Manos Unidas, historia de una ONG

Voz 1280 00:08 así termina el manifiesto que inspiró la Fundación de Manos Unidas hace sesenta años difundido por un grupo de mujeres de Acción Católica dedicadas a luchar por la igualdad los derechos y la dignidad

Voz 2 00:23 queremos que este año sea un homenaje a esas mujeres y a su coraje que hoy los sigue inspirando

Voz 1280 00:30 Menaje también a todas las mujeres a las que padecen a las que sufren desigualdad y marginación a las víctimas de la violencia las que luchan por el futuro mujeres fuertes que cada día trabajan impulsadas por el deseo de acabar con el hambre y la pobreza

Voz 3 00:48 ellas alzó la voz por su dignidad por sus derechos por la dignidad y los derechos de todos

Voz 0772 01:06 no acabamos de escuchar ni el fragmento de un de un vídeo promocional que Manos Unidas ha lanzado este año dos mil diecinueve para celebrar sus sesenta años nació en el año mil novecientos cincuenta y nueve ahora descubriremos un poco su historia y de alguna manera u otra todos estamos muy relacionados con el nombre Manos Unidas bien por campañas publicitarias bien por haberlo encontrado en carteles publicitarios como digo yo recuerdo con destruir dirigiendo la revista Revista de arqueología durante diez años eh yo solía colocar todos los meses había una plantilla que les habían ofrecido de de bueno sí de publicidad gratuita que en insertamos en la en la revista todos los meses haya parecía siempre el nombre de Manos Unidas no quería conocer un poco la la historia de esta institución de esta organización para eso hemos convocado aclara Pardo que es la presidenta nacional de Manos Unidas clara bienvenida a Ser Historia

Voz 0772 02:03 en resumidas hace sesenta años ya que parece que fue ayer

Voz 6 02:06 parece que fue ayer efectivamente nace por un grupo de mujeres de Acción Católica que toman el lema toman deciden seguir a una organización mundial de organizaciones femeninas católicas que ante una situación de hambruna en el mundo es deciden declarar la guerra alambre momento que además en España tampoco estaba muy bien porque España estaba estaba gobiernos de bastante crisis sabiendo de la posguerra y a pesar de todo comprenden que la situación que se vive en otros países es mucho peor lo que sirvió en España entonces bueno asumen esa declaración de guerra hice embarcan en una aventura eh muy valiente yo creo para intentar apoyar a la gente que es mucho más necesitada hizo una primera recaudación de quinientas mil pesetas que se mandan proyectó a la India que había una hambruna en aquel momento y eso fue el origen ir nunca ese es nunca se pensaba que iba a durar tanto tanto tiempo pero ahí seguimos

Voz 0772 03:00 tengan conocemos los nombres de esas mujeres que fueron las que tuvieron la idea en la iniciativa

Voz 6 03:05 bueno en unas mujeres muy famosas que son Pilar Hoyos y Marisa las que son nuestros clásicos nuestros orígenes de todos miramos poco su ejemplo que nos ha marcado a todos los demás

Voz 0772 03:16 porque este esta organización tiene su vínculo católico aunque también eh no voy a hacer buenos ciertamente es dependiente de la Iglesia es como Cáritas está un poco

Voz 6 03:25 vinculado a somos las dos ONGs de la Iglesia directamente somos Cáritas Manos Unidas somos una asociación pública de fieles y al mismo tiempo uno de ONG de Desarrollo tenemos esa doble personalidad mi dependemos de la Iglesia si te de hecho tenemos a nuestros órganos directivos eh el obispo consiliario actualmente el obispo de Logroño Calahorra hay un sacerdote un vice consiliario pero está absolutamente dirigido por laicos de hecho mayoritariamente mujeres siempre voluntarios es una organización de voluntarios con más de cinco mil voluntarios en toda España

