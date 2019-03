El Larguero: Hablamos con Mijatovic, Kroos y Tagliafico y analizamos todos los detalles de la eliminación del Real Madrid (05/03/2019)

Voz 1375 00:00 Ellos son Larguero Ésta es una noche triste para los madridistas y es una noche negra para el Real Madrid probablemente en la semana más negra en la historia reciente del club blanco por quién una semana de una tacada se ha quedado sin Copa del Rey sin opciones en Liga y eliminado de la Liga de aviones bienvenido sea este Larguero que va a estar dedicado prácticamente en su totalidad a la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones venía de un uno dos en Amsterdam había ganado en el partido de ida en el Johan Cruyff Arena hoy ha perdido uno cuatro ante un sensacional Ajax para quitarse el sombrero el partido que ha hecho el equipo holandés enhorabuena a Alaya que se mete en los cuartos de final de la Champions un Real Madrid que ha sido un auténtico desastre y que ha sido la confirmación de lo que venía apuntando en esta temporada lo de Lopetegui fue un POTA que salió como salió deprisa y corriendo a las ocho jornadas acabo de esto luego llegó Solari que se convirtió en un segundo parche provisional pero disimulando lo con eso de contrato ampliado pero eso ya siendo un parche y además Cristiano se fue no llegó nadie que hiciera los goles de Cristiano con todos los pasos que se han ido dando durante la tempo

Voz 1284 01:52 hoy el Real Madrid

Voz 1375 01:54 sí observé ha llegado al partido clave de la

Voz 1284 01:56 temporada sin Cristiano tras

Voz 1375 01:59 pero la Juventus con Mariano que fue el que llegó por Cristiano en la grada con Ramos en la grada pero sancionado con Bale en el banquillo con Marcelo en el banquillo con Asensio en el banquillo con Isco en la grada más del equipo más de la mitad del equipo titular de este Real Madrid que ha sido las tres últimas temporadas campeón de la Champions más de la mitad del equipo titular sin estar en el equipo titular luego han entrado Elia Asensio porque se han lesionado desgraciadamente Vinicius y Lucas Vázquez bueno si de alguna manera se me ocurre resumir lo que ha pasado hoy es fin de ciclo con mayúsculas esto me recuerda mucho a lo que le pasó al Barça en aquella final de Atenas contra el Milan aquel cuatro cero que también fue un fin de ciclo hoy es un fin de ciclo que vamos a analizar por qué se ha llegado porque esto no es culpa solo P uno no se puede señalar sólo a este o al otro esto es culpa de varios para empezar del presidente de Florentino Pérez que decidió vender cincuenta goles sino comprar ninguno a cambio decidió vender a Cristiano Ronaldo no traga nadie pensando que Benzema y Bale por arte de magia los iban a marcar Ebay los está marcando ni Benzema tampoco bastante mejor el francés que el galés pero ninguno de los dos sabe hacer de Cristiano porque no lo ha hecho nunca hoy qué estará pensando Cristiano en Turín primera temporada del Madrid sin Cristiano en marzo a cinco de marzo adiós a las tres competiciones primer error en la planificación deportiva del mismo que fue el gran culpable de los éxitos en los años anteriores pero claro si vas debilitando la plantilla va a Cristiano llega a Mariano hice va a James Rodríguez y llega Ceballos hice va PP llega a Vallejo hice va a Morata y pones a Borja Mayoral claro al final el escudo pesa la camiseta pesa pero los milagros no siempre existen hoy el Madrid ha pagado los platos de una mala planificación deportiva el principal responsable de la mala planificación deportiva es Florentino Pérez segundo el entrenador Solari no puede llegar a este tramo de la temporada ya sé que hemos venido hablando todos los domingos y hoy tenemos un sanedrín especial vamos a estar todos aquí vosotros también opinando oyentes de El Larguero de la SER pero no puede ser que llega al momento crucial de la temporada tengas a Bale en el banco a Marcelo que ha visto los noventa minutos desde el banquillo Asensio en el banquillo a Isco en la grada a Mariano en la grada cuyo presidente hace falta hola quién sacas para meter goles si los tienes a todos o en el banquillo o castigados a la grada lo he venido diciendo estos días Solari que está tomando decisiones justas no ha sabido ser tampoco muy inteligente y ha dejado a todos los pesos pesados en la grada cabreados o en el banquillo en cabreados a cabrear hasta el representante de Bale que ayer se metió la rajada del día bueno con todo esto se llega a esta situación supuesto no se pueden escapar depositarlo los jugadores lamentable el momento físico y futbolístico de la gran mayoría de estos jugadores a los que me

Voz 1284 04:53 da la sensación

Voz 1375 04:55 qué parte del Bernabéu les perdona porque tenían un crédito ganado inmerecido Éstos son los mismos que les han hecho tocar el cielo y eso el madridismo no lo olvida son los mismos que les han dado lo que nunca nadie había hecho en el fútbol tres Champions seguidas cuatro de los últimos cinco años el Madrid ha ganado la Liga de Campeones por eso hoy el

Voz 1284 05:14 Madrid ha reaccionado la afición del Real Madrid ha reaccionado como

Voz 1375 05:17 cero en otro tiempo y en otro momento hubiera sido bien distinto Aun así el madridismo está muy cabreado porque no sabía quién señalar hay una encuesta

Voz 1284 05:25 qué ha tirado antes Dani Garrido director de Carrusel Deportivo en la web

Voz 1375 05:28 que sigue en marcha y que podéis seguir votando la pregunta es bien clara a quien señala como culpable de lo que ha pasado esta noche Hydro

Voz 1284 05:36 pasado un esta semana adiós a la Copa adiós a la Liga

Voz 1375 05:38 adiós a la Champions en siete días en este auténtico y rotundo fin de ciclo para el madridismo que dicen los votantes de la voz de La Ser hola Javi Blanco hola

Voz 0699 05:47 no mira hay cuatro opciones los jugadores Lopetegui Solari

Voz 1284 05:51 la directiva planificación otra

Voz 0699 05:53 bien señalas pues el quince por ciento dice que los jugadores el siete por ciento señala a los técnicos a Lopetegui ya Solari el setenta y cinco por ciento a la directiva de la planificación el otro tres por ciento piensa que las razones son

