Hora 25 (05/03/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:16 es un debate que hemos planteado en muchas ocasiones tanta como nos hemos ocupado de casos de presos mediáticos que han cumplido condena y quieren rehacer su vida no siempre pueden cruzar la puerta de la prisión Jara tras lo que fueron no siempre esa reinserción plena es posible por mucho que el sistema penitenciario tenga como objetivo final esa reincidencia en el debate lo volvemos a poner sobre la mesa hoy después de hacerse público el caso de la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila cumplió condena como cómplice del asesinato de un hombre que supuestamente la violó en mil novecientos ochenta y cinco su formación la respalda en el PP creen que debería retirarse enseguida hablamos con ella y preguntamos además a los expertos pero antes vamos a repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches empezamos con los últimos mensajes políticos Pedro Sánchez

vez pide a PP y Ciudadanos que dejen de mirar el dedo para mirar la luna que dejen de criticar al Gobierno por querer trabajar hasta el último minuto y se pronuncien sobre las medidas aprobadas han obstaculizado parlamentario entre la tramitación

Voz 5 01:13 de esas conquistas sociales porque sabían que las perdían en el Congreso si fueran debatidas por tanto lo que ha ocurrido amigos y amigas no es que nosotros no queramos digamos utilizar los trámites ordinarios del Congreso de los Diputados para tramitar muchas de estas conquista social

Voz 5 01:30 es que el Partido Popular y Ciudadanos durante estos nueve meses a lo único que se han dedicado ha sido a obstaculizar e impedir que se tramitarán parlamentariamente estas medio el líder de

Voz 1454 01:40 la danos acaba de concluir otro acto en Zaragoza ha hablado de Cataluña

Voz 0040 01:43 yo os prometo una cosa si yo soy presidente Gobierno en este país nunca más va a haber presidentes autonómicos insultando al resto de presidentes o al resto de ciudadanos porque yo creo que hay que pararle los pies a los que se sienten superiores hay que pararle los pies a los nacionalistas

Voz 0194 01:59 a partir de las diez en la crónica política desastre ocuparemos de Cataluña no sólo en su versión política sino también en la judicial

Voz 1454 02:05 la del Tribunal Supremo esta tarde ha estado declarando el coronel de la Guardia Civil que estuvo al frente del operativo que coordinó la actuación policial el uno de octubre iba a continuar mañana Alberto Pozas adelante

Voz 0055 02:14 después de tres horas y media de testifical el tribunal ha decidido que Diego Pérez de los Cobos seguirá testificando mañana otra vez por tercer día tres horas y media en las que ha criticado con dureza la actuación de los Mossos d'Esquadra en uno de octubre en las que he dicho que Policía y Guardia Civil se enfrentaron a altos niveles de violencia en las que ha dicho que el dispositivo de la policía autonómica catalana fue una estafa

Voz 0194 02:37 los objetivos de la igualdad no van a cumplirse a largo plazo en Europa no es una de las conclusiones de un informe difundido hoy que apunta que la paridad sigue estando muy difícil información desde Bruselas de Griselda Pastor

Voz 0738 02:47 Naciones Unidas sin Marcus sigue el objetivo de obtener la paridad a nivel mundial para el año dos mil treinta pero los datos demuestran que eso es practicamente imposible a pesar de que faltan todavía once años incluso en Europa donde los datos han mejorado cuatro puntos en igualdad de género parece complicado y es que hay sólo siete seres que presiden gobiernos o presiden países de veintiocho estados miembros España con el sesenta por ciento de ministras tiene el Gobierno con mayor número de mujeres Suecia con el cuarenta y siete por ciento de disputadas tiene el Parlamento con mayor representación femenina pero hay que saber que hay países como Hungría Chipre con sólo una mujer en sus gobiernos aunque el problema grave sigue siendo el mundo de las finanzas donde sólo el seis por ciento de directivos son en este momento mujeres

Voz 0194 03:38 hay una propuesta más para hasta ahora la cara B de Sara vítores esta semana del ocho m ayer fue feminismo hoy cuidados cuidadoras cuida Capello

nos preguntamos si la reinserción es posible o para ser más precisos nos preguntamos si la sociedad está preparada para la reinserción de los presos un tema que planteamos a partir del caso particular de la candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila que vamos a comentar con Victoria Lafora buenas noches buenas noches Miguel Ángel Aguilar buenas noches y Emilio Contreras buenas noches buenas noches y también como cada noche Pedro Blanco pendiente de la última hora de la información de sus mensajes al Whatsapp del programa

Voz 1715 04:28 la reinserción de quienes ya han cumplido condena su rehabilitación integral en la consideración sobre cuánto debe pesar el pasado en la político para quienes quieren dedicarse a la política en fin penemos sus opiniones a través de nuestro buzón de Whatsapp que ya abrimos notas de voz al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres lo recuerdo seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 04:54 Pilar Baeza candidata de Podemos a la alcaldía de Ávila muy buenas noches hola buenas esta mañana ha convocado usted a la prensa para explicar lo que el diario El Español publicaba el sábado pasado un día antes de su presentación como candidata contaba este periódico digital que en el año ochenta y cinco usted fue condenada a treinta años de cárcel como cómplice del asesinato de un hombre al que usted acusó de de violarla las cosas son así esto es cierto no

Voz 6 05:21 bueno eso es lo que dice el periódico he yo no estoy muy de acuerdo con el contenido lo que pasa que somos unos hechos de hace muchísimos años y la verdad es que no no voy a hacer nada para cambiarlo no sólo han publicado como la publicado y ya está

Voz 0194 05:37 pero sí sí hubo una sentencia y usted paso por la cárcel por supuesto una condena cuanto una condena cuántos años ochenta años y cuántos años pasó en la cárcel unos cuatro y pico aproximadamente cuánto tiempo hace de esto

