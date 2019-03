La Vida Moderna | Real Madrid 1 - Ajax 4

Voz 1 00:00 si los además

Voz 2 00:17 hola

Voz 3 00:26 no podemos vivir cuando producto cuando no

Voz 1 00:39 es que el público puesto en pie ya ya he cumplido

Voz 0470 00:48 que que enseñó un regalo que le ha traído un chaval de Salamanca con un puto loco

Voz 1 00:51 sí

Voz 0470 00:52 que que es que creará pertinente instrucciones de uso como si fuesen publicita y luego al fondo el público puesto en pie ondeando la bandera según empezaba a la que Melilla Extremoduro ondeando banderas a ver banderas de la antigua República es que me emociona Javier un aplauso mata gente

Voz 3 01:06 qué bonito material como satinado no como

Voz 1623 01:12 Valderas atinadas no mate no mate de las el el corredor

Voz 1 01:17 los satén sí sí la la bandera más se

Voz 0470 01:20 sí de moderador mira eh la de la luna de miel donde la había conseguido eso

Voz 1 01:26 de Amazon

Voz 0470 01:29 pero aquí se le ocurre tú entre mate y satinado de satinado lo que le pega Ignatius pagarle disfrutarla seguro que pregunta tomen agradable bueno vamos a ver esto la vida moderna que programa de sales a me ponéis el siento al ciento uno claro que el cien fue las programa la historia estamos de acuerdo en que el lunes ahora que ya han pasado días

Voz 1623 01:49 no preguntes a la gente no era lo preguntas

Voz 1 01:51 nosotros aquí la gente sigue yendo a pesar del problema

Voz 1194 01:54 elegir el martes el martes si el Ademar también hubo como nómadas ha bajado el listón

Voz 0470 02:00 el del martes normal no fue la hostia pero normal pero el del lunes

Voz 1194 02:03 es especialmente el del lunes yo creo

Voz 0470 02:05 que lo vio que es quizá el peor en cinco temporal

Voz 1623 02:08 pues así Mikko público así como

Voz 0470 02:11 creo que es así mira más crudo de anisakis

Voz 1623 02:13 sí mira traición fue terrible

Voz 0470 02:16 Bardo e hoy ha vuelto a venir quiero agradeceros el nombre de Manuel hacen eh

Voz 1 02:22 demagogia que fíjate el giro del populismo me parado tiene verdad vamos

Voz 0470 02:28 hoy tengo la monólogo pero tengo que hacer una transición porque ya lleva unas semanas de hacer monólogos porque tengo miedo porque cuando dicho monólogo últimamente en habéis hecho la de que yo hago chiste el dolor leí yo otro matiz entonces cogió miedo hacer monólogos entonces lo que pensaba oye tomar dice muy buena labia y lo voy a contar porque necesito para la semana que viene valoración monólogo necesitó volver a estar aquí ante el público polígono ante vosotros

Voz 1194 02:55 ya que la moral al final es complicado remontar e hombre claro porque claro entrar en una dinámica que yo no

Voz 0470 03:00 no entonces necesito volver a coger cariño por lo monólogos entonces una noticia es subrayado sitio donde yo había hecho chiítas no voy a hacerlo chistes

Voz 1194 03:07 entramos en una época que a lo mejor fue pues como las rachas Madrid ahora que entró en un bache y es difícil volver

Voz 0470 03:14 vivamente ahora mi Jordi monte pero algo me encuentro como el Madrid contra el partido que tenga contra el Levante te domingo que claro que gana porque no nos quedamos en casa

Voz 1194 03:23 pero hay que afrontarlo eso desde entonces voy a ir

Voz 0470 03:26 la defensiva total sólo voy a hacer esto es nuevo giro de comedia sólo voy a hacer las premisas sólo voy a contar

Voz 1623 03:32 no te queda mucho no te creas que es tan nuevo eh

Voz 0470 03:35 lo que no voy a lanzar cosas

Voz 1623 03:37 es rematar cuidado eh bueno claro yo voy a decir dónde yo

Voz 0470 03:40 haría chistes el paso

Voz 1194 03:42 dabas hacerlas por el pánico

Voz 0470 03:45 aquí con un cochecito para luego adaptarme a hacer un monólogo normales

