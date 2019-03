Flash Deportes SER de las 10:00 (06/03/2019)

Voz 1161

el Real Madrid se terminó de hundir anoche culminando una de las peores semanas que se recuerdan en el madridismo siete días en los que se ha dicho adiós a los tres títulos en Liga a doce puntos de un intratable Barça que el paso de la Copa del Rey ayer en el Ajax un equipo que no está entre los quince más potentes del concierto europeo con un uno cuatro humillante que corona cuatro derrotas consecutivas en el Bernabéu fina los títulos pero no la temporada porque en las doce jornadas que les restan al campeonato liguero no se pueden despistar si quieren terminar entre los cuatro primeros para no quedarse fuera de la Champions la próxima temporada algo imprescindible son ocho puntos sobre la Alves quinto y por eso Solari pide