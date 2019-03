La Cultura de las Motillas

Voz 0772 00:00 la Edad del Bronce seguramente sea uno de las etapas menos divulgadas de nuestra prehistoria sin embargo sobran argumentos para hablar de de este periodo tan apasionante de nuestra historia a caballo de finales del tercer milenio hasta mediados prácticamente del segundo milenio antes de nuestra era infinidad de aspectos culturales infinidad de idiosincrasia es infinidad de elementos son muy muy singulares han caracterizado a lo largo y ancho de la Península Ibérica los diferentes grupos que formaron esa ese momento histórico que los arqueólogos los historiadores han venido a denominar Edad del Bronce si nos centramos en Castilla La Mancha la cultura de las motitas es uno de esos enclaves uno de esos espacios culturales en donde el ser humano protagonizó hasta ahora quizá uno de las culturas más desconocidas no es cierto que en los últimos cuarenta cincuenta años Se ha avanzado mucho en el conocimiento de la de la cultura de las botellas aunque todavía queda mucho por por saber y quizá esas lagunas esos vacíos que quedan en el maravilloso puzle de la prehistoria en este caso que ayudan a reconstruir ese momento son los que han dado pie a que algunos hayan malinterpretado algunos de los aspectos materiales que han llegado hasta nosotros las Motilla se caracterizan pues por esas construcciones circulares siempre alrededor de un pozo de agua las casas las viviendas estaban en los alrededores de de este pequeño castillo en ocasiones de cuarenta cincuenta metros de diámetro construido en medio de la nada en medio de la absoluta nada hay que nos tenemos que imaginar común saliente hace tres mil cuatro mil años en el sentido de que debía de marcar de una manera muy clara el el horizonte en aquella época Yves bebió de Sober y coger a muchos de los que se acercaron por esos lugares para intentar explorar o descubrir nuevas formas de cultura o de pensamiento hemos viajado a Daimiel en pleno corazón de Ciudad Real en Castilla La Mancha y allí hemos visitado la Motilla del Azuer que recibe el nombre precisamente de un río hoy prácticamente seco que discurre a pocos metros de donde se encuentra esta Motilla allí nos ha recibido Miguel Torres que es arqueólogo de Daimiel yo creo que uno de las personas que mejor conoce in situ este yacimiento esta increíble podríamos definir lo casi como una máquina del tiempo porque caminar entre sus muros entre sus espacios Nos hace retrotraernos a momentos de la prehistoria que debieron de estar llenos de sensaciones de sentimientos de vivencias protagonizados por los habitantes que allí v pues hace prácticamente tres mil tres mil quinientos años esto es lo que nos ha contado Miguel Torres sobre el significado de las Motilla y más en concreto está Motilla del Azuer en ciudadano

Voz 0042 03:30 Miguel Torres bienvenido a Ser Historia o buenas un placer que es una Motilla pues bajo la denominación de motitas nos referimos sólo se yacimientos arqueológicos que estarán en funcionamiento en La Mancha durante la Edad del Bronce estamos hablando de que años más o menos situamos en el Azuer entre el año dos mil doscientos antes de Cristo antes de nuestra era hasta el mil setecientos cincuenta antes de nuestra tiempo son casi mil años no de existencia es lo más llamativo de todo es que este tipo

Voz 0772 04:05 desde el botillas eh aparecen en en grandes superficies separadas unas de otras no unos diez quince kilómetros quiénes son los que vivían en estos en estos poblamientos tan extraña

Voz 0042 04:17 pues es fueron los grupos humanos que entorno esa esa fecha pues erigir en este tipo de de de construcción en el cual bueno pues aprovecharon el el el abastecimiento de unos recursos que fueron prioritarios y críticos para estas sociedades y que se extendía a lo largo de la llanura manchega dentro además de una regularidad en virtud de de esas variables para su localización que sitúa buenos entorno a los cuatro kilómetros y medio cinco kilómetros aprovecharon poner pero la posibilidad de abastecerse de agua subterránea caso Motilla pues a través de de un pozo que es la joya de la de la Corona pero también bueno pues eh a salía fluviales este caso el río Azuer y también en zonas potencialmente apta para para subir o agricultura presupuestada en la Volvo para para el pasto