Voz 1 03:48 para comer la verdad que si no se chiste

Voz 1194 03:50 para decir que ya lo avisa de antemano eso es eso es como la de Cruyff contar alguna vez Jackie no lo que quiere el Atlético de Madrid tenía Manolo Johan Cruyff o Jordi cubrió keniana Manolo Le dijeron este cuidado que se desmarca muy bien si respuesta Cris dice vale pues a este no le vamos a marcar era su manera de desconcertar a chistes ni nadie te puede abuchea

Voz 0470 04:14 no porque me va a ser de risa sólo bueno ese es todo lo pido como en favor de que poco a poco oídas los para recuperarse poco a poco va a recuperar sensaciones un amistoso de que juega eso cuando juega el Atleti en en verano contra un equipo de Tercera Regional para para golear les

Voz 1623 04:28 pues llevar sólo premisa sólo premisas la nota

Voz 0470 04:31 es verdad es que me da pena no hace chistes detienen a un hombre desnudo que tiraba cuchillos a los viandantes desde la ventana de un hotel el

Voz 1 04:42 en León hay León

Voz 0470 04:44 se pone aquí lo que es lo que les estaba tirando entonces incluye cuchillos eh una pipa y una bolsa de marihuana que pena no

Voz 1623 04:53 el pasado por ahí la jubilación que yo desearía

Voz 0470 04:56 bueno perdón que tú ya la chica no no perdón perdón perdón que te lo pide el bueno me lo pide el colmo porque imagino desnudo tenía tres cuchillos le

Voz 1194 05:04 pero yo me quiere retirar pero es verdad que hay de chiste de los once

Voz 0470 05:11 dado el estado de agresividad el detenido

Voz 4 05:14 hay además Yeste

Voz 0470 05:18 pues que estoy nervioso porque hay que ser tanto diciéndome que grandioso

Voz 1194 05:21 el día de hoy no lo hace el halo como un asterisco cogiendo no voy a hacer el chiste ortodoxa mente pero un comentario a pie de página no no pero es que ahora tengo curiosidad no no a la premisa

Voz 0470 05:37 dado el estado de agresividad del detenido vale joe

Voz 1194 05:40 ahora ya creo bajas el chiste pero cuál hubiera sido

Voz 0470 05:43 a alguno no de verdad de verdad que se que tendiendo una trampa que vengáis a Chábeli que me teniendo cuál hubiera sido debe citamos todo el mundo

Voz 1623 05:52 a favor de esto no no no no

Voz 1 05:54 no no lleva una al lado no que no que no que al ataque yo no voy a caer esto es lo que ayer

Voz 0470 06:05 dijo Allen el entrenador del Madrid Madrid al ataque

Voz 3 06:10 Praga

Voz 0470 06:11 claro y luego está difundiendo sí sí al ataque emitir aquí solo en la mediapunta que no no voy a caer en la demagogia sólo he dicho que voy a hacer premisas sobre la detención de un varón de cuarenta años de edad como presunto autor del delito de amenazas daños y atentado

Voz 1623 06:29 haré haría un hombre

Voz 0470 06:32 pues sigue cuando de la noticia dice los agentes observaron a un varón desde donde arrojaba lanzaba la vía contra los viandantes diversos objetos entre ellos cuchillos tenían me quedaban dos temas feliz

Voz 1194 06:47 todo eso hueco ahí estaba el noche

Voz 0470 06:51 bueno

Voz 1194 06:52 y luego viene el mejor para mí era aire esos chistes al cielo de los chistes

Voz 0470 06:57 claro el limbo como los niños no bautizados eso de los estarán en hay clown Take lo quiera coger

Voz 1194 07:06 eso sería un nuevo juego bueno e donde pone rellena pondré llena los chistes claro

Voz 0470 07:12 este que me quedan dos eh uno intermedio luego ya el del final normalmente lo suyo un humor algo que el final sea el mejor porque ya empieza Le Coq y tal pero para el mejor era el que venía después de ante la presencia policial dicho individuo arrojó una de las puertas correderas de la terraza contra un vehículo policial

Voz 5 07:28 a

Voz 1 07:30 vais venía también se que sin verlos ya está ahí conviven sin que

Voz 0470 07:35 estos son chiste fantasmas que bienvenido igual lo grabo luego en mi casa con el móvil y lo su baile

Voz 1194 07:40 la malaria es del lodo

Voz 0470 07:46 pero sin decir la premisa sólo chistes liguilla la gente no

Voz 1194 07:48 esa sería otra también para el próximo día cuenta sólo lo chiste es decir las noticias