Voz 6 05:57 pues de que de esto de los hechos de mil novecientos ochenta y cinco

Voz 0194 06:03 sí cuando sucedieron los

Voz 6 06:05 muchos

Voz 0194 06:07 yo estoy diría que ahora es una mujer diferente a aquella mujer del mil novecientos ochenta y cinco

Voz 6 06:12 por supuesto por supuesto por edad por experiencia por muchísimas cosas por haber vivido lo que supone esto en una sociedad que os decimos demócratas sociedad del siglo XXI ahora mismo pero sí claro soy una mujer diferente

Voz 0194 06:30 podemos conocía sus circunstancias esta circunstancia de su pasado

Voz 6 06:35 sí yo sé yo lo puse en conocimiento e Podemos que tiene un trámite que es que que los requisitos de los requisitos que forman parte de poder saltarse uno a las candidaturas es un código ético cuando leí L'Equipe me he a conciencia porque no le incumplía y además lo puso en conocimiento de la ejecutiva el partido como no podía ser de otra forma

Voz 0194 07:02 usted ha asegurado esta mañana que el han llegado chantajear con esta condena porque si no retiraba la candidatura publicarían lo que finalmente se ha publicado quién cree usted que hay detrás de todo esto

Voz 6 07:15 bueno yo lo he puesto en conocimiento de quién se tiene que poner estas estas situaciones yo no puedo decir quién está detrás de todo esto yo sí sé quién ha intentado chantajear me quién me ha intentado coaccionar no es la primera vez que me surge ya es la tercera ya es la cuarta vez hay yo nunca es debido a esta situación es decir es una persona libre independiente soy una ciudadana española que que que creo que estoy bajo una Constitución como todos los españoles eso por un lado por otro lado me parece mezquino digno y no sé cuántos calificativos más para que ese sí se es que no sé cómo decirlo pero que se presten a invitarme a que yo retire la candidatura sino esto se haría público es evidente lo que hice no que lo publiquen

Voz 0194 08:11 de dos una usted primero no me dice yo no sé quién hay detrás pero sí quién se queda intentado chantajear me entonces debe saber quién hay detrás del intento de chantaje

Voz 6 08:19 por supuesto hay nombres y apellidos yo cuando me dirigido a la comisaría ha tenido que aportar datos no se puede decir así como así pero yo no sé detrás quién está si es una persona si es un partidos y es una situación si él no lo sé

Voz 0194 08:34 pero es que real nada en los nombres y apellidos que usted da a la comisaría entiendo que después irá a la justicia son nombres y apellidos vinculados con la política

Voz 6 08:44 bueno yo creo que son cuestiones externas que posiblemente sí que estén vinculados con la política directa o indirectamente no lo que no quiero es que estas palabras se tomen como no lo sé evidentemente yo tengo muy claro lo que me han dicho lo que me ha han intentado coaccionar lo tengo muy claro y así lo plasmado a través el organismo en el juzgado una comisaría donde lo hecho ir no claro pero yo no puedo decir es quién está detrás de esto evidentemente yo no conozco los motivos que lleven a eso pero está claro no soy una persona normal no no sé por qué hacen

Voz 0194 09:24 Podemos es el primer partido con el que usted se mete en política

Voz 6 09:29 bueno yo he colaborado Podemos es la primera vez que se presenta a las municipales en la capital donde yo yo vivo

Voz 0194 09:36 la Nina

Voz 6 09:38 anteriormente yo colaboré iba en unas listas de una plataforma ciudadana que se llama trato ciudadano que actualmente tiene tres concejales en el Ayuntamiento de Ávila

Voz 0194 09:50 porque quiere ser alcaldesa de Ávila

Voz 6 09:52 que quiero ser alcaldesa Dávila y bueno vamos a ver yo creo que la ciudad necesita un cambio creo que la política abulense necesita gente valiente sin etiquetas sin prejuicios y sin intereses personales que defiendan poco los deciden los los intereses de los ciudadanos y que se remata un poco para trabajar en cómo está esta ciudad es impresionante la despoblación que tenemos los servicios que tenemos la la población mayor que tenemos los cierres de Times de autónomos que constantemente cierran yo soy una de ellas no que vaya a cerrar pero como parte de ese colectivo el paro que hay es que dio una lista tan interminable entonces yo tengo un afán por ser alcaldesa pero entiendo que una de las formas de conseguir hacer ciertas cosas entrando en las instituciones no veo otra forma

Voz 0194 10:48 Pilar es un momentito todavía porque quiero que escuchen unas cuantas reacciones a su candidatura de hecho se ha convertido en una de las protagonistas de este martes después de cuatro días en la que su historia ha sido de lo más comentado en Ávila en Castilla y León Alex García buenas noches

Voz 7 11:02 hola Ángels es cierto es que la historia de

Voz 0194 11:05 de Pilar de esta candidata no ha dejado indiferente a casi nadie ni en Podemos ni en la oposición no porque

Voz 7 11:12 dignamente nos hemos encontrado en los últimos días con dos posiciones además bastante alejadas unas la del partido de Pilar Baeza Podemos que ha defendido a su candidata basándose en el principio de reinserción y la otra del Partido Popular que consideró los hechos gravísimos y que la inhabilita para ser candidata en las filas de Podemos su secretario regional en Castilla León Pablo Fernández cree que Pilar Baeza ya cumplido su deuda con la socia

Voz 8 11:34 edad

Voz 9 11:35 ha cumplido su deuda con la justicia y con la sociedad hace muchísimos años lleva treinta años haciendo una vida totalmente normal representando un negocio e insisto la Constitución española la Carta Magna nuestra norma de máximo rango legal la ampara para poder ejercer con total libertad y con total normalidad

