Debate político sobre igualdad de género

Voz 1727 00:00 son las nueve y cinco ocho cinco en Canarias la igualdad la igualdad es cosa de dos porque se es igual o Desigual no con respecto a uno mismo sino con respecto a otro así que esta mañana en la semana de vísperas del ocho de marzo del dos mil diecinueve hemos reunido en torno a la mesa de Hoy por hoy a cuatro hombres cuatro políticos del Partido Popular del PSOE de Podemos sí de Ciudadanos para escucharles a ellos que es para ellos la igualdad como como interpretan que ser hombre hoy ha cambiado eso hasta dónde llega su preocupación au su como progreso con el empuje de las mujeres y del feminismo son cuatro pese a que nosotros hubiéramos querido que fueran cinco porque hemos invitado a Vox un partido está forjando su identidad política justo contra el feminismo justo contra las feministas justo contra era las políticas de género siempre hubiéramos pensado que justamente lo que reivindican es que se escuche a los hombres aquí tenían un micrófono y otras cuatro hombres para discutir no han querido e han querido silla vacía por ausencia voluntaria en este debate empezamos ya con los cuatro políticos que sien querido estar ya quiénes sus partidos han encomendado esta tarea Guillermo Mariscal es portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso buenos días Pepa Ander Gil portavoz del PSOE en el Senado buenos días Pepa buenos días Alberto Rodríguez ex diputado de Unidos Podemos está en Radio Club Tenerife buenos días

Voz 2 01:32 buenos días está el ligera desventaja ya se lo digo diputado en mil kilómetros de altura así que mantenemos el micrófono de es creo un abierto todo el tiempo para que intervenga cuando quiera

Voz 1727 01:44 Toni Roldán que secretario de Programas de Ciudadanos y portavoz de Economía por este partido en el Congreso muy buenos días

Voz 3 01:50 qué tal buenos días para ordenar mínimamente él

Voz 1727 01:53 arranque de este debate les voy a dar paso ahora por orden de mayor a menor según su representación en las Cortes recién disueltas luego ya a pelo como siempre a su cortesía intelectual ya que el debate vaya por donde tenga que ir de aquí hasta que terminemos a las diez de la mañana primera pregunta qué es ser hombre hoy es más difícil ser hombre hoy de lo que fue ser hombre para su padre para su abuelo Guillermo Mariscal

Voz 4 02:22 buenos días ser hombre en un mundo en el que

Voz 5 02:26 el cincuenta por ciento las personas son mujeres exige hoy un compromiso real por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres por luchar por la conciliación por esa capacidad de vivir juntos no esa es esa ese compromiso yo creo que trasciende las ideologías de los partidos políticos

Voz 4 02:48 yo creo que en fin

Voz 5 02:50 sin duda alguna es el reto que tenemos nuestra generación la generación anterior la de mis padres o la que consiguió traer la democracia a nuestro país la que se esforzó por garantizar esa democracia que hoy disfrutamos yo creo que nuestra generación la que tiene que dar el siguiente paso para garantizar esa igualdad real y efectiva ante mi mujer

Voz 1727 03:05 Ellos como Mariscal del PP Ander Gil PSOE

Voz 1722 03:09 bueno ser hombre hoy sin analizamos con cierta perspectiva yo creo que es algo que los propios hombres estamos pensando porque creo que empezamos a ser conscientes que cada vez tenemos que cambiar muchas cosas no de nuestro comportamiento de nuestra manera de actuar yo creo que ahora mismo hay una masculinidad tradicional que está siendo cuestionada porque cada vez son más los hombres que nos acercamos al feminismo conscientes de que de que hay que avanzar de que una sociedad igualitaria necesita de que los hombres adquiere cada vez roles más más igualitario es por lo tanto yo creo que en este momento los hombres estamos cuestionando nuestro PP un modelo de masculinidad y es más fácil o más difícil yo creo que lo que es difícil ese estará a la altura de las mujeres españolas en este momento yo creo que los hombres debiéramos de dar un paso adelante para intentar igualar Nos a esa capacidad que han tenido las mujeres en las últimas décadas en España de adquirir precisamente eso roles más igualitarios yo creo que tenemos que colarnos en esa partida

Voz 1727 04:05 Alberto Rodríguez Podemos

Voz 6 04:07 bueno yo creo que que es evidente que en que ahora es más difícil más difícil en el sentido que creo que es bueno creo que es una buena noticia más difícil en el sentido que cuando se pierden privilegios el empuje del movimiento feminista en la lucha de las mujeres ha hecho perder cierto privilegio a los hombres que que disfrutaban en las generaciones anteriores en la nuestra en todo lo que tiene que ver con el tiempo que le dedicaban los cuidado salariales etcétera que ahora afortunadamente los hombres desde que está en relación la mayoría pues intentamos no tenerlo no disfrutaron no abusar de esos privilegio tío que digo que es más difíciles en este sentido que es positivo pero todo pero también es decir que que es mucho mejor que me alegro de haber nacido en esta época después del empuje de décadas del del movimiento feminista yo creo que que eso no convierte a los hombre o por lo menos a los que lo intentamos es mejor es hijo en mejores padre mejore marido me expareja pareja mejores vecinos no de compartimos compartimos los cuidado que eso era que han tenemos así o intentamos compartir mucho más cuidado podemos expresar los sentimientos sin que no estallen de poder Mbenga jugar efectivamente blandengue no quería usar el término pero sí sí disfrutamos muchísimo más