Voz 0470 07:54 y acaba diciendo esto acaba el monólogo como se conoce como consecuencia de dichos hechos no hubo personas lesionadas pero si el establecimiento hotelero bueno

Voz 1623 08:40 hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque hola soy Vicente del Bosque vida moderna

Voz 1 08:55 adiós buenas noches le atiende si la pelotita no podemos saber si la pelotita separa programar gracias

Voz 0470 09:21 la Liga de Campeones

Voz 1 09:25 ahora tengo cambiar campeones

Voz 1194 09:28 con otra hoy con los tirantes

Voz 1 09:32 esquí camiseta de gimnasio profesor de kárate Ignacio

Voz 0470 09:36 el otro día Okinawa el de hoy es el pantalón de pana que habían perdido desde que no se lo puso a Alfonso Guerra

Voz 1 09:45 con Ron

Voz 1194 09:47 a parche entre las piernas parece hacia

Voz 5 09:51 ahora

Voz 3 09:55 con forma de corazón me pilla

Voz 0470 10:00 pero ojo que uso lo tienes que dar esto para romper la pana eh es que son bueno son no

Voz 1194 10:09 pero lo que decíamos antes a un toque entre antigüedad por los pantalones de pana con tirantes y la modernidad de una cama

Voz 1 10:14 el fluorescente de buena que meta sintética amarilla

Voz 0470 10:17 lo del gimnasio de miembros delicadas que domina agua

Voz 1623 10:19 no y además el parche de te ha quedado muy bonito con forma de corazón

Voz 1 10:22 sí

Voz 1623 10:24 la mariposa que bonito que bonito

Voz 0470 10:26 precioso Bali luego de montaña ya como hemos juntado casi la Bota de montaña una moto muy de montaña no hoy la verdad es que no tiene desperdicio eh no no no hablamos de Montreux con la suela como nueva

Voz 1194 10:37 de ahí que me ve venir de lejos no sé de qué va esta claro que me va a ser Nick Clegg tanta tribus urbanas y tanta cosa pero posible si te parece un arcén frenó un poco juego muy al Splitter

Voz 0470 10:50 y mientras tanto pues bueno con la legal habitual look clásico de Springfield eh camiseta con no bueno si de Stefan eh

Voz 1623 11:00 el gran personajes así luego pantalón vaquero

Voz 0470 11:03 lo camisa a cuadros Canadian Canadian look

Voz 1194 11:05 a las dos gorra la gota hubiera venido bien también nos ha sobrado yo lo recreando yo recupero reporta

Voz 1623 11:14 recuperar el espíritu deportivo

Voz 1194 11:16 para el programa en general después de lo que hice en el Bernabéu que hay mucha gente duda verdad que de espíritu deportivo verdad

Voz 0470 11:24 me fui taldes Bernabéu a liarla un poco bueno la cosas

Voz 1194 11:26 de ese trastorno pero

Voz 0470 11:29 no tu trastorna te la cosa bueno yo trato yo propia

Voz 1194 11:31 si Europa no use ese hombre yo yo iba lo mío yo yo verdad comportando eso fue la definición de Mi primo perfecta comportarnos como si tuviera el programa de radio pero sin dirigirme a nadie pero un así quiero dejar claro lo deportivo el Madrid tiene no no no sólo tiene jugadores esos jugadores son persona y esas personas están lo están pasando mal y quiero ayer llame disculpe un poco por mi comportamiento para que lo no lo del Isar me con ella especialmente con gente como Vinicius que un jugador que lo dio todo gobernar así que quiero señoras S

Voz 1 12:04 señores Ignatius más que mandarle un fuerte

Voz 7 12:10 por el humo

Voz 3 12:13 la

Voz 8 12:15 a gana

Voz 1 12:22 el empujoncito que le faltaba al cuando el Belén este día muy concisa lo que le faltaba para evitarlo esta temporada ahora ya había cosas

Voz 0470 12:32 de apoyo prepárate Manchester que pasaba pero

Voz 1 12:35 el esto del Madrid pero no tiene en cuenta

Voz 0470 12:40 te voy a decir pero este hombre vive en la misma ciudad que yo donde poder vender a Moscú al

