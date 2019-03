Paloma Llaneza: "Hay que hacer un análisis de nuestros datos"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1 00:21 de la radio vamos a promover hablando de cosas ya verán

Voz 1995 00:26 sólo la radio y no me tiren de la lengua sólo algunas radio es es decías tome no te has Lajolo del Zaire en Suecia y Feeri

Voz 1995 00:43 los dicen español judía baños gentilicio Paloma Llaneza muy buenos días buenos días voy a hacer a continuación voy a cometer es una providencia seguro pero es el acto de confianza más extraordinario que en el año dos mil diecinueve un ser humano puede demostrados ver

Voz 0388 01:04 me vas a dar las claves de acceso a tu teléfono móvil

Voz 1995 01:06 voy a dar mi teléfono móvil abierto tienen ninguna contraseña puedes moverte te pido por favor que me digas qué aplicaciones debería eliminar con carácter de urgencia si quiero que mis datos y mi intimidad realmente

Voz 0388 01:29 pues yo te digo una cosa no me gusta regañar a la gente y de hecho el libro no va de regañar a la gente sino va de informar al efectivamente yo creo que cada uno cada uno debe de estar yo creo mucho en la libertad individual y creo que sólo se puede ser libres e información

Voz 0388 01:52 claro que tiene un montón de cosas de niños un montón de cosas de Google un montón de juegos que vete tú a saber de quién son Roma a todo lo hombre no no no no no

Voz 0388 02:06 tres cuatro cinco cinco pantallas aquí te sobran como unas tres pantallas te lo digo para que te vayas limpiando todo lo que te sobre

Voz 1995 02:14 tres pantallas de cosas que tengo en el móvil de aplicación

Voz 0388 02:16 de aplicaciones que probablemente teje posicionen de aplicaciones que probablemente sepan tu número de teléfono que sepan dónde estás en cada momento pues la geo posicionamiento que además conozca la red de personas con las que estás jugando etcétera etcétera y luego además como tienes mal aplicaciones de Google que tienes un iPhone por lo que debe ir sistemas operativos una ellos en realidad al instalar aplicaciones de Google esas aplicaciones mandar información incluso con el teléfono en modo reposo

Voz 1995 02:54 pero da igual porque decía estaba operativo el estaba

Voz 0388 02:57 activo es de es de Google Intel tiene tiene Troya Niza cuya explicarlo

Voz 1995 03:02 Paloma Llaneza abogada escritora de sistemas y consultor de seguridad ha publicado ya más de diez libros de hecho ayer mismo presentó una novela es una de las voces más respetadas en nuestro país en el campo de la privacidad luego en algún momento de intimidad porque yo realmente cada vez es Navarra no sé dónde está es muy buena

Voz 0388 03:21 la puntualización la privacidad

Voz 1995 03:23 sé dónde acaba me intimidaba o que es mi privacidad duramente deberíamos presidente como especilista la falta de privacidad que ya no tenemos yo como acabo de demostrar es decir en cómo gracias a los datos que cedemos voluntariamente algunas de las grandes compañías digitales pues ya nos conocen mejor que nosotras mismas y vamos a hablar de cómics todos los datos personales que da sin darte cuenta todo lo que hacen las empresas con ellos vamos con esa segunda parte que hacen las empresas con esos datos que yo voluntariamente alegren interés

Voz 0388 03:57 pues una cosa que se dice mucho ahora que es monitorizar los es decir en las empresas de las empresas tienen accionistas las empresas tienen en sueldos que pagar sedes alquilar y todo esa todo ese flujo de dinero se tiene que sacar de la actividad económica de la de la entidad si la entidad no tiene una actividad económica que consiste en vender cosas físicas o en tener un se prestaron servicio que puedas identificar de manera clara y por el que pague una cantidad más o menos más o menos grande en realidad esas empresas están extrayendo datos icono esos datos tienen que vivir con esos datos viven en un principio pensé sus sus con la finalidad de publicidad es decir el el gran negocio de la publicidad que parecía que nos iba a sostener a todos incluso en la industria de los contenidos sino me da la sensación de que cada vez menos primero porque la publicidad cada vez es más barata segundo porque esa esa cuando tú montas una maquinaria tan sumamente inteligente que es capaz de en la búsqueda de conocer a cada uno de nosotros de una manera tan precisa que ni nosotros mismos sabemos cómo somos pues es en esa búsqueda para vender cosas para hacer publicidad para pues te encuentras con un mecanismo que te vale para vender ideas para hacer que la gente se ratifique en sus ideas preexistentes