Voz 3 05:26 la crianza de nuestras

Voz 6 05:28 Natura con lo de blandengue no es tontería no no puedo yo lo que no podemos olvidar que venimos un país de El País del hombre blandengue que llevar las bolsas de la compra simplemente pues ella esa era acusado públicamente desde el mundo de la cultura no en un país en el que en el que hace no tanto tiempo podía ir a un bar iban a Gloria arte de que pegaba a tu pareja de Vega Baja tu mujer y quedarte tan tranquilo y eso hoy en día es absolutamente inconcebible no con lo tanto yo creo que más allá de que sea difícil o fácil de la pérdida de privilegio que creo que está ahí y es bueno yo creo sobre todo que que somos un país mejor en el que los hombre eh que luchan por la igualdad son mejores y que por lo tanto las sociedades muy

Voz 7 06:11 como democrática ahí tienen mucho mucho mejor puesta la vista

Voz 1727 06:15 esa descender al detalle vamos a defender al detalle de las grandes palabras a lo que dicen las estadísticas que es de lo que nos podemos fiar sobre todo y cada uno de lo que se está diciendo aquí los cuida dos la presencia pública pero primero pregunta esencial que ser hombre hoy Toni Roldán

Voz 3 06:30 danos a yo creo que han cambiado mucho las cosas la sociedad española desde los últimos treinta años de treinta y cinco desde que yo nací ha transformado enormemente no las mujeres en el año noventa la mitad de de las mujeres no trabajaban yo hoy lo hace el ochenta por ciento de los roles inevitablemente de los hombres tienen que cambiar tenemos que asumir muchas más responsabilidades de las que asumía nuestros con nuestros padres yo creo que hay una transformación y una exigencia de la sociedad de que asumamos un rol muy distinto en el cuidado de los hijos en el trato con las mujeres en el respeto a las mujeres en el reconocimiento de las mujeres en la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos a yo creo que en mi generación es algo casi natural y yo creo que es algo que simplemente también disfrutamos que es simplemente es bueno yo quiero también participar de de ver crecer a mi hijo y quiero participar de de del respeto de los derechos alcanzados por las mujeres por tanto es un es muy distinto decías es distinto a nuestro país muy distinto oí es muy bueno que sea distinto no

Voz 1727 07:32 lo que nos estamos perdiendo no de alguna manera yo supongo en muchos hombres cuando han empezado a participar de la crianza he dicho pero lo que no estábamos perdiendo no lo que nos estábamos perdiendo ustedes hablan de esto porque eh amigos personas conocidas hombres conocidos nos dicen hay muchos que están desconcertados hay muchos que que dicen aquello de yo yo no sé cómo relacionarme con las mujeres yo siempre pienso cuando dicen eso que tenían en la cabeza pero bueno lo que no podemos es negar la realidad si existe existe esa realidad ustedes hablan del tema el empuje del movimiento feminista forma parte de la conversación se que se juegan mucho tienen unas elecciones que no quieren meter la pata que no quieren que nadie les acuse de de decir alguna cosa no políticamente correcta pero pero esta mesa debería servir para escuchar de verdad de que hablan ustedes cuando nosotros no miramos ahora hay muchísimas mirando y escuchando de que hablan ustedes este desconcierto del que ha hecho bandera Boc les llega en sus conversaciones quién quién quiere responder a esta pregunta

Voz 8 08:40 quién responde la verdad bueno venga va

Voz 1722 08:44 claro que claro que valoramos los que hemos sido educados en el feminismo venimos de una tradición política impregnada de los valores de igualdad entre hombres y mujeres es inevitable que hablemos de esto yo creo que tenemos que hacer además un empeño especial por ponernos esas gafas violetas que a veces son son complicadas de entender una parte de la sociedad para intentar que nuestra democracia avance porque cuando avanzamos el feminismo estamos avanzando en igualdad y por lo tanto estamos ensanchando los espacios de nuestra democracia y yo tengo que hay que por menos en mi entorno Se habla de esto me gustaría que se hablara que se hablará más

Voz 1727 09:21 el sector masculino de hombres en el mentor masculino

Voz 1722 09:24 pese habla de esto pero me gustaría que se hablara aún más porque considero que es un elemento fundamental en este momento para avanzar ya te digo en algo fundamental como es ensanchar los espacios de nuestra propia democracia

Voz 3 09:35 ya quería sabemos la practica yo yo diría que el Barça no no yo diría que que desde luego en los últimos tiempos si con el movimiento mi tuvo y con y con el feminismo y con el auge del feminismo habido desde luego una un aumento en la en la sensibilidad de muchos hombres y ahí se ha incrementado muchísimo el debate yo creo que los datos los conocemos son evidentes hay unas desigualdades brutales en el acceso al mercado laboral en las oportunidades en la vida yo creo que el debate tiene que pasar a ser de reivindicación un debate concreto ha aterrizado sobre las políticas públicas que necesitamos para cambiar esa realidad no yo creo que hay unos consensos a pesar del ruido hay unos consensos bastante amplio sobreactuado en tenemos que avanzar hacia como eliminar esas barreras que impiden la igualdad de oportunidades en la sociedad