Voz 1284 06:03 otras que estos son sonidos del Bernabéu justo ha terminado el partido de voy a ir ya con Romero con Mario Torrejón prestos escuchado nada más terminar el partido saliendo el público del Bernal

Voz 1375 06:11 veo

Voz 0699 06:23 tapada con la megafonía y tampoco muy potente porque se había ido un montón de gente del Bernabéu la palabra esta noche es además de fin de ciclo resignación en el madridismo pero se

Voz 1284 06:33 todo esto cuando salíamos a felinos del Madrid

Voz 3 06:41 de gritos contra Florentino

Voz 1284 06:48 algunos aficionados que salían del Santiago Bernabéu gritando contra el presidente del Real Madrid bueno enseguida a los protagonistas porque Antonio Romero todavía hemos escuchado a un par de jugadores quiero del Real Madrid pero todavía están casi todos en el interior de El Vestuario Romero todavía en la cabina de comentaristas hola Antonio muy buenas

Voz 0239 07:05 hola qué tal en el instante en el que están terminando de desalojar ahora aparte de los cuatro mil doscientos

Voz 1284 07:09 los aficionados del Ajax que les han pegado el festín

Voz 0239 07:11 aquí en el estadio Santiago Bernabéu desalojados ahora que por lo menos dentro de estadios sin ningún tipo de problema más allá del al principio del carrusel que se han cargado la red de seguridad que en determinados partidos de Liga de Campeones pone en la seguridad del Real Madrid con la afición rival cuidando ahora los jardineros del Santiago Bernabéu del tapete del coliseo en blanco que hoy ha vivido una de sus noches más negras en la historia reciente de la Liga de Campeones con una eliminación con el público resignado con los futbolistas absolutamente sobrepasados Icon dos minutos que ha durado la esperanza que ha sido el momento en el que Marco Asensio ha anotado el uno tres terminado con el cuatro y la cantada de Thibaut Courtois me sorprende Manu como Haití que quitando dos Otter momentos puntuales del partido tampoco se haya habido osea

Voz 1284 07:54 se haya oido mejor dicho una pita

Voz 0239 07:57 descomunal y luego una imagen que se repitió en el partido de Copa frente al Fútbol Club Barcelona que se repitió en el partido de Liga contra el eterno rival y que se ha vuelto a repetir hoy el Madrid perdiendo el Madrid eliminado el Santiago Bernabéu a medio gas menos de media entrada ha sido lo que al final eh presenciaba en directo los últimos minutos del partido entre el Real Madrid el Ajax

Voz 1284 08:19 eh Javi Herráez está Moraíto micrófono inalámbrico de la Cadena Ser en la zona mixta esperando que salgan jugadores del equipo blanco Javi hola hola qué tal Manu acaba de posar Luca modo

Voz 4 08:27 Dick cabizbajo no que hace ningún tipo de manifestación antes lo ha hecho el capitán en el día de hoy no he visto a Karim Benzema que tampoco ha querido hablar si lo ha hecho Nacho vestido de futbolista un señor un caballero conocido que esto es culpa de todos que aquí nadie se puede bajar del barco que es una noche tristísima para el Real Madrid que es una auténtica pena pero que el ciclo según él yo le preguntaba hace un instante dice que no ha acabado todavía jugadores aquí que pueden dar mucho de sí que es el rey de Europa pero que hoy ha besado la lona recordemos a veinte Carvajal ha dicho a Ricardo Sierra que es una temporada de mierda la verdad que estamos en el mes de marzo a cinco de marzo faltan tres meses para acabar la Liga la Copa del Rey y el María está fuera de todo de Champions de Liga de Copa noche muy larga quién eterna

Voz 1284 09:11 esperamos que sarda jugadores en el micrófono y mira lo que ha dicho Carvajal a Ricardo Sierra

Voz 1375 09:15 a

Voz 0455 09:15 claro que prácticamente la temporada está acabada para nosotros seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos el profesional pero eso no es decir eso no está nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara no escondernos saber que llevamos al temporada de mierda ahí

Voz 1284 09:33 aquí en la sala de prensa esperando que salga Santiago Solari

Voz 1375 09:35 pero micrófono de la SER Mario Torrejón hola hola mano qué tal

Voz 1501 09:38 Nos mira una salida ni Santiso lo haré ni tampoco ha entrado de vallas que bueno sabes que en Champions es especial porque tiene un montón de zonas frase Interviú de diferentes televisiones del mundo tarda bastante en llegar normalmente suele ser el equipo contra el equipo visitante que sale primero pero como digo de momento aquí en la sala de prensa de los dos entrenadores te puedes imaginar un montón de periodistas que ha marido junto con el equipo holandés con el sonrientes y comentando la jugada una exhibición del equipo holandés hicieran algo la pero esta estamos acostumbrado más acostumbrados a ver aquí ganar al Real Madrid un poco incrédulos todavía con lo que hemos visto esta noche todavía como digo no vio ninguno de los dos ni Santiago Solari ni tenga enseguida pasó

Voz 1284 10:14 la saliendo más aficionados en el en los alrededores del Santiago Bernabéu todavía hay otro micrófono de la cadena ser está por ahí iban Álvarez con los aficionados del Madrid hola Iván buenas noches pues te puedes imaginar goles el ambiente a las

Voz 5 10:25 en el Bernabéu que da el Manu buenas noches decepción tristeza abatimiento los aficionados del Real Madrid os voy a preguntas directamente quién creéis que es el culpable de lo que ha ocurrido esta no

Voz 6 10:33 esto en el para nadie si las buenas te quiero en las malas te amo vale incluye también

Voz 5 10:38 los solares para esos jugadores no lo no le haré Florentino el príncipe no nada no tiene la intensidad que tiene en falta intensidad de los jugadores ver la gestión de temporada Florentino es nula

