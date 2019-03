Sociedades secretas en la Europa renacentista

Voz 2 00:00 en el otro día hablábamos de la Orden Rusa Cruz aprovechando que tenemos con nosotros al profesor Pedro Raúl Morales que es el coordinador del rosa Cruz para todos los países de habla castellana lo que pareció evidente entonces es que habíamos profundizado más o menos sencilla en las preguntas y las respuestas que que ya circulan por ahí en torno a a la orden Rosa Cruz aunque surgió alguna pregunta un tanto más especializada policías y vamos a ver ha sido una de llegamos al fondo de lo que es la orden la cruz es cara vamos un poco más preguntas mucho más concretas mucho más pragmáticas también para que usted tiene una idea más clara y nosotros también de paso de lo que es la orden Rosa Cruz

Voz 0772 00:57 escuchábamos en estos primeros segundos de un nuevo bloque aquí en Ser Historia en la Cadena SER a Fernando Jiménez del Oso hablando de los rosacruces en ese programa mítico de Televisión Española La puerta del Misterio en donde se adentraba en tertulias en ocasiones de temas que en aquella época al igual que hoy siguen atrayendo a decenas de miles de seguidores cuando hablamos de enigmas históricos aquí en Ser Historia no es la primera vez que hemos hablado de masonería de sociedades secretas de de aspectos que quizás tan malamente podríamos definir es así encasillado en el mundo del misterio de lo insólito sino que son una realidad histórica como cualquier otra hablando pues por ejemplo de de sociedades medievales renacentistas o de la época moderna en mis manos tengo una novela El sueño de tan ató publicado por Good Books en donde nos podemos ha de entrar un poco en todo este trasfondo histórico que hay alrededor de muchos de los elementos mágicos que ha caracterizado a nuestro pasado no practicamente de las de la Edad Media hasta nuestros días no solamente los rosacruces como escuchábamos en esta introducción con Fernando Jiménez del Oso sino otras sociedades otros movimientos culturales que también ha marcado mucho el devenir la historia de los de los pueblos José Antonio Ortega bienvenido a Ser Historia

Voz 3 02:15 hola Nacho qué tal José Antonio Ortega es

Voz 0772 02:18 mi buen amigo es el autor de esta de esta novela Él es periodista nos habla desde la Cadena Ser en Algeciras in en este libro como digo el sueño de tan alto publicado por Good Books la historia comienza con la aparición de un cadáver en el año dos mil quince en el Hotel Ritz de Madrid uno de los más emblemáticos de de la da de la capital a las personas que investigan el caso de la muerte en Vermont embebido en una una historia de investigación en el sentido de que mucho de ese trasfondo incriminó lógico está enmarcado en una historia realmente sorprendente José Antonio en tu libro también hablas de los rosacruces como como escuchábamos ahora ha dos Jiménez del Oso que ya en los años setenta planteaban problemas y hoy en pleno siglo XXI lo siguen haciendo o no la orden Rosa Cruz se asemejaba en ocasiones a la masonería a una sociedad discreta más que una sociedad secreta que son los rosacruces realmente

Voz 3 03:14 no sé como tú bien dice bueno una fraternidad aparece muchas veces la historia tiene una gran tradición hecho esotérica también en el mundo de la ocultismo se recupera a principios del siglo del siglo XIX como una fraternidad que aboga por sobre todo lo valore es revolucionario de la Revolución Francesa el siglo de las luces pero en su historia hunde sus raíces hay que hay quién incluso lo relaciona con el antiguo Egipto los primero he escrito en los que se menciona a esta fraternidad son del siglo diecisiete se publican en Alemania pero mencionando siempre remontando siempre a un origen muy antiguo relacionados con Oriente

Voz 0772 04:06 sí es algo que común denominador también con la masonería hay otras sociedades secretas que intentan buscar en ese pasado remoto pues un un respaldo no que les den cierta cierto empaque y cierta credibilidad a la hora de de de ofrecer sus a sus conocimientos su filosofía etcétera no los rosacruces claro no solamente son el único referente no sean Se han intentado relacionar a lo largo de la historia sobre todo a partir de la de la Edad Media por lo menos o como decías ahora en el siglo XVII XVIII con el siglo de las luces mirando la echando la mirada hacia atrás en supuestos y bueno pues y ancestros culturales no solamente los rosacruces la masonería sino también eso es vínculos con con la con la alquimia no también es uno de los grandes temas que tu tratasen en tu novela El sueño de tan alto

