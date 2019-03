El Museo Nacional de Escultura de Valladolid

Voz 1 00:00 en Valladolid se celebra el IV Congreso Internacional de Pas Christie con asistencia de numerosos miembros los congresistas visitan el Museo de escultura policromada admirando las magistrales obras de imaginería que en él se entre los visitantes figuran el obispo de Lourdes en el ánimo de todos produce honda impresión las maravillosas creaciones de Gregorio Fernández Juan de Juni Berruguete y otros imaginero

Voz 0772 00:34 no a los que nos siguen desde la primera temporada y los que han seguido mi trayectoria profesional desde hace muchísimos años saben que yo nací en León pero que viví muchísimos años en Valladolid casi dos décadas eh tengo ese corazón dividido y partido entre Valladolid y la ciudad de León es como a quién quieres más a papá o a mamá no yo creo que las dos ciudades han supuesto para mí pues un referente vital no a lo largo de lo que ha sido mi mi formación como como persona desde el punto la vista intelectual pues la cantidad de monumentos que rodearon esa infancia esa juventud esos estudios a la Universidad de Valladolid en la capital de de Castilla y León pues ha marcado en muchas ocasiones pues lo que hoy soy no lo que intento compartir con con todos nuestros oyentes en este caso en el programa SER Historia aquí en la Cadena Ser acabamos de escuchar un fragmento de un documental bueno de un documental de esos noticias y documentales noticiarios y documentales el nodo de los años cuarenta en donde se hacía referencia a una visita institucional a uno de los espacios más emblemáticos con que cuenta la ciudad de Valladolid que es el Museo Nacional de Escultura un lugar que conozco muy bien que desde niño me ha cautivado por la cantidad de tesoros y algunos de ellos muy extraños muy insólito es muy enigmáticos que pues con esa mentalidad y con esa visión casi infantil intentaba descubrir no en esa voz al inicio escuchábamos la referencia Gregorio Fernández pero son muchísimos más los autores Juan de Juni Pedro de Mena e infinidad de ellos que han marcado un poco el el contenido de de las colecciones que hoy podemos ver en este Museo Nacional de Escultura de Valladolid María Bolaños bienvenida a Ser Historia

Voz 3 02:14 muchas gracias encantada de estar aquí

Voz 0772 02:17 María Bolaños a parte de ser profesora de Historia del Arte de la Universidad de Valladolid es desde el año dos mil ocho la directora de este Museo Nacional de Escultura María la primera pregunta cómo nace un un museo nacional en ese edificio tan espectacular en Cadenas de San Gregorio pues en un marco realmente increíble no para contener esas colecciones como nace

Voz 3 02:41 en el museo nace en su tiene dos nacimientos deberíamos nace dos veces una vez nace a mediados del siglo XIX como Museo Provincial de Bellas Artes como todos los que había en todas las provincias capitales de provincia españolas con obras procedentes de la desamortización es decir de la nacionalización de los bienes de la Iglesia que tiene lugar con las revoluciones liberales pero luego su nacimiento más interesante y más insólito es convertirse en Museo Nacional de Escultura dos rarezas fuera de Madrid en mil novecientos treinta y tres es una creación de la Segunda República de un director general de Bellas Artes que había especialista en las cultura

Voz 4 03:34 muy muy combativo muy

Voz 3 03:36 muy convencido de la importancia de los museos públicos de la educación a través del arte de la defensa del patrimonio de la modernización del concepto de Patrimonio Ricardo Dior ETA desgraciadamente olvidado personó esos personajes de nuestra historia fundamentales sobre los que ya prácticamente nadie se acuerda

Voz 4 03:59 YSL el que traslada

Voz 3 04:00 además las conexiones a un gran monumento histórico que es el Colegio de San Gregorio un edificio del siglo XV fantástico como saben quienes hayan visitado en musa