Voz 0699 10:51 pero ahora esa claramente están señalando tantas

Voz 5 10:54 directiva como los jugadores alguno culpa directamente también a Solari línea urbana Solari alguna arista cargados Solari no han sabido ganar el vestuario desarrolla por lema tendríais hasta final de temporada en el banquillo a ver ya han quedado sabe que va a continuar y continuar y cómo se recuperar a jugadores como Isco como Asensio incluso promover que que bueno como se están infravaloradas ya para el mercado es complicado Shaanxi encargado sólo hay sacaron a media plantilla y luego la la directiva lo ha hecho muy mal de principio de temporada poquísimas que que no bien noches como la de hoy se acuerdan de Cristiano Ronaldo sí sí sí ella ya lo que era otro como bueno

Voz 3 11:36 a ver

Voz 5 11:40 pensando ya en la temporada que viene quién pues esto un entrenador como Mourinho o no quieran que bueno para mi lado están Gutiérrez Gutiérrez incluso muchas gracias Venezuela d'Opinió Manu de los aficionados del Real Madrid señalan directamente a la directiva también al banquillo incluso el abatimiento de los jugadores muchos culpables lógicamente después de una noche negra del Bernabéu ahora vuelvo contigo

Voz 1375 12:02 Iván es una noche de la que conviene tener también la cabeza en poco templada ya sé que fría es muy difícil pero sí un poco templada llega ahora mismo todo el mundo sueña

Voz 1284 12:10 Diane quién puede sancionar a un entrenador como Mourinho

Voz 5 12:21 para mi lado están las Gutiérrez Gutiérrez incluso a muchas gracias por la opinión Manu de los aficionados del Real Madrid señalan directamente a la directiva también al banquillo incluso el abatimiento de los jugadores

Voz 1375 12:33 en la web de El Larguero eh podéis ir votando también además de la que mantenemos de Carrusel deportivo quién es el culpable creéis que Mourinho sería la solución para el Real Madrid en este momento y para la temporada que viene

Voz 1284 12:43 Blanco ya está en marcha la encuesta si ya lleva en

Voz 0699 12:45 Diez minutos apenas cinco mil seiscientos votos y ahora mismo el cuarenta y dos por ciento piensa que si es la solución José Mourinho para el Real Madrid mientras que el cincuenta y ocho por ciento piensa que no que Mourinho no es la salud

Voz 1375 12:56 podéis seguir votando si creéis que Mourinho sería la solución para

Voz 1284 12:58 el Real Madrid y que están diciendo ahora mismo las portadas de todos los medios digitales tras la debacle del Madrid Álvaro Benito As punto com cuatro meses de luto enmarca el Ajax arranca la corona al Madrid en el país baño de realidad para el Real Madrid en el mundo el Madrid se ahoga en su propia sangre diarios deportivos editados en Cataluña en Barcelona en sport el Ajax limpia de la Champions a un horrendo Madrid en Mundo Deportivo fracaso absoluto del Real madrid bueno son las

Voz 1375 13:21 su opiniones es todo lo que está diciendo en los niños tíos en la calle en el estadio por escuchar a los protagonistas y por supuesto todo lo que es qué va a decir aquí en El Larguero nuestro Sanedrín en medio de todas las críticas también a algún aficionado a las duras y a las maduras porque a estos jugadores a este entrenador probablemente menos porque tiene parte de responsabilidad ya este presidente muchos le perdonan lo que ha pasado en esta semana por lo que ha pasado en los tres años anteriores en las últimas cinco temporadas donde ha ganado cuatro Champions otros no buscan responsables sólo preo contamos quién crees que es el culpable ahora van con ello sigue por aquí Dani Garrido director de Carrusel Deportivo la Dani o El eh yo no recuerdo

Voz 1284 13:59 en nuestra

Voz 1501 14:00 joven que somete a nosotros pues evidentemente

Voz 1375 14:03 bueno de unas semanas y porque a mito temporadas muy malas del Madrid pero que en una semana se en siete días el Madrid podía estar en la final de Copa a seis del Barça en la Liga y en la siguiente ronda de la Champions pero es que se ha quedado sin las tres bueno yo coincido plena

Voz 1763 14:16 gente con todo el análisis que qué hacías una debilitamiento bien evidente de la planta

Voz 1375 14:20 ya en marcha Cristiano no sólo eso la marcha de James Dean

Voz 1763 14:23 Morata de Pepe la mala gestión del talento que tiene Solari que no sé por qué motivo no ha sido capaz de recuperar seguramente sea por su falta de experiencia en estas situaciones dudo que es que Solari hubiera cometido este tipo de Zidane no hubiera comenta ese tiempo errores pero portado por aportar algo nuevo

Voz 1375 14:38 cómo lo vería Luka Modric para Ayers ojalá ponéis señalara señalar a tres cuatro compañeros suyos con los que se cambia de color

Voz 1763 14:46 que sea por ejemplo Gareth Bale es decir cómo lo vería

Voz 1375 14:48 Colón de Oro ayer para en la previa al partido contra es salir es decir hay jugadores que tienen que dar un paso al frente y que no lo han dado debería fatal si pues como lo Zidane

Voz 1284 15:00 bueno Marta Marco

Voz 1763 15:01 Sage quemado permiso para ir al médico Marcos López

Voz 1375 15:04 esta ciudad es el más listo doce menos cuarto una menos en Canarias empieza al larguero aquí en la SER perdónenme podría poner un capuchino entonces

Voz 5 15:14 vale yo quiero un Magí esto vale distrito pero con una nube sillas delito

Voz 8 15:20 vale no cortado pero descafeinado eh

Voz 5 15:23 es eso marchando cuatro cortados

Voz 9 15:26 no todos queremos lo mismo ni todos son iguales Volkswagen ciclos Kid Rock King Wang igualó el Space actuaré en cualquier caso si eso eso es un Wolkswagen

Voz 10 15:38 perdidos madre la primera que viene de años puede llegar el remate llega el remate con números

Voz 1372 15:42 creo

Voz 10 15:47 todo a la pelota para de Cabrio

Voz 11 15:51 no

Voz 10 15:55 digo con todo donde la pelota al medio para tal integre kurdo juega a acabó quiere revelan Rigola pruebas es el remate Asensio vamos copió esta para ponerla al derecho a poner