Voz 1727 10:25 quiero Mariscal PP ha habido un cambio

Voz 5 10:28 es evidente no en los últimos años y la percepción de que el rol de la mujer y tiene mucha más importancia yo creo que ha sido asumida con mucha naturalidad por lo menos en el ámbito político ha preguntado que sea hablábamos entre nosotros en el Congreso yo ya no ya no es decir la idea de que estemos delante un agujero de un hombre es algo que es secundario lo importante es lo que llegamos al que los acuerdos que alcanzamos las decisiones que tomamos no no yo creo que el hecho de que se ha hecho un trabajo muy importante por lo menos el ámbito de la esfera la ciudad poética nacional que hubiera referencia mujeres no es decir de personas con mucha responsabilidad y eso ha hecho que qué haces con absoluta normalidad el rol de la mujer se ha incorporado yo no yo no detectó problemas entre mis compañeros en la conversación que mantenemos discrepancias acerca de la necesidad de incrementar en el que hablábamos al principio

Voz 1727 11:12 dice Vox que hay una guerra de sexos

Voz 6 11:16 bueno yo yo con esto voy a contar una anécdota que creo que que define perfectamente la situación y fue el año pasado con la con la huelga feminista con la huelga de cuidados de el ocho menores en nos encontramos en un momento que decíamos bueno pues por primera vez no vas a ser tú como como hombre el que vamos a estar en los piquetes que va a estar en las movilizaciones que a estar digamos ocupando los espacios públicos como por ejemplo para mí es normal que vengo del sindicalismo en una en una huelga general contra la reforma laboral en no por ejemplo dijimos pues vale pues hablamos entre nosotros pues nos encargamos de todos los cuidados ese día no es nuestra madre nuestra pareja pues estaban bajar los brazos desde del día anterior hasta el día siguiente nosotros nos dedicamos hacer todas esas cosas uno hasta se veía pensaba que que prácticamente que la las tareas de cuidado las tareas en casa ser hablas hacía prácticamente al cincuenta por ciento y ese día descubrimos perfectamente que estamos muy lejos de de de ese cincuenta por ciento oí jugando acabó el día estamos estaba mucho más reventado que incluso las compañeras que estuvieron todo el día de piquetes que todo el día de manifestación y de May sólo encargando del tema de los cuidados de de ve con la cabeza pensando a ver qué van a comer a ver qué iban a desayunar a ver pasear a ver si tiene la ropa limpia para mañana poder ir a la manifestación a ver si tienen dónde donde cambiar saber si tienen dónde comer eh que parecen pequeñas tonterías pero es la carga mental que supone también cuesta entre mujer en El País

Voz 1722 12:51 Ike y que nosotros en muchos casos

Voz 6 12:53 vamos casi que por ello como Yago que se produce porque si realmente no es porque si se produce porque hay más

Voz 2 12:58 yo la verdad que es una anécdota que define perfectamente Guillermo Mariscal PP

Voz 5 13:05 voy a intentar hablar con Alberto pues lo estaba viendo la cara de Donald Trump en el estoy delante que tiene que hacer los ojos no no no

Voz 2 13:11 no es decir esto cuenta Alberto

Voz 5 13:14 sí es verdad pero hay familias y entornos en los que en mi caso por ejemplo que somos cinco hermanos no sé no no se comprenden no colaborar en casa es decir o no o incluso ahora que soy soy padre de una niña iba a ser en mayo de otra yo no alcanzo a comprender cómo puede haber en la mente de alguien pensar que esas niñas no son iguales a los niños que que hay en clase no por tanto yo creo que sí viene ex hay que seguir reivindicando también hay que ser justo y ver que la sociedad es decir sigue avanzando es de yo esta visión tétrica que a veces entre mis compañeros de Podemos exhiben en otros ámbitos de la de la política me parece que es a veces muy injusto decir yo creo que están haciendo cosas hay que seguir trabajando evidentemente el noventa y ocho por ciento por ejemplo de las personas que piden de la de las personas que piden bueno pues la capacidad de poder cuidar a los mayores son mujeres las personas que piensa a uno y por tanto ahí tenemos un problema es evidente pero no creo creo que hay mensajes o ideas positivas que también hay que con manda el PSOE Android

Voz 1722 14:07 hombre un poco a lo concreto y hablábamos de Alba Toni de de grandes consensos a los que hayamos llegado y es verdad que algunas cosas pensamos que hayan llegado pero ha habido en en mi opinión dos grandes consensos que han provocado muchas conversaciones entre hombres para mal perplejo

Voz 2 14:21 a ver si consigo que me lo cuenten porque no consiguen once minutos que me las cuente que saquen la primera

Voz 1722 14:25 cuando hemos visto el pacto de la vergüenza en Andalucía han visto que la irrupción de Vox arrastrado el Partido Popular ya Ciudadanos a poner en cuestión conceptos y consensos básicos como era el propio concepto de lo que es violencia de género para empezar a llamar de otra manera de violencia biliar no sé qué otras invenciones yo creo que eso rompe un consenso básico son un elemento fundamental en la lucha contra la desigualdad que es luchar contra la violencia de género hombre el otro consejo fundamental que es poner en cuestión la ley del aborto del año ochenta y cinco como hacía recientemente Pablo Casado yo creo que está viendo una regresión en consensos básicos que no simpa en avanzar en igualdad pues tenemos que hacer una pausa

Voz 1727 15:00 ahora mismo ya todo el mundo quiere responder claro por fin entramos en faena nueve viven de ocho y veinte en Canarias

Voz 1 18:39 sí

Voz 21 18:42 hoy por hoy

Voz 1 18:43 Fonteta bueno buenas noches

Voz 0980 18:58 veintitrés las ocho veintitrés en Canarias si tenemos una información de última