Voz 1194 12:45 intento ayudar y no lo consiguen pueden

Voz 1 12:47 a ver si

Voz 0470 12:47 hay una cosa muy bonita que estamos aquí hemos comentado cuando han dicho la cosa sería un poco que es el uso de la personalizadas con clásica grande cuando monta algún la que sea que estos recordamos se lo contamos en su momento cuando fuera no te metas en política es verdad criminal el filial de esto la que ha cuando fui al caer

Voz 4 13:06 ya te peleas te con Monedero a hostias

Voz 0470 13:10 bueno Logista del cuello del cuello como si fuera un monedero aquí dentro yo quería hacer una analogía aquello fue dramático no está presente en primera fila aquello fue terrible hecho no se emitió porque el inevitable lo quisiera cuya tenemos que convencer a Faluya Miguel migrantes mira emitir ese vídeo que sea un par de fotos fue lo más violento que he visto yo de vida media hora agarrando a monedero del cuello monedero rojo yendo suelta

Voz 1 13:33 tú dando un discurso de cómo debe

Voz 0470 13:34 qué hacer la izquierda miente cogían literalmente a Monedero como un conejo del cuello caos absoluto luego rompía el escenario alejó dice el programa se sentó vuelve os aquello era el demonio lo que pasó no

Voz 1194 13:47 yo no me acuerdo me acuerdo de todo concretamente no me acuerdo acuerdos un poco

Voz 1 13:51 voz Lio mire que han liado

Voz 0470 13:54 Mallorca alcalde eh termine aquello la gente loca Fakhet Miguel diciendo en que ahora hemos llamado a este hombre y recuerdo innato llegando a mi labia en primera fila se sienta me me pone la mano en la pena dice madre mía serbia

Voz 3 14:06 hay que decir no sabes

Voz 1194 14:09 no cuando ya digo tus si la cuando su leal reconozco que sufro esas expresión mientras que a veces se puede venir en mi contra

Voz 0470 14:19 bueno vamos a ver extractos de días el Martín el joven Juan Ignacio Juan Ignacio Delgado Alemania de mayo en el programa número ciento uno ochenta y tres de cocido de la quinta temporada de la vida moderna así que no me queda otra

Voz 1623 14:33 el de cocido y ciento uno

Voz 0470 14:36 la obligación de pedir un aplauso digo un aplauso una ovación de la puta ser para Ignatius eh

Voz 3 14:42 mira la vida moderna y salmantino buen tiro me iba a las casas del Conde de la casa de eso ahí de Salamanca

Voz 1623 14:55 con de la camiseta que hay detrás

Voz 1 15:02 al revés acate ya

Voz 1623 15:08 bien vamos a

Voz 0318 15:09 a bueno vamos a insistir en algo que es qué va a pasar para pasar ya la próxima a punto de pasar vamos a actuar vamos a actuar sí pero no pero no ya está

Voz 0470 15:17 a propósito con que pone que has hablo emoción ya estás obligado a hacerla una vez que rompe el programa

Voz 1623 15:24 no lo hago yo el veintiocho de marzo

Voz 0470 15:26 por otra parte de Madrid

Voz 1623 15:29 que es que muy fácil pero no vamos a hablar de algo que va a pasar también en un mes y medio ya no estamos preparando joder porque la final de Copa porque tenemos la final de Copa Eurovisión Eurovisión

Voz 0470 15:42 pero de lo de la venda la final

Voz 1623 15:46 la final de la final de la Champions tenemos la final de la Copa del Rey Virgen Sánchez y en el cumple años no

Voz 0470 15:53 algo de lo que salía en una que flipa a menos que el año pasado mataron a los exámenes

Voz 1623 15:58 de lo otro todo eso todo eso que en junio la Semana Santa

Voz 0470 16:05 este años tarde en abril el catorce

Voz 1623 16:07 abril cerebral que fue breve es bueno el catorce brillante es verdad el día del padre importaría San José ha ido como difuminando

Voz 0470 16:19 la verdad que yo creo que es festivo

Voz 1623 16:22 Narbona Félix

Voz 1194 16:24 para mi hijo este año si amigo José Bono

Voz 1623 16:28 al padre el padre humorístico que lo haya hecho un regalo con macarrones pegados una vara pero es muy importante no perder el norte de que nos vamos

Voz 9 16:44 no

Voz 1 17:07 esto dio que el Gobierno no nos encarga una campaña

Voz 0470 17:11 Caudete para animar al voto animar a los jóvenes Mozah una institucional que reojo pero yo estaba bailando aquí con el pretexto de reojo en la pantalla un baile nuevo muy bueno el baile a veinte innovar ha innovado esas a repetiré nuevamente esas cosas se les damos atención

