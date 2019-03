La trampa del Fairy

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa mientras los partidos y sus dirigentes andan afilando las hachas de guerra para el alud de elecciones que nos acecha a la vuelta de la esquina el juicio contra los secesionistas catalanes sigue su curso en el Tribunal Supremo estos días con la esperaba presencia estilos políticos morbo tras morbo que ella se queda la cosa para los actores más bien secundarios con todo hay momentos estelares ex hispano declarante la agudeza de defensor ayer durante algunas horas provocaron en la sala de respuestas del ex delegado del Gobierno de Rajoy en Cataluña Enric Millo una de ellas fue una explicación sobre la llamada trampa del Feeri novedosa táctica de ataque y contraataque insurgente que muy pronto se estudiará el alma sólidas academias militares del mundo entero o es ponen como ejemplo que hacer contar semejante arma secreta vino a decir el atribulado funciona allí otra frase interesante fue que la declaración unilateral de independencia doy no era una broma sino que iba en serio la concesión tiene su aquél porque es cierto que aquella acción que debería ser acumulación sublime del ansia de independencia de un pueblo oprimido se quedó por la desastrosa actuación de Push the Moon en el Ganges ridículo de una película cómica con Peter Sellers en el papel estelar todavía hoy dudamos Sierra quiero llorar