Voz 1727 19:02 ahora ha muerto José Pedro Pérez Llorca uno

Voz 0980 19:05 uno de los padres de la Constitución tenía setenta y ocho años lo está confirmando el despacho de abogados en el que ha trabajado los últimos años de su vida Jordi Fábrega sí ha sido es José Pedro Pérez Llorca que fue además de uno de los siete ponentes de la Constitución española también ministro de tres carteras Presidencia Relaciones con las Cortes y Administración Territorial y Asuntos Exteriores en los gobiernos de UCD ha fallecido hoy en Madrid según confirma el bufete de abogados Pérez Llorca en un comunicado Pérez Lorca ha muerto a causa de una enfermedad pulmonar pulmonar y como decías tenía setenta y ocho años

Voz 1727 19:43 según comentarios señores estamos en un debate para otra cosa pero tenemos aquí a parlamentarios de las Cortes recién disueltas de los cuatro grandes partidos muere uno de los padres de la Constitución Guillermo Mariscal PP

Voz 5 19:57 yo que tuve la oportunidad de ahí tengan oportuna Allard con el más de una vez y esa serenidad la tranquilidad en la visión a largo plazo que que tenían José Pedro llovido echarle en falta en la política actual

Voz 3 20:11 no digo que representa quizás mejor que nadie la capacidad de construir grandes acuerdos de país ahí bueno lamento mucho su fallecimiento del PSOE

Voz 1722 20:23 con nuestro apoyo no está afecto a su familia y personas más allegadas y reconocer que compre Llorca Se nos va una parte importante yo creo que de la historia de nuestro país y de uno de los momentos yo creo que más fructíferos para el el alcance de acuerdos entre entre distintos siente diferentes en base al dialogo Alberto

Voz 1727 20:40 que podemos

Voz 6 20:41 nuestro más sentido pésame ahora mismo a su entorno a su familia que tienen que ser en momentos duros

Voz 22 20:47 sí bueno y seguir avanzando hoy

Voz 6 20:50 a seguir consolidando la democracia que construyeron millones de persona junto a gente como él hace ya treinta o cuarenta años y que esperamos que se consolide mucho más en el futuro de eso estamos debatían

Voz 1727 21:04 la dificultad de ponerse de acuerdo verdad entre diferentes porque sino no sólo no de acuerdo

Voz 3 21:09 si Pepe precisamente sobre eso quería comentar Pepa no porque ahora Anders sacaba el asunto de los pactos y demás mire yo creo que no hay nada peor para el feminismo hoy para conseguir absolutamente nada en política que frivolizar con la violencia machista hay más de novecientas mujeres asesinadas por por hombres desde el año dos mil tres yo no voy a aceptar que nadie nunca en mi vida política nipona la política me diga que a mí no me importa la violencia machista que nos tomamos en serio este asunto de acuerdo pero eso lo que hicimos en Andalucía yo estaba sentado en el acuerdo de Negociación escribiendo punto por punto lo que se acordó eh en el punto veintiuno de los cien primeros días había un acuerdo explícito para conseguir la financiación y aterrizar la del pacto contra la violencia machista en el bloque tres entero del programa que estoy seguro que te has leído Ander

Voz 4 21:58 que hay

Voz 3 22:00 medidas que hablan de cómo implementar y mejorar la lucha contra veinte machista entonces yo entiendo que se intente patrimonializar y usar políticamente cosas pero honestamente me parece un insulto que se pero al otro

Voz 1722 22:18 año que que después de la foto de Colón pues estéis incómodos intentes inclusive hasta inventar un modelo nuevo de de feminismo para encajar un poco o a vuestras apuestas encuestas un poco con el riesgo de que las mujeres de este país pues hayan visto se han visto el plumero en este en este caso

Voz 3 22:32 lo nuevo que es que existe porque yo he visto

Voz 1722 22:34 estas intenciones Dudamel bastante oportunista

Voz 3 22:37 ciento cincuenta Toni el feminismo no necesita apellidos

Voz 1722 22:41 es una teoría política que tiene cientos de años contrastada basada en el conocimiento Union opiniones vagas que se basa en la igualdad entre hombres y mujeres y en la justicia social por lo tanto el periodismo no necesita de ningún apellido y menos de opciones pero desde luego hay maneras

Voz 3 22:55 no entiendo correcto

Voz 1727 22:58 a donde había terminado Roldán si terminar

Voz 3 23:00 no soy yo iba a terminar diciendo que en cambio en vosotros habláis mucho y eso sois muy feministas pero los únicos que han conseguido avances concretos y específicos en mejoras de políticas públicas en los últimos dos presupuestos que una prueba en España es Ciudadanos tenemos una extensión de los permisos de paternidad de dos a cinco semanas en que vale trescientos millones y hemos conseguido lo una una desgravación en en Hacienda de mil euros para los hijos cero tres entonces yo simplemente no yo no termina Roldán responde termina sino o no yo simplemente decir eh que nosotros no tenemos ningún ningún problema con con explicar lo que hemos hecho yo no sé qué has conseguido que habéis conseguido vosotros por la igualdad hasta ahora

Voz 2 23:43 en la última legislatura

Voz 1722 23:45 Izar para empezar Toni con toda la humildad y sobre la base del trabajo de asociaciones de mujeres y todo momento feminista de España que son quiénes tienen verdaderamente todo el mérito pero hombre todas las leyes en materia de igualdad que tiene este país han hecho con la firma del del Partido Socialista por cierto una de las medidas que atribuye esa Ciudadanos de la de la ampliación de los permisos de paternidad a cuatro semanas fue un punto com estratégico que que ya sacan durante el Gobierno de Zapatero

