Se disfraza de Iñaki Gabilondo en carnavales y acaba vistiendo así cada día

Voz 1 00:00 Nuestra patria una marca rojos y azules yo españoles y Balbino

Voz 2 00:13 lo quiere por ellas y que más matarle la inmensa

Voz 1 00:16 Georgia de españoles donde el Partido Popular

Voz 2 00:18 ya uno los tu problema no soy yo tu problema

Voz 3 00:24 vale

Voz 4 00:42 dicho con los compañeros en definitiva pieza que ponen aquí

Voz 1 00:55 aquí pero había mucha comida eh

Voz 0313 01:01 la comida en la cárcel de Sandokán dará que hablar ya estamos en todo por la radio aquí en La Ventana con Toni Martínez hola Nerea Aróstegui con Especialistas secundarios

Voz 1610 01:10 hola Marta del Vado id impresas con Juanma López Iturriaga miércoles es claro no sabíamos es que ayer ayer de amarillo ahí es que fue después ya de luto ayer te lo digo todo blanco viento preventiva Vaya semanita oye Marta lo dicho hola hola al impresiona coincidir

Voz 5 01:35 domingo tiene

Voz 6 01:38 ha nadado y juego también van ahora ya ya te has enganchado eh

Voz 5 01:45 no me lo pierdo es inteligente eligen te tienen que elegir esto es difícil porque yo practico siempre diciendo bueno yo estoy

Voz 1610 01:53 no es fácil no es fácil todavía tienen que ser obvio tiene que haber dos padrinos días Marta tiene que me economía europea va a

Voz 0230 02:01 empezar una caída

Voz 7 02:04 eh

Voz 5 02:07 ahora fíjate que teníamos pocos problemas pero ha sido llegar Pedro Sánchez al Gobierno y caerse Europa será felonía tío

Voz 1 02:20 cada día

Voz 5 02:22 tiene Pedro Sánchez un acto electoral bueno perdone electoral no institucional pero institucional que se parece mucho a lo electoral propaganda que no la verdad

Voz 0230 02:33 dicen que hace muchos secretos él se queja es que no obstaculizan de haberes que lo dice con mucho sentimiento

Voz 8 02:39 el Partido Popular y Ciudadanos durante estos nueve meses a lo único

Voz 5 02:43 se han dedicado ha sido a obstaculizar impedir que se tramitarán parlamentariamente estas medidas ves como le da un poco

Voz 1610 02:49 el día

Voz 6 02:52 sí

Voz 0230 02:55 no está bien no está bien sentir rabia porque hacer las cosas bien y despacito tiene premio como nos cuenta ahora mismo Nerea Aróstegui

Voz 9 03:02 la NBC Los Ángeles ha informado de que una compañía de seguros de Florida con sede en San en San Petersburgo ha premiado con diez mil dólares a una profesora por haberse leído la letra pequeña de un contrato en el texto anunciaba que que no leyera podría participar en el sorteo de un premio al ganador serían diario el premio serían diez mil dólares solo enviaba un mail a la dirección indicada lo hizo fue la única así que ahora se Marta Escocia con su marido para celebrar el treinta y cinco aniversario de su boda de justicia

Voz 1610 03:32 el día les sólo tiene más casos

Voz 10 03:35 ya

Voz 0313 03:40 que no falte en las twiterías medio de algunas

Voz 11 03:44 pues bueno estas horas hemos tenido miles y miles y miles de tuits sobre la eliminación del Real Madrid de la Champions League e incluso encontramos alguna reflexión como esta de Patxi Puñal

Voz 12 03:53 desde que Florentino amenazó con abandonar la ACB Se están lleno de todas las competiciones pero el tío no va de farol hay que

Voz 1 03:58 reconocer que daño

Voz 1610 04:01 se espera que hay más placas más

Voz 11 04:04 hay gente hay gente que incluso tiene teorías para justificar la derrota del Madrid como esta de cal le

Voz 6 04:10 claro Faria a Benzema en el área pequeña

Voz 11 04:14 cambiamos de postureo a la hora de servir según que copas ha dado para muchas anécdotas y aquí una más a cargo de afilado