Voz 0772 05:09 Nos has estado enseñando ahora un poquito el el el diseño interno lo de están Motilla que es relativamente pequeña no tiene como unos nueve metros de alto unos cuarenta metros de diámetro y lo llamativo también es esa estructura interna casi laberíntica muy estrecha pues eh pensado también un poco para la defensa no que quizás un poco el motivo general por la que se hacer estas Motilla

Voz 0042 05:34 el sentido de Laberinto de la Motilla se encuentra bueno pues muy presente en todo su su interior en todas sus eh sistemas de de circulación en todos los recintos que forman parte de la de la fortificación eminentemente con un sentido defensivo de protección efectiva aquí también dentro de un carácter orgánico que con el paso el tiempo como se hablaba anteriormente casi nueve siglos diez de ocupación fue teniendo a lo largo de de desocupación

Voz 0772 05:58 en esa estructura interna vemos en tres eh muros concéntricos que protegen una suerte de de Torre en once en central imagino pues como lugar de de de vigilancia lugar de protección y hablando de protección también esos hilos no que en el interior también para guardar el grano y nadie pudiera hacerse con él

Voz 0042 06:18 efectivamente eh ellos pretendían no sólo incluso proteger defender sino controlar y gestionar recursos que fueron esenciales para para ellos el grano a través de los Silos esos depósitos para almacenar este producto también áreas productivas con hornos en esta tanto de de animales y fundamentalmente el el agua a través esa protección de los tres anillos que forman parte de la de la Motilla el agua también es otro de esos elementos

Voz 0772 06:46 turísticos no hablamos de la singularidad de Del Pozo que es como la la joya de la corona de este de este emplazamiento es un lugar relativamente secos no como comentabas que el agua había que sacarlo del del subsuelo sería uno de los bienes más preciados

Voz 0042 07:01 claro indudablemente a lo largo de la historia el ser humano el abastecimiento de agua ha sido prioritario dentro de su de su emplazamiento y quizás más si cabe en territorios como como la mancha de la irregularidad bueno este eh las condiciones climáticas hidrológicas era muy era muy notoria importante ellos tuvieron que establecer un sistema que les estoy metido emitiera el acceso a un recurso tan vital como es como es eléctrico

Voz 0772 07:29 en este caso las viviendas lo que es el el pueblo por llamarlo así estaban alrededor no de de la Motilla no es donde estaban habían excavado habéis trabajado porque aquí en realidad lleváis casi cuatro décadas no trabajando en estilo

Voz 0042 07:43 si el así el vestido de sésamo día comenzaron hace cuarenta y cinco años mil novecientos setenta y cuatro por parte de doctores Fernando María Trinidad Nájera por tanto tiene una secuencia de análisis bastante bastante amplia bueno pues eso sí que es cierto que bueno pues el exterior extramuros a todo ese recinto fortificado eh pero se documentaron las casas las las viviendas que con una planta parece que no homogénea Qasem particular Qasem más o Baleares se encontraban al exterior como era la gente que vivía aquí quizás el elemento

Voz 0772 08:18 es humano el aspecto humano es el visitante vosotros los arqueólogos lo que queréis buscar en el sentido para para precisamente intentar la eh crear esos puentes no esos vínculos humanos con con los antiguos pobladores no cómo eran los pobladores que viven aquí en qué pensaba

Voz 0042 08:33 eh que creía ver cómo era ese tipo de delitos bueno pues sabemos por el tipo de complexión que son hablamos de poblaciones de tipo mediterráneo grácil era un algún individuo de carácter mediterráneo regusto que también ha aparecido concierta alturas los habitantes de la Motilla se situaban por ejemplo los varones en torno al metro setenta cinco de ellos llegan a superar el metro el metro ochenta como bueno pues las mujeres en torno al metro cincuenta y siete metros cincuenta y ocho por tanto una altura bastante importante con la esperanza de vida eh situada en torno a los veintisiete años de edad es que es cierto bueno es que la muerte de infantil era bastante significativa normal de poblaciones de régimen demográfico antiguo IMAS cabe prehistórico pero sí que es cierto que algunos nidos llegan a superar los cuarenta los cincuenta sesenta años de edad sabemos que bueno pues todos los hombre es bueno pues eh la musculatura la bastante bastante importante tanto en el tres superior como inferior con lo cual no indica que había una actividad física eh importante tanto bueno pues en el la carrera de de de fuerza como incluso en el el traslado así que habían podrían hacer grandes movimientos grandes desplazamientos

