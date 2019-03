Antoni Daimiel: "Quizás pierdan potencial, pero los Warriors seguirán siendo aspirantes al título el próximo año"

Voz 0458 00:00 un ahí cuarto enseguida llega Alfaro con Mara Torres pero está por ahí

Voz 0200 00:07 Daimiel hola qué tal buenas noches Manu qué te pareció bueno mucho estruendo no cuando un equipo que ha estado tan arriba tanto tiempo cae

Voz 0458 00:17 suele caer de esta manera con mucho ruido no mucho polvo se crea alrededor buen supongo ya estar más tranquilo porque ya pase lo que pase no habrá un Atlético Real en el Wanda Metropolitano en la mira eso estaba diciendo tengo un amigo de la has visto ya pase lo que pase no llegará el Madrid al Wanda Metropolitano es bueno he empezamos por lo de Pau Gasol que anoche debutó en su nuevo equipo en Milwaukee Bucks

Voz 0200 00:38 sí pero no es sólo un entrenamiento bueno jugó muy poco cinco minutos jugó el final del primer cuarto inicio del segundo cuarto eh cogió dos rebotes pero bueno una primera toma de contacto no y un debut simplemente el equipo perdió la primera vez contra cinco ahora Phoenix uno de lo más flojo no es la primera vez en la temporada que pierden dos partidos seguidos perdieron en Utah la anterior y pierden en fin y la primera vez en toda la primera vez en toda la temporada que pierden dos seguidos podrían cortar a Pau y además será un partido que llevaban encargado llegaron a ganar por dieciséis prohibió muchos no lo el resultado cuarto les les fundieron y el rookie jugó muy bien Booker que Liu bueno pues pierde ni yo creo que lo que necesita Pau es ahora que que el equipo llegue a casa Woo que entrenar algún día más Si bueno ir adquiriendo la posición del rol que que le tienen reservado ahí no que esperemos que que bueno sea de de algo de presencia en el juego suplente claro de López eso es para jugar más que San Antonio claramente yo creo que sí sobre todo esta última etapa en San Antonio después de la lesión que que apenas aparecía yo creo que aquí va a tener un rol la rotación no va a jugar mucho que hay que esperar que que juegue doce quince minutos de momento pero él puede ayudar mucho y sobre todo no tiene prisa tiene una gran motivación y la idea es estar lo mejor posible cuando llegue la hora de la verdad del play off

Voz 0458 02:00 ahora bueno palabras de bienvenida de ante todo ocupó buenas no recibiendo le como lo que es un sitio con experiencia un buen pívot

Voz 0200 02:08 bueno lo que les está pasando algunos equipos y este es un caso claro porque es un equipo que llevaba mucho tiempo sin competir a alto nivel y de repente se ven como mejor equipo de la temporada y con opciones ante un aspirante a MVP y quiere tener el mejor equipo posible alrededor y saben que la experiencia de un jugador como Pau bueno pues ofrece muchas garantías muchos consejos Cuba en cuando llegan los playoffs no que se compite diferente que el Home

Voz 0458 02:32 bueno la verdad era una pelea tremenda en esa Conferencia Este

Voz 0200 02:34 el walkie Philadelphia y Toronto muy Boston que esta también en los últimos partidos no como

Voz 0458 02:40 no esperaba principio te llevan cinco derrotas en los sí sí

Voz 0200 02:43 han perdido cinco seis siete de diez eh esta noche juegan en cancha en este lustro el Partido Acción así estar a las cuatro y media a pero y además juega Craig Thompson que tiene ligeros problemas de rodilla sostiene tiene que ganar Boston como se tienen que sumar porque hay mal rollo hay Bono problemas dicen que caer Irving sólo se lleva bien con Jason Tate UME porque comparten agente ven a caer Irving más fuera que dentro el otro día que en el partido que juegan contra Houston el domingo se le ve en alguna fase el partido cuando les iban mal las cosas muy individualista yo mirar a nadie juega solo no pinta bien y no nos también peruano oye Se pueden desde ahora

Voz 0458 03:23 importante es quedar tercero en el este

Voz 0200 03:24 claro a Boston no a Philadelphia sí cuarto Tito el cuarto quinto se va a enfrentar a lado

Voz 0458 03:30 fíjese eso puede ser tremendo siquiera es tercero te vas al sexto que ya no es lo mismo

Voz 0200 03:33 sí eso es parece que es mejor ir por ese lado del segundo Tendero no vamos a ver qué pasa Indiana y Filadelfia están medio partido tercero cuarto y están muy juntos parece que Boston va a ser quinto y luego pues tampoco se sabe ahora muy bien quién te interesa más siete días claro con ellos yo creo Toronto

