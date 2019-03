¿Es posible querer tener un hijo para un desconocido?

Voz 1

Ciudadanos quiere regular en España lo que para algunos son vientres de alquiler para otros gestación subrogada el partido insiste en que sólo defiende esta práctica cuando es altruista de argumenta que la sociedad tiene que evolucionar hacia las nuevas formas de familia que la ciencia las técnicas de reproducción asistida permiten pero dado que la tecnología nos lleva a cada vez más lejos que se pueda no significa en absoluto que se deba más bien deberíamos pararnos a pensar leer la proposición de ley de ciudadano sobre el tema suscita muchas más preguntas que respuestas puede un niños el objeto jurídico de un contrato como se garantiza que las compensaciones económicas por las molestias del embarazo no se conviertan en un pago en toda regla porque se habla de la gestación subrogada un derecho qué clase de paternidad es aquella en la que la madre gestante que el seguir adelante que hacer malformación fetal entonces de los que han pagado podría tener derecho abandonar ese niño por en los casos en los que parece más sencillo quién turismo real como gestar para un hermano familiar no se permite de verdad hay un número significativo de mujeres dispuestas a gestar de forma totalmente altruista un hijo para una persona a la que no conocen el Comité de Bioética español consideró imprudente hace dos años regular la gestación subrogada altruista por el riesgo de explotación de las mujeres y ese riesgo sigue ahí