Voz 0772 03:55 ya porque no hay otras organizaciones lo voy a decir nombres quizá para no pero muchas veces sea ese les acusado no no de trabajar mal no sino que gran parte del dinero que esas recauda va a quizá los sueldos de los trabajadores que trabajan para esas instituciones no y quizá aquí en Manos Unidas en la ventaja que tienes que bueno son voluntarios lo hacen con con buena fe

Voz 6 04:15 bueno somos cinco mil voluntarios y ciento cuarenta contratados hay y eso permite que los gastos sean muy bajos osea el noventa por ciento de lo que se recauda va a nuestros fines nosotros tenemos dos fines la sensibilización de la población española sobre el hambre las causas y con ellos recaudar fondos para financiar proyectos de desarrollo en casi sesenta países en este momento

Voz 0772 04:35 en estos últimos tiempos donde la la iglesia ha sido señalada por una serie de problemas yo lo comentó en muchas ocasiones aquí no se puede decir que sea en pro Cristiano ni lo contrario pero yo creo que es una realidad no hay instituciones como Manos Unidas Cáritas que quizás danesa esa visión más amable no de la de la Iglesia que muchas veces nos centramos en las cosas malas como seres humanos todos tenemos nuestros defectos pero también hay muchísimas cosas positivas en la Iglesia no nosotros queramos o no vayamos a misa o no los domingo yo en mi caso no voy pero la tradición cristiana que tiene nuestra sociedad desde el punto de vista histórico artístico social eso no lo podemos dar la espalda hay sería un error darle la espalda porque perderíamos todo nuestro bagaje cultural de de dos mil años desde que

Voz 6 05:17 eso efectivamente yo creo que hay unos casos horribles que además hay que censurar castigar ahí sacara adelante sacarse sacarlos por supuesto no se pueden ocultar pero no puede ser que esos hemos ejemplos castiguen a toda la Iglesia la Iglesia tiene una labor maravillosa aparte esta tradición cultura de todo una labor maravillosa en España con la con la labor que se hace en hospitales y centros educativos muchas partes en Manos Unidas en Cáritas pero sé que si encima te vas al resto del mundo diversa los misioneros que se quedan cuando hay guerras cuando hay ébola cuando hay un terremoto están allí llegan donde no llega nadie la monja no se va aunque tenga treinta y cinco años está allí luchando el ejemplo es tan impresionante que a mí me parece tremendamente injusto que se intente castigará el ejemplo de unos de unas muy malas prácticas pro de equis personas que son muy pocas comparando con la labor de la

Voz 0772 06:08 sí desde luego que sea le doy toda la razón Clara Pardo presidenta de de Manos Unidas en el trabajo que ustedes han desarrollado en estos sesenta años que están cumpliendo ahora y quizá el no es tan no es tanto el el Real el decir bueno pues tenemos un dinero lo vamos a comprar bocadillos de mortadela íbamos a la pan a los hambrientos no es un trabajo mucho más elaborado que implica que sean esas mismas personas que reciben la ayuda las que luego autogestión en no oí vayan creciendo pues como una como hacemos nosotros en nuestro país no por supuesto

Voz 6 06:43 esto es lo que se dice siempre no darles el sino enseñarles a pescar nosotros somos una ONG de desarrollo lo cual significa que nuestros proyectos mayoritariamente son de desarrollo les enseñamos a salir adelante soñamos con proyectos agrícolas como mejorar sus cultivos educativo sí es darles un futuro a permitirles acceder a una educación primaria educación secundaria una una formación profesional a las mujeres darles una formación que les permite tener un oficios algo que se llama la sensibilidad de de las mujeres y darles darles una oportunidad a darles una oportunidad a un oficio de ser peluqueras costura hacer velas en unos países en los que las mujer está tremendamente discriminada eso les permite tener unos ingresos mejorar su autoestima mejorarla ya de su familia como dicen yo hace muchos años misionera en en África constituye una mujer educa son una familia educadas una comunidad eso lo hacemos hacer centros sanitarios para mejorar la la sanidad de ese de esa zona hacer un pozo permite que llegue agua potable reducir las enfermedades mejorar los y las cosechas y evitar que las niñas tan dardos horas para ir a por agua al río lejísimos con los peligros que entraña es desarrollo es darle una oportunidad y además se ve que la vida cambiar sacó yo he visitado muchos proyectos de Manos Unidas Yves que después de unos años cuando cuando esas mujeres han aprendido oficio tienen una autoestima y Salma respetadas acceden a puestos de gobierno en sus comunidades eh bueno es otra cosa ahora yo creo que convencernos de que es de que la ayuda llega que ayuda a cambiar la vida de mucha gente me imagino que en estos sesenta