Voz 10 11:56 sus derechos civiles

Voz 7 11:58 suscribiendo la posición de Pablo Fernández el secretario de Organización de Podemos a nivel nacional Pablo Echenique

Voz 11 12:04 simplemente remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace treinta y cinco años que se refieren a una mujer en el que fue violada

Voz 7 12:15 a quién parece que no convencen estos argumentos es Alfonso Fernández Mañueco presidente regional del Partido Popular y aspirante a la Presidencia de la Junta de Castilla y León que dijo este lunes en Ciudad Rodrigo en Salamanca sabemos que Pilar Baeza ya ha cumplido con la ley pero en estos momentos se exige una pulcritud en muchos aspectos y me parece continuó diciendo Fernández Mañueco un hecho gravísimo que la inhabilita para ser candidata de ningún partido

Voz 0194 12:38 político Alex muchísimas gracias un saludo Vilar y el Partido Popular considera que usted está inhabilitada para aspirar a la alcaldía de Ávila que les responde

Voz 6 12:49 bueno yo le respondería que el Partido Popular no creo que sea quien para inhabilitar Carmen tendrían que ser las leyes y el Partido Popular no creo que sea la ley de este país ni la Constitución que en a todos los españoles eso en primer lugar lo que piense el Partido Popular como usted comprenderá no me interesa en absoluto ir por otro lado debería de conocer las leyes y saber que cuando una persona cumple con sus obligaciones cumple con la justicia en todos y cada uno de sus términos prescriben no se tienen antecedentes es una ciudadana con todos sus derechos habiendo cumplido sus obligaciones este señor me parece a mí que deja mucho que desear en cuanto conocimiento por el cargo preocupa es mi opinión que él opina eso pues la misma demócrata que no me permite presentarme a una a unos comicios de permite el decir eso pero sin argumentos claro

Voz 0194 13:47 Pilar piensa que la sociedad está preparada para aceptar la reinserción

Voz 6 13:53 yo creo que no yo creo que hay mucha mucha hipocresía mucha tenemos todas las leyes yo no soy jurista pero tenemos todas las leyes para que la reinserción se pueda realizar todo ese tema está perfectamente cubierto el problema que tenemos es que decimos que sí que existe pero a la hora de poner en práctica eso no se ponen yo me he conseguido una persona absolutamente reinsertado porque llevo más años con una vida en condiciones totalmente una mujer como decía al principio totalmente diferente cuando tenía veintitrés años pero he tenido que luchar con muchos muchos inconvenientes la ley me otorga esa posibilidad de insertada pero la sociedad tiene demasiados prejuicios no podemos decir que somos una sociedad del siglo XXI y que somos es la Comunidad Europea y que es la homenaje que que modernos somos si luego no lo ponemos en práctica esto no puede ser Podemos el partido que me está representando al que representen águila evidentemente de momento lo está demostrando yo espero que siga así es que eso es un derecho constitucional pero vamos a ver para que tenemos las leyes

Voz 0194 15:06 Pilar se tienen gimnasio verdad en Ávila sí y ahora tiene que por eso mismo y ahora le toca clase no

Voz 6 15:13 si entro en clase tengo seis minutitos disponibles

Voz 0194 15:17 sus alumnas de la clase le apoyan en esta en esta iniciativa

Voz 6 15:22 bueno yo tengo que lanzar tengo que echar una lanzan me ha impresionado dime dime

Voz 0194 15:30 no no no no estaba haciendo nada Pilar dime dime

Voz 6 15:35 yo tengo que que reconocer que a nivel popular es impresionante la reacción que ha tenido la gente la gente de la calle la gente como yo nací al pie de calle él con los ánimos que ha recibido los apoyos que ha recibido las plataformas en las que colaboró plataformas ciudadanas que colaboró en varias los com ponentes de esas plataformas como han hecho el apoyo popular me ha sorprendido para bien sinceramente tengo que reconocerlo otra cosa es lo señera repasó representantes de las instituciones que dejan mucho que desear pero yo a nivel popular Mis clientes quiero dejar bien claro que yo llevo casi treinta años con esta empresa en la son gimnasio por aquí circula muchísima gente es un espacio cosmopolita variopinto donde hay todo tipo de personas evidentemente asumo que habrá gente que no le parecerá bien también asumo que Vicente parece era más era bien pero es que esto es la vida misma es que somos personas y yo no puedo asumir que me lo que me pasara hace veintitrés años me pueda condenar toda la vida es que es imposible la vida a veces te hace afrontar situaciones ni desean y te buscas miles quiere es que es lo que me ha pasado a mí a ver yo el apoyo que estoy recibiendo es absolutamente es que me estar eso lo gira de verdad contra avisos que luego la gente cuando lleguen las elecciones municipales Nebot eso es un proceso democrático que cada uno tiene que votar a quien considere pero de momento yo no puedo decir que la gente me esté retirando el apoyo

Voz 8 17:12 por eso las redes sociales

Voz 6 17:15 el haciendo comentarios es que hay algunos que no los quiero ni ver porque son impresentables no entonces pero en principio yo estoy animada

Voz 12 17:22 a seguir haciéndolo no

Voz 6 17:25 con ninguna intención más que la que estresado pues

Voz 0194 17:27 Pilar Baeza yo agradezco muchísimo que no haya atendido en Hora Veinticinco hay suerte bueno muchas gracias a vosotros por haberme escuchado gracias y muy buenas noches

Voz 6 17:39 gracias a Dios

Voz 0194 17:42 los evidencias que muestran las estadísticas de Instituciones Penitenciarias uno que la reinserción es posible lo es en casi el sesenta y nueve por ciento de los casos que el riesgo de reincidencia disminuye cuanto más tiempo pasa desde que se cumplen la condena tenemos al teléfono flor y Pozuelo ex jefa de área de tratamiento en Instituciones Penitenciarias