Voz 0772 04:12 sí porque en esta ocasión se combinan esas dos joyas no tanto las colecciones que hay en el interior de las que ahora hablaremos un poquito como el propio marco en donde se exhiben no ese eh eh bueno la la fachada es realmente espectacular gusto lo decía ahora uno de los edificios magistrales del del siglo XV de la época de los Reyes Católicos con al igual que la fachada de San Pablo que pilla apenas a cien metros no les y sé que hay junto a junto al a este colegio y el el edificio también pues tiene su historia no tiene ese esa historia de de colegio que también enlaza un poco con con con el mundo de claro lógicamente de la Historia del Arte sí

Voz 3 04:48 hoy es primero arquitectónicamente es una edificio of verdaderamente fantástico una joya la arquitectura peninsular de esa época que es una época muy dinámica muy activa muy rica de muchos intercambios europeos es un edificio hecho seguramente por arquitectos procedentes de Alemania como muchos que existían en que venían en ese momento a Castilla trabajar porque era un foco de atracción es verdad que hay una estrechísima relación entre edificio y colección que hace que la visita al museo sea una especie de inmersión en una no sé que más llamaron a una especie de obra total una uno del tiempo casi todo que sí entró

Voz 0772 05:30 en un absoluta que me recuerda en ocasiones pues también un cierto aspecto Palacín tal por las esclerosis que tiene etcétera Hay piezas saber esas colecciones maravillosas de de escultura que que parece que que vas a mirar a ambos lados y solamente pues te faltaba alguien con una colilla alguien

Voz 3 05:48 ver sí es verdad que hay es que tiene esa condición de crear un ambiente en el que el con el contenedor no es un neutro ni pasivo sino que uno está mirando en todas las direcciones es como una especie de museo en trescientos sesenta grados no solamente uno focaliza la mirada en una obra sino que a la vez está viendo a través de una ventana a un patio fantástico o unos artesonados y también de del del siglo XVI que tiene el edificio que son bellísimos Si en fin yo creo que un también una joya desde el punto de vista de la es decir que

Voz 4 06:32 como como conjunto yo creo que hay muy poco

Voz 3 06:36 los museos de esta naturaleza no tenemos tenemos muchos visitantes más de ciento extraña han sido doscientos setenta y ocho mil creo recordar la cantidad pero son ciento setenta y ocho a mil satisfechos a salida eso es lo más importante

Voz 0772 07:01 insatisfechos quizá por la calidad de la colección artística que hay en su interior usted lo comentaba al principio María Bolaños directora del Museo Nacional de Escultura en Valladolid que ese extraño no encontrar fuera de de Madrid un museo nacional ahora es relativamente común no hay en otras en otras capitales de provincia en aquella época cuando se inauguró en los centros XXXIII pues sí que era bastante bastante extraño pero la las colecciones como digo son sorprendentes no mencionaba al principio Gregorio Fernández Juan de Juni Berruguete Pedro de mí China tiene piezas maravillosas de la escultura del renacimiento del barroco otros periodos también

Voz 3 07:39 ya es insólito Museo solamente de escultura o principalmente de escultura como es este somos muy pocos en Europa los museos que sólo tenemos escultura que en este momento además está viviendo una una especie de edad de oro de Nueva Juventud de un atractivo muy grande que que había estado más aletargado en las últimas décadas y desde luego lo que lo que sí que es cierto es que es un museo con una personalidad muy fuerte yo creo que ahora que cuando vamos a los museos tenemos la sensación de estar viendo un poco siempre lo mismo no vaya uno donde vayan los museos se parecen todos bastante entre si éste la particularidad que tienes que son los que al que todo el mundo le sorprende esa esa personalidad ay esa especificidad tan tan especial que le da la escultura es un género artístico en fin eh

Voz 4 08:32 muy muy peculiar y luego además escultura policromada en madera todo todo eso hace de