Voz 0458 03:52 aunque hablar de equipos que están defraudando estamos viendo la mala racha de los Celtis pero lo de los Lakers y Bron esto está símbolo de los playoff no

Voz 0200 03:59 vamos

Voz 0458 04:00 están a cinco partidos digamos ya no semi

Voz 0200 04:03 eh tú fíjate que cuando se lesiona el día de Navidad se lesiona Le Bron el récord era veinte catorce estaban seis partidos por encima del cincuenta por ciento sin Le Bron hicieron un record de seis once seis victorias once derrota pero desde que ha vuelto Le Bron cuatro victorias y nueve derrotas su es la dinámica es horrible mal quienes están sonando más jugadores sin Grama Kuzma eh bueno yo además tienen una semana difícil tienen que jugar contra Denver M parece que el jueves y el sábado contra Boston asciende al Sisi luego eh inician una gira por el Este que les puede dar alguna victoria pero lo tienen realmente con el sábado contra Boston buen partido este país

Voz 0458 04:41 eh eh eh por cierto lo de Carmelo con los Lakers nada no

Voz 0200 04:45 bueno sabes lo que ha pasado que lo tenían hablado pero eh claro han dicho es Kenia los Lakers niña Carmelo les interesa fichar ahora comprometerse y que de repente no juegue ellos para que va a jugar Carmelo sino al al igual que partirá hoy a Lakers le interesa desarrollar a los jugadores jóvenes así que no sabemos de momento además de Carmen bueno

Voz 0458 05:05 eh hablando de posibles fichajes rumores es cierto que los Burris buena fichara Bogut eso parece otra vez

Voz 0200 05:10 interés de Filadelfia hay de The Warriors fue campeón con ellos en el dos mil quince tiene treinta y cuatro años hice fue Australia Álvez

Voz 0458 05:18 le perdí la pista Australia en Australia pero ha sido

Voz 0200 05:20 MVP jugador defensivo del año en Australia ha jugado cinco meses allí en Sidney su equipo ha caído en semifinales y parece ser que que si hace buen contrato los Word para estar con Cousins y con Louis no eso es Bruni tiene algún problema físico un ingente y y bueno pues le viene muy bien la verdad

Voz 0458 05:39 lo que está apasionante eso sí es la lucha por el rookie del año yo no sé quién va a ser porque Luca dos y parece que lo tenía hecho preste este trae ya que me está volviendo lo ocurrido

Voz 0200 05:46 lo tremendo más es un jugador muy espectacular en muy televisivo como estás pequeño tan eléctrico ha llamado la atención porque en tres partidos seguidos hizo treinta y seis ocho asistencias en Houston treinta y seis diez asistencias contra Minnesota y luego ese partido las cuatro prórrogas cuarenta y nueve dieciséis de partido contra Chicago lleva una racha tremenda hay bueno esto ya sabes que lo votan periodistas yo creo que en justicia de momento Doncic la moralidad no porque claro porque empezó la temporada ya un gran nivel tres ya un le ha costado dos meses

Voz 0458 06:17 ha tardado bastante más en arrancar como bien ese partido de cuatro prórrogas ciento sesenta y ocho

Voz 0200 06:22 sí bueno el tercer partido de mayor anotación de la historia en la historia de la historia

Voz 0458 06:28 por cierto don si los Mavericks que pensando ya en el draft

Voz 0200 06:32 bueno hay cambio sí Aitán no yo creo que no hay tan quiénes que bueno es que es un milagro o no que puedan más o menos juntar jugadores para jugar porque traspasaron a Matthew Dennis Midi De Andre Jordan luego traspasaron a Harrison Barnes Varea les lesionó tienen más lesionados y bueno se ha quedado Doncic de gran jefe demasiado hacen pero si es tan con veintisiete treinta y seis

Voz 0458 06:52 a preguntas de los oyentes pero te tiro la última

Voz 0200 06:55 conocido Alan Silver el comisionado de la NBA que el último All Star no ha funcionado como ellos esperaban esto importaba bien que lo reconozca y si esto el el Comisionado dice que no ha funcionado exactamente ha dicho que es como esto de los capitanes y la elección a pie tal no de eh que es como ponerle un pendiente aún cerdo o sea que no arreglas nada bueno ir plantea esto ha sido una conferencia que él estadística avanzada en Boston plantea reducir el calendario montar un torneo o varios torneos que compensen claro los sueldos de los jugadores no pues si les quitas partidos de temporada regular como van a seguir ganando lo mismo bueno jugando sus partidos en torneos que podría incluso jugarse esos torneos en Europa o en Asia según el caso