Voz 0699 16:13 segunda parte Senna con el agua al

Voz 10 16:17 Roy Clint el cuarto hijo estaba avisando el Real Madrid es una banda tras

Voz 1284 16:23 bueno es la cantado Antonio Romero en el Carrusel deportivo con Dani Garrido enseguida Antonio Romero

Voz 12 16:30 Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pepe Sámano y Álvaro Benito

Voz 1284 16:38 además de Dani Garrido que sigue por aquí director de Carrusel pero está por ahí Pedja Mijatovic hola muy buenas

Voz 1 16:44 hola Manu buenas tú qué

Voz 1375 16:46 un tienes probablemente conocimiento de causa recuerda una semana así en la historia del Real Madrid

Voz 1 16:55 sinceramente no ir además una semana

Voz 1375 16:58 horrible horrible quedarte fuera de tres competir

Voz 1 17:00 entonces es tiene que ser muy duro podía imaginar cómo se sienten tanto los jugadores como el entrenador en este caso también directivos señor en una semana única digamos negativamente hablando es una es una pena de verdad escribió yo no me no me lo esperaba no me lo esperaba de verdad sobre todo esta noche con la Liga ya desde hace mucho tiempo transmitiendo los partidos con los otros me decía que la Liga más de seis siete puntos de ventaja pues difícilmente lo puedes recuperar luego en la Copa ha pasado lo que he pasado pero esta noche

Voz 1375 17:32 no entraba en el yo que nadie grita nadie yo no me lo espero que todos pensábamos que era pulsar el botón de la Champions y que veríamos a un equipo motivado pero es que tampoco han salido motivos es que si ya el botón de la Champions lo pulsa tampoco les motiva que pasa porque el equipo no salió mal pero duró seis minutos siete

Voz 1 17:48 el equipo saturados siete minutos hasta que le hayan quedado primer gol pero luego no es solo si analizas muy bien el primer partido también en Ámsterdam pues aparta sido horrible dudas ha sido muy superior luego en segunda parte el Madrid ha mejorado mosquito ha marcado dos goles conseguir un buen resultado pero aún así y a mí por lo menos no me ha transmitido esta confianza decir bueno esta este año vamos ir por la cuarta consecutiva no porque cuando un equipo tiene tantas opciones en primera parte prácticamente no existe luego en segunda parte mejor algo pero mejoras sin ningún orden táctico mejora porque a lo mejor algún jugador pues está más más motivado que otro y a lo mejor les sale bueno en realidad pero el nivel de de del equipo nivel de de un orden táctico y eso pues Madrid sufrir desde el principio de temporada y eso es una todos os aclara no así que ha sido una noche muy complicada hay imagínate quedan tres tres meses de competición me Bigas donde

Voz 1375 18:44 de vagina con cinco de marzo el el preocupa sin pelear por nada te preguntaba Dani antes han pasado un rato y evidentemente y piensas lo que antes te escuchaba no crees que es un fin de ciclo que el Madrid ha tocado fondo y que tocaba empezar una nueva etapa

Voz 1 19:00 vamos de te te ha escuchado con mucha mucha atención en tu análisis debo decir que los clavado pues hablado de de de muchas circunstancias que han llevado hasta

Voz 13 19:09 la hasta ese término no así que

Voz 1 19:11 eh suelen pasar suele pasar yo personalmente pienso que es un final de ciclo y hay que decirlo porque no porque cada cosa tiene su su inicio y su fin esta generación hay que reconocerlo y tampoco ahora que hay que ser tan negativo esta esta generación saldado muchísimas alegrías el

Voz 1375 19:27 yo creo que nadie lo va a repetir sin posible

Voz 1 19:30 es que alguien consiga tres veces ganar la Champions consecutiva pero también lo decías tú en tu análisis que se han hecho bastantes errores en planificación deportiva no sólo en este verano sino también en veranos pasados no el Madrid lleva prácticamente tres años fichando jugadores y gastando dinero como decía

Voz 12 19:49 sí pero no he visto ningún juego

Voz 1 19:52 porque hay dado con esta clase que puede ser no se democristianos que difícilmente lo puede conseguir pero algunos otros que ha negado en lo largo de estos últimos años así que eso poco poco te llevan en una situación que vives esta noche no un equipo que quiere un equipo que ves que tienen ganas y no pues decir que no he tenido ganas hay jugadores que no están en buen momento eso sí que es una una realidad pero el equipo quiere pero no puede no puede porque no se sienten bien no se sienten bien es un equipo por donde yo quiero ver algo pues no no lo puedo ver tácticamente es desordenado muchísimos fallos y errores defensivos un equipo que evidentemente no tiene gol eso ya es una una realidad todo eso conjunto puesta hace de de de de de sacarte fuera de todas las competiciones el mes de marzo eso sí que ir ocupante

Voz 1375 20:45 me sorprendió lo que ayer dijo o Modric estaba apuntando Dani también te sorprendió que un peso pesado una voz autorizada alguien como Luka Modric que puede decir eso te sorprendió que en la previa del partido de Champions con un tono P tubos absolutamente pero dijera lo que dijo ayer esperaba que algunos compañeros hubieran da un paso al frente no sé si se olía algo pero esas palabras de Modi a que te sonaron ayer temprana look

Voz 1 21:07 pero es un chico un gran profesional chico muy sincero y cuando habla pues habla de corazón y él mejor que nadie pues sabe perfectamente bien lo que lo que está pasando y ayer su mensaje la entendió como diciendo bueno hasta ahora pues hemos estado como hemos estado pero tenemos que mejorar primero él y luego todos los demás no y luego pues también habló un poco de cristianos que también es una realidad es un jugador que que le echemos de menos muchísimo no tanto en la Liga porque años pasados también el Madrid se quedó tercero en Liga de siete puntos

Voz 1375 21:39 a menos que el Barcelona Terrence tanto a la Champions

Voz 1 21:41 jugador que es capaz de meter en un año quince goles en esta competición pues claramente lo tienes que echar de menos no en esta competición sí que Luca hechos declaraciones no no

