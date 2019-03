Domingo Villar: "Es un buen momento para sacar una novela"

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:08 los diez años esperando este momento

Voz 2 00:13 sí

Voz 3 00:14 sí

Voz 4 00:15 a Domingo Villar muy buenos días hola buenos días cómo estás muy bien muy bien diez años mayor

Voz 1995 00:23 estás como pensabas que estarías estoy mejor estoy muy contento oí pensé que me oye

Voz 4 00:28 María estarlo

Voz 1995 00:30 está satisfecho con tu nueva novela se titula El último barco au si pudieras Le pediría esa tu Editorial ha sido la que te dirá unos mesecitos más

Voz 4 00:38 yo creo que diez años es suficiente creo que que no hace falta más pero sí estoy muy contento

Voz 1995 00:44 hace diez años Domingo Villar publicó dos novelas en sus toca a lo que es él casi seguidas Ojos de agua en dos mil seis en la playa de los abogados en dos mil nueve eran dos intrigas policiacas perfectamente construidas que se convirtieron en bestsellers no solamente en España sino en varios en muchos países europeos se tradujeron a más de quince idiomas ganaron premios como el Nobel Paul el Syntagma el Brigada veintiuno el Libro del Año de la Federación de Libreros de Galicia Domingo Villar fue finalista del CRA en Thriller Word del Dakar internacional de Le Pont du Polar en Francia del Martin ve que la Academia Sueca de novela negra sin hubieras tenido tanto éxito hubiera sido más fácil este tercer libro

Voz 4 01:24 creo que creo que no creo que bueno le doy muchas vueltas a a los textos le doy muchas vueltas a las historias sí creo que habría tardado un tiempo parecido lo que pasa es que a lo mejor habría menos menos gente recordó cuando me he con con mucho cariño pero con pero con mucha asiduidad que estaba retrasando mucho la obligación de la novela tú sabes mi sí que hay una teoría americana que en una nube la nuca está escrito El que deja de escribir no abandona se la tienen que arrancar a mí me pasa salgo algo parecido llegué además a una especie de acuerdo con con Ofelia Grande con mi editora llegamos a dos acuerdos uno era publicar la novela hoy seis de marzo que es el día D en nuestro mutuo cumpleaños hacemos años el mismo día hablamos con nuestra editorial con editorial en gallego que es la editorial Galaxia estuvimos de acuerdo en publicarla hoy y luego lo que me pidió es que las últimas correcciones las hiciese con ellos en un editorial para yo creo que para cerca para que no me volvía a enredar y volviese a ibas al tardar

Voz 1995 02:33 irás a la editorial a escribir

Voz 4 02:34 no iba a la editorial a corregir el manuscrito una vez que estaba terminado pero lo dije hoy Ophelia déjame darle una vuelta me dijo vale darle una vuelta pero dársela en en casa yo te si no este es este es dos años dándole una vuelta segundo yo te que pasó en dos mil trece porque en todo este periodo pues han pasado muchas cosas si entonces una pregunta amplia pero bueno tuve varias sucedieron varias cosas sucedió por una parte que yo tenía una novela la casi hecha mande ese mensaje a las editoriales después la ley hay le faltaba un poco de emoción le faltaba en fin si un autor no está emocionado difícilmente va a emocionar al lector que se encuentra con el autor al otro lado después yo tengo un sistema de trabajo que es un poco como si fuera un rapsoda voy leyendo lo que escribo te un sistema poco complejo escribo en gallego y en castellano y voy traduciendo me al ritmo que que que avanzo voy leyendo en voz alta lo que escribo y le leía mi padre y mi padre se mueren dos mil trece yo me quedé sin sin frontón me quedé sin sin la persona que recibía en mis mensajes yo no leía para él leía para mí porque no es lo mismo bueno tú lo sabes qué trabajas todos los días frente a un micrófono no es lo mismo hablar en voz alta Patti que hablar en voz alta cuando hay alguien que te está escuchando al otro lado