Voz 1995 05:21 eso en esto doy un ejemplo en estos días de una abogada hemos intentado localizarla que denuncia que su hijo de menor de edad está recibiendo todo tipo de publicidad ya en España ya no hablamos de futuro en la campaña electoral que tenemos en la en las puertas es ya está ocurriendo nuestro nuestro país porque recientemente se ha modificado la ley electoral para dar cobertura legal a los propios partidos de los que están ahí para defendernos han decido no no momento privacidad ya te digo yo que no porque quiero que veas mi publicidad de mi partido eso claro ahora es legal ellos lo han convertido real es terrible a mi me parece

Voz 0388 05:58 en un sistema democrático que los partidos políticos se auto aprueben normas antes Ley orgánica que supone que una ley orgánica necesita una mayoría reforzada para para reenfocarlo cosa que es muy implicado en estos tiempos de fragmentación parlamentaria es decir que que es muy difícil revocar esa esa norma no se ve que que prospere el recurso de inconstitucionalidad que va a presentar el Defensor del Pueblo en lo cierto es que en primer término es indignante pero no sólo que te que te espera con que te manden mensajes a través de Whatsapp de redes sociales sobre un determinado partido político os sobre todos sino el hecho de que pueden hacer perfiles ideológicos de nosotros y pueden hacer bases de datos perfilando nos ideológicamente aparte de que no hay ninguna empresa en este país que lo haga legalmente y que se ha atrevido a semejante cosa en este caso se lo han permitido

Voz 2 06:48 es una manera a ellos mismos a ellos mismos algo que no permitirían a una empresa privada

Voz 0388 06:52 empresa privada y además además con un sistema que es que los pueden recogerse impedirnos el consentimiento el consentimiento es la base de la normativa de protección de datos nos encontramos con una situación en donde ellos mismos a una norma en donde pueden recoger lo que les de la gana de nosotros y luego tener un unos archivos ideológicos de nosotros creo que tenemos una historia no el siglo XX por poner un ejemplo cercano eh de lo que se hace con archivos ideológicos de la gente sobre sobre qué piensan que religión pertenecen como como uno de sus vidas

Voz 1995 07:20 el perfil cosa tienen un perfil trazaba un perfil ideológico en función de lo que vemos lo que consumimos

Voz 2 07:25 no obstante que veamos light

Voz 1995 07:27 entonces dirán bueno este es más probable que vote a este es más probable que vote era no sólo es

Voz 0388 07:32 eso piensa que luego esos partidos gobiernan y no dejan de tener esos perfiles ideológicos en sus en sus sedes centrales

Voz 1995 07:41 repasando las mentiras más populares este tiempo yo te vio simplemente lesiona dimes y las tres más grandes serían

Voz 2 07:49 uno que esos pantalones te que también es una gran mentira se abre fácil terrible interés he leído yo acepto las condiciones de uso

Voz 1995 08:01 aceptar quién ha leído alguna vez leído algo de esto

Voz 1995 08:09 alguien ha leído es alguien realmente sea para casan folios y folios detenidamente y escrupulosamente creados en con tal ambigüedad que realmente aunque lo veas no vas a saber qué tal firman a los que nadie nunca ha puesto a presta atención a si acepto lo que no sirve leerlo porque no tenemos opciones

Voz 0388 08:29 pero claro unos continuar básicamente no claro bueno ése es un planteamiento eso es un planteamiento terrible es decir que las empresas puedan hacer lo que quieran estos datos simple y llanamente porque tú no tienes tiempo porque los abogados que es lo que nos pagan para ello hacemos unas condiciones pensadas para proteger a la empresa contra cualquier eventualidad en un lenguaje críptico que no entiende nadie entonces lo que nos tenemos que cuestionar es es si el consentimiento informado es decir si es decir que la gente ha leído las condiciones generales de contratación nos protege yo creo que aunque la normativa europea va en ese sentido ha ido siempre en este sentido es legalmente irreprochable es decir que más consentir dar tuvo lo voluntariamente tu consentimiento es algo irreprochable sin embargo desde un punto de vista técnico no soluciona el problema el problema de la privacidad sólo se soluciona con tecnología igual que se crea con tecnología