Voz 0699 21:51 he hablado de nadie en concreto pero nosotros

Voz 1 21:54 es que lo vemos no yo aquí seguimos seguimos

Voz 1375 21:56 el fútbol es además que que hay jugadores que no orín

Voz 1 21:59 den bien qué jugadores que quizás no tienen esta capacidad goleadora que nosotros queremos que tenga no

Voz 1375 22:04 te crees que ahora el Madrid que no sabemos si se va a poner muy nervioso poco mucho o nada debe cargarse a Solari o dejarlo hasta final de temporada y pensar ya en un recambio de aquí

Voz 1 22:16 no no sé qué decisión Man van a tomar pero yo creo que eso no tiene mucha mucha importancia ahora ver si las

Voz 1284 22:23 el que viene ahora ya solar quién quién viene y quién

Voz 1 22:26 se encarga del equipo no yo creo que eso no tiene ninguna importancia ahora que que concentrarse para lo que queda por lo menos dejar una buena imagen pelear por prestarnos Champions porque eso no es una situación fácil hasta como tercer clasificado nunca se sabe qué puede pasar no porque el equipo está prácticamente roto incluso por eso están preocupados así que hay que pelar dejar una buena imagen los restos de que queda de de de de de competición hay hilos directivos en este caso presidente porque Madrid no tiene la dirección deportiva el presidente y su gente de confianza pues tienen que hay que hacer todo lo posible para para hacer buenos fichajes y por lo menos traer los jugadores que pueden de una manera supo suplir todos los jugadores que largo de estos últimos años son salir de este club

Voz 1375 23:10 la última que te lo vamos a tratar ya en el Sanedrín que vamos a empezar ahora mismo antes de que salgan protagonistas crees que Mourinho sería una buena solución

Voz 1 23:17 ahora Mourinho es muy amigo mío soleado ya lo sabéis si es un entrenador que a mí personalmente me gusta mucho pero se hablará se hablará de Mourinho se hablara de muchísimos entrenadores de aquí a final de temporada no sé qué decisión va a tomar las personas que tienen que tomar este tipo de decisiones pero seguramente el Madrid necesitará un entrenador para para eso en próximos años sean Mourinho sea cual Parker otro pero esa es eso es un hecho no pues Madrid necesita

Voz 1375 23:45 un buen entrenador

Voz 1 23:47 también necesita muchísimos jugadores

Voz 1375 23:50 hemos jodido probablemente más lo segundo que lo primero pero a un placer escuchar de siempre vendrán noches mejores a dar las buenas noches del madridismo y una semana tan triste como esta qué tal

Voz 1284 24:00 en hay que hay que vivirlas porque forma parte de del fútbol un abrazo

Voz 1375 24:05 muchas gracias a ti amigo un abrazo placer escucharle como siempre seis minutos para llegar a las doce empieza el y tienen que salir los protagonistas

Voz 15 24:18 diría en Lardero en Instagram arropa el Larguero facebook punto com barra El Larguero suscribe T al canal de Youtube

Voz 12 24:29 cultura salud estando al alcance de la mano de una forma mucho más de lo que creemos

Voz 1501 24:34 por gente que son pues los snacks los chucherías chocolatinas los cereales y uno todas estas cosas que sí que os veo Sally bando pero es que claro están pensada sigue están pensadas precisamente para eso no para para excitar nuestros más

Voz 0699 24:52 Barroso que el perdona momento tú compara un mosquito en una celda joder

Voz 16 24:56 desde bueno las acelgas train

Voz 17 25:01 aquí en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido siguen los también en Hoy por el punto Cadena Ser

Voz 18 25:10 herido gente la radio es maravillosa verdad es decir maravillosa es decir poco de todas las emisoras la mejores que la cadena sin duda verdad

Voz 1662 25:21 una diferencia abismal

Voz 19 25:24 Ismar alguna cosa la faena y luego la segunda mejor si está a años luz verdad que sí sí sí sí ha de verdad que que que digo yo

Voz 0301 25:37 a ver que que creo que ya que hablaría necesitamos tanto

Voz 19 25:41 además es que estamos seguro

Voz 0301 25:43 yo

Voz 9 25:53 pie cuando quieras ya disponible un duro programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 8 25:59 no queremos que te evita que el sexo mucho más

Voz 9 26:03 con entra en Cadena Ser punto com para nuestra cadena SER

Voz 1375 26:13 cuenta con la SER sí

Voz 7 26:16 G

Voz 14 26:18 Miguel a veces no

Voz 1 26:22 retos imposibles las metas inalcanzables

Voz 20 26:24 los desafíos más extremos no lo son tanto conduce ahora un BMW X3 con gran equipamiento por menos de lo que imaginas además te garantizamos su recompra dentro de tres

Voz 15 26:33 Nos financiando con BMW va BMW X3 tan fácil tanto yo

Voz 7 26:38 descubre luego en la red de concesionarios BMW o en BMW punto es

Voz 0239 26:42 lo de dejarte la cartera cuando vas a pagar perdón es que me he dejado la cartera en el coche

Voz 21 26:47 que paso de vez en cuando BP lo que te pasará siempre es que ahorrará hasta ocho céntimos por litro repostado cuarenta litros siempre siempre ahora ayer dentro de un rato siempre promoción válida en Península Baleares consulta a las bases legales en mi pp punto es

Voz 7 27:03 de Azón

Voz 9 27:06 razón es

Voz 22 27:09 es de Azón

Voz 1375 27:14 te Azón es pura deporte Moto GP Eneko

Voz 7 27:16 exclusiva hay más sin permanencia cuatro noventa y nueve el mes primer mes gratis de A Z N Daza aún

Voz 15 27:29 el Larguero con Manu Carreño

Voz 1284 27:34 faltan dos minutos para llegar a las doce está por ahí sigue por ahí Antonio Romero en la cabina de revisiones de la SER Antonio estás por ahí claro claro con aquí seguimos Jesús Gallego o la Gaye muy buena hola buenas noches Julio Pulido hola Julio