Voz 8 18:01 muy buenas noches hola buenas noches cuando es posible acreditar que un preso está preparado para la reinserción

Voz 12 18:08 bueno a ver he entraría que un elenco de actividades y programas que van dirigidas precisamente a este objetivo es entonces cuando el interno cumple con lo que el equipo técnico que son los especialistas especialistas que desde un enfoque integral diseñan lo que tienen que hacer efectivamente en Intermo ya está preparado o la interna para salen en libertad

Voz 0194 18:32 qué resistencia suelen plantear los presos

Voz 12 18:37 bueno a ver el tratamiento penitenciario es osea la participación en actividades y programas es voluntario hay internos en temas que efectivamente aprovecha su estancia en prisión de una forma positiva enfocan su tiempo a la sanción sin embargo hay algunos que no que no participa en estos eh participan actividades pero no los programas que los equipos técnicos les encomiendan que deben de hacer en este caso estaríamos hablando que esto sintamos que no participan son los que mayor probabilidad tienen como es lógico de reincidir cuando salen en libertad

Voz 0194 19:13 una vez están preparados para reinserción que dificultades escuchábamos ahora eh en el caso unos contaba ella su historia la candidata a la Alcaldía de Ávila ya hablaba de del entorno más cercano de la aceptación de la sociedad pero que dificulta ese suelo encontrar el expreso al volver a la calle

Voz 12 19:30 bueno aquí hablaríamos habría que hablar de diferencias individuales es verdad que existen aquellos internos que ha su salió en libertad pues cuentan con factores de protección positivos no como puede ser la familia el acceso al trabajo en las si continuará estudiando el continuaron programa intervención que han iniciado en prisión etcétera Estos grupos internos Pierre tendrían más posibilidades evidentemente en insertarse a una vida normalizada pero también tenemos

Voz 1482 19:58 otros grupos internos que no cuentan con estos

Voz 12 20:00 Torres deportación o en algunos casos incluso son negativos en este caso tendrían mayor dificultades para insertarse en la sociedad pero hay que decir una cosa la institución penitenciaria tiene su obligación hasta que el interno salen de Horta definitiva cuando pasta que cumple su condena a partir de que sale ya la la inscripción no tiene obligación aquí entra en juego la sociedad sería la sociedad la que tendría que prestar ayuda para que el para favorecer

Voz 6 20:33 sí aportar recursos

Voz 12 20:36 con el fin de que este interno efectivamente no volviera a reincidir en el delito y no volviera hacer daño a esa misma socio

Voz 0194 20:43 estar ya te pregunto lo mismo que le preguntaba a Pilar está la sociedad preparada para aceptar la reinserción porque es la que tiene que ayudar pero tiene que estar preparada para ello

Voz 12 20:52 mire yo no sé si la sociedad está preparada lo que yo sé es que todo el mundo tiene derecho una oportunidad por tanto en el momento que salió de la prisión hay que ayudar no hay que rechazar porque entonces sí entonces no conseguiríamos la reinserción y entonces no sería por causa de una ausencia de una importante labor de la Mitación sino sería por responsabilidad de la propia sociedad

Voz 0194 21:17 ahora que Pozuelo muchísimas gracias

Voz 12 21:19 de nada

Voz 0194 21:22 pero la la mesa de debate a partir de un caso determinado es caso de Pilar Baeza condenada por ser cómplice de un asesinato algo que pasó ella dicho veintitrés años cumplió condena correspondiente perfectamente insertada en la sociedad con su negocio con sus clientes en su negocio sin antecedentes y que quiere optar a la alcaldía de Ávila qué peso debería tener el pasado en una decisión como esta victoria

Voz 1971 21:50 pues yo creo que absolutamente ninguno la cadena perpetua no existe en este país quedó abolida por la Constitución treinta años después y habiendo cumplido su pena de cárcel no tiene ninguna deuda pendiente con la sociedad lo que pasa que es verdad que el baldón persigue persigue y que es la sociedad a la que no está no no está preparada para la reinserción yo creo que están mucho más preparados los presos que además hacen toda esa terapia de la que nos ha contado la la experta que acabas de

Voz 13 22:19 de preguntar lo

Voz 1971 22:25 lo curioso es que ella no tenga capacidad de explicar qué fue lo que pasó porque vendría muy bien no ha querido dar te ninguna ninguna

Voz 0194 22:33 yo no sé si también forma parte el borrar de tú

Voz 1971 22:36 cabeza no lo sé ya lo que pasa lo que pasa es que cuando hay una campaña

Voz 0194 22:40 son muchos años ya una campaña

Voz 1971 22:42 en las redes bueno pues es que es mucho más fácil explicar lo injusto de la situación porque sí es un hecho con catenaccio a una violación previa quiere decirse que la capacidad esta mujer de reincidir en un delito de estas características significaría que la habían vuelto a Viola

Voz 0194 23:00 a través pasa que yo que en fin yo no sé si por ellos no se sabe dedicas pero yo no sé si es un delito si veintitrés años pues y una vez cumplida la condena es importa son importantes los detalles de la condena no no no me pregunto yo a mí mismo

Voz 1971 23:12 claro que ese es el riesgo que te la publique la con la la condena hay que te hagan todas las cosas pues si te da la palabra en una radio es mejor que te expliquen Emilio

