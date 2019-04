Nace William Wallace

Voz 1626

00:23

salas no suena no unos dirán sí hombre el héroe escocés otros le pondrán cara de Mel Gibson los demás hallar Irán como no lo vamos a conocer si es el famoso Bread bueno pues borren todas las ideas preconcebidas porque vamos a empezar de cero el tres de abril del año mil doscientos setenta nació William Wallace en algún lugar de Escocia si se pegó contra los ingleses irse le recuerda como un héroe pero él no era el auténtico Brey fue el rey Roberto I de Escocia es que Mel Gibson es muy brillante en su derecho está de liarla ojo la creaciones libre faltaría más para hacer break GER Mel Gibson y el guionista acogieron un poquito de aquí y otro poquito de allá mezclaron varios personajes en uno Illes salió una peli de cinco Oscar pero a William Wallace jamás lo apodaron corazón valiente De Gea ni iba pegándose con los ingleses con la cara pintada de azul y blanco como si fuera un hincha de la Real Sociedad William Wallace fue efectivamente un héroe escocés resulta que a finales del siglo XIII cuando toda Escocia se había rendido a los ingleses un hombre llamado William Wallace dos metros de tío con muy mala leche reunió a unos cuantos revoltosos más se puso al frente de un ejército de campesinos para luchar contra la ocupación de Inglaterra a su resistencia se fueron sumando otros nobles escoceses y al principio ganaban batalla pero luego ya no los nobles fueron firmando la paz con Inglaterra pero William Wallace R que R siguió batallando hasta que se quedó más solo que marcó el día de la madre