Voz 12 04:20 señor habría que echarle anti algas a la piscina es un gintonic gilipollas

Voz 11 04:25 todos tenemos derecho a priorizar como nos de la gana nuestras preocupaciones un ejemplo lo sirve

Voz 12 04:30 en Bienvenido acaba de despertarse de un coma de quince años no me jodas ya verás tú como esta noche no duermo

Voz 6 04:39 yo acabábamos tú escucha escucha y aprende que es especial para luego autocrítica Hannibal Lecter soy muy buena multiplicando

Voz 12 04:49 una portento treinta

Voz 13 04:53 ayuda

Voz 1610 04:55 lo digo no lo entiendo mañana hoy me gusta llamar

Voz 14 05:06 a mí

Voz 1 05:08 no

Voz 15 05:10 eh

Voz 14 05:12 bien

Voz 16 05:21 Antic

Voz 1 05:35 sí eso es Supertramp lo que pasa es que lo hice con mucho

Voz 17 05:38 a día de suerte que tenemos de vivir

Voz 1136 05:42 seguros confiados sabiendo que nuestras autoridades velan por nosotros es una actividad que no vemos la de nuestras autoridades no conocemos que será en reuniones inaccesibles por qué existe este pacto de confianza nosotros sabemos que cuando hay una crisis de seguridad nuestras autoridades

Voz 5 06:00 se reúnen velan por nosotros todo fue bastante surrealista no en reuniones surrealistas absolutamente como digo esperpéntica no en reuniones esperpénticas fue un auténtico despropósito

Voz 0230 06:12 estos días estamos oyendo con cierta naturalidad como ante una crisis de seguridad que hubo en España hace un par de años no sé si son ahora sí pues las autoridades tenían reuniones en un organismo que se llama junta de seguridad que como su propio nombre indica se juntan para la seguridad

Voz 6 06:33 ahora las clasifican

Voz 0230 06:36 las califican como un despropósito surrealistas esperpénticas la Junta

Voz 18 06:41 fue una cosa

Voz 19 06:44 la situación kafkiana

Voz 0230 06:46 kafkiana sin ninguna duda por culpa de los otros pero es curioso saber cómo se gestiona nuestra seguridad nuestras autoridades se reunían y decían tras esperpéntico kafkiano surrealista

Voz 5 06:59 aquí se juega contra tranquilidad lo que se dice tranquilidad no transmite en aquel momento ahora ya no nos acordamos pero en aquel momento actuaban dos gobiernos en realidad por lo que vamos sabiendo no había ninguno pero formalmente había dos hilos dos eran legales no había un gobierno ilegal había un gobierno que había impulsado unas leyes que decían que las leyes del otro gobierno no valen y el otro gobierno había presentado un recurso contra las leyes que anulaba las leyes

Voz 20 07:37 el guays no

Voz 5 07:41 Eto'o Pla

Voz 20 07:44 le esto ya que esto ya no

Voz 5 07:46 Nos acordamos sino queremos pero tranquilidad anuda dos gobiernos dos policías defendiendo dos legislaciones diferentes se reunían decían vamos a organizar la seguridad y el problema que tenía no os lo vais a imaginar caramba

Voz 16 08:04 el gran Isaías

Voz 5 08:09 adoptaba les faltaba un gran Isaías porque discutían sobre sintaxis

Voz 0230 08:15 vamos a fijarnos hoy en esta discusión de sintaxis la juez había dicho hay que impedir el referéndum sin alterar la convivencia ciudadana y unos decían lo básicos impedir el referendo y otros decían no señor lo básico es no alterar la convivencia ciudadana cada uno tenía un Isaías

Voz 6 08:37 pero bueno la gente se piensa que esto de la Unidad de Vigilancia digo

Voz 0230 08:43 la escuchamos al coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos

Voz 18 08:46 en la otra magistrada hacia una referencia

Voz 21 08:49 a que no habrá que

Voz 18 08:51 actuar sin afectar la normal convivencia ciudadana parecía que pretendía agarrarse a un clavo con clavo ardiendo a a a esa expresión para condicionar cualquier tipo de actuación policial

Voz 0230 09:06 esta es la discusión no es que yo me lo inventé es que esta era la discusión había dos gobiernos cada uno tenía una policía y cada uno tenía un gran Isaías cada uno tenía el suyo podrían haber llamado la jueza preguntarle oye con esto qué hacer

Voz 5 09:21 esta mañana

Voz 0230 09:22 esta mañana la discusión sobre el Si la convivencia ciudadana está por encima del cumplimiento del mandato judicial ha llegado a reproducir una grabación de la declaración de Pérez de los Cobos del coronel de la Guardia Civil ante el juez instructor con la discusión que tuvo con Puig de Mon en la Junta de Seguridad surrealista porque en aquella reunión Pérez de los Cobos explicaba que Puig de Mon

Voz 5 09:46 defendía que la convivencia ciudadana era valor supremo si el

Voz 22 09:51 utilizaba el argumento de la convivencia ciudadana diciendo que llegó a decir que él era el que la convivencia ciudadana era el bien superior

Voz 0230 10:00 Ike las actuaciones policiales tenían que supeditarse sería superior esto era lo que decía Puigdemont a Pérez de los Cobos que conversaciones imagínate la ola esto ahora en el coronel añadía tuvimos que decirle yo también que el cumplimiento de la ley está por encima

Voz 22 10:14 tuvimos que decir yo también que el cumplimiento de la ley estaba por encima de él

Voz 0230 10:21 es suficiente pero estas pequeñas discrepancias entre autoridades simpáticas discrepancias se mantuvieron con cordialidad y cortesía hasta la noche antes del uno de octubre aunque Pérez de los Cobos veía que el mayor Trapero el jefe de los Mossos d'Esquadra ponía palos en las ruedas

Voz 18 10:37 la actitud del señor Trapero era de

Voz 0230 10:40 poner palos en las ruedas en todo y la pérdida definitiva de confianza es el día del referéndum por la mañana el domingo uno de octubre por la mañana al abrirse los colegios electorales

Voz 18 10:48 la constatación fehaciente de que de que no había unidad de propósito se produce el día uno a primeras horas de la mañana

Voz 0230 10:56 ese día que sucede a Pérez de los Cobos le informan de que los Mossos d'Esquadra van a los colegios electorales de dos en dos pero no hacen nada y la Policía Nacional y la Guardia Civil se encuentran con el siguiente panorama uno Grupo

Voz 18 11:06 los organizados que en la puerta de los colegios trataban de impedir la actuación policial

Voz 21 11:14 lo que hubo fue que

Voz 18 11:17 que vencer esa resistencia activa de eso grupos para cumplir con el mandato judicial

Voz 0230 11:24 grupos organizados de resistencia activa una resistencia organizada violenta jerarquizada según el coronel le piden al coronel que precise si era resistencia pasiva personas con manos en alto o activa personas agresivas no

Voz 18 11:38 el la resistencia pasiva se dio en algunos casos eh sobre todo antes de llegar cuando estaba llegando a la fuerza en el momento de llegar la fuerza en la escasos esa esa resistencia pasiva se convirtió en activa

Voz 0230 11:57 el coronel hablado de virulencia agresividad grupos organizados encapuchados aunque al final ha admitido que encapuchados podía ser porque ello vía también ha dicho así ha sido también ha dicho el coro en el que el día uno de octubre no hubo no hubo cargas policiales técnicamente y a raíz de esto un abogado de la defensa va a la Unidad de Vigilancia está usted completamente seguro que no huyeron cargas policiales

Voz 23 12:18 no hubiera o no hubo o no hubo e hijo Rouco es que Isaías es la clave de todo entonces ese día hubo ese día inciden

Voz 0230 12:30 antes en al menos treinta puntos de los dos mil trescientos colegios electorales que estaban previstos hubo incidentes al menos treinta puntos todos con Guardia Civil y la Policía Nacional porque los Mossos de Esquadra no actuaron con fuerza había dos gobiernos dos policías dos planteamientos distintos unos decían