Voz 0772 08:16 años ustedes han trabajado vosotros habéis trabajado en infinidad de lugares del del mundo ya son sesenta años en donde ha habido muchos cambios ha habido muchos muchas guerras habéis tenido problemas de todo tipo persecuciones habrán muerto muchos de vuestros compañeros

Voz 6 08:31 bueno nosotros no tenemos gente fuera nosotros trabajamos desde España y lo que hacemos es apoyarnos en contrapartes locales socios locales que mucho sol misioneros pero no necesariamente trabajamos no sólo con católico sino con una cualquier población que esté en unas condiciones de vulnerabilidad importantes hemos tenido que alguna vez dejar de trabajar en algún país temporalmente porque no se podía llegar yo recuerdo hace diez años más o menos por ejemplo en Orissa que es un estado en el nordeste de la India donde unas persecuciones de cristianos que los propios monjas y sacerdotes que estaban allí Nos dijeron ahora mismo no podemos recibir la ayuda porque no vamos a poder poner en marcha el proyecto ellos logros dijeron seguir adelante en Sierra Leona yo Faure primer viaje que hice trabajamos durante la guerra al al terminar la guerra pero con mucha dificultad porque casi no había ningún socio que estuviera dispuesto a llegar en Sudán Sudán del Sur estamos trabajando en este momento y es muy difícil mandar el dinero a veces hay que mandar a los países limítrofes pero trabajamos puntualmente porque hay monjas allí que siguen al pie del cañón les haces una escuela de enfermería aunque sea pequeña eso repercute vamos mejora la sanidad de toda esa zona los hemos sufrido pero hay hay hemos seguido apoyándonos proyectos sí

Voz 1280 09:46 hoy aunque los avances hacia la igualdad son más que evidentes la mujer sigue padeciendo discriminación violencia exclusión en el mundo hay alimentos para todos sin embargo en los últimos años el hambre no cesa de aumentar Nos lo dice la FAO ochocientas veintiún millones de personas padecen hambre el hambre condiciona la vida presente y futura de millones de personas más de diecinueve millones de niños nacen anualmente con bajo peso por la desnutrición de sus madre es casi la mitad de las mujeres embarazadas en los países en desarrollo sufren anemia Ésta es una de las principales causas de muerte durante el parto el acceso a la alimentación es un derecho humano fundamental y una prioridad desde hace sesenta años en los proyectos de Manos Unidas

Voz 0772 10:50 escuchábamos también ahora otro fragmento de este vídeo promocional de los sesenta años que está celebrando Manos Unidas estamos compartiendo micrófono aquí en la Cadena Ser en Ser Historia con Clara Pardo que es presidente nacional de Manos Unidas en clara que es lo que se ha avanzado en sesenta años porque claro siempre estamos con la yo yo estudié en el en Valladolid en el colegio La Salle siempre estábamos seguro del Domund patatín para arriba o para abajo y es campañas contra el hambre eh que a veces tienes la sensación de que de que ser se hace poco no o que se avanza poco es a veces es un poco frustrante no