Voz 8 23:22 bueno en primer lugar quiero manifestar mi satisfacción porque militante destacado de Podemos acaten con el safety con esa firmeza la Constitución algo que su dirigente estaban despreciando querían de demoler hace sólo tres o cuatro años bienvenido a el sistema en segundo lugar el derecho penal y el derecho penal moderno derecho penal que surge en el siglo XVIII con Beccaria al gran maestro dice que el objetivo primordial de las penas no es el castigo sino la posibilidad de dotar al condenado de derecho la reinserción eso es una gran revolución hace doscientos y pico años en España como ha dicho esta señora pues hay una disposición legal hay unos sistemas y unos procedimientos que permiten a los presos condenados el el acogerse a esos de procedimiento para tratar de reinsertarse Hay olvida área abandonar practica que te graciosamente el hicieron sujetos pasivos de esa de esas penas en cuanto al caso concreto de esta señora pues han pasado treinta años no parece que ya haya tenido ninguna actividad delictiva más también es verdad que hay gente que ve estas cosas con recelo y sobre todo cuando se aspira a tener una responsabilidad pública pero en principio por supuesto su deuda con la sociedad española la la poca está en la cárcel y hay indicios de que después de treinta años no he tenido ningún comportamiento delictivo y presuntamente delictivo y por lo tanto pues es una ciudadana con todos sus derechos cada uno vota que inquiere Miguel Ángel

Voz 13 24:55 sí son y me parece que que este astuto de reinserción pues debe estar vigente porque está en la Constitución pero en fin en todas direcciones porque claro ahora sí se ponen así con está señoras y la quieren excluir a hacerla pues entonces Iquique hacemos con todos los condenados del Partido Popular he estado pensando acaba cuando se si cuando hacemos la lista de una persona por ejemplo como rato con con la cociente intelectual que tiene con la capacidad con que hemos invertido en formación con el bueno y ese señor no va a poder hacer nada ya la vida tiene que ser un excluido de todo pareció un disparate creo que para eso está las penas las las principales y las accesoria por el Señor está condenado a tantos años de cáncer pero a lo mejor está inhabilitado para cargos públicos más años ver qué pasa pero una vez que todo eso está ya cumplido pues no hay ninguna no hay ninguna cosa que pueda oponer y me parece de muy mal muy mal ánimo de muy mal estilo de muy mal tal él

Voz 15 26:11 el sacarle está claro es que a esa esa ahora no qué tipo de sociedad somos no claro que va a buscar basa bucear treinta años atrás buscando este antecedente yo

Voz 13 26:23 tenía un amigo Julio Ayesa que estaba en el Patronato de la Mercè la virgen de la Mercè que se dedica esta gente a facilitar la reinserción de los presos les pero claro este amigo mío pues no no cumplía yo creo su función bien porque un día estábamos toda una copa y me dijo mira este es Federico es el preso que me anda ahora para que lo Research a gusto Federico Iggy que pasa dice nada que quien lleva viviendo en casa ya año y medio iré dio que tiene que trabajar hice

Voz 15 26:59 no no yo Don Julio como usted porque mío no pegado un esclavo déjalo demandaban la que voy a insertar preso pero local al decía no era muy buen ejemplo yo como amigo Ramona ejemplar lo que penales es muy español es muy

Voz 8 27:13 muy muy humanitario una una condena de treinta años que haya cumplió sólo cuatro cinco años

Voz 1971 27:18 revela de todas maneras yo que ha hecho Miguel Ángel Aguilar de qué hacemos con los del PP a mí me parece también mucho más gravoso y dañino para los ciudadanos que llega a la Alcaldía de Ávila una persona que haya está implicada en casos de corrupción conviene recordar que las anteriores elecciones municipales la repetición de candidatos que habían estado relacionados era absolutamente asombrosa quiere decir que los ciudadanos no habíamos aprendido que no tolera No somos tolerantes colaboración con la pero no con otro tipo de poco tipo de delitos puestos administrar el bien público como es un Ayuntamiento más vale ese tipo el antecedente que no el de haber metido la mano en la cartera porque que mete la mano en la cartera suele eso sí que suele

Voz 16 28:03 mira

Voz 17 28:04 no

Voz 18 28:20 la

Voz 0194 28:23 a Javi Torres buenas noches buenas noches a tiempo para la cara B que estos días dedicamos a términos relacionados con esta semana en la que estamos a tres días del ocho Chema ayer no estabas tú pero con Seve abordamos el feminismo hoy cuidados y ahora cuenta porque sobre todo por dos

Voz 1880 28:43 Zone es una de ellas es que el viernes en el Consejo de Ministros Carmen Calvo la vicepresidenta del Gobierno anunció la recuperación de las cotizaciones de las cuidadoras de dependientes vamos a escucharlo

Voz 1539 28:55 me estoy refiriendo a las cotizaciones de el convenio especial que hay para los trabajadores y trabajadoras de mayores en el ámbito de la dependencia de las personas con discapacidades Icon necesidades de dependencia en sus cuidados que como ustedes saben muchas abandonan el trabajo interrumpe su cotización se produce como consecuencia otra de las según tan grandes brecha absolutamente inadmisible en una democracia que la brecha las pensiones

Voz 1880 29:30 bueno pues ahora vamos a conocer uno de estos casos que es el de Palmira que cuida su hija Sara dependiente desde hace treinta años y bueno Calvo hablaba de las razones por las que se recuperarán estas cotizaciones

Voz 1539 29:42 si queremos de devolverles la posibilidad de la cotización que tiene que ver con su protección con su respeto incluso habría que añadir el agradecimiento de la tarea que hacen en términos de ética de ética de los cuidado que en una sociedad qué debe propiciar la solidaridad siempre ir dejamos de castigar las en una brecha muy grave que él la brecha en las pensiones