Voz 1995 09:18 ya pero ahora estos días se celebró en Barcelona la gran feria del móvil todo el mundo de cinco G como algo buenísimo que va a permitir en los puso un ejemplo muy bien buscar un médico operando a distancia aún paciente siempre es bonito es decir es verdad que los actores gracias a esa tecnología para poder el mejor doctor del mundo allá donde esté va a poder operar en tiempo real a un paciente y eso es una buena cosa pero no nos cuentan todo lo demás ese cinco G va a permitir que mi lavadora mi televisor IMI nevera se conecten de forma que si es domingo por la tarde a éste le apetece palomitas y tiene que lavar la ropa de mañana de lunes lo vas a ver porque conocen bien mis habilitados pero por ejemplo a quién debo temer más a la rumba o a o a mi teléfono porque la rumba sabe perfectamente todo lo que ocurre hemos sabe si si he hecho una fiesta la rumba que saben ustedes la maquinaria el fandango mira pues hay una que Semaf Andrés la rumba es la máquina que limpia ella sola el robo de ese que te decía suelo debo temer a eso no vaya seguirá habla

Voz 0388 10:25 de alarma para que no me demanden porque los pobres deben de pensar que les te cura manía especial a las casas que te casera aunque hay yo te fuera de casa puede controlar hasta hasta el uso que hacemos el cuarto interna de las cosas ah perdón y controla prácticamente todo lo que hacemos es decir es perfectamente posible hasta saber cuánto con con los con la sensibilización de las ciudades por ejemplo es perfectamente posible saberse una persona tira de la cadena por encima de sus posibilidades o por encima de las posibilidades del medio ambiente en general de sus Vecindario

Voz 1995 10:59 mira cómo vas a saber eso

Voz 0388 11:00 bueno ya has está sensibilizando todos los sistemas con para determinar si él

Voz 1995 11:05 es decir una carta diga está usted

Voz 0388 11:08 no te rías que te rías Etna en sitios como ahora como California donde unos problemas graves de agua pues se Tusell Ariza hasta donde quiera sensibilizarnos sistema de agua y un sistema de desagüe también puede ser hasta el punto de saber si determinadas personas están usando de una manera poco solidaria el agua y tomar medidas al respecto quiero decir que cuando eso gracias gracias que con la latencia el cinco jefes podremos saber en tiempo real si alguien está tirando de la cadena no puede parecer de ciencia ficción pero pero cuando nos prometen esos entornos felices en donde en donde va a haber una ciudad que no reconozca en donde va a haber una casa que no reconozca en todos los aspectos de nuestra vida no somos conscientes o no queremos ser conscientes primero de la intrusión tan terrible que es en nuestra vida y segundo en que son unos vectores de ataque de ciberseguridad impresionantes

Voz 1995 11:59 pero no podemos tampoco me gustaría yo creo que bueno sobre todo que conozcamos las reglas dejó que las desconocemos completamente yo creo que es bueno que lo conozcamos pero tampoco me gustaría Paloma que lanzamos un mensaje Diego la tecnología Bach vivimos mejor que nunca tenemos acceso a la información de una forma en la que no podíamos imaginar hace pocos años yo creo que lo que debemos ser conscientes del entorno y cuáles son las claves los consejos que es lo que todas las intuyó y las herramientas para protegernos pero que es innegable que eso es bueno objetivamente eso que nos va a ocurrir ya tiene una parte muy positiva amigas

Voz 0388 12:34 que no me gusta me lo que me preocupa de todo esto de todo este debate es que se plantee el debate de si criticas determinados aspectos de la tecnología es un Lupita estás en contra de la innovación que no es verdad y me gustaría y me gustaría decirlo porque porque yo soy una fan de la innovación se una fan pero creo que la innovación está al servicio del ser humano si detectamos que determinadas innovaciones no funcionan bien deberíamos de corregirlas pero no tiene no hay no no el poner de manifiesto cómo se nos ha ido la mano en el uso de los datos no quiere decir que no debe a no debamos seguir trabajando para que cinco G funcione para que funcione éticamente con el ser humano en el centro que es lo que creo que nos hemos olvidado

Voz 1995 13:17 es que tengo el telón de Estado que fallo que tengo el teléfono encima de la mesa mi teléfono nos está escuchando ahora mismo

Voz 0388 13:24 no me encanta Se me me de un gran bueno esa publicidad de un almacén en donde la gente se acerca a los elementos electrónicos para pedirle rebajas eh bueno bueno pues cuando la privacidad se convierte en un me me he jueces

Voz 1995 13:37 pero sí sí yo le digo algo de vacaciones a Cancún me van a sacar anunció de Cancún

Voz 0388 13:43 pues dependerá yo creo yo creo que hay gente que que que que cree que el están escuchando continuamente lo que sí digo es que es potencialmente el equipo el teléfono dependiendo de cómo tengas configuradas las aplicaciones ideas los accesos que le has dado permitieran el acceso al micrófono hay permitirán poder activar de manera remota