Voz 24 12:47 no vamos a montar un pollo para impedir un referéndum otros sí

Voz 0230 12:49 decían vamos a impedir el referéndum aunque haya que montar

Voz 24 12:52 un poco de pollo defina poco de apoyo

Voz 0230 12:54 Pérez de los Cobos sospecha que lo de respetar la convivencia era una excusa para permitir el referéndum informan los Mossos van de dos en dos no hacen nada y encima aparece normalidad institucional ahí constata la traición la presencia durante

Voz 18 13:07 de todo el día de esos binomio en la puerta de un colegio lo que daba la sensación es de es decir de normalidad institucional a una actividad ilegal

Voz 0230 13:18 la pregunta que queda pendiente es si Pérez de los Cobos vio el día uno de octubre a primera hora de la mañana que el dispositivo de los Mossos d'Esquadra era una estafa Si ya no se podía impedir la votación porque no disponía de suficientes efectivos para que servían las intervenciones de la Guardia Civil

Voz 5 13:35 yo te lo contempló una hipótesis que fuera incumplir el mandato judicial pero es que ya no lo podía

Voz 0230 13:41 no se podía cumplir porque efectivamente la votación además no se detuvo en todo el día la votación se hizo al Gobierno de España no le dio valor jurídico alguno pero las intervenciones policiales no tuvieron ningún efecto para impedir ese para referéndum ilegal el mismo coronel ha explicado en la Guardia Civil siguió con intervenciones hasta las seis pero no se de la tarde pero no se sabe cuál era el propósito porque las votaciones seguían en toda Catalunya si ya no se podía impedir la votación cuál era el propósito de la intervención policial con uso de la fuerza pues hace dos días José Antonio Nieto el ex secretario de Seguridad que comandaba todo aquello explicó en un rifirrafe con la defensa para que había servido la actuación policial para que nadie en el mundo pudiera decir que había habido un referéndum el juez Marchena presidente de la Sala le interrumpió porque estaba haciendo un razonamiento político

Voz 25 14:31 el lo que se consiguió el uno de octubre que hoy ningún organismo serio en el mundo ningún país vamos a ver vamos

Voz 18 14:38 el debate no es lo que se consiguió en términos políticos ni lo que dejó de conseguirse

Voz 0230 14:43 el juez le dijo esto es una respuesta política un triunfo de imágenes político había dos gobiernos con intereses de imagen distintos uno quería aparentar un referéndum otro aceptaba cualquier cosa menos aparentar un referéndum vamos a escuchar a Nieto explicando a la sala que propuso a Puig de Mon votar en plazas no han colegios

Voz 25 15:00 que se simular a ese referéndum en lugares que no estaba recogido en el auto de la magistrada que que se pudiera hacer en en la plaza de lo municipio o en lugares abiertos

Voz 0230 15:14 k para el Gobierno de España era importante evitar una imagen que pudiera sugerir una votación legal de un referéndum si se votaba en plazas ISE simulaba se permitía el otro gobierno el catalán pretendía la simulación contraria era una guerra de simulaciones y la gente medio cuál es la buena noticia evidente que les hemos sobrevivido

Voz 1610 15:38 eso no es poco

Voz 0313 15:44 Especialistas secundarios qué pasa

Voz 11 15:45 bueno amigos ya se han acabado los Carnavales o dicho otra manera por fin se han acabado los carnavales yo no sé si a vosotros os gusta mucho disfrazaron soy soy el camino yo vi mucho por ejemplo a Johnny Depp que con cualquier otra Pito ya parece cualquier cosa en cambio nuestro invitado de hoy está muy a favor de el tema Carnavales y el tema disfraces de hecho le han cambió la vida expresidente que hacerlo Thompson buenas tardes lo mala tarde Ali tu al principio no eres de los míos no te gustaba disfrazarse de verdad