Voz 6 11:27 sí es un poco frustrante Hinojosa yo creo que no hay que perder la esperanza la cifra de personas que pasaban hambre llevábamos bastantes años que iban mejorando hasta ahora hasta hace dos años en el que ha vuelto a subir estábamos en ochocientos millones de personas que pasaban hambre el año pasado ya subió y este año estamos en ochocientos veintiuno millones de personas es la población de Estados Unidos de Europa todo junto a una de cada nueve personas en el mundo pasan hambre yo creo que esta cifra no la tenemos que meter la cabeza todos entonces hay esperanza por supuesto que la hay pero si todos ponemos de nuestra parte pero mientras tanto esa cifra es que uno de cada nueve es que muchos días no tienen que llevarse a la boca Soros decimos que tenemos hambre aquí en España eso lo tenemos hambre lo que es lo que tiene el hambre son los que no saben cómo dar de alimentar con lo cual además eso permite las enfermedades que avanza en alguien que no está está desnutrido no tiene defensas entonces eh la situación va mejorando pero a pesar de estos dos años estos dos años están muy influidos por el cambio climático cada vez hay más sequías o al revés tifones las guerras los refugiados esta cifra desgraciadamente de estancia no que que te estamos retrocediendo y es que no no deberíamos permitir

Voz 0772 12:39 desde luego que no y además quizá el el eje principal de la campaña de este año cumpliendo esos sesenta años de Manos Unidas está focalizado en la figura de la mujer que es también lo es lo decías al al principio Manos Unidas nace de la mano de de de mujeres siempre ha sido un poco en el eje principal no el la importancia de de de la mujer como el SG familiar que en definitiva Si les das un oficio sí sabe he auto de bueno defenderse y auto mantenerse lo lo importante que suponen no para las propias comunidades no donde ella está integrado efectivamente

Voz 6 13:15 dos iniciamos un trienio que es el de los derechos humanos este año hablamos de creemos en la igualdad y la dignidad de las personas pero centramos especialmente la mujer quizá como esa conmemoración de estos sesenta años de mujeres porque llevamos sesenta años apoyando a las mujeres apoyándoles porque realmente sufren una discriminación impresionante cuando no pueden ir al colegio todos los niños desde luego los que más son los chicos son las niñas porque ya se quedan en casa cuidando de sus hermanos pequeños au atendiendo el campo entonces que por eso hemos destacado especialmente esa labor de la mujer este año mirar es decir ese es el futuro el futuro es ayudar a la mujer ayudar a todo el mundo pero especialmente centrado en ellos en esos derechos humanos para eso además en os decimos que promovemos los derechos los derechos humanos con hechos entonces nuestros hechos son todos los proyectos que hacemos esos proyectos educativos esos proyectos sanitarios esos proyectos agrícola

Voz 0772 14:07 las es la la la manera hacerlo en estos sesenta años imagino que Manos Unidas habrá sido incómoda para para muchos gobiernos para muchos eh bueno pues Estados dictaduras los problemas burocráticos políticos eran casi cotidianos

Voz 6 14:24 incluso cotidianos a algún país hace poco prefiero no mencionar cuales pero que no nos han dejado entrar porque ya llevábamos varias veces una misma persona viajando a pesar de tener el visado no echaron para atrás porque habíamos hecho un programa de fortalecimiento de mujeres hizo no estaba bien visto había salido en la prensa local uno la prensa o lo que fuera los retuvieron ayer a los dejaron entrar y a veces tenemos problemas con los visados pero en general también eh como ven que apoyamos mucho normalmente las las los gobiernos locales están encantados de que vayamos a más el Gobierno general de un país porque el gobierno local ve que esa comunidad a la que estamos apoyando mejora y mejora mucho la comparación es muy importante yo estado hace tres meses en Ecuador en un proyecto maravilloso en el desierto de Palmira antiguamente que gracias a un proyecto muy grande que hicimos además con la ayuda a la cooperación española sea comer pero en el en el vergel de Palmira es una zona que ha cambiado claro todas las comunidades alrededor quieren que réplica hemos es el mismo modelo de de éxito entonces las comunidades locales normalmente te apoya