Voz 0194 30:08 si es que había dos razones para hablar de cuidados o de cuidado

Voz 1880 30:11 sí vamos con la segunda que es la huelga de mujeres de este viernes del ocho m está basada en cuatro patas que son el trabajo la educación el consumo y los cuidados desde la Comisión ocho m Se lo que se ha hecho ha sido proponer a las mujeres que no puedan acudir a la huelga porque tengan a cargo a sus hijos la personas dependientes que cuelguen un delantal en La Ventana como símbolo de apoyo o que pidan a los hombres que se dediquen ellos al cuidado seria en la huelga cuidados entiende también todo lo que tiene que ver con el ámbito doméstico doméstico la propuesta es que el viernes las mujeres ni cocine ni plan Cheney limpien

Voz 0194 30:44 esas son muchos muchas más ellas que ellos no cuidando pero cuáles son los datos

Voz 1880 30:48 pues mira según un estudio de UGT del año pasado tres de cada cuatro cuidadores son ellas son mujeres y cuando hablamos de cuidadoras de personas dependientes el porcentaje se eleva al ochenta y cinco por ciento dos cifras más en España el ochenta y cinco por ciento de las mujeres se sigue encargando el trabajo doméstico el noventa y cinco del cuidado de los hijos

Voz 0194 31:09 vamos al término como siempre el diccionario que nos dice sobre el verbo cuida

Voz 1880 31:12 pues dice que es poner diligencia atención solicitud en la ejecución de algo y la segunda acepción que es la que nos interesa más a asistir guardar o conservar íbamos a la etimología la palabra cuidado viene del latín con tus el participio Deco guitarra de Guitar he perdón qué significa pensar o reflexiona

Voz 0194 31:31 aquí decías al Príncipe que vamos a conocer el caso de Palmira ya tiene cincuenta y siete años su hija con síndrome de Venus gastó tiene una dependencia del noventa y cinco por ciento Palmira lleva cuidando la desde que nació

Voz 1880 31:42 sí Palmira tuvo que dejar de trabajar cuando nació Sara fue en ese momento cuando fundó la Plataforma de Defensa de la ley de Dependencia de Valencia y así nos explicaba ya la situación a la que se tiene que acostumbrar una cuidadora

Voz 1482 31:55 cuando me pongo mi hija pues está preparado para para algunos años dedicarle toda su atención pero cuando nace un niño enfermo y sobre todo del tipo dejara que ya pues es siempre como un niño pequeño pues tienes que seguir con los pañales lavando la dando la de comer yerba momento en es que estas tareas repetitivas todos los días lo mismo pues te te agobian mucho porque no estamos preparados para esto las mujeres actualmente pues estamos preparadas para estudiar para encontrar un trabajo Pataky para tener una independencia y entonces realmente en mi caso yo me sentí incluso tuvo un poco de de percepción porque me sentí muy angustiada de tener que que hacer siempre lo mismo

Voz 1880 32:38 el mira también unos contaba a parte de esa depresión que se separó hace diez años no se explicaba porque

Voz 1482 32:44 porque la convivencia se hizo realmente pues pues muy insoportable porque este tipo de de enfermos en casa pues hace que te aleja es un poco de de tus amigos del ambiente

Voz 6 32:56 pues ya salí la vida social de Zapata

Voz 1482 32:59 ese porque siempre está ahí con con preocupaciones

Voz 1880 33:03 sí claro mira no trabajaba porque tenía que hacerse cargo de Sara cuando Sara cumplo

Voz 1913 33:07 dieciocho años empezó a cobrar su pensión que eran quinientos euros hasta ese momento no había cobrado nada Palmira ahora se encuentra en una situación complicada son cincuenta y siete años sólo nueve años cotizados

Voz 14 33:20 casado con la Ley de Dependencia y ahí

Voz 1482 33:22 para empezar tuvo un grado máximo grado tres entonces tuviste yo recibí la pensión al cuidador nos dieron de alta en la Seguridad Social es son que no es mucho a nosotras nos permitió vivir porque yo estuve bastante tiempo que vivía sólo con los quinientos y pico euros al mes lo que mis padres me ayudaba

Voz 10 33:43 va a mí se van B

Voz 1880 33:51 el año después miles de mujeres vive en esta misma situación una de Palmira la de las cuidadoras son las que la sociedad invisibilizan absolutamente esta mañana la canción a la cabeza esta canción de Nina Simone My baby just que forme porque la verdad es que hay que agradecer muchísimo a todos las cuidadoras

Voz 10 34:08 así que

Voz 0194 34:17 pues una noche más nos acompañan a Carrasco profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid Ana muy bien las noches buenas noches que entiende la filosofía

Voz 14 34:26 por cuidados por cuidar a la filosofía lo que va a hacer es ocuparse de que nos preocupa cuando nos preocupa algo quiere decir quedémonos inquieta que algo merece tenernos atención por tanto el cuidado curiosamente es uno de los elementos que tiene que ver con cómo el hombre se relaciona entre los demás con una preocupación por la vida además por la preocupación por respeto a uno mismo fue una preocupación con el crecimiento de los demás y con un crecimiento también de uno mismo es muy curioso no porque cuando hablamos del concepto de cuidado hay una línea que es muy fuerte que es la ética del cuidado que además mencionaba antes era ministra no pero claro la filosofía cuando habla del cuidado la gente sólo se suele pensar que la filosofía tiene que ver con el conocimiento o con la teoría en muchas veces los que nos dedicamos a la filosofía no es bueno pero este de que va a nuestros esto es esto es muy abstracto curiosamente allí no hay un precepto de Delfos que es el conócete a ti mismo es muy conocido no pero conócete a ti mismo es un quitarle quitar como decía Sara el origen Cleber y cuidar conocer vine de lo mismo entonces la filosofía aborda una una preocupación que tiene que ver con una cuestión existencial del ser humano porque somos seres sociales vivimos con los demás pero ese conocimiento implica un ocuparse un curar a los demás y un procurar un conocimiento que implica un reconocimiento