Voz 5 03:57 me quedé un poco

Voz 4 03:59 he desorientado y sin saber bien cómo qué hacer y decidí tenía la opción de de publicar un libro que no me satisfacía del todo o la otra alternativa que era volver a empezar aprovechando fragmentos Si aprovechando partes de la Historia pero podía volver a contar la misma historia de una manera que a mí sí me resultase más emocionante que me resultase mejor sí y eso hice tarde un poco cambia mi padre de penitente que era quién me oía por por por varios porque mi padre tenía tiempo hoy los demás pues tenía que sustituirlos a ratos hay entre mi hermano Andrés mi madre mis dos hijos mayores Lecce y los leyendo la Historia ahí estropeando les la novela porque de una novela policiaca hace flaco favor siga avanzando lo que sucede

Voz 5 04:53 sí bueno hay así empecé así

Voz 4 04:57 y ahora bueno me miro al espejo y veo que ha pasado tiempo que estoy mayor pero veo que he sido honesto y que y que el libro se parece mucho al libro que yo quería escribir

Voz 5 05:06 Si y la verdad me

Voz 4 05:10 me me alegra vamos pocos cumpleaños he tenido yo más más felices que este que disfruto hoy

Voz 1995 05:16 feliz cumpleaños muchas gracias hoy es un día importante no solamente en la vida de Domingo Villar para celebrarlo sino en el mundo literario es un suceso el último barco nuevo libro de Domingo Villar hoy se pone a la venta es decir es precio vamos a viajar a a Vigo con domingo es el mejor escritor de novela policiaca de este país nos vamos a ir a la ría el escenario de su nueva novela el último barco después de vender medio millón de lectores que llevan diez años esperando hoy llega unos segundos viajamos hasta bien

Voz 3 06:08 estamos en la ría de Vigo

Voz 1995 06:09 tengo obviar domingo

Voz 3 06:16 porque previene marinero corriendo ese beige once entonces parece bueno punteros como si este lugar que significa

Voz 4 06:31 bueno la ría de Vigo es un don de Dios apoyó el dedo meñique cuando se sentó a descansar sabes que apoyó la mano y creo las Rías es un lugar maravilloso en una orilla una ciudad extensa moderna vital al que aún impulso industrial grande de años atrás está uniendo ahora una vertiente cultural importante del otro lado hay unas casas dispersas al principio eran pueblos que se mantenían en las en las laderas de las montañas para mantenerse a resguardo de los piratas y poco a poco la gente fue conquistando la las orillas y ahora hay varios pueblos Meira de mayo Meira Moaña Cangas eso forman la la orilla de enfrente de la ría de Vigo en medio hay algunos oasis de tranquilidad playas calma Si pese a que en la zona de la gran ciudad en esa en esa mitad de la ría el fondo pues es de limo en en la otra orilla todavía es de arena hay marisco almejas vieiras en fin todavía se ve a los mariscadores hundiendo los los rastrillos Si la vida discurre de una manera muy plácida es un sitio singular está protegido por las islas Cíes dentro hay un fitoplancton maravilloso que permite que que la ría de Vigo como en el resto de las Rías Baixas el el marisco sea cosa seria

Voz 1995 08:03 las novelas de están protagonizadas por un detective clásico muy clásico es el inspector de policía les Caldas que se parece a otros detectives clásicos en varias cosas una principales que tiene un ayudante se llama Rafael Estévez qué tome Isabel cayó ante de Caldas ex de Zaragoza Días de Zaragoza pasa un detective lacónico esta semana ensayando este detective lacónico y observador como yo Caldas realmente prefiere el personaje natural de de un escritor un poco así se bueno de alguien que mira

Voz 4 08:39 Vida de una forma tranquila pero abunda la novela negra es un cajón desastre tan grande que hay de todo hay gente histérica como Hércules Poirot hay gente reflexiva hay tranquila como me quedé en medio cabe todo y en medio está Calder yo creo