Voz 0772 15:28 en una campaña que no queremos acerco desde aquí ese mandas un SMS con Manos Unidas la palabras la bueno la frase Manos Unidas todo junto al veintiocho cero catorce te cuesta un euro con veinte ese dinero va integro a a Manos Unidas y en esta ocasión ahora en dos mil diecinueve con esto sesenta años donde se va a invertir que se va a hacer con ese dinero

Voz 6 15:49 bueno una cosa importante

Voz 0772 15:51 es que lo tengo aquí anotada ya como último comentario es el hecho de que claro muchas eh gente seguro que estoy escuchando casi no ahora muchos oyentes que diera bueno pues este dinero no va todo por allí alguno va pues la bolsa al hace cualquier cosa vosotros tenéis una auditoría anual no para

Voz 6 16:08 bueno por supuesto tenemos la auditoría anual además estamos auditados por la Fundación Lealtad por supuesto sin salvedades ese noventa por ciento de lo que recauda va a nuestros proyectos de sensibilización a nuestros fines y además es que llega de verdad es que una de las eh Virtudes digamos no se puede decir por supuesto satisfacciones pero sentimos tremendamente orgullosos de nuestra austeridad somos muy austeros lo cual permite que nuestros viajes por ejemplo solemos dormir en casa de los misioneros eso implica que no tiene coste unos por supuesto viajamos en los vuelos más baratos buscando es para intentar reducir los gastos esa austeridad para evitar gastos superfluos y que vaya a todos los proyectos es que yo creo que eso es una un marchamo de calidad muy importante y como tú decías antes el SMS es muy importante pero también es muy importante una ayuda continuas a que piensen mirar en la web de Manos Unidas la posibilidad hacerse socios a cero ayudas un poquito más importantes eh bueno es muy importante esa yo creo que todos podemos renunciar a un café renunciar a un cine os renunciar a una cena con eso cambia la vida de mucha gente desde luego

Voz 0772 17:14 sí comenzadas al comentaba al principio que en esa primera campaña micrófono medio millón de pesetas quinientas mil lo estuve mirando el otro día es un poco indecente hablar de dinero no es muchísimo dinero son más de cuarenta y cuatro millones de

Voz 6 17:27 cuánto costó quinientas mil pesetas pero digo ahora ahora ahora cuarenta y siete millones de euros perdón

Voz 0772 17:32 siete billones de euros y más de cien española ida de que han casi cincuenta millones de euros que dices vaya barbaridad pero en realidad con el con el hombre que hay en el mundo con esos ochocientos y pico millones realmente es muy poco

Voz 6 17:42 bueno eso sí poco se puede hacer mucho con ello pero

Voz 0772 17:45 se podría hacer más hubiera más por supuesto progreso cuarenta y siete millones de euros

Voz 6 17:48 no estamos beneficiando a millón y medio millón setecientos mil personas cada año a año imagínate que tuviéramos más o que hubiéramos organizaciones es que hay ochocientos diez millones pasando hambre es es bueno pues nosotros ponemos nuestro granito de arena con millón setecientos mil personas bueno es muchísimo mucha gente en sesenta países dice si además a los países por supuesto del Índice de Desarrollo Humano mas bajo ir allí donde no llega a casi nadie yo he estado en sitios donde yo creo que no habían visto a una persona occidental en su vida blanquitos grupos si te invito pero pero bueno

Voz 0772 18:20 es es es un trabajo precioso llega yo creo que todos

Voz 6 18:25 debemos poner de nuestra parte claro que si ya hay una me

Voz 0772 18:28 era muy sencilla como digo mandando Manos Unidas ha estado junto a ese veintiocho cero catorce Un euro con veinte vale el el mensaje dinero integro para Manos Unidas para esos sesenta proyectos en estos sesenta años qué tiene esta cumpliendo este año la organización Manos Unidas Clara Pardo presidenta muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de Historia