Voz 1 17:40 es bonito el baile porque parece que estás votando parece que estás votando en la está claro

Voz 0470 17:45 en el baile déjame que describe esta pregunta haciéndose entradilla mientras mueve los brazos recto de arriba abajo como

Voz 1194 17:50 dijera que bonito gesto de Joyce el baile pero vosotros me lo explicara porque obviamente sabes que yo no me entero de los ese despedida

Voz 0470 18:03 el baile de la urna que votando

Voz 1 18:05 como como hay que votar bueno claro aquí hemos pillado hasta ahora en abril hay que votar en abril y mayo abril mayo hoy

Voz 0470 18:13 es que ese gota sea europea

Voz 1623 18:15 eso es verdad es verdad

Voz 1 18:18 el baile de la Sima de los el baile la baile de la lo repetimos no el baile de la hurga le lado como José

Voz 9 18:30 para los indecisos para los

Voz 1 18:34 para los absentistas para los indecisos el baile de la urnas participación masiva este año después de este eh que si después de esto los chavales no van a votar en la Osa de la fábrica de la fábrica

Voz 0470 18:48 sí sí fíjate que Vito fíjate que he visto esta mañana que ha muerto uno de los padres de la Constitución ha volcado estoy de verdad no teníamos eh vamos en la caja noche no es esto es un homenaje precioso la democracia él ha muerto pero su

Voz 1194 19:00 es have to

Voz 1623 19:03 con ese a perdón al muriendo con la selección ya por qué tenemos que ir a votar pero he antes que queda vivo en hacer más fácil sacarlo antes de la campaña llega esto la precampaña cuidado porque ya el líder

Voz 1194 19:22 políticos paseando por las calles por mercados en cualquier momento te puede puede abordar un político

Voz 1623 19:28 me hace un tiempo la gabardina comentó pensiones ya que esta gente ya está paseándose por España Real Spain lo cual siempre jodido ir hecho Pedro Sánchez estuvo hace poco creo tenemos el el tema dolar en Ávila diréis a Pedro Sánchez pasea junto a la muralla de Ávila entre fotos y algún reproche

Voz 0470 19:50 qué qué tipo de reproche

Voz 1623 19:52 buscar qué tipo de reproche es lo que se pudo encontrar en Ávila Pedro Ávila es una circunscripción muy importante porque porque hay tres escaños a repartir repartirse siempre son dos para el bebé y uno para el PSOE el cabeza de lista por el PP es Pablo Casado por Ávila claro entonces hay que rascar ese ese escaño hay que asegurarlo de hecho Margarita Robles Kenia de Ávila es la que va por el PSOE se fue a hacer precampaña

Voz 0470 20:16 les reprocharon cosas al bueno de Pedro dice

Voz 1623 20:19 Sánchez ha hecho a pie el trayecto entre las Casa de la Carnicería la plaza al mercado color a pie como es él es muy del pueblo les del pueblo de Chacho fotos con todos los visitantes que sólo han pedido concretamente tres brasileñas

Voz 1 20:35 tres jóvenes brasileña les pillaron selfie en Ávila

Voz 0470 20:38 ya casi todo muy tuvo y presidente

Voz 1623 20:42 guapo bien dice antes de hacer ante eso lo no lo puedo evitar no pasa nada antes de acceder al interior de una cafetería para tomarse un café una mujer se ha dirigido al presidente del Gobierno

Voz 1 20:56 para decirle ojo eh Ávila

Voz 1623 20:58 Pedro Sánchez dado una cafetería que la dicho mujer abulense que aparece por allí y le dice

Voz 4 21:04 vaya cara vete de

Voz 1623 21:06 España y luego la señora sea roba la opinión generalizada

Voz 1194 21:14 eh que ya la que cree hice no te queremos todo lo mismo que me dijeron del Bernabéu se vaya cara Métele España no que no te queremos es una pena que no haya vídeo pena pero lo podemos recrear lo podemos recrear vaya cara vete de España no te queremos nosotros otros tres yo tengo aquí hombre mejor ya que ha sido una mujer