Voz 2 24:11 todo prorrogando durante más que por el Reino aquello de aquí de renombre acusaba el Partido Socialista de no haber hecho nada igual veces desconoce la historia de los otros dos nosotros en este debate Alberto Rodríguez

Voz 6 24:25 yo creo que veamos yo creo que hay una trampa en el en el debate no cuando hablamos de de Política Feminista Hay tratamos sólo de las cosas que que afectan directamente al tema no lo creo que política feministas son pues si realmente son transversales a todas las temáticas yo creo que cuando se sube el salario mínimo a novecientos euros siendo las mujeres las que tienen salario moho en este país se está haciendo política feminista yo creo que cuando se intenta derogar la reforma laboral es que provocan que haya una tasa de temporalidad gigantesca o que haya una parcialidad no deseada muy muy grande en el país y que en la mayoría de los casos este mano de unos de las mujeres pues están haciendo política feminista cuando ponemos sobre la mesa que hay que controla la jornada telemáticamente que se tiene que saber a ciencia cierta a qué ahora entra una persona de trabajar ya que ahora sale una persona de trabajar pues están haciendo política femenina porque todas esas horas son regalada en muchos casos por mujeres no cuando cuando o intentamos fortalecer los servicios públicos dotar de dinero a la Ley de Dependencia cuando intentamos fortalecer la educación de cero a tres años se están haciendo política feminista porque todos esos cuidado toda su cuidado ahora mismo no hace el Estado toda su cuyo que ahora mismo no vas a los servicios públicos están

Voz 2 25:46 políticas para mujeres políticas

Voz 5 25:49 es que ayer no Mariscal PP es que lo que lo que yo quiero hacéis muy mal eh en eso llevado Miró los tres alcance lo que hace muy mal es en etiquetar el feminismo una ideología o en otra biología y no no ayuda en absoluto en absoluto a a promover esa igualdad en la que todo en la que todos creemos no yo yo lo miro Ander Gil no esté PP en contra la violencia de género es decir la violencia ejercida contra la mujer por el hecho de ser mujer me parece abominable es decir que ha traído consigo de no me soltó muertos como decía antes Toni Roldán y el Partido Popular está firmemente convencida de que hay que seguir luchando contra ella por lo tanto poner eso en duda a mí aparte de irresponsable me parece injusto ir poco ayuda al feminismo con eso enloquece

Voz 2 26:29 toda ayuda feminismo es en promover esa brisa

Voz 5 26:31 salarial que cuando gobierna el Partido Socialista siempre se acrecentó es decir nosotros siendo Rajoy presidente se redujo un dieciséis por ciento la brecha salarial entre hombres y mujeres nosotros somos los que

Voz 1722 26:41 estamos el pacto el pacto por la violencia

Voz 5 26:44 primero contra el género ese pacto ese pacto en el que podemos votó en contra que os abstuvo mejor dicho es decir somos nosotros los que

Voz 18 26:51 teníamos dinero sobre la somos nosotros

Voz 2 26:54 no ya sé que es duro se mostró Albert Albert me duele pero no estuviera ya pero ya sé que es duro

Voz 5 27:01 harto que que los oyentes seguro es que no que dure poco

Voz 2 27:03 por todo dinero para financiar yo estoy yo nuestra atención que estoy orgullosísimo de lo que determina Guillermo Mariscal la palabra Rodríguez Albert culpabilidad Alberto que sin embargo no te dijo Alberto

Voz 5 27:16 escucha yo sé que es duro que los oyentes sepan que Podemos no apoyó el pacto contra el género que impuso el Partido Popular y que apoyan los otros formaciones política yo sé que eso duro pero esa fue así por tanto e intentar excluir al Partido Popular como hace tanto el Partido Socialista como podemos de esa lucha contra contra la violencia de género esa lucha por la igualdad es irresponsable y no responde a realidad responde a esto Ander te pregunto tú crees que no es luchar por la igualdad reducir la brecha salarial sí o no si respondes que sí dime por qué el Partido Socialista cuando gobierna nunca consigue

Voz 1727 27:45 brevemente explique le tengo que dar la palabra Rodríguez sí

Voz 1722 27:48 yo lo que te pregunto Guillermo es decir las mujeres lo que llevan dentro como hacía Pablo Casado de recientemente es apostar por la igualdad o calificando

Voz 5 27:57 la reducción salarial texturas porque no calificara

Voz 1722 28:00 la huelga del ocho de marzo como fiesta hace un año con una huelga insolidaria elitista que buscaban enfrentamiento social criminalizando al feminismo te pregunto a ver que es hombre en materia en materia de igualdad salarial y laboral hombre vosotros que PP y Ciudadanos que habéis bloqueado en el Congreso de los Diputados por ejemplo

Voz 8 28:16 la proposición de ley integral para el igual

Voz 1722 28:18 la de trato y la discriminación que presentamos los socialistas recientemente ver quizá no son los más cualificados para dar lecciones sobre cómo luchar contra las

Voz 2 28:25 dos direcciones perdone pero le toca el Alberto Rodríguez querer dejar hablar a veces

