiera pero yo creo que es que lo dije empezando la temporada casi empezando la temporada cuando lo de Lopetegui cuando se transmite porque se ha transmitido la sensación de que es una temporada de transición

Voz 3 35:06 eso

Voz 1375 35:07 no no no no puede acabar bien ahí en cierto modo se ha transmitido que es una temporada de transición a ponemos a Lopetegui ahora vamos a Solari algo algún título caerá bueno si no llega Cristiano lo cuenta y te la pegas y claro nadie contaba que una temporada transición fuera una temporada de de de de de Inés Sastre absoluto mes de marzo si de mes de marzo claro

Voz 1201 35:26 a que tiene que buscar un entrenador para hacer un proyecto todo proyecto que salga que llevar la cabeza de un nuevo entrenador que esa es la historia porque claro hablamos de

Voz 1 35:34 así de altas pero tendrá que buscar primero lo más importante el entrenador

Voz 1501 35:38 yo no quiero llevar a todo el mundo en cuanto el tema del gol porque es así está claro que hace falta gol es que son número puro estado

Voz 1375 35:45 diga pero hay que decir que el año pasado

Voz 1501 35:48 con Cristiano Ronaldo el Madrid casi en enero todavía no sabían de lo de la película tampoco en Liga en Copa en en Champions con el abierta o con el estaba medio muerto que luego verdad que que es un jugador sideral sideral no

Voz 1201 35:59 el año pasado el año pasado en la primera fase de la Liga de campeón

Voz 0239 36:01 Cristiano más me parece habló de memoria Margalef once goles

Voz 1201 36:05 no pero quiero decir que que quién es decir que marca diez once goles que estaba aquella campeones

Voz 1501 36:10 estaba muerto igual que el le iba a pasar por encima que da saque decir que el equipo estaba más solo

Voz 1201 36:14 no sé si eso sí pero que el año más siempre llegan los Ronaldos eliminado de Copa

Voz 1501 36:17 no digo que siendo jugador sideral que es sideral seguramente el mejor de la historia del mejor club de la historia y no creo yo que Cristiano Ronaldo viera mejora el rendimiento de Toni Kroos de Luka Modric de Sergio Ramos de Marcelo Risco

Voz 1201 36:29 a lo mejor no pues a lo mejor lo Azón yo lo mejor

Voz 1375 36:31 ha dado un solo jugador es imposible

Voz 1201 36:34 ya sé que a lo mejor si tienes cuatro ocasiones si tiene sacristía carretes dos eso no es que eso es el fútbol va ganando partidos el equipo va cogiendo confianza el equiparse va uniendo el equipo tiene mejor herida a mi casa

Voz 0097 36:47 exactamente todos lo todo lo contrario Mario y la respuesta que si Cristiano hacen mejores a todos sus compañeros la respuesta es completamente sí rotundamente sí primero lo que te da a nivel emocional saber que tienes contigo eh al Cid Campeador ahí en en la punta del ataque lo que infunden los rivales ya no no es lo mismo defender a un Real Madrid con Cristiano Ronaldo en sus filas que sin Cristiano Ronaldo fila pero

Voz 1501 37:12 Álvaro luego luego obviamente

Voz 0097 37:15 a los los los datos los goles que te que te materializa y hacia dónde aquel momento anímico te llevan los goles en un partido porque hoy por ejemplo hoy vamos a ver imagínate que el remate ese Varane dan el palito La en El Larguero y en era al al estadio emocional que te lleva ese gol

Voz 1375 37:32 es otro partido claro duele claro pues se hace

Voz 0097 37:35 ese es el otro partido total a esos lugares sólo hacia los que te llevabas los goles de Cristiano Ronaldo el Pierre una cosa marginal

Voz 1501 37:42 no os dejamos a punto casi completamente la razón salvo una cosa visto el nivel sea verdad que Cristiano te hacen mejor sin ninguna duda pero visto el nivel tan bajo de muchos jugadores titulares indiscutibles en el Real Madrid y que lo en el año pasado lo seguían siendo este año mucho tenía que remar cristianos sólo mucho es lo que es

Voz 29 37:57 lo primero regule dicho eso es lo primero que le ha dicho a Manu

Voz 0097 38:00 esta noche que para mí el análisis es porque jugadores de primerísimo nivel eh no han estado tan lejos de su nivel es totalmente

Voz 3 38:08 sí quería hacer un apunte perdona sobre esta manida falta de pegada del Real Madrid que es una realidad que el Marino tiene pegada pero es que el Real Madrid tampoco tiene defensa al Madrid le han hecho diez goles diez goles en los últimos

Voz 1201 38:20 cuatro partidos el Madrid jugó en el Bernabéu ya metido sólo uno los cuatro partidos los ha perdido ya metido tiene tú sabes cuál es

Voz 0410 38:27 el el primer argumento de una defensa la primera herramienta que utilizan una defensa era la táctica la táctica la ubicación luego hay quién hace milagros en una carrera en un duelo en un en en una lectura una visión de juego que que intercepta pero no que lo primer la primera herramienta que tiene que tener una defensa es la táctica apoyada además por la presión el sostén del centro del campo y eso sabes que eso se trabaja del entrenador pese trabaja en los entrenamientos no lo ha tenido en torero digo esto

