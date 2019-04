Se suicida el artquitecto de la Ópera de Viena

en La Ventana acontece que no es poco un relato personal de la historia con Nieves Concostrina Cadena SER

no todo el mundo encaja bien las críticas también es cierto que es encajan mejor o peor dependiendo de quién la saga el arquitecto Eduard Thunder Noor no encajó bien que la prensa austriaca y la opinión pública SER echarán encima por cómo estaba quedando la construcción de la nueva Opera de Viena cuando el emperador Francisco José se sumó a las críticas dijo que aquello era horrible el arquitecto no pudo más y el cuatro de abril de mil ochocientos sesenta y ocho con la ópera sin término