Voz 3 08:41 es un espectáculo muy teatral muy colorista y luego tengo que añadir también yo creo que esto es muy importante que la rehabilitación que se hizo y comienza la primera década de los de este de este siglo y que se inauguró en dos mil nueve cuando cuando yo llegué

Voz 5 09:00 eh

Voz 3 09:01 sí es una rehabilitación muy moderna que hace del museo un espacio también muy contemporáneo de nuestra mirada y eso es muy importante no es un museo a la antigua es un museo que tanto la museografía la la la intervención arquitecto tónica sobre el edificio la manera de contar la historia de las colecciones que tenemos de todo ello diríamos que satisface mucho a las sensibilidad hacía la estética de hoy

Voz 6 09:35 los desfiles procesionales de la Semana Santa vallisoletana tienen en esta noble ciudad española un perfil inconfundible la valía tradicional de sus imágenes da un tono de extraordinario acontecimiento nacional al grandioso auto de fe donde se representa la tragedia del Gólgota la preparación de las profesiones muy laboriosa todos los cofrades compiten en entusiasmo y esfuerzo trasladando los pasos al lugar donde se inician los religiosos cortejos la Procesión General de la Sagrada Pasión del Salvador es única en su género y abarca desde la oración del Señor en el huerto hasta la soledad de su bendita madre

Voz 0772 10:18 retomamos del NO DO un nuevo fragmento de esos documentales en esta ocasión también de la década de los cuarenta en donde se hacía un reportaje especial de la Semana Santa en Valladolid muchos a cuyos pasos que pueden disfrutarse en esa Procesión General del Viernes Santo pueden verse precisamente en el Museo Nacional de Escultura lo que yo yo recuerdo por ejemplo la figura de Gregorio Fernández quizás es el el el alma máter no de muchos de los trabajos que se pueden ver en el Museo o en en la en la procesión el os recuerdo cuando era niño visitando el Museo con mis padres mi padre siempre me hacía hincapié fíjate el detalle de la boca el interior los diez ese Cristo Yacente realmente espectacular no que parecía que se iba a levantar María Bolaños directora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid los pasos de Semana Santa son un núcleo muy importante en en la colección de del museo

Voz 3 11:10 claro son un núcleo importante bueno escalofrío un poco esa retórica de los cuarenta no que vivimos que como una especie de volver al túnel del tiempo pero bueno es verdad que una característica absolutamente insólita yo creo en el mundo de los museos es que temporalmente una vez a un una semana al año cuando llega la primavera como decía Lorca sedes corren esas cortinas de de de la muerte que toman las calles de la ciudad eso no pasa en casi ningún sitio porque él patrimonios considera algo que hay que conservar proteger dentro de las paredes de los museos que recobre en esa vida diríamos más acorde con el uso original para el que fueron creados esto pasa yo creo que en casi ningún sitio y ahí sigue pasando todos los años y las cofradías sacan pasos que pertenecen al Museo que son bienes de son bienes estatales Patrimonio del Estado pero que el museo las cede a las cofradías para qué vuelvan a cumplir esa función originaria es un proceso complejo porque en fin que tienen que salir como si saliesen a una exposición en temporal con su orden ministerial su seguros toda esa esa mecánica ese operativo que acompaña una obra cuando sale del museo pero aquí no salen a una exposición sino que salen a una celebración de carácter religioso que tiene también un atractivo turístico muy grande que tiene una componente teatral barroca que a mucha gente le atrae con independencia de cuáles sean sus creencias religiosas incluso gente que no tiene nada que ver con la religión pero que esta idea como de volver a una un un escenario del siglo XVII llama la atención