Voz 0699 27:46 qué tal buenas noches sigue por ahí además Javier María Torres

Voz 1284 27:48 on en la sala de prensa tuviera comparecen habiendo Mario sí sí sí sí

Voz 1501 27:51 sonido Eric en efecto el holandés que recibe la felicitación de muchos de los periodistas que han estado aquí evidentemente exultantes ha dicho es un día histórico literalmente al Ajax pienso victoria histórica ha hecho que lo han bueno no no mejoraba lo han bordado ha dicho que ha sido fantástico como han defendido también como un atacado como tenía la posesión del balón que se alegra especialmente no sólo por el haya sido esta generación de futbolistas sino por la imagen que ha dado y lo importante que es el fútbol holandés y la verdad tiene razón

Voz 1763 28:16 bueno totalmente es que vaya embajada estarán contentos los del Barça no sólo por el paro la eliminación del Madrid que esto siempre es alegra sino por el paro

Voz 1375 28:23 qué tal de Jona suyo tenía dudas con él

Voz 1763 28:25 el que me parecía que te estarlo en partidos del demasiado poco aunque lo evita menos un buen partido de campeones pero parece que es algún error que ha cometido Karim Benzema las conducciones que ha hecho el carácter como arroba balón cómo ha llegado tres cuartos me parece que somos un jugador muy interesante de futuro

Voz 1284 28:38 además de Dani Romero Gallego Pulido he Torrejón esta hay Pepe Sámano compañero del país hola Pepe muy buenas muy buenas Manu y enseguida se incorporan Santi Cañizares y Álvaro

Voz 1375 28:47 en nuestro comentario estos comentaristas habituales

Voz 1284 28:50 ah y tenemos dos encuestas en marcha una la que lanzado

Voz 1375 28:53 no sé quién es el culpable cómo va esa encuesta Javi Blaco

Voz 1284 28:56 porque pueden seguir votando los oyentes de la SER

Voz 0699 28:58 qué tal Manu pues mira ahora mismo en esas cuatro opciones que tenemos de momento quince por ciento piensa que son los jugadores los que tienen la culpa el siete por ciento culpa a los entrenadores a Lopetegui ya Solari el setenta y seis por ciento piensa que

Voz 1284 29:11 a la directiva ya la planificación y el otro dos por

Voz 0699 29:14 cuando piensa que son otras las razones pues la

Voz 1284 29:16 la encuesta tiene que ver con Mourinho que dicen los madridistas sobre la posible vuelta de Mourinho Iván Álvarez fuera del Bernabéu todavía con aficionados del Madrid

Voz 5 29:23 por aquí seguimos Manu con unos aficionados os voy a preguntar directamente queréis que vuelva a José Mourinho

Voz 6 29:27 el Madrid debe a la gente como Estado Toribio ya

Voz 5 29:31 porque hay que llevarlo a Mourinho cuál es la solución con el duro mano dura lo estuvo comprometido que se

Voz 24 29:36 ahora hay que la talla en los momentos importantes tenemos equipo poco reestructurado pero tiene un entrenador que separa guiarnos y que bueno ya es de arriba sigue unas órdenes que siguen los preceptos de la directiva que queremos que están distorsionando lo quería ser ser el equipo no

Voz 5 29:51 a Mourinho sería la solución creéis que vienes aquí el Real Madrid volvería a ganar otra vez con el la mano dura es lo que hace falta en el vestuario pero que nos despedimos apostadores la de

Voz 1284 30:08 el yo de Florentino división gritos de José Mourinho como va la encuesta en la SER de sí en la cuenta del Larguero de si Mourinho sería la solución

Voz 0699 30:16 mismo el cuarenta y uno por ciento piensa que la solución el cincuenta y nueve por ciento piensa que no es la solución

Voz 1284 30:21 el Sanedrín sale Solaria la sala de prensa Mario

Voz 1313 30:23 si esto cuando estamos solos preguntas el fin de artículos escucha que que tenéis que hacer vosotros nosotros lo sentimos igual Nuestros trata trabajar tratar de hacerlo lo mejor posible esforzarnos por supuesto que es una noche triste evidentemente

Voz 1501 30:40 bueno muchos míster a su derecho a Mario Torrejón para Larguero de la Cadena Ser en directo ha dicho literalmente por aquí ha dicho literalmente al final del partido Dani Carvajal la temporada está acabada para nosotros hemos hecho una mierda de temporada tenemos que ser conscientes si quería saber qué que bueno nacional Si se está de acuerdo y qué grado de responsabilidad porque tienes

Voz 1313 30:58 nada

Voz 25 30:59 las declaraciones en caliente a pie de campo son siempre complicadas no no no lo no lo iba a Dani Dani Dani tiene un gran carácter Iza forzó mucho hoy se lo se lo veía dolido durante el partido evidentemente a nadie le gusta perder menos aún a un equipo así de ganador ya jugadores ganadores como del dicho esto evidentemente que la temporada continúa sigue está la Liga es cierto que distancia la Liga pero tenemos que asumirlo con con profesionalismo y con el espíritu de siempre ponerse de pie el Real Madrid va a los madre más grande que todos los que todos los presentes que los jugadores y que los entrenadores siempre vuelve siempre vuelven más fuerte

Voz 1375 31:51 Mister estúpido al en respuesta de Solaris

Voz 1284 31:54 sobre lo que ha dicho Carvajal sale Lucas Vázquez volvemos enseguida consolar y a ver qué dice Lucas Vázquez Javi vamos a escuchar Lucas

Voz 1313 32:00 de del madridismo en tres partidos malos por nuestra parte y ahora toca pues levantarse y ser profesionales Si intentar levantarse lo antes posible la noche

Voz 1375 32:14 o quizá más triste para el Madrid de los

Voz 1313 32:16 dimos año seguro en cambio de ciclo es una exageración no hay que esperar para opinión que es una exageración yo creo que está claro que que bueno En días como hoy hay que hay que resaltar lo que venimos haciendo en los últimos tres años el ganar tres Champions consecutivas contra enfrentándose a los rivales más fuertes de toda Europa es es algo increíble por nuestra parte y y bueno hoy hay que admitir que hemos sido inferiores al al Ajax Si hasta el fútbol es así el deporte es así a veces se gana a veces se pierde veníamos de tres años ganando siempre y hoy tocó la derrota en Lucas en el Bernabéu