Voz 0194 35:53 y el que sean las mujeres básicamente las cuidadoras tienen que ver con la filosofía o con la vida bueno que Efeel habías lo mismo no bueno con la ayuda práctica con el pragmatismo es decir tiene

Voz 14 36:04 me tiene bastante que ver hay un hay un hay una distinción que hace mucha filosofía que lo ha llegado a extenderse mucho nunca es la distinción entre lo privado y lo público entonces tanta duelo dentro de lo público Se entiende pues el el ámbito de lo masculino de la visibilidad de la producción y dentro del ámbito de lo privado encontramos el ámbito de la reproducción no el ámbito de la invisibilidad de la larga trayectoria normalmente las mujeres han sido recluidas al ámbito del Jiménez feo lo voy a decir así el ámbito de lo doméstico de lo familiar implicado claro al está reducida al ámbito de lo privado cuidado con lo privado lo privado no es nada bueno pensé lo que podemos pensar lo privado no tiene que ver con lo íntimo y estas cosas privadas Star privado de ser escuchado privado ha de ser visto privada de ser reconocido entonces qué es lo que ha pasado que sea legisla en función del ámbito de lo público es decir de ámbito de una serie de derechos que han estado beneficiando a un porcentaje de la población a los hombres a los hombres y en cambio aquellas que no ha sido visible Salas que ni siquiera es que ni siquiera en la pasividad de ser vistas indica enviaban la posibilidad de ser

Voz 0194 37:18 de hablar y que las escucharan

Voz 14 37:20 o cuando han hablado han sido ridiculizada y somos ridiculizada que es una cosa que sigue sucediendo no

Voz 0194 37:25 no debería ser el Estado la que debería encargarse de de los cuidadores clara a la pregunta es quién cuida al quién cuida cuidador

Voz 14 37:33 en cuidar al cuidador eh claro el tema es que hacemos una hacemos una distinción muy muy muy demasiado demasiado binaria tenemos el Estado por un lado el puerto dado doméstico pero don donde está la sociedad en todo esto donde está los social entonces es verdad que el Estado tiene que cuidar al cuidador pero la sociedad tiene que darse cuenta también de esto ya sociedad implica que no solamente tiene que haber leyes que regulen lo que le ha pasado a Palmira por ejemplo sino que también de repente

Voz 0194 38:05 es muy interesante no de repente

Voz 14 38:08 es miembro de la sociedad que eran objetos de cuidado se conviertan en sujetos de cuidado aquí sujetos de cuidado las mujeres somos las mujeres como sujetos de cuidado pero qué significa esa el sujeto de cuidado que los hombres pueden ser sujeto de cuidado y las mujeres como sujetos de cuidado somos aquellas que cuidamos pero también que tenemos que ser cuidadas y eso implica una concienciación social no meramente estatal

Voz 0194 38:34 en él como piensas en el cómo cuidas que al final va todo muy ligado ayuda a saber la idea qué tienes tú de la sociedad como quieres que sea la sociedad no entiendo bien la sí depende de como tú cuidas si te gusta cuidar o como como ACS por el cuidado de los otros tiene que ver con el modelo de sociedad que tú quieres claro pues al final es un reflejo

Voz 14 38:54 esto es una pregunta Ángels porque claro yo hablaba este de esta relación reconocimiento hoy de cuidado del conócete a ti mismo descuida te a ti mismo ese es un poco es un poco tópico pero es verdad que como te cuidas a ti mismo implica un modelo de cómo te quieres de como de como te comprometes de cómo te responsabilizan de qué es lo que hace que tú tengas una vida mejor un bienestar mejor tengas un crecimiento personal por eso decía Foucault aquella cita para que han filósofo no hablando del Quick ha dado de sí que claro cómo puedes gobernar sino te sabes gobernar a ti mismo como puede descuidar sino sabes cuidarte a ti mismo entonces necesariamente cuando tú como ser humano sales cuáles son tus potencialidad estos puntos débiles puedes conectar con los demás y cuidarles mejor en ese en ese sentido puedes tener una sociedad que no están vinculadas simplemente a que los otros sean un medio para Haití sino que son iguales pues hablaba antes de un conocimiento y un reconocimiento

Voz 1880 40:07 por donde quiera que esta bandera ondee cuidamos de nosotros mismos es lo que dice esta canción de Bruce Springsteen de el dos mil doce es una crítica a su país a la falta de trabajo de ayudas de todo o como una sociedad que se tiene que cuidar de ella misma no como como cada uno tenemos que cuidar de nosotros mismos y si no hay nadie que se ocupe desde la polí tica pues no se provoca provocase

Voz 16 40:29 la envidia es tan poco reconocidas son poco visibles las cuidadores nada y ahora que todos los sentidos y ahora ahora quizá un poco más pero antes lo recuerdo cuando yo era chaval y tal Señoras que dedicaron su vida a cuidar hijos con minusvalías a mi persona meter es suelo es que pasaba completamente desapercibido y lo que es más injusto se consideraba que formaba parte del orden natural de la hemos Victoria yo creo que más que lo que pasan tutti en en tu niñez es ahora el tema del Alzheimer en las personas mayores sea quién cuida a los ancianos de este país

Voz 0194 41:08 pues cuidadoras profesionales dice a los mayores dice a un hijo con discapacidad a los propios hijos

Voz 16 41:15 sí sí lo que pasa es que yo creo que el poder

Voz 0194 41:19 si cualquier de bien ca a cualquier aventura demográfica

Voz 16 41:22 estos dependientes de este momento son las personas mayores y las personas mayores quiénes están cuidando son las hijas sobrinas nietas o cuidadoras profesionales inició siguen sin estar en absoluto valoradas el sacrificio el esfuerzo Illa ternura que hay que poner Miguel Ángel tampoco reconocidas las cuidadoras