Voz 0458 07:39 estaría bien bueno sentir otra y Javi Blanco estás buena lo que ha pasado cuatro de sus seis anillos

Voz 0200 07:47 sí un montón de cosas más cuatro lo lo cuatro de Lakers el tiene cinco con Lakers uno con Milwaukee y cuatro Lakers con un montón de artículos personales a subasta fue cuatro

Voz 0458 07:57 ellos tuyos de campeón de NBA estrena adiós Mons

Voz 0200 07:59 hay un años pero su motivación está clara ha dicho que mejor sacar dinero por esos artículos el dinero va a su Sky Hook

Voz 1 08:06 División que se dedica a educar a niños de familias necesitadas en ciencia tecnología ingeniería matemáticas

Voz 0200 08:14 tenerlo todo en una habitación cerrada que de vez en cuando a alguien y lo ve

Voz 0458 08:17 ya estaba claro pues ha sacado casi tres kilos no si siete millones sí

Voz 0200 08:21 pero que partían todos los anillos de sesenta

Voz 0458 08:24 el a partir de sesenta mil dólares si si ha reunido dinero vamos a preguntas de los oyentes rápidamente si por lo menos cinco seis hacemos dice Paco Martínez uno estamos en la ante la última oportunidad para Pau Gasol de ganar otro anillo en la N

Voz 0200 08:37 pero nunca se sabe si él quiere seguir en la NBA tiene contratos mira Robert París después de haber sido campeón con Boston con cuarenta y tres años fue campeón con Chicago sabe que nunca eso es verdad eh dicho

Voz 0458 08:49 qué dice soy el único que piensa que Pau realmente no ha perdido tanto desde los Bulls

Voz 0200 08:54 bueno yo creo que se ha perdido él físicamente y eso se nota en defensa porque los Bulls hay que recordar cuando es all star junto con su hermano en Nueva York y tal el tenía unos numerados en Chicago Bulls ahora está un poquito peor que los Bulls y que en sus primeros partidos con Santos

Voz 0458 09:10 bueno hay un montón de preguntas de Pau eh dice Pablo Garrido cueva cambiamos están en el top ten de los mejores jugadores de la ida

Voz 0200 09:17 es un top ten yo siempre digo que Jordan es el mejor escolta y Coby el segundo mejor con lo cual le costaría entrar pero yo creo que en el Top quince puntos

Voz 0458 09:26 y a Javi Rincón que esperas de Warriors el año que viene con la posible marcha de Duran ya a lo mejor alguno más que eso siempre se habla

Voz 0200 09:34 veinte y yo creo que no tengo claro lo de Duran no se Clayton son Cousins es posible que se vaya pero yo creo que va a seguir siendo un aspirante quizá pierdan potencial pero seguirá siendo un aspirante

Voz 0458 09:46 muchas también sobre los Lakers pero me quedo con ésta dice Eloy MR Los Lakers son un despilfarro y la verdad que lo define bastante bien Trump que solucione encuentra

Voz 0200 09:55 bueno y tienen que fichar jugadores contrastados jugadores veteranos yo creo que el gran error de los Lakers que viene por Magic Johnson que no fue capaz de convencer ni a Paul George Leonard ni luego Anthony Davis y así siguen no

Voz 0458 10:09 a ver qué pasa mira me gusta Manu Shelby cómo funciona la elección de camisetas en la NBA para cada partido totalmente arbitrario el Departamento de Marketing

Voz 0200 10:17 decide no crean nuevas camisetas y las las promocionan y luego le dicen al equipo que se las ponga antes eran los los de blanco siempre iba a Blanco y es el visitante que su color salvo el caso de los Lakers que como se sabe blancura de Vadillo era de amarillo en casa hay demorado fuera o Diego quedó en el olvido no porque ya sabes pasa aquí en el deporte europeo también sacar muchas camisetas para vender más eh

Voz 0458 10:42 Pizarro vino Paul Pierce

Voz 1 10:45 pues que deportivamente en la pista

Voz 0200 10:49 Irving pero Paul Pierce

Voz 0458 10:51 demostró ser más maduro y más competitivo en momentos importantes y la última esta igual es un poco difícil te dice para hacerlo ahora mismo Juan no de San Pablo o la Anthony desde Argentina cuál sería tu quinteto ideal desde mil novecientos ochenta hasta ahora bueno pues el que digo siempre porque no pongo jugadores

Voz 0200 11:07 antes yo siempre digo Magic Johnson Michael Jordan Larry Bird Tim Duncan Kareem Abdul Jabbar

Voz 0458 11:14 Juan Mari Paz no entraría ninguno de los cracks de ahora eh fíjate de momento