Voz 0470 21:37 alguien la que que quiere gritarle cosas

Voz 1194 21:40 Pedro Sánchez hombre

Voz 3 21:42 agregó no

Voz 1194 21:47 Marta vaya cara vete de España no te queremos

Voz 1 21:52 hola la y tú eres Pedro Sánchez siempre va de Pedro Sánchez entrando en materia será mayor vale tres frases el lector y tú entra paseando sexy Pedro Sánchez

Voz 0470 22:04 igual que yo no voy a dejar

Voz 1 22:07 a falta la brasileña se disculpa eh brasileña estás encarnado en la cafetería está por ahí

Voz 0470 22:23 veamos un metro ya no paramos eh hacer cosas otra cosa

Voz 10 22:30 te queremos y fuera de España

Voz 3 22:35 puede esta mujer es una profesional grave hasta hace dos días en Ávila

Voz 0470 22:46 pero pero pero qué tipo de personaje de Disney es verdad pero como te ha salido esos Ana la Ser una villana de la secuela de Bille

Voz 1 22:57 el prodigio eh bien cuidado porque

Voz 1194 22:59 lo casado también está suelto

Voz 0470 23:03 antes de Donetsk tengo tengo el dato de quién ha muerto adelante y el muere esta mañana el padre de la Constitución José Pedro Pérez Llorca

Voz 1623 23:10 yo le tenga deben quedar uno dos

Voz 0470 23:13 jugó del hambre Miguel Roca

Voz 11 23:15 Miquel Roca y soy poco va quedan

Voz 4 23:19 dos quedan dos mil Miquel Roca y Miguel Herrero usted sí

Voz 1 23:27 esto el poco la película los mortales

Voz 0470 23:32 para mañana para mañana en la caza de la noche que vamos a meter

Voz 1623 23:37 habrá que hacer apuesta por Ruiz también está suelto y ojo que hace no ayer si ayer cinco seis ayer si ayer estuvo donde estuvimos nosotros este fin de semana en Asturias

Voz 1194 23:48 hombre la gente pues también les recibió con muchísimas

Voz 1623 23:50 Negrilla por las calles de Asturias reprocho nada quién no querría recibir no al contrario fíjate aquí se le acercó un un fan Un fan bueno antes de eso hay que sí

Voz 1 24:01 está claro

Voz 1623 24:05 antes hay que decir que cuenta la noticia que bueno el favor dando varias personas por Oviedo entre ya en nuestro querido Ander que Tardà Nos abordaba nosotros verdad que lleva haciéndose

Voz 0470 24:17 mito de con todos los famosos que pisan astur

Voz 1623 24:19 días desde hace dieciséis nadie sale es un chaval que

Voz 0470 24:22 en una cámara de fotos grande y que cualquier persona pero fíjate va desde Pablo Casado a nosotros a otro es Dios entera de todos los que lleguen Asturias

Voz 1623 24:31 Nos tomos así llega a donde vayan ahí

Voz 0470 24:33 Teatro osea a donde vaya Isaza

Voz 1623 24:36 foto Collantes hacia una cosa que es que te ibas un año te hacia la del año siguiente volvía a la firmas afirma increíble anda un profesional feliz del Norte si total antes pero además el acercó un fan fan de Pablo Casado que era tan fan sí que llamó a su madre pa decirle Mama que estoy con Pablo Casado y le pasó el teléfono a Pablo vamos viendo el vídeo

Voz 5 24:58 no voy a reponer Pablo Casado del hijo de la lado Casado

Voz 1 25:10 ya elijo elijo

Voz 5 25:14 ha encontrado en la calle viene plena

Voz 0470 25:21 está Pablo Casado el hijo delante con gafas de sol flipando llevo una bolsa de plástico

Voz 1 25:25 en él se ve impelido a aclarar lo que lleva la bolsa de plástico sí un plátano y siguiendo la tradición de su antecesor de pero no la llevaba él sí sí sí lo sé lo sé

Voz 1194 25:38 ahora todos los presidentes del PP tienen digamos el desayuno

Voz 1623 25:43 los campeones en las muerto tienen ese derecho cumpla también Kimi les emocionó mucho este hombre vamos a ver la segunda parte el vídeo donde las deja para Pablo pensaba

Voz 5 25:53 cuando yo estuviera telediario hasta que telediario voy a salir pero hoy yo no suelta el teléfono