Voz 1995 08:53 yo les de Las Caldas pero a diferencia de Sherlock Holmes Dupin o deparó nunca tuvieron que enfrentarse a testigos gallegos diálogo de de tus libros tal sitio está cerca la respuesta es no lejos la pregunta es conoce esa mujer y la respuesta es porque lo preguntas es decir ellos no estoy no tuvieron que enfrentarse a un carácter gallego

Voz 4 09:16 no es algo que además sorprende a sobre todo a la gente que se dedica a los temas judiciales y policiales cuando los destinan a Galicia hay abogados que que protestan y dicen señoría no me está contestando en los jueces cuando se suelen decirle tranquilo que yo lo entiendo perfectamente

Voz 1995 09:33 bueno ahí me parece escenarios muy reconocibles para todo aquel que haya pasado una vez por Vigo no ya solamente para los residentes están a la escuela de oficios nosotros que cruza la ría de Vigo hacia Moaña hacia tiran como estiran

Voz 4 09:48 Irán es una lengua de de fertilidad entre dos villas que son Cangas daña es un lugar pequeñito allí había un manantial y sobre él se construyó una pequeña ermita que se llama la ermita de San Juan en honor a San Juan y al Cristo de las buenas aguas ahí hay una sucesión de playas tranquilas y es un lugar donde todavía se oyen los pájaros donde de vez en cuando se acercan las las familias las manadas de arroces que viven en la ría a comer cerca de la costa

Voz 8 10:22 hay una unas bateas que son esas plataformas que son

Voz 4 10:26 como escuadrones que están colocados frente frente a la ría para el cultivo del mejillón es un lugar tranquilo a sólo dos kilómetros del bullicio de una ciudad de cuatrocientos mil habitantes

Voz 1995 10:38 hace diez años eh claro si si miramos atrás hace diez años cuando Domingo Villar publicó el primero de esos libros hace diez años en series de ficción más vendidos en la trilogía Millennium parece que esto hacen seis hace nada las novelas Ildefonso Falcones Dan Brown Stephanie Meyer en no ficción se vendía Anatomía de un instante de Javier Cercas Gomorra de Saviano estaba a plena actualidad la crisis niña de Leopoldo Abadía has mirado el panorama que se presenta ahora cuando hoy sale a la venta su nuevo libro

Voz 4 11:11 no bueno se que se porque porque me gusta ir porque estoy deseando comprarlo que tiene un libro nuevo Antonio Muñoz Molina pero pero tampoco se demasiado más ese bueno en fin que se que público el mío que es un me parece un momento es estupendo para para publicaron una novela se que vienen las ferias etcétera pero en diez años

Voz 1995 11:36 la sociedad avanza porque si la sociedad cambia si esta semana además de el aire y la sensibilidad está muy a flor de piel una de las novedades sociales y culturales estos tiempos del feminismo en una explosión de autoras muchísimos libros sobre mujeres sobre feminismo las mesas de de novedades sobre todo insisto esta semana ocho de marzo y las novelas policíacas coinciden casi siempre una víctima que suele ser femenina en un porcentaje porcentaje altísimo último arco comienzo ha dicho que la búsqueda de una mujer que ha desaparecido Mónica Andrade cuando esa persona mujeres imposible no imaginarse una violencia se escribe de forma distinta en estos diez años sobre sobre algo como esto

Voz 4 12:13 probablemente de manera inconsciente sí pero pero bueno en general yo creo que todos escribimos historias que nos arañan por dentro y hay cada uno las busca bueno las vas buscando en alrededor mirando alrededor muy bueno es es innegable que claro que cuando hay algo que te araña tanto como como las muertes constantes de de mujeres pues eso afecta a la a la manera de escribir en todo caso yo intento ponerme en prejuicios con los personajes ponerlos a en marcha hay dejar que ellos hablen y actúe en mi Hinault trato de no crear una idea no creerme ni ni creerme ni hacer ni permitir que el lector se cree una idea preconcebida de de ninguno de ellos sí creo que es la manera además mejor de de retratar lo que sucede en el mundo de hoy porque claro contar una novela policiaca es contar una trama pero también es echar un vistazo a los lados y ver cómo es la sociedad de momento quien incluso uno