Voz 1722 28:30 sí yo creo yo creo que

Voz 6 28:33 lo partido el partido que más ha recortado los presupuestos públicos sociales nuestro país pues tiene poco margen para hablar de política feminista políticas de género porque como dije antes aquí cuando se recorta el Estado del bienestar cuando se recorta los servicios públicos que que ellos lo han hecho durante los últimos a año realmente lo que se está siendo descargando sobre las espaldas de las muere un trabajo que debería ser el Estado yo creo que son evidentes para salimos un poco del y tú más allí que se hizo en el Congreso y que nos ha hecho voy a poner una cosa es obra mesones en bloques me parece muy muy muy bueno en con respecto a las políticas de Estado y creo que esto debería ser una de ellas no con la con la violencia que tenemos sobre la mesa con el número de muertos que tenemos sobre la mesa me gusta ir al ejemplo el del tráfico que creo que es bastante gráfico en nuestro país a finales de los ochenta y principios de los noventa morían anualmente en torno a nueve mil personas en la carretera es hubo un con muchísimo menos coches circulando de los que circulan hoy en día en torno a quince millones de coches más o menos habría qué pasos a partir de ese momento el Estado el en su conjunto no sólo bien no pero estoy evidentemente luego el Gobierno el Parlamento otra vez de presupuesto decidió que eso no podía ser que eso era una barbaridad hídrico ingentes recursos en todos los ámbitos hablo de los ámbitos educativos no con en televisión formación en los centros de estudios

Voz 2 29:58 hablo de mejoras tecnológicas se pensaba que iba a estar Caja por estar lejos pero no coge el micrófono terminan acabó el ejemplo esto pero creo que era importante creo que el ejemplo

Voz 6 30:12 es bastante gráfico no en mejoras legislativas que se han hecho en todo lo que tiene que ver tráfico ya que punto llegamos a que en estos últimos años en dos mil quince por ejemplo con el doble de coches que circulaban a finales de los ochenta tenemos mil personas muertas que siguen siendo una barbaridad o mil personas muertas que antes morían nueve mil esto porque ha sido esto fue pues la madre naturaleza porque porque él es porque el Espíritu Santo tumor nuevas esto for porque se destinaron recursos se destinaron Celestino dinero el presupuesto a luchar contra una lacra ahí esto es lo que pasaría si destinamos seriamente los recurso necesario para evitar que la mitad de la población de nuestro país viviera en absoluta desventaja

Voz 1727 30:54 muchas preguntas muy concretas y tengo que hacer algunas preguntas muy concretas porque sino vamos a a reproducir un debate del que si Toni Roldán es verdad

Voz 3 31:01 si no yo creo que hay que hay dos modalidades aquí que se confronta no yo creo que una especie de feminismo que yo creo que sí que está bien definir tu propia definir el feminismo y tratar de diferenciar de hay una una parte a gente conservadora que trata decirte lo que tienes que hacer como tienes que vestir como tienes que vivir lo que es bueno para Haití y eso es muy común el conservadurismo con con el feminismo que representa el Partido Socialista después recuerde déjame que te recuerda una cosa Ander vosotros en Cataluña fuisteis en listas

Voz 1722 31:34 en la misma lista

Voz 8 31:35 con Unió que es un partido el PSC es un partido que está en contra del aborto y que está en contra el matrimonio homosexual es puede estar todo el día

Voz 3 31:47 no tirando los trazos la cabeza yo creo que lo que hay que lo que hay que hacer es hablar de políticas

Voz 5 31:51 legible vamos a ir a las preguntas concretas en la vuelta de trabajo así Gil

Voz 1722 31:56 bueno yo creo que la foto de la Plaza de Colón de las tres derechas juntas yo creo que el reciente era a todo el mundo no se estén peñas en Cibeles está haciendo las fotos que si así pues también voy a hablar de política yo entiendo que te te incomoda hablar de la foto pero es que la foto la visto todo el mundo y está ahí es innegable hoy habernos planteado antes no haber participado pero esta es que la foto está ahí y hablando de de de políticas públicas yo creo que alguno de los acuerdos adoptados en el último de Consejo de Ministros dicen mucho de la necesidad de aportar algunas políticas públicas me parece hay una fundamental que afecta a muchas mujeres de este país que el Partido Popular se cargó como es la de recuperar la cotización de las cuidadoras de los las personas que están en situación de dependencia yo creo que es una medida muy necesaria

Voz 5 32:37 ha sido en marcha Racing si ustedes supieran lo que

Voz 1727 32:40 Nos está llegando a través de las redes sociales las preguntas que les voy a trasladar harían acopio de energía vamos a eso enseguida

Voz 1727 35:56 hoy por hoy con Pepa Bueno son las diez menos veinte las nueve menos veinte en Canarias en vísperas casi ya de ocho m del dos mil diecinueve después de lo que significó en el mundo entero el ocho de marzo del dieciocho en nuestro país hablamos con cuatro políticos cuatro hombres sobre qué es la igualdad para ellos hemos tenido en el último tramo un encendido debate sobre políticas públicas se han reproducido el debate que puede producirse en el Congreso pero yo quiero quiero recuperar ese momento en el que se ha hecho en silencio cuando les he pedido que me cuenten las conversaciones que tienen con otros hombres sobre el feminismo sobre las mujeres sobre el empuje sobre lo irreversible que parece que resulta que las mujeres quieren igualdad y la quieren ya si les hacen llegar reflexiones como esta que nos hacía un oyente de Ciudad Real muy temprano esta mañana

Voz 29 37:01 como hombre padre de dos hijos una niña y un niño pues tengo opiniones encontradas porque me parece perfecto que que se avance en los derechos de de de la mujer eh creo que eso está creando un escenario en el que verdaderamente se juegue llegar a dar la igualdad Por otra parte pues también lo miró con preocupación porque veo que también hay un cierto retroceso en según qué aspectos de los derechos de del hombre no sé si realmente se se se nos está arrinconando un poco en esta cuestión

