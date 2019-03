Álvaro Benito: "Estar en marzo fuera de todas las competiciones es no estar a la altura"

Voz 0104

00:00

bueno que ha pasado yo creo que lo primero que tener en cuenta es que no se gana siempre lo que sí es cierto que es bueno que lo que se le puede pedir os el exige al Real Madrid es competir a la altura de su escudo no que quizás este año pues estar en marzo fuera de todas las competiciones a lo mejor sí que no está a la altura sobre todo el del nivel de la plantilla más allá de la marcha de Cristiano que es una obviedad que es un jugador insustituible por por todo lo que te daban cifras goleadoras y lo que influya en el juego eh pues yo creo que jugadores llamados a capitanea capitanear este este curso eh pues no anda se pasa al frente ya lo dijo Luka Modric el otro día y coincido cien por cien no los vehículos los Asensio Isco Marcelo para que no se vuelva a producir pues que en el deporte nunca nadie tiene la receta mágica si hay hay que aprender de las derrotas se aprender y volver al camino de la humildad que siempre te lleva buenos sitios en el deporte de devolver a tener los pies en el suelo que seguramente pues el ganar tantos títulos pues te hace perder un poco la perspectiva de del camino que recorrió este para llegar a ellos y volver a recorrerlo desde la humildad volver a trabajar a que los jugadores recuperen un nivel óptimo íbamos ya te digo para mí recorrer otra vez el el camino de la humildad