Los conversos de cada 8 de marzo

Voz 0789

00:00

buenos días Pepa buenos días a todos que errores que desmesuras que excesos radicales había protagonizado el feminismo desde el ocho de marzo pasado para justificar el movimiento regresivo que es empezó a vivir desde hace unos cuantos meses yo no vi los excesos y me sorprendió este retroceso porque el año pasado después de algunos patinaje es bastante vergonzosos declaraciones lamentables que las hemerotecas conservan hasta la derecha más renuente se había colocado a favor de viento cuando se dio cuenta de que la movilización de las mujeres iba a ser multitudinaria hubo virajes a toda prisa incluyendo gestos ostensibles como el de Rajoy Cospedal tocados con el lazo morado veinticuatro horas después del formidable éxito de la jornada el día ocho el Gobierno popular anunció un paquete de medidas en favor de la igualdad y la conciliación los conversos surgían de debajo de las piedras todos tuvimos entonces la sensación de que se había alcanzado un consenso básico en la materia pero llegó Vox con su reconquista casado con su contrarreforma Ciudadanos con su pánico a quedar atrás reabrieron las catacumbas las políticas de género volvían a ser herejías la violencia machista debía transmutado en Violencia Doméstica y así todo porque aunque yo no me había fijado la horda féminas al parecer se había apoderado del país bueno así estaban las cosas hasta la llamada a urnas la cita electoral junto a la previsión de otro ocho de marzo con gran seguimiento han vuelto a obrar el milagro del año pasado la derecha olvidado sus reparos ha lanzado a toda velocidad a llenar sus programas electorales con propuestas sobre la mujer las más avanzadas posibles aunque estén crudas tratando de pasar de la cola la cabeza del pelotón en quince días y así Vox el autobús se hace oír se han quedado solos defendiendo las esencias veremos si es por un ratito hasta después de las elecciones