Voz 26 16:14 no no no no cuando llegan los carnavales me suela de primer a meto a SAS luces tanta cena los regalos no se me da bajón a sobre todo los que ya los llame Carnaval un bajón

Voz 11 16:28 cada vez lo que tiene pero este año tú decidiste aparcar toda la melancolía que arrastras convertirte en normas de la

Voz 12 16:33 no se me invitaba a una fiesta que ponía que era obligatoria disfrazado obligatorio y además ponían un un leit motiv tendrán sesión sobre qué debía girar la disfraces que era personalidades post revolución industrial no sólo no es bastante cierto que te disfrazadas de paz de Iñaki Gabilondo que una como personalidad industrial enseguida me pena así con la raya al lado como Iñaki aquí porque yo normalmente voy surfista loco si no pero un proceso de Viña aquí informal o del Iñaki elegante Ana no ella queda la grandes ocasiones a mí soy americana aquí de bajar a comprar lo de aquí de boya de partir con el rey el que más de la fiesta en eso que había ella se persona que iban de Rosalía pero nada no se Iturriaga pero no ha triunfado además por lo que sea enseguida vieron que llora que iba de Iñaki sí porque estaba muy currado y la gente vibrando a afecta muy bien fue el triunfo un favor total de la party animal éxito decide tomar una decisión vital se yo en la vida haber ya no voy a engañar pero siempre sí un poquito lucha creo pero bueno pues tuve una epifanía al día siguiente los Carnavales ya habían finalizado pero yo me volví a disfrazar de Iñaki Gabilondo Yassin hasta hoy

Voz 11 17:59 desde entonces disfrazó de Iñaki no itera cambió la vida

Voz 12 18:02 supongo que a mejor muchísimo mejor a lo mejor no sabe lo que si la pescadería donde ante me trataban como un paria como alguien que no merece

Voz 6 18:09 lo has merlot

Voz 12 18:12 estás que te miran y parece que esté viendo a Nicole quemar el pincho

Voz 6 18:14 no no no hayan

Voz 12 18:18 en mayo para no defraudar le hablo hablo un poquito lo le mito hablo digo por ejemplo un formidable ejemplar de merluza sin perjuicio de lo demás pescados que aquí hay todos los formidable

Voz 6 18:29 ese ejemplar bien la gente se derriten por la calle jugar Raúl la calle pare me dicen aquí Gabilondo que grande decía así te escucha

Voz 11 18:45 y el nivel de bueno me contabas que viene

Voz 6 18:48 sus sus y madre mía que me decía el otro día

Voz 12 18:53 pasé por las afueras de la Universidad de periodismo y un montón de chica chico me Se acercaban una me dijo Iñaki eres el nuevo Rubio

Voz 6 19:00 va toma del nuevo Ruby haya acogió que es un lo demás tontería o llegar a un ratón asegurate de Somalia

Voz 12 19:08 seguridad me ha dicho buenas tardes Don Iñaki Imaz ha subido en brazo las ocho planes

Voz 6 19:12 pues yo para darle conversación mientras subíamos doble no formidable enredo el derecho no sé muy bien muy bien

Voz 11 19:23 Irán no ya no vas a quitarte el desfase supongo no

Voz 12 19:25 ni hablar cuando tocas el cielo amigos

Voz 6 19:28 que no quiere es volver a la Tierra pueda saludar hombres

Voz 12 19:30 es necesario buenos días España

Voz 6 19:37 esto es Núñez

Voz 1 19:49 la Ventana bien

Voz 0313 20:02 aquí seguimos en Todo por la radio en La Ventana hoy es miércoles los martes pero tendremos concurso con el gran Iturriaga desafío pero antes Marta del Vado universo

Voz 27 20:14 Juan Apala

Voz 28 20:17 para armada

Voz 1610 20:34 ella no sabía corresponsales

Voz 0313 20:36 en Washington ella no sabía eso pero bueno lo vamos a hacer la vida te da sorpresas Haarde salía te voy a diferencia

Voz 6 20:44 lo de todo no

Voz 1510 20:48 a en finos vaya a empezar por contar que los demócratas respiran aliviados la verdad después de que Hillary Clinton haya confirmado que no se presenta a las elecciones de dos mil veinte