Voz 1194 14:06 está bien que tenemos acceso a la información el problema es que la Fundación tiene acceso

Voz 3 14:24 el mundo en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido hablando con

Voz 1995 14:32 la llaneza especialista entre otras muchas cosas y los datos que regalamos a la compañías tecnológicas a cambió el privilegio de utilizar sus herramientas de forma supuestamente gratuita lo contaba muy bien Toni Segarra hacia cuando algo no tiene precio eje el productor estuvo estas medidas de verdad que no tienes Whatsapp graba

Voz 0388 14:51 intenta mandar guasa

Voz 1995 14:53 más inútiles Facebook no estás ninguna red social

Voz 0388 14:58 sólo en Twitter y reconozco que es un vil tiple hecha que que esté ahí cada equis tiempo cada x tiempo miró a todas las empresas a base de datos es una información que te puedes descargar yo creo yo no digo a la gente que sea que me vaya con papel de plata en la cabeza eh si lo quieren hacer por moda no tendría ningún problema al respecto

Voz 0388 15:17 bueno oye lo que no lo que lo que creo es que hay que hacer un análisis de riesgos es decir yo analizo cuánto me da una herramienta cuanto pierdo con esa herramienta decido si quiero mantenerlo o no ya está es decir por eso el libro no es un libro de activismo contra los datos sino que se trata de de es un libro de información quizá no no quiero no quiero hacer apostolado con este libro simple llanamente quiero informará a la gente de lo que hay para que tome decisiones Krzyzewski

Voz 1995 15:46 efectivamente los términos del conflicto son lo nuevo contra lo viejo lo antiguo contra La Vanguardia y te pongo un ejemplo el de los taxistas que durante semanas es iban a seguir haciéndolo se ha movilizado por sus puestos de trabajo desde muchos desde muchos sectores apuntaban a estos lo nuevo contar lo viejo y a mí me sigue pareciendo una magia tremendamente vanguardista ha salido a la calle levantarla que haya un coche a mí me parece después vemos y es más efectivo más eficiente seguro que podemos mejorar muy mucho pero establecer los parámetros del conflicto en lo nuevo contra lo viejo es caer precisamente en la trampa

Voz 0388 16:22 es lo que nos ha pasado con los datos es decir cada vez que hemos criticado desde hace tiempo y de esto no se no se produce de la noche a la mañana y te encuentras con esta situación en realidad es porque ha habido un alguien ha venido ha dicho es que no se puede parar la innovación es que el futuro no se puede arreglar

Voz 1995 16:38 tiene que ver con eso efectivamente no tiene nada que ver

Voz 0388 16:41 esto es un estás dicotomía Nos gustan mucho últimamente empobrecer el debate estableciendo dicotomía entre dos grandes extremos yo creo que los extremos son dogmáticos y no puedes no puedes tener una discusión medianamente racional cuando te pones en una en en un lado u otro del espectro porque ya estás ya estás ya estás ya estás matando el debate es imposible llevar a un acuerdo

Voz 1995 17:02 el llegando muchos mensajes cuando he dicho eso de que pueden fiscalizar Mi cisterna yo creo que ese es el tipo de cosas que realmente te sitúan en el contexto

Voz 1995 17:18 las expectativas científicas pero mira si vas al baño lo sabe ni saben lo que has comida

Voz 0388 17:26 en un futuro en un futuro sensibilizado cuando nos venden las Smart Cities y todo esto como la gran solución a los problemas tenemos que pensar si queremos que la que la que la sociedad nos que la ciudad no sienta en todos nuestros movimientos más allá de lo que ya no siente el propio teléfono que llevamos en el bolsillo y hay un debate todavía encima de la mesa que es cuando los estados con la excusa del interés general empiecen a sensorial darnos es decir

Voz 1995 17:50 los sobre eso hace menos de un año tras el escándalo el Cambridge analítica al Brexit ya saben el fundador de Facebook Mark Zuckerberg tuvo que comparecer ante el Congreso no hemos contado muchas veces pero claro si escuchar las preguntas que le hicieron a Mark Zuckerberg descubres lo imbricados de todo esto

Voz 1194 18:10 señor Zuckerberg se sentiría cómodo compartiendo con nosotros el nombre del hotel en el que se hospedó anoche a en caso de que se haya me exagerado con alguien esta semana el importe día decirnos sus nombres es senador probablemente escogería no hacer públicos esos datos Maider creo que tal vez esto es de lo que se trata de su derecho a la privacidad de cuanto sucede en América moderna en nombre de y fruto conectar a la gente en todo el mundo es una cuestión básicamente información estar cogiendo Facebook es quién se la están enviando y si alguna vez me han pedido permiso es justo que un usuario de Facebook lo espere

