"España es pionera en poner la igualdad en el centro"

Voz 1 00:00 Mar Benegas buenas tardes hola buenas tardes Marbella

Voz 0313 00:03 tras es profesora de Sociología en la Universidad de Granada y autora de un análisis sociológico de la política afectivo-sexual en la adolescencia le ha sorprendido Olea chirría algo del reportaje de María

Voz 1 00:16 nada muy familiar y además me parece que que Ana María conseguido reflejar muy bien lo que dos mi cursos de la adolescencia no eso que con además totalmente de acuerdo contigo si me permites que te te claro con el tema de los micro máximo a formato

Voz 0313 00:36 el machismo está claro

Voz 1 00:39 cierta mente ahí explícitamente manifiesta con la diferencia de que contestó a cambiar un poco el tema de las chichas de los tirado con una sé yo me quedo con una con una altura positiva la entrada este lo que ya refleja son mirada muy crítica de gente de quince años

Voz 0976 00:58 si no que están hablando de la reproducción

Voz 1 01:01 estamos a verla sociales pero en ella y que no sé si ellos también cociente no se habla con chicos también conscientes de de que sea no puede seguir siendo así

Voz 0313 01:12 Mar pero usted firma esa esa teoría de que ahora mismo es posible que exista más machismo entre los jóvenes incluso que entre los adultos al menos en determinados sectores

Voz 1 01:22 es algo que se que se comenta mucho que se está comentando mucho muy yo me atrevería a ver si de forma totalmente radical pero probablemente sí creo que tiene que ver con diferentes condicionantes sociales que bueno no podemos analizar con un poco más de detalle no pero que marcan también lo que es pues hablabais de la de la generación de sus padres en la genera sienta ha ido construyendo democracia la generación probablemente la transición la mía la que he ido haciendo a nivel político y social puede una sociedad determinada en la que la igualdad sea Costa en el centro que España fue pionera en en ese sentido el mucho a estos incluso a Andalucía por ejemplo educación y ahora hay una serie de elementos que que está marcando atrapados a pasé yo probablemente Chicken afirmaría aunque hay igual podríamos hacerle alguna bueno cuando anotaron algunas notar página pero

Voz 0827 02:24 bares que es que claro esa generación que puede ser nuestra generación es la generación que tiene memoria la generación que tienen memoria cuando el machismo no es que estuviera en España sino que era ley en España entonces sabemos lo que supone dar un paso atrás y seguramente estos chavales y chavalas más jóvenes no vean venir lo que puede venir si éramos un par de pasos atrás

Voz 1 02:45 sí pero además ha yo no tengo memoria de eso yo cuando nace con la transcripción y además estuve toda mi vida escolarizado en un colegio de sólo para niña y sin embargo incluso y esto es algo que yo siempre siempre siempre lo lo pienso porque me parece muy significativo la educación que yo recibí una educación patriarcal era una educación en la que se no enfocada hacia ese empoderamiento Si queremos llamarle así hacía esa necesidad de construir también de ser buena fe de de de el una buena formación incorporarla al espacio público en la sociedad hay yo no tengo memoria de lo que fue el franquismo no entonces en ese sentido también tendríamos que pensar cómo están funcionando los planes de igualdad en educación porque están ahí un ahora mismo me estoy hablando con vosotros estamos en la facultad en unas jornadas de igualdad sexual y de género en torno al ocho de marzo y Arábigo hay una mesa en la que se está hablando de educación en Andalucía son personas que vienen de diferentes centro educativo del centro de gabinete de convivencia igualdad para hablar nada de esa experiencia de coeducación con adolescente pero al mismo tiempo tenemos la paradoja de todas estas cosas que María recogido en su reportaje

Voz 0313 04:10 muy bien pues pasito a pasito verdad Mar Benegas muchísimas gracias por este La Ventana eh

Voz 3 04:23 yo creo que hemos dejado de hacer los deberes de alguna manera pues sí

Voz 0976 04:26 padres e creo que no pero lo toda la bartola pensando que ya habíamos conseguido ya que como decía solería que en nuestra casa no discutiera en nuestros hijos sabe las actitudes que nos ven porque son las que que las que tienen que ser y creemos que es las estamos transmitiendo pero luego llegan al colegio como llegan a su grupo de amigos lo ven las películas que ven y al final no no eso no suele transmite no se le transmite en el en estas chicas a la hora de quién tiene una preponderancia en el deporte para cobrar más a la hora de ir a una discoteca hay que ellas no paguen mientras ellos sí que

