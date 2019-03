¿Qué opinan las chicas de 15 años del feminismo?

Voz 0313 00:00 María Manjavacas buenas tardes hola buenas tardes pregunta pregunta tú conoces esta canción

Voz 1 00:12 sí sí y me encanta

Voz 2 00:23 ahora yo yo yo sí

Voz 0313 00:26 que se llama esta canción es ahora mismo el número uno de de los cuarenta y esta canción ya esta música seguro segurísimo que la escuchan las personas con las que has hablado en las últimas horas

Voz 3 00:38 qué cuyo resultado estará a la venta no pues mira

Voz 1444 00:41 sí lo primero me planté a indagar en el feminismo de la primera generación que va a vivir esto son chavalas tienen quince años están todas en cuarto de la ESO para ellos no votan pero desde luego ésta es su primera huelga sí sí sí

Voz 4 00:59 queremos luchar porque seamos igual

Voz 5 01:02 eres y que ser hechos

Voz 6 01:04 eh yo también voy a hacer la huelga para poder luchar por los derechos de la mujer igual que la del hombre

Voz 7 01:09 sí es mi primera huelga y ha sido iniciativa mía nunca pensé que

Voz 1365 01:15 pues este para luchar por la igualdad entre hombres y mujeres el año pasado también lo vi por la tele y la verdad que hubo mucho seguimiento por parte de muchas personas y este año me animaba

Voz 1444 01:25 bueno pues otras también se han animado pero se han topado con un examen el viernes de alguna se planteaba fijaros si eso era legal Si de fondo DIS balones es porque están entrenando

Voz 8 01:34 pero te puedes quitar el examen obligatoriamente hay una ley si el

Voz 1444 01:41 bueno pues para su disgusto no hay ninguna Ledger de cortesía que no se ponga un examen pero vemos que quieren participar bueno en un momento yo les pregunto saco a una pero es que todas me dijeron lo mismo cuando yo les pregunte qué es el feminismo

Voz 5 01:54 es el mismo para mí es la igualdad entre la mujer y no es que la mujer sea superior al hombre nada

Voz 0394 02:00 estoy queda claro no más cuota la misma

Voz 1444 02:03 vamos la definición Francino dientes calcada de la RAE es verdad

Voz 0313 02:07 pero tú que es habla con ellas esto que que utilizamos a mí el concepto no me gusta mucho lo de micro machismo machismo su punto pero bueno digamos micro machismo que detecta

Voz 9 02:16 y lo que ven lo sufren

Voz 0313 02:18 más en casa cuando salen de fiesta en el ocio en el cole con el Instituto con los compañeros que te han contado eso

Voz 1444 02:24 mira yo tengo la impresión de que bueno esto no lo verbalizó en así muy claro pero yo creo que ven más machismo en sus colegas que por ejemplo en sus padres que pueden estar ahora mismo la edad de cuarenta cincuenta años porqué deduzco esto yo les pregunto si ven micro machismo o machismo en general

Voz 7 02:42 y ninguna tiene en mente no

Voz 1444 02:44 nada que lo ocurre en casa con sus padres que están rayado con sus iguales dicen que sí que ven cosas de estas todos los días cuentan de lo que están hartas

Voz 6 02:53 normalmente en clase en algún comentario que suelta no chiste que es

Voz 5 02:57 vamos a mí en la semana pasada en clase dijo un chico que quedaría corta el pelo una una mujer y que como se lo cortó mal que a cortar una de su vida

Voz 1444 03:07 yo estoy harta de que cada vez que es algo por la noche los chicos me piden por la calle

Voz 10 03:12 sí estoy harta de ver las preferencias quedan a los chicos ante

Voz 1444 03:14 es que a las hijas en mi club de baloncesto no es

Voz 1365 03:17 neutralizado pero hay algunos comportamientos por parte chicos que son muy controladores con respecto unas chicas cuando están en una novela

Voz 1444 03:25 yo claro al oír esto de controladores es reparo en lo que para ellas es una de sus preocupaciones quince años empiezan a relacionarse y empieza la primera discriminación y me di cuenta de que era lo mismo que pasaba cuando yo tenía quince años

Voz 11 03:38 mención al alza hasta con muchos chicos haya guarra pero sin chico está con muchas chicas pues es como hay más gay de todos los mismo Ike

Voz 0394 03:46 es un chico chica es un crack la chica es una puta

Voz 1444 03:52 ya cuando salen por la noche se encuentran con una desigualdad en muchos casos peligrosa comparan es evidente

Voz 1365 03:58 también me fijo en mi hermano más o menos de mi edad veo que mi madre cuando sale el no no se pone nerviosa no está de mucho detrás de él hay en cambio cuando salgo yo por la noche es un continuo control ya por todas las situaciones que están pasando de la manada en muchos otros casos y es normal que tengamos sexo

Voz 1444 04:18 mira tan normal lo dice Marta conviven con la inseguridad e incluso fijaros me llamó la atención lo que hacen cuando salen

Voz 1365 04:25 cuando volvemos a nuestras casas por la noche normalmente las chicas solemos acompañarlas sólo me acompaña no las unas a las otras para sentirnos más seguras en cambio los chicos podemos ver perfectamente solos a cosa vamos que tiene que

Voz 1444 04:38 pesar en manada para evitar manadas y más quejas denuncian el machismo en la forma de vestir

Voz 0394 04:44 las chicas se ve feo que vayan en falda corta y que un chico vaya pantalón corto se ve perfectamente normal o por ejemplo a una chica de decir la guarra por llevar la falda muy corta eh o monjas Si la llevas muy larga

Voz 1444 04:58 ellas son deportistas ya las estábamos oyendo antes entrenando en este campo se irritan yo creo que con lo que nos irrita vamos todos con lo que ven en el deporte de élite en el deporte dejó fuera

Voz 11 05:07 el baloncesto profesional se muchísimo más a los hombres que a las mujeres se supone que es porque piensa no porque se hace pensar que los hombres son mejores

Voz 0394 05:16 este en la tele yo ha habido muchas veces que he tenido que buscar con mucho ímpetu partidos de baloncesto de de chicas en cambiar los de los chicos ante los anuncia que mañana es el partidazo el clásico el derbi o lo que se les

Voz 0313 05:29 María dejan momentito porque estaba para el negocio de Isaías orquesta chicas con las que has hablado que tiene quince años recordemos son de varios colegios si denuncian también lo que entienden de machismo en el lenguaje sí sí

Voz 1444 05:39 me llamó mucho la atención porque me hablaban mucho me lo contaban en muy recurrente por eso puesto un caso pero es que me lo contaban todas lo de los chistes que yo creía que esto era cosa del pasado pero sí que alertaban de este vicio ya tan implantado del lenguaje sexista

Voz 0394 05:52 con algunos ejemplos de micro machismo los que no consideramos en Cannes que yo por lo menos no me había para pensarlo colín como si hice cosas de chicos como para el super voy por ejemplo que se extenso partidos lo que las que lo hacen

Voz 12 06:06 ojo Lacko ya si es algo malo

Voz 0394 06:09 no coñazo de entrenador ni por último

Voz 1444 06:12 una reflexión ya ves que aquí hay campo para todo les irrita que por ser feministas alguien piense que van contra los hombres cuando ellas lo tienen claro lo han oído al principio quieren igualdad lo decían esto es lo que quieren y piden que no se confundan los conceptos