Voz 0470 26:03 no suelta el Move plátano hoy el

Voz 3 26:06 con la foto con gritos sordos cero

Voz 1623 26:10 pero pero pero Pablo Casado porque esas fotos con pese todo lo hay que los chavales de la ruta de buena la Bolsa no pero el teléfono no lo suelta lo suelta el cabrón virgin bueno cuidado por favor están sueltos los políticos pues eso a recorrer las plazas ahora España todo lo las zonas peatonales de la ciudad claro cuidado te pueden dar una chapa una pegatina chapas

Voz 1 26:35 se dan muchísima chapa en las campañas son cada vez menos esto

Voz 1194 26:37 vale no que son más quiero decir igual se juegan en las redes sociales

Voz 1623 26:41 gente que claro ya no hay un mensaje tanto

Voz 1194 26:44 al entonces claro este es el nuevo terreno este sea así político tal cual sin más hombres ya

Voz 0470 26:50 pensaba que ya me conoceréis a sus comentarios de analistas sí sí sí para qué queréis ya lo sé

Voz 1194 26:55 lo rematara el próximo día

Voz 1623 26:57 Viera hay cosas más hemos hablado del PSOE y el PP a tocaría hablar de de ciudadanos si por representación en el pero claro es que no no encontrar nada

Voz 9 27:08 algo habrá hecho Alvedro muy gracioso

Voz 1623 27:11 sería lo habría salido con las banderas que inspiraron a dar una vuelta ha estado hasta que tenemos nuestra que aquí se hasta Málaga ya estás a Zaragoza prevista para luego

Voz 0470 27:21 en adiós eh

Voz 0318 27:23 hasta ahí por Zaragoza contar sus cosas pero se ha dicho

Voz 1623 27:27 hoy en España una vez más el de Rivera soy muy feliz pero no he encontrado nada así que vamos a acabar la sección de Koke ponen cualquier la prima secretas por ahí

Voz 12 27:45 he aquí Don Juanito el paseo no nos vimos

Voz 1194 28:05 pues mira yo también tengo un análisis una un juego político que se convierte análisis al mismo tiempo joder eh

Voz 0470 28:12 es pavimento Luis en Twitter voy a sorprender

Voz 1 28:15 la sección

Voz 1194 28:17 hace una semana se va en Twitter si priva

Voz 0470 28:20 me hace gracia a todo lo que colaboró la gente

Voz 1194 28:22 de que la gente corriente el juego que propuse yo fue tenemos dos letreros uno es actuales partidos de derechas mala y el otro es fascismo de toda la vida y tienes que colocar esos letreros en Escenas de cine en general que se te ocurran para que intenten cuadrar yo puse la yo puse un ejemplo por mi parte que era que era esta foto que podemos ver de la última escena el último momento de la película El planeta de los simios

Voz 0470 28:50 es una bala sale la la tanto a fascismo toda la vida el chaval con el caballo actuales partió de

Voz 1194 28:56 claro se me abrió esa analogía un poco

Voz 13 28:58 o un poco forzada

Voz 1194 29:00 pero te acuerdas de la al final que las vial descubre que ese planeta que empezaba a los niños en el rally realmente del planeta Tierra muchos años después descubre que después de debajo de todo es escombros hasta todavía es Ángeles El planeta de los simios acaba así no

Voz 1 29:17 es fantástica vaya

Voz 0470 29:20 hoy les me acabo de comer más

Voz 1 29:24 tampoco la cosa

Voz 1194 29:27 descubre digo que esto en el planeta Tierra esto estaba aquí toda la vida me parecía que esa era la actitud de los partidos actuales de derechas es decir coño pero si esto ya existía claras y esto era lo nuestro ya la gente me pesaba selló el reo en el rollo bueno muchísimos pero es seleccionado unos cuantos siguientes de los es

Voz 0470 29:47 Peter Mann los dos Spiderman que han metido ahí a sí mismo

Voz 1194 29:53 que hay un universo en el que hay varios Spiderman aquí hay uno que es idéntico al otro los doce llegan a apuntar y uno es es una especie de efecto espejo uno es actuales partidos derecha y el otro de fascismo de toda la vida pero prácticamente difícil de distinguirlas

Voz 1 30:07 bueno si siguiera una logia política sigue Smither de Los Simpson sería actuales partidos derecho haciendo una reverencia claro

Voz 0470 30:19 quizás el señor Ban cuando éste cuando era gigantesco y León

Voz 1194 30:21 claro que sacudió esa forma yo yo la gracia es un buen juego porque se entiende a lo mejor la el el matiz ya hacer o actual partido de derecha o fascismo de toda la vida el siguiente bastar también un poco

