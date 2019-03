que unos cuantos energúmenos dominen algunas de las gradas de nuestros campos de fútbol cada fin de semana no es un problema nuevo tristemente el racismo ha sido y es el protagonista de muchas historias deportivas hoy os voy a hablar de uno de los héroes que consiguió romper la barrera del racismo en el país de las libertades pero no en el de ahora sino en el de hace más de cincuenta años cuando los negros ni tan siquiera se podían sentar en la parte delantera de un autobús hoy os presento a Jackie Robinson un hombre negro que un día también tuvo un sueño

por qué te he traído aquí no exactamente nada pero veo oído que está formando un equipo de colores eso no queremos que juegue es en la organización de Brooklyn en el Montreal para empezar

los algo más de diez años de carrera deportiva de Jack y no fueron lo que se dice fáciles los problemas el acumularon muchos de sus compañeros no querían sentarse junto a él mucho menos jugar a su lado los equipos rivales le amenazaron varias veces con ir a la huelga si Robinson jugaba durante un partido contra los Philadelphia Philips Robinson tuvo que aguantar cómo desde el banquillo contrario le insultaban decían que se fuera a recoger algodón Robinson recibía humillaciones allí donde fuera contrincantes que escupían a sus zapatillas lanzadores que tiraban a dar la cara aficionados que lanzaban gatos negros al campo pero ya aquí lo aguantó todo y acabó venciendo

me he dicho de esté Machado Machado y uno por bando dejó dicho

no lo obvio me me me me place que cumplas muy fino no son huelen bien defender nas a Franquis de menos de seis veinte embiste o de fuera