Voz 1995 18:47 si la respuesta es sí y después ya decide si si sigue o no pero al menos tienen muy claro qué es lo que están haciendo con todo me gustaría también que es cucharas Paloma lo que decía Steve Jobs que tenía un punto de vista completamente distinto aunque luego la realidad es muy otra pero su punto de vista sobre la privacidad del fundador de Apple era distinto

Voz 1194 19:07 siempre hemos tenido una misión de la privacidad muy diferente de la de nuestros colegas nosotros nos tomamos la privacidad extremadamente en serio hemos rechazado un montón de aplicaciones que quieren tomar tus datos personales y subirlos a la nube mucha gente en Silicon Valley piensan que somos anticuados y quizá lo seamos pero nos preocupan cosas como esta cita pero lo cierto

Voz 1995 19:27 es que no

Voz 1194 19:29 bueno mezzo vamos a ver yo creo

Voz 0388 19:31 que en en el caso de Apple de todas las compañías tal vez como tiene claro su modelo de negocio que es la venta de hardware puede puede conceder el no uso él no monitorizar los datos es decir más allá que para para la venta de sus propios productos de hecho Tim Cook el actual CEO de Apple se está convirtiendo en una especie de activista en incluso casi en un controles de la competencia en Estados Unidos al ver que que la situación se está desmadrado bueno pues está pidiendo una una ley de prueba ciudad allí mismo lo consigue

Voz 1995 20:05 una ley de privacidad tienes que regular nuestra privacidad divulgó la pregunta del principio que es para Haití después de todos los años que llevas descubriendo y conociendo profundizando en el tema es para ti y privacidad e intimidad

Voz 0388 20:20 pues es que es complicado porque la privacidad en realidad lo que hacemos es una traducción del concepto de Privacy M anglosajón y en no es que no es ni privacidad y de intimidad porque la intimidad se refiere a todo aquello que de mi vida que quiero que no se sepa y que mantengo fuera del ojo público aquí estamos tratando y datos que son públicos tu nombre tu apellido por dónde vas por la calle es decir todas esos no son datos que tú quieras mantener alejados del conocimiento público porque estás en un espacio público le por lo tanto es en realidad de lo que estaríamos hablando desde la protección de la protección frente al tratamiento de tus datos que es mucho más largo de decir que es un derecho distinto al de la intimidad es un There Is es un concepto distinto al de la Privacy anglosajona pero lo hacemos así a a

Voz 1194 21:11 el precio que pagamos es que ya no tenemos intimidad

Voz 0388 21:14 el el el impacto es que con datos que son públicos y que parece que no tienen trascendencia al final resulta que se ella tiene un impacto en tu en tu más más que en tu intimidad fíjate que también en tu libertad de expresión porque a lo mejor después de este libro hay gente que no dice lo que piensa aunque no se comporta como como se hubiera comportado en libremente de de de no saber que está siendo vigilado en definitiva de otros de otras libertades públicas es decir el derecho del derecho a te como ser humano libremente sin estar siendo observado de manera

Voz 1995 21:46 que están aparte también Ton que dependen ustedes hasta cuánto estamos dispuestos a ceder de nuestra intimidad más allá de nueve las condiciones porque no está actividad se expone en fotos recordatorios de que estoy aquí en unos pies la playa estoy en la playa sufriendo siempre es una foto de poner sufriendo es decir hay una parte que no tiene que ver con la legislación que hay que exigirle Si lo que tiene que ver con el sentido común de lo que nosotros libremente realmente exponemos voluntariamente las redes sociales hay que regular

Voz 0388 22:19 claro pero yo yo defiendo yo defiendo el derecho a expresarme libremente con los pies y sufriendo en la playa pero también que eso no me pase factura el resto de mi vida es decir que esa que ese momento no quede almacenado durante años perla de la playa

Voz 1995 22:38 a veces estaba allí es muy interesante lo que cuenta es abogada experta en identidad y en privacidad digital acaba de publicar un revelador libro titulado data nombres y quiere ustedes vivir al menos poco aquí los van a hacer lo que les de la gana como siempre pero al menos van a saber qué hacen con sus datos como los utilizan como los monitorizan pues es una lectura obligatoria palomas muchísimas gracias

Voz 0388 22:57 muchas gracias a vosotros