Voz 1727 37:39 Guillermo Mariscal PP es toros la dicho nadie

Voz 5 37:43 no comprendo al oyentes les le escuchaba atentamente no yo creo que que no entiende que más mujer más feminismo no es menos hombre Inés menos menos peso del hombre la supera el privilegio

Voz 1727 37:54 es que hay que repartir ahora eh correcto sabe lo que estoy diciendo

Voz 5 37:56 es que se busca la igualdad no significa que el hombre vaya a ser menos todo lo contrario sea el que podamos conciliar va a permitir al hombre una nueva dimensión que hasta ahora no tenían y ante la primera pregunta que has hecho yo estoy totalmente de acuerdo hablamos fuera de micrófono los los diputados mayores la gente de otra generación es verdad que no entienden no comprenden este cambio Illes cuesta asumirlo es decir la formación política y otra es un problema generacional no problemas sea ese problema generacional la gente de nuestra generación de la personas que estamos en la mesa yo sé esa dificultades ya no no las veo no

Voz 3 38:29 yo creo que un hay una cosa que dicen las los números cuando miras los estudios que ha cuando los hombres pasamos al principio de la paternidad tiempo con los niños queremos estar más tiempo con los niños

Voz 4 38:43 y esto es algo que yo en mi en mi vida he vivido que después de tener mi primer hijo eso es algo que que bueno me empiezo

Voz 3 38:53 es una irresponsabilidad quieres estar más tiempo con sus hijos entiendes el el lo que significa tener hijos entiendes y quieres compartir esa vivencia con tu pareja y es verdad que algunos hombres ese cambio les afecta y les afecta ahí consideran que no les cuesta meterse en eso o precisamente porque tenemos tan malas políticas de conciliación pasan poco tiempo con tus hijos al principio y entonces en no acaban de entender o no acaban de entrar en la paternidad de una manera natural no yo creo que el cambio que tenemos que hacer grande de mentalidad empieza por ahí empieza por asumir responsabilidades en la paternidad qué es exactamente el principio y el noventa por ciento de lo que explica la brecha la brecha salarial

Voz 1727 39:32 datos a propósito de eso y una pregunta que les hace a través de Twitter Violeta así llegó dice propongo una pregunta los hombres políticos que están en Hoy por hoy ahora mismo hablando de igualdad tienen alguna mujer que ayude en sus casas con las tareas con los niños sí es tiene contrato pregunta ella si es así que te al hablar de igualdad si esa mujer no existiera Si la ayuda que algunos privilegiados hemos tenido para criar a nuestros hijos hay mucha gente que no la tiene y ahí es donde se pone se pone a prueba de verdad la igualdad entre los padres y las madres M M

Voz 8 40:08 el caso sigue en mi caso ahora mismo no

Voz 6 40:11 creo que Jona todo decirlo y no sé si estaré perdiendo miles de votos en el debate de lo largo de la mañana pero creo que es honesto decirlo es verdad que deja

Voz 30 40:19 forma contratado yo ahora mismo no pues el lo gestionó yo mismo lo has hecho junto a mi pareja

Voz 6 40:26 intento que en igualdad de condiciones pero sí que históricamente en mi casa no la vida pero no la ha habido porque han sido las mujeres de mi casa de mi madre y mi abuela nosotros vivíamos siete siete personas en el en el pisito del del barrio hicieran ella nosotros yo y mi hermano somos somos mayo los tres hicieran ellas voy Mi abuela mi madre las que cargaban con todo el trabajo por eso es lo que decía antes lo que es avanzó lo que queda por avanzar con todo el trabajo sólo altamente de cuidados de la casa si uno cuando ya se hizo mayor vivió lo que suponía y las desigualdades pues podamos no me avergüenzo eh públicamente eso pero es verdad que ocurría como ocurre en yo creo que en millones de hogares desgraciadamente de gente trabajadora de este país que no tienen dinero para pagar una persona que venga a ser esas tareas pero que en muchos casos recae sobre las espaldas la mujer sin que sea reconocido por supuesto sin que sea remunerado y que se ha cotizado

Voz 1727 41:21 decía que tenía una pregunta y unos datos a propósito de esa reflexión que hacía Guillermo Mariscal del PP de que hay una cuestión generacional obvia a la hora de abordar el tema de la igualdad ideológica puede ser o no decía el pero a generacional desde luego bueno datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo del año dos mil quince hace unos días sobre los cuidados el porcentaje más alto el XXXIII con nueve por ciento de mujeres trabajadoras que dedican tiempo el cuidado de hijo José o nietos le dedican cuatro horas diarias ellos dos horas tareas domésticas el porcentaje más alto de mujeres trabajadoras el cuarenta y tres por ciento que realizan tareas domésticas y de cocina dedican dos horas diarias a esto vamos sumando e ellos un ahora es que es la mitad exactamente son datos contempla

Voz 3 42:10 en está España grandes

Voz 1727 42:13 Ander Gil PSOE está claro y lo con

Voz 1722 42:15 con la pregunta o la reflexión que lanzaba alguien a través de la red no que ven el avance en derechos de la mujer como con una amenaza en los hombres tenemos que ser conscientes que que nuestra vida y también la pregunta que no sabía al principio PETA ha sido más fácil precisamente porque se ha descansado sobre algunas ventajas o privilegios en detrimento de de la explotación y la igualdad de las mujeres no y por eso lo hemos tenido mucho más fácil lo tenemos mucho más fácil con los datos que que dudas no pero el precio que estamos pagando es la desigualdad y la injusticia un precio que ningún demócrata