Voz 0772 13:13 sí porque además bueno yo insisto vivido muchísimos años aquí conozco perfectamente la mecánica de la de la Semana Santa Hay y la verdad es que atrae subyugar a todos aquellos que ya se crea o no en el sean o no cristianos no católicos pero la ver procesionar esos pasos maravillosos son espectadores Ares no mencionaba yo antes agregó Fernández pero hay otros de grandes artistas que también tienen su su presencia en este Museo Nacional de Escultura lo que en varias ocasiones Juan de Juni con con ese con esa escena buenos van esas figuras también un poco regordete que tiene no al contrario todo eso más estilizadas mantenga dinero las figuras de Berruguete son bastante perdón de Juan de Juni son bastante llamativas y en el museo en una de sus salas con ese entierro no de de la figura de

Voz 3 14:04 he Cristo con la Virgen y todos los personajes que

Voz 0772 14:07 quizá una de las escenas más brillantes del Renacimiento

Voz 3 14:10 sí sin ninguna duda es absolutamente espectaculares es además un renacimiento casi Pere barroco con en ese sentido de el movimiento la creación de una de una escena donde todos los personajes están conectados incluso casi como esa especie de de oleaje de tejidos que recorre que une a todas las figuras lo espectacular que es la policromía incluso ese gesto que tiene uno de los personajes que se dirige al público enseñándoles una espina que acaban es decir ahí Aíto

Voz 4 14:43 toda una retórica muy muy muy muy

Voz 3 14:47 escenográfica

Voz 0772 14:49 volviendo un poco a esa figura de de Gregorio Fernández quizás él es el que marca de una manera mucho más y fiel ese momento del del barroco más gore me atrevería decirlo con toda la sangre esos aspectos quizás Mono Jojoy pueden asustar un poco no pero que en aquella época era era el el el estilo que se llevaba en el en el arte para mostrar el sufrimiento de Jesús en la cruz etcétera son aspectos que han quedado de una manera muy Pal pues muy palpable en en ese arte no

Voz 3 15:21 ha hecho que el museo haya dejado en en muchos niños son muchos muchos jóvenes un recuerdo

Voz 4 15:28 poco lúgubre un poco tétrico

Voz 3 15:31 que no cabe duda que con la escenografía que teníamos ha con el montaje museográfico que tenía entonces pues eso se acentuaba todavía mucho más no en este momento la presentación de las piezas es muy respetuosa pero también más serena un poquito que permite una contemplación más distanciada más de museo y apreciar también otros va lores pero es cierto que hay una verdadera preocupación en el barroco por crear esa especie de naturalismo danza pues eso que hace que los artistas lleguen a a fabricar sus esculturas con una especie de Colás no sé cómo eran luego los cubistas introduciendo todo tipo de materiales que hay que contribuyan a producir el efecto de que uno está ante una imagen real de que está verdaderamente no ante una estatua sino ante la imagen de Cristo muerto ante la imagen de la Dolorosa o ante la Gent de cualquier otra escena religiosa eso es verdad que que es un gran logro de nuestro de nuestra tradición que es una tradición por otra es como una especie de tendencia también de la tradición hispana esa esa ese extremo realismo de las figuras donde si es necesario pues se utiliza corcho o hasta de todo o Vidrio marfil para los dientes es todo aquello que contribuya a que parezca lo más real posible y por tanto produzca un impacto en el alma del creyente todavía más mucho más fuerte claro

Voz 0772 17:06 yo recuerdo por ejemplo uno de mis a las preferidas era el el retablo de la iglesia de San Benito de Berruguete un refresco m la historia porque yo creo que el reto

Voz 3 17:17 Pablo estuvo en los sótanos del Palacio de Santa Cruz pasó al Museo no no no exactamente es que el Palacio de Santa Cruz fue originariamente en la sede del Museo Provincial de Bellas Artes que no tiene sótanos os que en eso como una idea un poco equivocada que hay lo que pasa es que estaban presentados de una manera muy amontonadas en poco polvorienta como un almacén podríamos decir bueno como trópico también del siglo XIX digo del siglo XIX claro porque tampoco había los medios ni los recursos ni la mentalidad ni en fin en la manera de considera el patrimonio demasiado hicieron aquellos esforzados miembros de las comisiones de monumentos que recurrían recorrían los pueblos de la provincia buscando obras de arte en las iglesias muchas veces pagando la carreta de su propio bolsillo porque da un puesto honorífico por el que el estaban no les pago absolutamente nada o sea que yo creo que demasiado se hizo