Voz 1995 13:16 forma una buena forma denucia sí sí

Voz 4 13:19 sí de de de denuncia o o de halago o de todo pero es mucho más fácil entender cómo fue la transición leyendo las novelas de de Pepe Carvalho que que leyendo los editoriales del país de aquellos años

Voz 8 13:31 el tú has estudiado investigado es amante de este tipo de literatura y también el crímenes de leales tú creo que todos estamos capaces de matar

Voz 4 13:43 yo creo que bajo determinadas circunstancias y por defender algo que quieres pues

Voz 1995 13:48 porque por supuesto se preguntó alguien que después de diez años sacó libro no

Voz 4 13:54 pregunta muy pertinente yo creo que sí porque a veces siempre pensamos que los asesinos siempre son otras personas no no ni un asesino puede ser puede ser cualquiera o eso dice eso dice Caldas un asesino puede ser cualquiera llevado por bueno por el odio por la violencia por la ira

Voz 1995 14:12 bueno

Voz 8 14:12 cualquiera puede es más interesante que el que el asesino de sueldo el gángster verdad porque que hace una persona estancias cuál es el proceso mental

Voz 4 14:23 sí bueno y además acaba siendo un virus un asesinato que tiene una víctima me me primaria pero después acaba por infectar a todo lo que tiene alrededor y eso es lo que a mi me gusta de verdad ver cómo cambia la la sociedad como cómo cómo se producen unas alteraciones íntimas en los personajes

Voz 1995 14:42 déjame que volvamos a esos diez años que han pasado porque hace diez años parecía que el libro electrónico iba a llevarse por delante a todo el papel gran parte del sector tradicional de editoriales impresa de escritores pero diez años después lejos de temer aquello vuelves con la definición pero si técnicamente es un tocho de setecientas páginas el tiempo nos alcanzó en esta ocasión

Voz 4 15:08 un no y el libro electrónico es verdad que muchos de los mejores lectores de de España o de los más asiduos pueso y ahora tienen en Kindle en vez de comprar los libros que unos compran siguen comprando los libros eh en las plataformas digitales y otros no pero también se sigue bueno yo sigo esperando los libros y lo sigue oliendo lo primero que hago cuando cuando abro un libro sobre todo cuando uno esta vez cuando he visto el el libro mio ligado después de tanto tiempo de semana escapado unas lágrimas y lo he pegado una inspiración que casi le arranca que te gusta más el olor un libro nuevo o antiguo porque libro antiguo estarán en uno los de es antiguo de tuyo que pudiera o que prefiera

Voz 1995 15:57 no todas las nuevas narrativas sería fácil convertir este último libro tuyo último el último barco en una serie bueno y por extensión nipona

Voz 4 16:08 ya de personajes amplio es probablemente yo sí entiendo que que hay algo que está afectando a la a la literatura y mucho más que el libro electrónico y mucho más que otras rivalidades la fundamental son las series de televisión porque viendo una serie alguien puede conocer a los personajes por dentro le da tiempo a hay tiempo para la para la pausa y para el conocimiento profundo de los personajes a ver una serie de televisión es de alguna manera parecido a leer una novela hoy hay gente yo creo que le series de televisión sí sí sí sí la experiencia es mucho más parecida a leer una novela que a ver una película y en otro orden de cosas

Voz 1995 16:52 creo que fue ayer La Voz de Galicia indicó a todo lo largo sólo hay cincuenta y siete países en el mundo donde no hay gallegos sería más o menos en número de países donde no se lentos libros

Voz 4 17:01 y planetas

Voz 1995 17:05 pero es verdad hay algo universal no voy a decir que está de moda es verdad que últimamente la ficción en los ensayos a través de de Fariña después compartía siguiera que ha situado a Galicia como un escenario muy proclive a algo que para ti para todo el resto de Callosa muy evidente no ese mundo asistió hay existido esa forma permuta pero lo ha hecho desde hace mucho tiempo