Voz 3 39:01 la falta de pegada porque si el análisis se cierra su

Voz 1201 39:04 lo ha que el Madrid no hubiera estado muy delgada

Voz 3 39:06 creo que es un análisis incompleto no lo digo para la planificación de la próxima temporada que si se piensa que con la llegada de un goleador el año que viene al Real Madrid Se van a solucionar todos los males del Real Madrid creo que es una análisis incompleto que a este equipo le faltan otros resortes también que tiene que mejorar de cara a la próxima cumbre todos los tesoros por

Voz 0410 39:27 mientras que arriba mientras que arriba así que el gol depende mucho del talento mucho atrás todo depende mucho de la baja

Voz 1375 39:36 al equipo de trabajo está claro pero fíjate fíjate fíjate lo del Barça que decía hay el ejemplo es lo que pasó en la semifinal en el partido de vuelta el Barça pues pues no mereció el cero tres Nos pareció casi todos más abultado de lo pero tuvo dos y metió tres porque apareció Luis Suárez luego pues al final en partidos en los que no está muy bien tiene un tío que arriba marca diferencias y el Madrid no ha tenido la última década y ahora pues porque estoy de acuerdo con Mario probablemente no hubiera jugado mejor Cross o no hubiera obra si como dice Álvaro Benito no lo sí pero el Madrid te tiene tres ocasiones ten chufa dos con Cristiano Ronaldo y este año no

Voz 1201 40:09 sí pero yo no la verdad es que es verdad que es

Voz 1501 40:11 fundamental en el gol que lo más caro del fútbol y que es que Cristiano era un especialista como como no hay otro en el mundo hay balones ya delante del portero macho que es que hasta lo centrales o laterales o los suplentes tienen que meter mosaicos

Voz 1201 40:23 hay que meter Santa que estoy malísimo horrible es el caso del día debe no no ha sido el caso es que en el día de hoy estamos hablando ahora a un equipo en el día de ocasiones no era el remate de Varane está muy bien rematado buenos las

Voz 1501 40:37 la que ha tenido remontando Bale que ha fallado Benzema que el pase

Voz 1201 40:40 no perdáis la teoría Mario perdona perdona ahí la eliminatoria

Voz 0239 40:44 ya está ya sentenciado absoluto sobre las dos oportunidades claras reales de gol que ha tenido hoy el Real Madrid es una

Voz 1201 40:52 veinte haré Bale es un remate fantástico de Varane de cabeza que va a la cruceta un remate mal ejecutado es un remate que va a la cruceta y lo único que ha hecho durante todo el partido ha sido recuperaron una pelota en el campo

Voz 1375 41:03 es una en el palo no no pero yo creo que lo de Cristiano lo tenemos todos claro Romero pues no todos claro no

Voz 0239 41:10 porque sabe lo que pasa que hay mucha gente que ha comprado las me las mentiras que ha vendido la directiva desde el principio de temporada es que en el Real Madrid han intentado vender que Karim Benzema Nano se va a Cristiano no pasan

Voz 1201 41:24 no tenemos a Gary me gustan los números que es el mejor nueve

Voz 0239 41:26 el mundo no es un buen nueve pero es un gran futbolista pero no es un killer y ha sido killer durante

Voz 1201 41:32 una parte de la temporada porque han querido pegar un paso hacia adelante pero cuando han venido los partidos importantes que ha hecho Benzema contra el Barça

Voz 1375 41:38 luego y luego Bale que es el tío que más gol pero que lleva cuantos Javi Díez no en toda la temporada en las competiciones y moche deseo en todas las competiciones creo que lleva diez me parece

Voz 1201 41:47 que iba a cogerla y entonces claro al final dice pues es que no se pueda

Voz 1375 41:49 esa eso es yo creo que lo vaticinamos todos aquí al principio de lo que me sorprende es que el pueblo no bueno quiero decir que no lo dominaron todo lo contrario me dice Álvaro que lleva trece en total en toda la cocinaron todo lo contrario hasta el punto en Liga tres en Champions correcto

Voz 0239 42:03 que traen a Mariano en el último minuto

Voz 1375 42:06 sí sí en el tiempo de prolongación

Voz 0239 42:08 por qué se mete por medio el Sevilla hay para atrapar

Voz 1375 42:10 claro PTI que desde el pero es que eso el Madrid no lo viera quiere decir que que yo creo que el Madrid vio que vender a Cristiano otra trae otro goleador eran problema no no no no no no entendí no entendí como en el Madrid pensaban que Bale y Benzema iban a meter cincuenta goles

Voz 1201 42:28 sí lo es

Voz 1375 42:28 claro eso es mentira Santi ayer el mejor jugador del mundo creció el año pasado se llama Luka Modric

Voz 1501 42:33 dijo el Real Madrid pensaba me parece

Voz 1375 42:35 en que había jugadores que jugar con él

Voz 1201 42:38 pero pero no recuerdo una cosa Cristián