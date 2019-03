Arturo Soriano: "Los músicos, los artistas en general, somos un filtro de todas las vivencias"

Voz 1 00:00 tengo uno que viene muy al caso si te gusta podría ser Tour ruta

Voz 1950 00:07 luego cuenta de dónde viene tu ruta preguntamos siempre a nuestros invitados qué relación tienen con el mar

Voz 1 00:17 cuál es la tuya y la mía es quizá haber nacido en Madrid que está mar adentro a estas fuera lejos del mar y ahora vivo en Praga que está aún más lejos con lo cual añoro permanentemente el Mare me gustaría alguna vez vivir cerca Elmer siempre lo querido me encanta

Voz 1950 00:35 cuando vas te llenas de energía

Voz 1 00:38 se de de de sol comer pescado con los dedos al ver una puesta de sol y que se yo pasear por la playa ya en si eso es una fuente de energía tremenda sí claro

Voz 1950 00:52 voy a pedir a este Tour ruta que les cuente a los oyentes o les enseña a los oyentes

Voz 2 01:00 cómo suena el mar

Voz 1 01:03 vamos a hacer una simulación

Voz 1950 01:30 fruta cuando fue la primera vez que toca este un saxo

Voz 1 01:36 pues hace tiempo eh yo creo el dieciocho diecinueve años empecé con una flota de plástico cayó en mis manos y perseguía el saxo me encantaba cuando veía un saxo en la tele Italia estupendo me fascinaba yo estuve dando el tostón España es básicamente y a todo que tenía alrededor hasta que conseguí ahorrar dinero para comprarme el primero

Voz 2 02:01 me lo que Tour tendría ya diez

Voz 1950 02:04 lo comprase detuvo el el luego personas

Voz 1 02:07 los con si se si tenía algo de dinero luego empecé a tocar y bueno vamos pagando las letras un amigo que trabajaba en alguna empresa fue el que puso la nómina hizo el aval que fui pagándolo durante un año una cosa así

Voz 1950 02:22 este pseudónimo ruta se encuentra Arturo Soriano uno de los mejores saxofonistas desde país también yo diría de los mejores en Europa nos acompaña durante esta madrugada con esta palabra turista que no sabemos de dónde viene Arturo yo me viene bruta

Voz 1 02:40 pues la verdad es que me lo puso al Wyoming tocamos a veces tocaba con él y con el reverendo que en paz descanse Si bueno pues un poco de coña y tal para aquellos que soplaba el saxo y luego casualmente cuando hice la mili fuiste lucha pero esa fue pues exterior osea que todo viene un poco hilado y recuerdo que les hacía mucha gracia Bainet cada doble con las que grabé un disco que se llama una taquicardia de luego toque con ellas algunas veces pero les encantaba el alto bruta tu ruta para arriba para abajo

Voz 1950 03:15 sí llama la atención que que uno decida irse al saxo porque cuando eres niño parece que la gente los niños tocan el piano tocan la guitarra pero los instrumentos de viento son un poco particulares

Voz 1 03:32 si es si en en España es mucho más fácil encontrar guitarrista au prácticamente pianistas tal como te digo empecé con la flauta porque era algo que es que bueno cayó en mis manos igual si cae un que se dio una bomba pues ahora sería concertista de bomba y y pase al saxo pero ya te digo es que me me encantaba el sonido aparte me pareció un instrumento que era una especie de prolongación de la voz era un un un una expresión modera expresión una dinámica una conexión con el ser humano con idea hechos así porque tiene mucha conexión con tu con tu a su capacidad pulmonar con tu con tu cráneos un poco como la voz hacer un poco de caja de resonancia también