Voz 0042 09:48 es difícil ponerse en la piel sin tener filtro simbólico de habitantes de hace cuatro mil años tratamos de acercarnos de aproximarse en la medida de lo de lo posible pero hay que entender que en el fondo pues son seres humanos en cierto modo con bueno pues problemas eh también con como el que nosotros muy parecidos creo que en parte a a nosotros muchos interrogantes quizás no una sociedad tan tecnificada como la que tenemos hoy en día pero hay algunos eh hay ciertas paradigmas que son que son mirarte al ser humano

Voz 0772 10:23 el hecho de que ellos no no tuvieran escritura no hayan dejado un legado escrito también unos plantea dificultades no para intentar conocer en qué creían cuál era su cuerpos de de de creencias que algo se puede intuir no por por los enterramientos que habéis encontrado aquí en La Motilla

Voz 0042 10:41 exactamente eh bueno pues quizá la falta de elementos e escritos eh bueno pues nos permitan no no no no les permita acceder a determinados informaciones e sobre lo mismo preparado tanta bien bueno las no retira buenos elimina un carácter eh bueno pues eh un filtro da miedo en particular de te ellos de de ellos mismos es sí que es cierto que tenemos que hacer de los datos materiales los vestigios ha estas poblaciones tratamos de aproximarnos a los a los mismos a los que en la sociedad bueno pues carácter agrícola hasta muy muy presente tenían cierto sentido bueno pues ellos enterraban en posición fetal es decir la misma forma que venimos que venimos al mundo sindical algunas realidades que ellos tenían entonces un sistema de pensamiento el trabajo continúa el trabajo sí que sigue en pie

Voz 0772 11:40 me comentabas que ya no es tanto la excavación sino la consolidación no del del del monumento tiene partes sin sin excavar pero vamos en cualquier caso eh todavía son muchas dudas los muchas interrogantes los que hay alrededor de de este lugar tanto de sí mismos de la de la cultura de de las noticias que en futuras eh eh temporadas de de excavación interesa ir cubriendo no esas piezas desde el Putin

Voz 0042 12:03 pues los que nos enfrentamos eh bueno pues yacimientos arqueológicos y más si cabe de la prehistoria que se encuentran revalorizado dos puestos al aire libre pues sabemos las dificultades de su mantenimiento y conservación por eso actualmente la Motilla consideramos que son prioritario los trabajos de conservación y mantenimiento de la de la misma ahí es donde actualmente pues estamos enfocando nuestros esfuerzos tratar bueno pues de presentar un yacimiento de evitar su degradación y por tanto que bueno pues que siga siendo un elemento activo bueno de las visitar ese realizan al al mismo y bueno pues el la arqueología es una disciplina científica buenos como buena ciencia no es eh no existe la totalidad y quizás bueno pues sabemos que los eh que no hemos análisis nos permitirán aproximarnos más acercarnos hacia ese mundo de a esas sociedades de la que vivieron en la Motilla hace tres mil cuatro mil años por tanto bueno pues hemos que el futuro quizá deparen nuevas eh nuevas ideas sobre esos gestos poblaciones

Voz 0772 13:12 muy bien Miguel Torres arqueólogo de Daimiel invitamos a todos los que nos están escuchando que se acerquen a esta localidad de Ciudad Real Daimiel para disfrutar no solamente de las Tablas de Daimiel que quizás lo más conocido pero que también tiene otros enclaves como está Motilla del Azuer que merece la pena y que podrá quise seguir divulgando y trabajando pues este enclave arqueológico tan maravilloso Miguel muchísimas gracias por habernos ayudado hacer un poquito más de Historia muchas gracias a vosotros portan as en consideración evitar

Voz 0042 13:41 bueno pues como bien ha señalado a visitar un yacimiento tan especial eh bueno pues a través de la página web provecho para promocionar la Motilla del Azuer punto es bueno pues hay que hacer reserva cita previa por tanto bueno pues andamos a todos los radioyentes a que bueno pues nos conozcan porque la verdad es que semana que dar muy asombrado muy fascinados por este enclave tan especial como nos hemos que todos nosotros muchísimas gracias Miguel a vosotras