Voz 3 05:01 lo antiguo alquimista que que en realidad no eran sino primitivo primitivo químico dedicado a la ciencia química que entonces es conocida para el para el gran público y era un conocimiento pero solamente para para especialistas no una pronto la ciencia todavía hace mezclaba con con la magia también con con la religión yo en este este relato lo lo que he pretendido digamos era contextualizar aderezar aderezar con todo estos elementos que son sugerente que son muy atractivos pero también para el público que además hacen pensar no incitan a la curiosidad

Voz 0772 05:47 yo creo que eso es lo lo mejor no a través de un libro intentar que el que el lector y luego tenga pues esa inquietud para intentar conocer un poquito más no en en ese marco histórico en el que estos investigadores intentan descifrar el enigma del del de la muerte con la que comienza a tu novela el sueño de tan todos se llega también a una figura también muy vinculada a la alquimia no en en esa época en esa Europa del del siglo XVI como era Rodolfo II el sobrino de Felipe II el la persona que heredó el título de de emperador a la muerte de Carlos Quinto que quizá en nuestro país es muy desconocido pero es uno de los personajes más emblemáticos de esta de de este momento histórico no en donde a caballo entre lo pagano a caballo entre lo lo más que Cristiano pues estaba esa ambigüedad no que que ofrecía a la la realidad propia que que buscaban muchos de estos monarcas

Voz 3 06:46 cocido como el emperador alquimista no al final fijó su yo corté en Praga porque también era Rey de Hungría ahí de Bohemia además de ostentar la corona del Sacro Imperio romano germánico hice rodeado de una corte de buen alquimista de Abelló de entre yo les científico yo Johannes Kepler esto en en su corte y con él también adquirió gran prestigio la Academia la Academia alquimista para quince y se crió en Madrid con su tío Felipe II el propio el propio Felipe II es curioso porque a pesar de ser un monarca conocido que pasó a la historia por por su ortodoxia católica

Voz 0772 07:32 es sagrada católico que real majestad no eres tú

Voz 3 07:34 exactamente el luego he en la intimidad pues es verdad que se interesaba poner por todo estos tema oculto no parece que a que que a sus sobrinos pues también CL Celia contagió esa afición también Celia tele concibió un poco estrafalario loco hoy ir más se hizo de una gran colección de de manuscritos raro de de reliquias y demás pero la verdad es que a un a un personaje que el momento que te Topas con él llama mucho la atención Irán ganas de cómo como como de abundar más en su en su historia no

Voz 0772 08:17 fueron protagonistas como tú dices ahora en de de una sociedad no donde esos esas ideas y esos miedos que quedaban tanto en en en la gente pues por una parte tenían quizás la la ortodoxia más y más estricta pero al mismo tiempo esos miedos les abrían puertas y ventanas a a supersticiones a brujería magia que hoy visto con el paso del tiempo nos choca bastante no es a esa ambigüedad

Voz 3 08:44 el atractivo de de lo prohibido no como cuando te vice esa puerta no la habrás abres todavía no ese vasto ir abrirla que te prohibe no pues algo así ocurría no Nico con esto también

Voz 0772 08:58 fíjate que el otro día echando un vistazo a tu novela eh surgen muchas muchas preguntas no en el sentido ya ir acabando José Antonio Ortega autor de El sueño de datos por qué crees que no sentimos tan atraídos todavía por he por estas ideas tan singulares de de en este caso del siglo XVI del siglo XVII el nacimiento de las sociedades secretas quizá porque la la historia nunca ha contado no del del todo o no se ha dado la importancia que realmente realmente tiene en en nuestra base cultural todos estos fenómenos admite el

Voz 3 09:31 y tiene mucho atractivo no al final como aquello que decía ve que no sin misterio no hay poesía no el misterio está en la vida y entonces todo aquello que esté relacionado con el misterio pues siempre he Nos entereza no y al final en misterio la magia la religión todo todos deben de la misma fuente hablamos del ciclo de IC diecisiete hubiera una sociedad de mucha por un lazo de muchas residió ciudad y entonces también como el caldo de cultivo ideal para para interesarse por estos temas no para

Voz 0772 10:07 sí para ampliar un poco el conocimiento y tener esa inquietud que que como digo yo creo que es innata natural en el en el ser humano José Antonio Ortega autor de El sueño de tan publicado por could Books muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado hacer un poquito más