Voz 4 17:27 sí sí bueno y Galicia es un lugar de es que es el lugar idóneo para un escritor de novela de género es un sitio de entrada tiene un clima brumoso tiene una orografía implicada tiene una frontera a pocos kilómetros hay un puerto porque puede entrar cualquier tipo de mercancía los gallegos que somos gente como decía Cunqueiro antropológica mente compró lejos que somos enormemente crédulos y descreído es a la vez ilegal y el ojo ajeno le alejó ajeno le cuesta distinguir si subimos o bajamos pues claro está todo hecho es el terreno es maravilloso para para narrar además de que hay una buena materia prima en narrativa en fin is pero incluso la cultura que ayer el misticismo de esto invita al Celta invita al al al misterio y a la hoguera ya la historia contada en la playa bajo las estrellas y que has vuelto encontrar con las dos Antena

Voz 1995 18:24 quieres novela

Voz 4 18:26 bueno al ser un personaje de una serie pues de alguna manera no no lo no lo abandonan el camino de la mano con con personajes que han estado allí también el Cruise que yo he leído este libro donde oficio que sino todo mucho el oficio de de escritor el oficio de pues yo creo fíjate que yo creo que que lo que he entendido con el tiempo es que que no se hace más fácil por tener más experiencia que el trabajo de escritor supone unas dudas y unas reflexiones y unas vueltas y yo creo que no aprendes más para hacerlo más veces eso decía García Márquez que también cumplía años hoy por cierto también se los buenos entonces bueno el los buenos buenos Mazen en

Voz 1995 19:08 aquí hay cuatro años por cierto de la fundación del Real Madrid también un día como hoy también pero igual no lo hizo tampoco el Celta porta muy para celebrar tampoco pero lo vamos arreglar pero no hablemos de de de temas miércoles tres cenizas para muchos el último barco Domingo Villar insisto es el mejor escritor de novela policiaca que hay en este país y hoy lo van a ver en casa pero va a desaparecer porque a partir de hoy comienzan a San entre la promoción sino que vas a él por supuesto Galicia presentarlo a

Voz 4 19:37 si mañana voy a la Escuela de Artes y Oficios de Vigo a presentar presentarles

Voz 1995 19:41 sea el pase en el propio escenario lugar si mí

Voz 4 19:43 una cosa que me encanta que es mezclar la ficción con la realidad hacer que el que está leyendo pueda caminar por las calles y entrar en los bares y saludara a quién te va a suponer unos mejillones leí una ruta Caldas porque no hay sí hay hay gente que ha venido digo sabes que es un lugar de parada de los transatlánticos que que qué bueno que navegan por el Atlántico hacia Las Palmas y Lisboa tal Hinault es infrecuente que bajen los ingleses con el libro y quieran tomar unas tazas donde las toma las a tomar unos chipirones

Voz 1995 20:17 eso más saludar pues te digo lleva ya unos cuantos libros pues el Brexit duro se hace una realidad desde ya con el libro para ya

Voz 4 20:26 voy a tener que hacerse que de los ingleses eso

Voz 1995 20:28 enviar domingo obviarse el mejor escritor de novela policiaca de de este país vuelve por fin a pagar una palabra es por fin una década no es nada por fin vuelve con el último esa gran novedad debería de la temporada y probablemente junto con Antonio de orina va a hacerla felicidad en muchas casas en las próximas semanas enhorabuena domingo mucha suerte toda la toda la felicidad del mundo para alguien que trabaja concienzudamente en que los demás seamos felices de verdad muchas gracias mil gracias también tome

Voz 4 21:02 es un placer venir aquí a hacer la primera entrevista radiofónica de este último barco me ha encantado de hacerla con vosotros

Voz 1995 21:10 el último barco domingo viaje nada