Voz 13 41:42 pues que existe que si estaba poco reconocidas que están pues eso tiramos en el subsuelo que no es un trabajo que nadie están entraba un trabajo en inmersión trabajan en verso no salmón no asoman la cabeza saludarle infinitamente dentro de dicho lo que ha hecho Emilio se considera el orden natural de las cosas bueno

Voz 0194 42:08 no ya empieza a cambiar eso atiendo son los que te gustan dándolos no se seguramente de alguna mala debe estar cuantificado no la el dinero que le costaría al Estado sino hubieran estas cuida sin hubiera estas cuidadoras que se dedicaran a ellos

Voz 8 42:18 yo creo que eso es forma parte de Press es es muy fácil que sea capaz de poner pero mucho dinero

Voz 5 42:24 las golpes sume que la cuidadora debe ser una estos discriminación por razones de género contra un nombre

Voz 10 42:30 entonces lo cual se equivoca

Voz 1880 42:33 no cala

Voz 4 42:36 en que la igualdad de género es un derecho civil

Voz 1454 42:39 Luis que por la oportunidad que representa este caso Palau

Voz 20 42:55 acabamos de escuchar perteneció a la película una cuestión de género que se acaba de estrenar aquí hace unas semanas este tema que escuchamos es que esa

Voz 1880 43:03 y pertenecía a la banda sonora de la película es la historia de un caso de la jueza Ruth Eider Guindos Ginsburg que

Voz 0194 43:10 esta es una comedia recomienda es muy buena película porque además afronta su lo que unido a veces es que te escalar conmigo que tengo con clara es es una película que que es

Voz 21 43:22 durante porque el caso que dispara todo es precisamente un problema en la Fiscalía porque hay un hombre que pide una una subvención pero es un caso de discriminación porque es hombre es muy curioso no porque hablan hablábamos antes de lo privado y lo público precisamente como lo privado tiene que ver con lo reproductivo con el cuidado de los de los familiares este hombre como es hombre no le corresponde estará en lo privado sino que lo público oyentes es una vuelta de tuerca muy interesante es interesante

Voz 4 43:50 porque un movimiento feminista

Voz 21 43:54 tiene lugar precisamente porque ha habido una injusticia contra un hombre cuando había muchísimos casos anteriores que han injusticia contra Adamo

Voz 0194 44:01 jamás recomendaciones cinematográficas fuera muchas horas

Voz 1880 44:03 los recordáis Yo soy Sam

Voz 4 44:07 porque la nieve la nieve son Cop porque es

Voz 1880 44:14 esta es la historia de un padre con discapacidad que se tiene que hacer cargo de su hijo o más bien qué quiere realmente hacerse cargo de su hijo el actor protagonista es son Penn y la banda sonora tiene muchísimas versiones de canciones de los Beatles tan buenas como por ejemplo está que vamos a escuchar de Nick Cave el leridano

Voz 22 44:31 bueno más creo que mueve hecho pues tenía ya siquiera

Voz 1880 44:49 la otra más seguro que la recordáis es la de El hijo de la novia

Voz 10 44:54 de verdad casi en casa estaba así

Voz 23 44:59 se me note cosas cuando deje la facultad

Voz 1880 45:04 porque hasta el momento hemos hablado del trabajo de las cuidadoras en casa pero también en las residencias con los mayores también son sobre todo mujeres el hijo de la novia es una película argentina de Juan José Campanella Le la madre de Ricardo Darín el actor en la película es Norma Aleandro y ahí está ingresada con alzhéimer en una residencia ve cada instante cada minuto la importancia del cuidado de los profesionales también

Voz 0194 45:27 la de la familia y sobre cuidadores también más reciente intocable sí

Voz 1880 45:31 intocable con la banda sonora tan reconocible la de El piano de luto ahí lo tenemos

Voz 17 45:37 no

Voz 24 45:41 claro

Voz 17 45:51 en eh

Voz 1880 45:58 sí aquí el cuidador caso extraño pero es chico

Voz 25 46:03 está bien música calma

Voz 23 46:17 tres birdies

Voz 1880 46:18 esta es una película francesa que nos cuenta la relación entre una aristócrata que se queda tetrapléjico in su cuidador que en este caso como decíamos es su nombre es un inmigrante bueno que está recién salido de la cárcel

Voz 0194 46:31 esto en la fracasara además de materias

Voz 1880 46:33 exactamente y quiero terminar terminamos este repaso documental titula así tal cual cuidadores

Voz 23 46:41 el padre tenían muchos despistes madre estaba en en que algo les pase tu padre y suelen conllevar pues desde dos mil dos años seguidos enseguida

Voz 26 46:59 eso

Voz 1880 47:00 el documental de dos mil diez el director es Oskar Tejedor vasco cuenta las experiencias de un grupo de cuidadores que lo que hacen es reunirse cada quince días para compartir sus experiencias que también lo necesitan Play con que nos vamos a ir pues sabes años que aquí desde que tenemos la cara B hay unos cuantos como te diría fijos discontinuos

Voz 0194 47:19 Maroni desapareció sí pero eres Javi sí estará banda sonora

Voz 1880 47:22 exactamente uno de ellos es Coque Malla este tema con el que nos vamos hoy se titula Quédate

Voz 27 47:27 con ellos de nada bueno sí escuchas la letra la verdad es que es ese momento de la ruptura en la que en vez de decirle a otra persona mira que ya no te voy a cuidar más les es cuidarte no es común

Voz 1880 47:57 desde Valladolid arregla ala bueno o que Pedro

Voz 0194 47:59 en esta estás mal que bien cuidados pero puede monos todos juntos si nos cuidemos en hermandad hasta mañana sábado mañana

Voz 27 48:17 nunca supe acercarte me atrevería decirlo pero era camino no te vuelvas