Voz 1 30:34 sí

Voz 3 30:36 aquí ya hay otra vueltita aquí hay otra vueltita ya no a como se titula Es una película francesa

Voz 0470 30:43 intocable intocables déjame que describe un fotograma de la película Intocable donde sale el cuidador del señor que esta rueda llevándole y los dos riéndose

Voz 1194 30:52 claro que esto lo están pasando bien uno ya casi no se pueden mover porque tiene que esa especie de invalidez pero no está a tope el otro tiene el músculo muy azufre la ayuda elegida pasearse luego la gente claro el juego el juego era con películas pero la gente ya empezó también ha desparramado un poco entonces la siguiente por ejemplo es que podemos ver

Voz 0470 31:16 que contrapone a Isabel Pantoja toda la vida claro ir Rosalía

Voz 1194 31:21 a seguir pobres Rosalía meterla en este con lo que yo quiero

Voz 1623 31:23 por se está feo Jackson sabía

Voz 1194 31:26 sería actuales partidos de derecha pero es que el siguiente también tiene que ver conmigo

Voz 3 31:32 yo también puedo hacerle pasar por actuar es partido

Voz 0470 31:37 sale discúlpeme salen de aquí con bigote con bigote nazi e impone carente quedaba delante quedamos que es verdad que derechos de derechas en la otra mano la biografía de Franco que teníamos hace dos años

Voz 1194 31:48 hace dos años fue esto sí sí

Voz 1623 31:51 enterrada recordémoslo al lado

Voz 0470 31:53 sí sí sí pero fue por eso

Voz 1194 31:56 esto es todo un juego muy flexible porque nosotros mismos podemos hacernos pasar también por fascismo de toda la vida por ejemplo en la siguiente en el siguiente montaje nosotros seríamos fascismo de toda la vida Miguel Miguel de fin de no te metas en política a actuales

Voz 0470 32:12 qué hacen

Voz 1194 32:14 quiero terminar con el que más votos obtuvo que quizás sea uno de los más finos si lo podemos como que además bueno perdón

Voz 1 32:23 es una escena de de Mister Bean viste un sketch de los que del examen que él trata

Voz 1194 32:32 copiar al que está al lado haciéndoles fuera madre el que estaba haciendo el examen de puta madre fascismo de toda la vida en Mister Bean intentando copiar sí sí el acto

Voz 0470 32:41 después cuando el otro le mira a él mira mira el horizonte como ese no no no no quiero que me relacionen con esto

Voz 1194 32:47 entonces un fuerte aplauso a toda esa gente que ayudado

Voz 3 32:50 no para aclarar el panorama político de este país

Voz 0470 32:56 a un aplauso para Parra y analista político eh

Voz 15 33:05 no

Voz 1 34:03 estamos escuchando

Voz 0470 34:06 Nos hemos Review pero este es Etoo The Times

Voz 1 34:09 como lo estuvieron reflejos de llamarse ántrax en tu Tampax un hombre yo

Voz 1194 34:16 hicieron cogiendo no no vamos a medir vamos

Voz 0470 34:19 tras el momento ántrax sino Fabien silente al mejor grupo detrás de la historia detrás metal no detrás metal metal no metal normal o no tras metal mejor el meta al bueno porque aquel aquel muchos estilos otra meta nota heavy metal del meta lo más oscuro

Voz 1 34:36 él me metan nu metal es un nuevo número no nu metal Lumen tales como The New

Voz 0470 34:42 es como una final de los noventa tal quiere mezclar un poco

Voz 11 34:45 el hip hop ahí como raro es de Machín

Voz 0470 34:50 no no no no no

Voz 1 34:52 bueno cada uno a su terreno digo ah vale vale bien bueno pues esto sobre todo piensa que te viene que te viene suelo aparte central cien parte cantada un ochenta no estaba no me gusta mucho claro cero pero me gusta mucho pero pero gustando muchísimo la verdad que lo adoro a lo que me sale pues un noventa y un cero pues un cuarenta y cinco que se van que no lo ha visto venir

Voz 4 35:45 la Real Madrid uno Ajax cuatro

Voz 3 35:50 la aquel abandera la bandera cubana de apoyar a este hombre en este momento además nunca

Voz 8 36:00 ahí

Voz 3 36:15 no ha sido la vida

Voz 16 36:39 no no