Voz 3 04:18 te hemos traído a este faro que hoy va

Voz 1 04:22 saber en las manos que es para ti

Voz 3 04:24 tocar el saxo

Voz 2 04:25 es mi vida es mi vida

Voz 1 04:29 te iba a decir no sé hacer otra cosa yo creo que sí cocina muy bien

Voz 2 04:33 pero cuando

Voz 1 04:36 empiezas a tocar un instrumento a veces te metes en en este en este mundo en este jardín te metes un poco o casi de casualidad sí porque simplemente mola pero cada vez te vas metiendo más en serio te obliga a tomar una responsabilidad sobre un instrumento a estudiar practicar cada día si yo lo lo lo hago y estudio cada vez más osea yo ahora cada día digo que dentro del armario en vez de salir abrió el armario todas las mañanas y me pongo a tocar contra los abrigos para no para no molestar al vecindario porque bueno eres consciente de que es un instrumento que suena

Voz 1950 05:13 sí claro eso te iba a preguntar también donde ensaya un saxofonista cuando todavía no tiene local por ejemplo

Voz 1 05:21 yo he practicado en casa siempre y nunca ha tenido problema hay bueno intentas controla el volumen y por supuesto tocara horas en que bienes que no que no molesta sin cinco incluso alguna vez le pregunta de algún vecino oye tal te molesta oyes tal no sé cómo lejanamente pero yo encantado no sé a qué pero bueno eres consciente ya te digo al día de hoy hago esto de falta de tener una habitación y Ariza edad pues tocó contra los abrigos en el armario

Voz 1950 05:49 ahora hay es en Praga ha dicho al principio de la entrevista que estas lejos del mar vamos a irnos a ese momento que has citado con Wyoming y con el reverendo cuando les conoce es como entrasen en la dinámica de vincularse con los artistas y con los músicos con los que has trabajado durante todos estos años

Voz 1 06:09 a Chechu Wyoming ya los conocía en el Ateneo de prosperidad en prosperidad un momento en que se hizo se tomó un edificio grande que había sido un edificio de la Falange creo algo así empezaron a vamos a ensayar hay un montón de grupos emergentes nuevos había grupos de teatro de danza había o incluso una guardería vi había biblioteca hiciera un centro con una fuerza una vitalidad damos de hecho yo creo que la prácticamente el ochenta por ciento La movida de la llamada movida salió de ahí ahí estaban todos los grupos Alaska de los secretos de todos e incluso la peli de Pepi Luci Bom de de Pedro Almodóvar hay muchas escenas grabadas dentro de de el de la tenía de prosperidad el Centro Cultural de prosperidad que se llamaba ahí empecé a tocar con conocía a estos por ejemplo al al al reverendo teníamos un grupo de como de jazz funk que así un poco

Voz 4 07:07 poco flipado que se quejaba baja yo

Voz 1 07:11 el hombre que eso es lo puso el bajista por casualidad la gente crea creían que éramos un grupo de heavy cuando llegamos a a los sitios decían joe es otra cosa ahí conocí entra en contacto con muchos grupos ya te empiezas a tocar en sitios en clubs en gira así y te vas metiendo poco a poco

Voz 1950 07:30 si yo le pido a Arturo Soriano que nos cuente una pequeña historia de madrugada esta noche en El Faro con el saxo que Historia nos podrías

Voz 1 07:44 pues a intentarlo venga

Voz 2 07:50 el micrófono

Voz 5 07:54 sí sí

Voz 6 08:02 no no

Voz 7 08:06 eh

Voz 6 08:17 y no

Voz 9 08:25 domingo

Voz 4 08:34 bueno a partir de las mira

Voz 1950 08:39 la segunda iba escuchando ya pensando que esta música las relacionamos tanto con la noche porque jazz el blues el soul tiene siempre esa especie de nocturnidad

Voz 1 08:53 sí seguramente esa desarrollado mucho aparte el trabajo particular que tenemos que hacer cada día estudiando como te digo brutal digamos que luego pues generalmente tocas por la noche entonces se crean ambientes se crean atmósferas muchas veces lleva es condicionante para que al final esa esa música vaya por un camino o por otro que yo no sé si se tocaba la noche yo la verdad es que en Praga es una cosa que me gusta es que se toca

Voz 4 09:27 la distintas que era te dejen Francos

Voz 1 09:31 a las siete a las nueve y media o las diez estoy en mi casa yo joder qué guay y ha empezado a tocar alguna vez a la una de la mañana más cuando estás en gira así tal que tocas en en las fiestas de las ciudades sí claro todo el mundo está dejarán hay tienes que adaptarte a esos horarios

