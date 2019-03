Mercedes Gallizo: “Quiénes somos para juzgar cómo era Pilar Baeza hace 34 años si ya tuvo su juicio”

No hay resultados

Voz 1727 00:00 Mercedes Gallizo estuvo siete años al frente de las instituciones penitenciarias españolas tiene por lo tanto mucha práctica y es una de las teóricas en nuestro país sobre la reinserción la rehabilitación de los presos buenos días

Voz 1 00:15 hola buenos días sepa porqué por qué ocurre

Voz 1727 00:17 lo que describe Pilar Baeza nuestro sistema penitenciario se basa en la reinserción lo dice la Constitución pero difícil de asumir por la sociedad

Voz 1 00:27 pero es muy justo que bueno condenarlos visitas los jueces no las tenemos nadie más cuando se produce una condena pues estas oculte y una vez que la condena se ha cumplido está sociedad sociedades la personal pues tiene derecho a reincorporarse fíjate que además estamos hablando de algo que sucedía hace treinta y cinco años cuando esta señora era persona una chica muy joven pues cometió error cometió un delito para decir que te portantes porque la importante sin embargo estuvo muy pocos años en prisión que es ir seguramente no se me aventuro que los jueces en aquel momento pues ya determinaron que había arrepentimiento que estaba en condiciones de integrarse en una sociedad porque de hecho yo muy poco

Voz 1727 01:21 siete años siete años siete un halcón

Voz 1 01:23 de nada parece ser que de treinta no se encontraba muy importante bueno quiénes somos los demás para juzgar como es esta persona que es lo que se trata no pues es de firmar como de esta persona setenta y cuatro años ya tubos juicio nosotros no somos jueces de lo que hay que valorar es como es esta persona hoy

Voz 1727 01:45 esa es la teoría yo Gallizo la practica lo complica esto es aplicable a todos los casos Bono

Voz 1 01:52 no es algo sociedad sea infortunadamente por principios uno cuando acaba de cumplir su condena tiene en vigor todos sus derechos algo aquellos que haya pista limitados por por la pena que le ha impuesto esta señora como todos los demás condena pues puede trabajaban de abrir una empresa dedicarse a una actividad tener una familia tener amigos que en fin es es un principio tan básico que parece mentira que nos lo planteamos a estas alturas no además tantos ejemplos una historia personal se ha pasado por prisión y que luego han sido personas nota bellísimas Se habla mucho de Nelson Mandela que llegó a ser presidente de su país pero José Múgica José Mújica el que fue presidente de Uruguay es una personalidad admirada por todos estos señores tenemos quince años en prisión porque cuando era joven era Tupac Amaro luego cambió fue un excelente presidente de su país que pasa que las personas no tenemos derecho a cambiar en España era el son o al menos comprensivos democráticos tolerantes que pueden ser en Uruguay en Brasil

Voz 1727 03:08 qué difícil les resulta ya lo cuenta la propia protagonista liberarse de ese estigma que reconoce la Constitución que tenemos todo el día en la boca para otras cosas sino no para esto Mercedes Gallizo gracias buenos días