Voz 0313 05:00 el venga el estudio de Mar Benegas yo lo estaba hojeando un poquito las frases literales que aparecen de conversaciones ha tenido con chavales bueno el tono es de echarse a temblar de echarse a temblar es que al final seguimos una cosa es como hablan con los adultos según María han hablado las chicas animen y otra cosa es como hablar entre ellos que es lo que se ha hecho toda la vida pero el tono de algunas brutales es verdad

Voz 4 05:27 a mí me ensayamos ya yo no hubieran perdona a mí me lo que ellas no hubieran de verdad hablé con varias usada serían en total salen diez

Voz 5 05:34 y que ninguna viera machismo en su casa de sus padres y que lo hubieran todo con su colega con otro con el que sale con el que la puede coger por la noche y que ella sí se han discriminado respecto a sus hermanos pero a la hora de ocio cuando salen por la puerta de su casa no cuando van a recoger la mesa que ya tienen asumido que la recogen tanto ella como él no osa es me siento desprotegida cuando salgo de mi casa y entonces me enfrento a la manada general a mí es la verdad

Voz 4 05:59 yo también estoy en esa edad y tengo hijas esa edad me me me preocupo soberanamente me alegro que en casas no vieran porque vieron vemos que nosotros les tendrá que por lo menos ya lo tenemos asumido porque lo hemos visto por lo que sea pero

Voz 3 06:11 no salir y dejarlas a esa manada

Voz 0976 06:14 son comí con mi hija que iba a ir ella tiene quince años basada también en cuarto iba a ir a donde los más pequeños hay dos dos dos amigas más de clase pues a hablar sobre

Voz 6 06:23 de tolerancia etcétera no

Voz 0976 06:27 entonces le preguntaba cómo lo habían planteado si sabían preparado algo muy bueno teniendo alguna cosa preparada pero básicamente iban a hablar de cuentos de toda la vida y que cambiar un poco los cuentos no

Voz 6 06:37 ella me decía joder al final a Blancanieves

Voz 0976 06:42 pues la echan de casa porque era guapa perdona Cenicienta Blancanieves Blancanieves al final tiene que trabajar para siete hombres que están en casa

Voz 3 06:50 mi hijo acaso hablar a casa

Voz 0976 06:53 descansara porque está la otra currando Toll

Voz 3 06:56 día no por al final todas eran

Voz 0976 06:59 princesitas que estaban en medio de un bosque rodeada de flores me decía venían tío sin pedirles permiso a darles un beso no para despertar las no querían bueno simplemente hacer que los chavales dieron la vuelta al cuento invirtieran los personajes no al final

Voz 0827 07:14 eso no es una anécdota eso es categoría es tanto la mirada crítica que mostraban estas chicas a María Manjavacas como esta mirada crítica sobre los cuentos clásicos que que muestra tu hija y las compañeras de tu hija esto es un paso muy importante de repente noté formas no te conformas con el cuento no no me resisto es que tengo una imagen

Voz 0976 07:34 en Granada en una noche resulta un poco es un poco spoiler no pero es una película de rompe Ralph es la segunda película para niños y tal que fue con Ralph rompe Internet exacto es el de seis años sí tiene una escena que suena de los personajes es que ya está nuevas una de los personajes de una así

Voz 6 07:52 ahora que está muy muy cañera y tal

Voz 0976 07:55 aparece en un entorno donde se está rodeada de repente todas las princesas conocidas de Disney de de todos los cuentos que primero la miran así como con cara de mala leche y luego empiecen a preguntar a ver

Voz 7 08:04 que que que que ha hecho se ellas una princesa no empiezan qué clase princesa eres dice

Voz 0976 08:10 Pocahontas tienes pelo mágico dice Rapunzel en manos mágicas la de Frozen te hablan los animalitos dice Cenicienta la otra vez siendo pues no no ha sido envenenada dice Blancanieves mal decida dicen tiene y Aurora secuestrada esclavizadas dice Rapunzel

Voz 7 08:24 ella les

Voz 0976 08:28 han dado un beso de amor verdadero tienes problemas con tu madre dice no no tengo no conozco mi madre dicen todas nosotras es que verdad y ninguna de estas todas tienen problemas sin sin tener una madre a todas les han envenenado les han hecho no sé qué y al final siempre aparece un nombre grandes