Voz 1950 09:49 Arturo vienes a presentar Paseo Ronda tuvo segundo disco en solitario que lleva un título que te vincula con tu infancia

Voz 1 09:56 si el Paseo Ronda yo vivía en la calle Hernani en Cuatro Caminos en Madrid en el Paseo Ronda era el actual Raimundo Fernández Villaverde era una calle con un bulevar muy bonito en el centro que tenía quioscos para tomar algo en verano horchatas y granizo se yemas bueno pues buscando el título no sé cómo me vino a la cabeza y me me me gustó porque también es una de los recuerdos que tengo lejanos de de mí infancia no era una zona por la que tenía que cruzar cada día para ir al cole

Voz 1950 10:31 qué te has ido a vivir a Praga

Voz 1 10:33 bueno me he ido porque mi mujer mi pareja y esta es la gestora cultural del Cervantes en Praga ella me han estado esperando toda la vida minigira mi ex horas y horas en los estoy desgravación produciendo grabando o lo que sea el salió esa plaza es ya está bien estudiado Bellas Artes y arte contemporáneo y demás

Voz 2 10:57 y entonces eh

Voz 1 11:00 era la manera de de que ella estuviera acerca por una vez de de lo que le gusta hacer uno tiene que ser que tiene que ser flexible tiene que si quieres estar con con tu pareja con una persona pues unas veces le toca a uno y a dar el brazo a torcer ya el otro en cualquier caso me parece una experiencia interesante porque pasas de tener aquí un entorno digamos cómodo de gente que conoces de de de de bueno de trabajos de cosas allí partes de cero o sea yo llego allí que no hay nadie

Voz 1950 11:37 que aquí es que has trabajado con los mejores no hemos hablado de tu de tu trayectoria como saxofonista pero han producido los discos de

Voz 10 11:45 de Rosario Flores el primero de ley y otros dos has trabajado Lores con Pata Negra con Raimundo Amador no

Voz 1950 11:53 no se ha escapado nadie no cambió todo

Voz 1 11:55 en etapa muchísima gente producía muchísima gente te digo que yo creo que forma parte de ser músico saber adaptarse a adversidad

Voz 11 12:05 pues ha

Voz 1 12:07 cuando vienen las cosas bien pues las disfrutas cuando son más difíciles y tienes que irte los pobres con gente totalmente de otros ámbitos los otros otras procedencias pues ahí estás desnudo y tienes que que darlo todo es digamos ahí tienes que hacerlo muy bien y es una experiencia también enriquecedora porque también aprendes de los demás su sea que digamos que aquí ese repiten muchos clichés sí el hecho de estar ahí con gente que viene de otros sitios pues te obliga por un lado a eso a defenderse ahí para otro lado aprender de ellos Itu darles un poco mostrarles lo que tú o como entiendes la música como la haces

Voz 1950 12:48 a quién ha sido que ha sido el Faro de tu vida

Voz 1 12:53 pues mi padre un trabajador normal sin ningún tipo de de cosa pero un hombre bueno pues era una persona buena

Voz 2 13:00 lo que sí

Voz 1 13:03 me parece algo muy importante ahora mismo y con con lo convulso que está el mundo y ves gente que puede ser muy lista que puede tener muchos estudios que pero la ambición la corrupción la el ser mala persona yo es algo que me parece tremendamente negativo y malo para todo el mundo entonces sí puedes están en maestros pues también gente de la que aprendes mucho pero aprender a ser una buena persona osea

Voz 1950 13:32 cómo se llama o llamaba tu padre saludos

Voz 1 13:35 por muy Luis Soriano Murillo hace un año y medio

Voz 1950 13:39 pero bueno Arturo pues cuéntanos qué tema vas a tocar a los oyentes del faro esta madrugada

Voz 1 13:47 pues si os parece tocamos un ratito de un trocito de un tema del disco que se llaman Broken Windows

Voz 1950 13:53 fenomenal muchas gracias por haberte acercado aquí buenas sensaciones