Voz 8 42:44 debería estar dispuesto a pagar

Voz 1722 42:46 por eso no ningún demócrata puede ver como una amenaza el avance en derechos de igualdad de las mujeres cuando yo pregunto

Voz 1727 42:52 a ustedes entre ustedes hablan con los más jóvenes lo hago a propósito del dato que ha hecho pública la la la Agencia Española contra la la Fundación Española contra la drogadicción perdón ayer de ayer el cincuenta y seis por ciento de los jóvenes españoles hoy no lo esté generaciones anteriores justifican actitudes con sus parejas o novias con amenazarla controlarla para saber dónde está o con quién con qué amistades relación

Voz 3 43:17 ah yo muy rápido antes decías osea durante los digamos en una sociedad en la que tienes unos ingresos para los menores de treinta años que la mitad de ellos están ganando por debajo del SMI porque se pasan el día entrando y saliendo al mercado laboral con contratos basura a esta pregunta no es muy relevante la que hacía si tenemos ellos siempre de no no pueden no pueden tener la la gran parte de la de las personas que estarían en edad de tener hijos de hecho por eso nos tiene tienen tenemos nos tenemos una tasa de natalidad tan baja por eso hay que hacer políticas serias concretas específicas para solucionar eso una es evidentemente reforme el mercado laboral para tener más estabilidad y para que no sean precisamente las mujeres las que más se penaliza en eso si haces políticas de cero tres ambiciosas cubren por ejemplo en los enormes gastos que tiene siga en guardería pero fíjate que ingresas ochocientos novecientos euros al mes de estas gastado trescientos o cuatrocientos euros en una en una guardería y además tienes que tener un apoyo precisamente por otro problema que tenemos que son los horarios en España vivido en varios países europeos y Estados Unidos es demencial los horarios que tenemos es imposible conciliar si tú sales de casa a las ocho y media vuelves a las ocho de la tarde sea el hombre y la mujer entonces o tienes mucho recursos si tienes a alguien que te cubra au sino es absolutamente imposible entonces lo que lo que acaba pasando es que las mujeres acaban asumiendo en España el tiempo parcial no de manera voluntaria que cuando les preguntas usted está trabajando desde importar porque quiere que eso es lo que uno haga una tesis no es que a ellas les gusta no no es verdad ellas se ven obligadas a trabajar a tiempo parcial porque no tienen otra entonces un una una política clave también aquí por poner una cosa nueva en la mesa es la racionalización de horarios no eh sí sí tenemos horarios más concentrarse cuando trabajar en una empresa en en en el Reino Unido e trabajamos mucho y era una empresa multinacional

Voz 4 45:12 sí teníamos mucho mi jefe email yo estaba en un equipo en mí la gente de aquí

Voz 3 45:17 nunca salía de la tarde o somos capaces de flexibilizar más de adaptarnos más de tener horarios flexibles de acabar con el presidencialismo demencial idea de racionalizar los horarios combinado con políticas de conciliación sino no vamos a terminando quedaban cuatro minutos

Voz 1727 45:32 eh si me dejan decirles una cosa yo escuchando los testimonios las reflexiones de los cuatro políticos que nos acompañan creo que a la vuelta de la siguiente legislatura la mitad de los problemas de políticas públicas que demanda el feminismo habrán desaparecido

Voz 3 45:47 porque veo que hay en fin yo creo

Voz 1722 45:51 hemos Carmela unanimidad en que hay que

Voz 1727 45:53 hacer política así que hay que invertir recursos Ander

Voz 1722 45:57 yo creo que tenemos que convocado este debate antes de la aprobación de los presupuestos generales del Estado de precisamente había respaldo para poner en marcha todas esas políticas públicas

Voz 2 46:05 sí como has seis en contra el cero tres anterior hemos que terminaría sin embargo la respuesta que

Voz 1727 46:13 hasta que no tengo es si les influye a la hora ya lo voy a hacer el revés quería que me contaran si les llegan testimonios de hombres con los que hacen apología

Voz 8 46:24 de de la igualdad no

Voz 1727 46:27 les asustan que Vox les quite el voto del hombre cabreado o asustado Guillermo Mariscal PP

Voz 5 46:33 en absoluto en cualquier en un segundo

Voz 1727 46:38 tres minutos

Voz 5 46:39 es decir nosotros siempre hemos creído que parte de las políticas de igualdad parte de las políticas de igualdad de la mujer pasan porque la mujer se puede incorporar al mercado laboral y lo hemos intentado y hemos conseguido en la en la legislatura que estuvo Rajoy de presidente que casi seiscientos cuarenta personas se incorporarán a trabajar creo que medidas como el teletrabajo que impulsamos también nosotros las bolsas de Horta es decir las ayudas por ejemplo para la guardería de cero a tres años todo eso todos los paquetes que ya hemos promovido Iker graciosamente se vieron paralizado tras la moción de censura son las políticas que nuestro juicio ayudan a que ese porcentaje tan alarmante que dado de mujeres que se dedican en exclusiva a la vacuidad de la casa y el cuidado de la familia pues se vea reducida en compatibilizando con el trabajo fuera de casa eh

Voz 1727 47:19 Alberto Rodríguez

Voz 6 47:21 bueno pues yo en este sentido estoy bastante tranquilo Pepa yo creo sinceramente de verdad que España no es un tipo subido en un caballo dando vueltas en el pecho diciendo que la violencia machista no

Voz 3 47:33 es que yo creo que España es el país que son

Voz 30 47:36 hombro al mundo entero el año pasado abriendo portada