Voz 26 32:51 ganó el Barça en dos ocasiones en las últimas eliminatoria los equipos rivales están empezaba a adelantando

Voz 25 32:57 en dos mil diez once

Voz 26 33:01 Ice aquí y hoy también Caixa aquí no sé si el factor cancha os atenaza así el Bernabéu es ansiedad a prisión

Voz 1313 33:09 no lo sé no lo sé me veía de esa edad al al contrario porque bueno nosotros y cuando jugamos equipos sentimos mucho el anfitrión siempre ha estado muy agradecido por lo que ellos nos nos ayudan ni Bono sí que es verdad lo que tu dices en los últimas ediciones pues en casa pues es donde más nos está costando un poco el encontrar las victorias y oye así

Voz 1284 33:30 caras muy largas de los jugadores del Real Madrid volvemos a la sala de prensa siguen las explicaciones de Solari Mario

Voz 1313 33:34 sí hay continúan han preguntado en un están preguntando si con su gestión como la valoran con una orquesta aunque ha dicho respecto a una posible división no he venido aquí para rendir

Voz 25 33:43 a vosotros nosotros estamos el entrenador estoy aquí para trabajar para dar lo mejor de mí y los jugadores están para hacer lo mejor que puedan el día siguiente al día siguiente mañana y lo que tenemos que hacer es ser profesionales ir venir mañana la vuelta a trabajar para ser mejor que ayer

Voz 1313 34:02 como Thuram qué sentir aburrió alguna posibilidad de eh yo he dicho no he venido para momentos tan difícil del club para algún al contrario usted irse preguntarme si eso Madrid prefiere su se de sus servicios antes de que acabe la temporada sería justo lo vería normal esa decisión

Voz 25 34:18 no son valoraciones que que que debas hacer eso

Voz 1313 34:23 son secuestros ante Solari que serios que está deseando acabar las se te cae como ya iba siguiente pregunta buenas noches te quería preguntar a nivel personal como piensan soy Miguel Ángel Lara de marca perdón a nivel personal visto notas a rendir que si cambiar o qué vas a hacer para levantar al equipo pues mañana tenemos para empezar mañana tenemos entrenamiento

Voz 25 34:49 con el fin de semana tenemos un partido de Liga todos tenemos la obligación por por deber profesional por el corazón que que le debemos a este equipo

Voz 1313 35:06 de ir a trabajar mañana con con lo mejor que pueda cada uno para enfrentar el fin de semana el partido que tenemos Valladolid boca última pregunta última pregunta hablo Parra para Radio Marca me gustaría preguntarle por los cambios se porque has P

Voz 1284 35:19 dado tanto para sacar a a un jugador cuando ya

Voz 1313 35:22 sí ha sacado dos lesionados pero a partir de entonces porque son cambiantes del D F de Valverde qué teniendo en cuenta como estaba el partido ha sacado a fe de Valverde

Voz 25 35:29 a jugar cinco minutos una vez que uno realiza dos cambios en cualquier partido cualquier cosa puede suceder en un partido que te obligue al tercer cambio esa es una máxima del fútbol en la conocen casi todos de hecho ha sucedido Gareth Bale de puede realizar el cambio que lo hemos empujado lo máximo que podíamos por si sucedía algo ha quedado tocado y no podía seguir con lo cual quedamos con diez una parte del partido pero no fue media hora fue fue mucho menos tiempo gracias a ustedes

Voz 1313 36:03 pues hay detenía tenía yo creo

Voz 1501 36:06 que la peor cara desde que ha cogido a Madrid y eso que ha tenido malas noches como del Fútbol Club Barcelona estamos deseando terminar evidentemente estaba incómodo no quería hacer demasiados análisis en una de las preguntas que nos hemos perdido ha dicho joya pasado muchas cosas desde las lesiones los cambios obligados la incertidumbre del bar abrió muchas alternativas son demasiadas cosas para analizar aquí en caliente así que esperaremos más adelante tiene tiene bajo

Voz 1284 36:27 eh vamos con el Sanedrín a termina por cierto Lucas Vázquez Javi si acaba terminal Luca ha dicho una frase que me ha encantado

Voz 4 36:33 eh qué pasa mañana IFE mañana pasa ponerme la camiseta del Real Madrid que es un orgullo creo que Lucas sí Nacho representan este equipo y hasta aquí Telecinco que te está escuchando ayer le daba suerte en el larguero y ha hecho un partidazo playas y es justo cuartofinalista de la Champions escucha es Larguero Manu Tagle Zico me Figo muy buenas buena como a nuevos me equivoqué anoche me trae suerte a cita del equipo ya te digo ya te dije suerte pero a partir de mayo

Voz 1284 37:00 Diana

Voz 4 37:01 pero al final habéis tenido suerte vosotros Vaya partidazo que habéis hecho enhorabuena

Voz 1313 37:04 sí sí sí sí fue fue el partido perfecto crió en lo que te he dicho

Voz 27 37:08 no tuvimos la la primer partido tuvimos la eficacia Miner

Voz 1284 37:14 sí bueno

Voz 27 37:15 creo que ese unos soñaba no no llegaba a cuatro goles pero lo convertimos puesto fijo

Voz 1375 37:21 de que el Madrid no ha salido mal no ha hecho unos primeros una puesta en escena agresiva valiente yendo a buscar osa parece que salía bien pero enseguida habéis cogido el control ya con el primer gol yo creo que ahí les habéis les habían desarmado

Voz 27 37:32 sí sí seguro seguro tuvimos estamos chance las primeras chance fueron goles ahí eso cambió totalmente el partido porque bueno estábamos con la clasificación a dentro obviamente falta mucho pero lo bueno que tiene este equipo que una vez que está arriba no no Estepona defender sino más bien al contrario si jugando sigue intentando para hacer el tercero cuarto y la verdad que fue pasó eso eso eso porque nunca nos acercamos quizás en en los primeros minutos del segundo tiempo fue con los peores pero después con el tercer tranquilizarnos un poco