Voz 4 18:20 no no no no

Voz 3 18:22 no estuvieron estaban mal expuestas por ejemplo no se Emilia Pardo Bazán que visita el museo a finales del XIX y alguna vez a comienzos del XX pues comenta esto no comenta esta esta este amontonamiento y esta impresión poco escalofriante quedaba ver todos aquellos santos de palo como ella decía que por otra parte la la encantaban pero que que era en la imagen quedaba era era una imagen un poco chocante no

Voz 7 18:52 qué pasa

Voz 8 18:55 esto

Voz 9 18:57 que Emilio

Voz 0772 19:03 que no se escuchan que tiene que ver ahora la música de Rafael estas Mi gran noche hablando con María Bolaños directora del Museo Nacional de Escultura ella ya se está riendo porque saben por dónde voy hacer poquitos años hicieron un vídeo para mí maravilloso que recomiendo a todos los que nos están escuchando que lo busquen en Youtube ese Mi gran noche en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid en donde absolutamente todos los trabajadores del del museo se implican en una coreografía no solamente en el patio sino en las salas pues bailando alrededor de de estas figuras maravillosas que estoy convencido de que cualquiera de sus artistas tan de Gregorio Fernández Juan de Juni Pedro de Mena Berruguete estarían absolutamente satisfechos con el con el trabajo que que ellos hacen María Bolaños directora del del museo esto es un paso adelante también no en esa distinción singular no que marca un poco el el Museo Nacional de Escultura de Valladolid me pareció una idea brillante y genial

Voz 3 20:03 sí fue una experiencia la verdad bastante divertida en la que implicó todo el mundo vigilantes de sala conservadores el jefe de seguridad que aparece también por ahí corriendo en fin bueno eso denota una yo creo que una empatía del personal con el propio SEO que es muy de agradecer no y también de un equipo joven Ny fue se hizo con motivo de la Noche de los Museos y de ahí la elección de la canción de Raphael no puede ser migran IU presentaron a a un concurso se presentó a un concurso internacional que ese lanzó desde Estados Unidos no el concurso porque fue él vídeo hecho en museos para el personal de los museos la verdad más divertida no yo lo veo todavía han pasado ya unos cuantos años iba todavía lo veo me gusta Se trataba también de refrescar un poco esa imagen que dan los museos de sitios de templos sagrados en los que casi hay que pedir permiso para entrar no que la finalidad de esa iniciativa que partió completamente de de ellos mismos de del personal de los museos yo me enteré cuando ya estaba todo muy muy preparado pues la la la intención era también recordarle a la gente que los museos son suyos que son sitios fáciles que son accesibles que son muy baratos que nadie examina nada oye cuando sale que son lugares solamente para para disfrutar para para aprender pero para aprender de una manera muy distinta como se aprende en la escuela o cómo se aprenden a universidad sino aprender de una manera muy libre de de dejar volar la imaginación en fin yo creo que cuando se entra en un museo hice hace un recorrido un poco detenido cuando se sale al cabo de un ahora o del tiempo que sea un ha cambiado un poquito yo creo que esto es tan tan importante tan defendible en este mundo tan peculiar que estamos viviendo creo que los museos están cumpliendo y pueden cumplir un papel de acercamiento a a todo tipo de de sectores sociales más o menos favorecidos más o menos cultos más o menos ricos yo creo que es el museo es un es un despacio muy democrático realmente un espacio vivo muy vivo cómodo

Voz 0772 22:28 está claramente el esta interactuación como digo de los trabajadores con este Museo Nacional de Escultura María Bolaños directora del del museo muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia

Voz 3 22:41 muchas gracias a vosotros