Voz 1375 38:04 no voy de más feliz o más tranquilo en tu caso crees defensa cuando enfrente no pues a Cristiano

Voz 27 38:09 bueno esa clase jugadores Un paseo el Real Madrid también tiene grandísimos jugadores y hoy creo que fue fue un gran partido de todos nosotros póstumos al cien por ciento enfocados concentrados hasta el mínimo detalle porque sabíamos que teníamos que jugarlo así para clasificar y lo logramos

Voz 1375 38:29 muy felices cómo estará ese vestuario no como habéis estado ahí me imagino

Voz 27 38:32 sí sí hay algo loco que pasó como que en el vestuario quedaron creamos todos en un momento Casado conduciendo y estoy muchísimas no lo hemos hecho no hay por ahí uno no no cae ahora pero después más adelante va a recordar este momento porque el fútbol a veces son más las pálidas que las buenas ahí estos son momentos únicos si hay que disfrutarlos

Voz 1375 38:53 la última digo este Ajax mete miedo como para llegar hasta el final

Voz 27 38:56 estamos muy bien estamos fuertes en enero quizás Nos caímos un poco pero volvimos a crecer ahí estamos bien estamos en las tres competiciones tenemos muchas ganas y creo que tenemos que tener esta misma mentalidad en todos los partidos porque pasa a veces que en la Liga por ahí bajamos un poco el rendimiento pero yo creo que este este partido no va no ha Soir muchísimo para para

Voz 1763 39:17 le di un abrazo Nico me alegro por vosotros

Voz 1375 39:21 enhorabuena desgraciadamente para el fútbol español cae el Real Madrid anoche hablábamos con el lateral izquierdo argentino del Ajax y lo decíamos todas las suerte en tu carrera a partir de mañana pero hoy se ha encargado al al Real Madrid la verdad que ha sido un partidazo de playas está porque Iturralde González árbitro hola y tú no noches yo creo que sólo un par de jugadas que comentar muy rápidamente contigo

Voz 1284 39:39 con el balón creerán el coda de League

Voz 1375 39:42 nada nada sigan ansía si luego el lío ha estado en el balón este que sale del campo pero no sale el árbitro asistente dice que no que siga la jugada luego marca el Ajax dicen esperate hay que revisarlo han estado casi cuanto cuatro minutos ocho cinco minutos Jito minuto no es eso es lo que tiene que mejoran el bar no en la toma de decisiones sobre todas las que son objetivas si aquí pasa aquí no al final cuan si hay duda hay que ratificarlo del árbitro pero lo que son las perspectivas en el fútbol depende de que Cámara te ponían parecía dentro fuera a mi me parece que no sale del todo a mí me parece

Voz 0699 40:14 hay que medir la circunferencia tiene que salir muchísimo

Voz 1375 40:17 un balones para que salga sea ponen una cámara cenital justo arriba yo creo que el balón no llega a salir totalmente la circunferencia de del campo correo y nada partido partido fácil para el árbitro el resultado y mira pues nada pues nada pero vamos debemos

Voz 1284 40:31 Irán escuchos casi noche libre tienes que correr no no no

Voz 1375 40:33 escucha escucha esto viene bueno sorprendió tú también en lo deportivo sorprendido por lo que ha hecho

Voz 0699 40:41 si ves la primera el primer partido no tanto

Voz 1375 40:44 no es el primer partido mereció ganar que nuestra retro muy futboleros o fútbol hombre un abrazo Iturralde lo abrazó hasta luego chao bueno

Voz 1284 40:54 ha terminado Solaria ha terminado la sala de prensa

Voz 1375 40:57 yo iba a salir algún jugador más del Real Madrid en cualquier caso el micrófono de Herráez pero estamos todos os pregunto a todos en esta noche que yo no sé si alguien se imaginaba fíjate confieso una cosa Romero Gallego Pepe cuando anoche os hoy eh que anoche hicimos la previa el Sanedrín luego me quedé pensando digo Jover yo creo que estamos o están demasiado pesimistas yo no me imagino al Ajax ganando lo dije de Granero Gil haciendo un cero dos a un uno tres es que no me entraba en la cabeza porque el P porque siempre he creído que el Madrid llega al botón de la Champions saca que se transforma pero hoy un audio transformación y el partidazo que se ha marcado el Ajax en el Bernabéu poniendo el punto final a la semana más negra en la historia el Madrid ha sido tremendo la impotencia el Madrid ha sido tremenda entonces ahora hay muchas preguntas la primera por qué ha pasado esto bueno

Voz 0239 41:42 lo que primero porque el Ajax ha sido futbolísticamente muy superior al Real Madrid en los dos partidos yo tampoco veía capacitado al Ajax de levantar la eliminatoria y lo dije anoche oí realmente el baño durante ochenta minutos de partido ha sido ha sido espectacular

Voz 1 42:00 creo que el problema del del

Voz 0239 42:02 equipo es un problema estructural creo que la reflexión es mucho más profunda que la derrota de hoy que ha sido la consecuencia de un montón de barbaridades que comenzaron desde la salida de Zidane que pilló con el paso cambiado a todos en el club incluido al presidente y que ha tenido bueno pues un poco el la la gente la el el aparato de propaganda que también maneja el club ha ido tapando ya ha ido parcheado a lo largo de toda la temporada y creo que que hoy ha sido la consecuencia de que te has salido en la primera curva porque lo has hecho las cosas rematadamente mal Sagasta el seleccionador nacional de España por cierto en el que no creas como entrenador con nocturnidad y alevosía de una concentración le pusiste a los mandos de una plantilla muy debilitada no sólo por la sale a Cristiano Ronaldo en este verano sino porque en los últimos tres años han dejado salir ochenta goles prácticamente ochenta goles se ha extraído los de Mariano

Voz 28 42:53 entre lesiones si decisiones técnico

Voz 0239 42:55 no lo has podido o no lo ha sabido aprovechar porque luego las dado Allen el el banquillo a un tipo que