Voz 1220 20:59 qué

Voz 1510 20:59 eh había dejado ahí ahí sí sí Donald Trump con su elegancia habitual lo ha lamentado dicen el a echar de menos

Voz 30 21:07 de Michael Bloomberg el que fuera alcalde

Voz 1510 21:10 de republicano de Nueva York tampoco se va a presentar el cree que ganaría Trump pero no en las primarias demócratas dice que el debates está escorado mucho la izquierda entre los catorce candidatos que ya han confirmado que se van a presentar para las presidenciales pero aquí en Washington el testimonio del ex abogado de trampas Michael Cohen ha provocado un terremoto Polly digo que está teniendo consecuencias inmediatas para empezar el Comité de Justicia de la Cámara abierto una gran investigación ha pedido documentos a ochenta y una personas muy cercanas al presidente para investigar supuestos crímenes de corrupción abuso de poder y obstrucción a la justicia cometidos supuestamente durante la presidencia en la campaña electoral el Comité de Vic trío prepara el marco legal para solicitar las declaraciones de hacienda de Trump que es el primer presidente que se ha negado a publicarlas en más de medio siglo otro comité de supervisión investiga si hubo violación de la ley de financiación electoral en fin Cohen retrató a Trump común estafador y un mentiroso describió prácticas dan cereales si delictivas en un momento de la comparecencia una congresista le pregunto cuántas veces había amenazado a alguna persona o entidad por orden directa de Trump quien dijo que habían sido muchas vamos a escucharlo

Voz 31 22:23 te Chance cien tarjetas quinientos no

Voz 1510 22:31 probablemente durante los años que trabajo para Trump por amenazar Cohen dice que amenazó hasta los colegios donde estudió el

Voz 31 22:40 durante

Voz 1510 22:46 ha mandado cartas a la escuela al Instituto a las universidades amenazándoles de que no publicaran las notas detrás de los resultados de Haití que como la selectividad aquí en España bueno

Voz 5 22:58 este es kitsch

Voz 1510 23:02 tremendo a raíz del testimonio de Cohen os cuento una cosa que es autóctona de aquí de la capital al principio me llamaba la atención pero es que ahora veo que esto es un clásico y es que cada vez que hay algún tipo de comparecencia importante en el Capitolio de veto político tipo debate electoral discurso sobre el Estado de la Unión aquí los bares se llenan la gente se va a verlo a los bares también pasó con la comparecencia del juez Ángel al que acusaron por cometer abusos sexuales el Johnny Pistolas que es el que está aquí enfrente de mi casa

Voz 1610 23:30 yo no he dicho como has dicho esto antes todos con las radios te preguntamos que ven por la ventana casi no me extraña será vegetariano pistolas nombre

Voz 1510 23:50 toda Johnny visto la luego una foto y alambradas

Voz 5 23:53 dice que bueno he visto ver pero pistolas

Voz 1510 23:56 sí sí Johnny Pistolas al cual este bar estaba a tope con un happy hour de Bloody Mary a las diez de la mañana

Voz 1 24:04 por el momento no se da igual en la que sea

Voz 1510 24:08 en este tipo de eventos porque los bares se llenan de gente que van a verlo en directo y hacen lo que aquí llaman Green quien Gaines esto consiste en que establecen una serie de palabras clave y cada vez que las pronuncian durante la comparecencia

Voz 5 24:22 soy pintor del Johnny pie

Voz 1510 24:24 todas las durante el testimonio de Cohen las palabras clave eran Clinton book Dean que es el acuerdo de un libro que que Cohen reconoció que iba a escribir y Alan White Solberg que es el director financiero de la organización Trump os puedo decir que las tres mencionaron mucho durante las siete horas que dure la comparecencia un sí que duro

Voz 17 24:44 ha salido todo latas aquí lo hacemos todas las palabras democracia nuestros sabes que años de periodismo Marta años de periodismo quedará inscrito en ondas de mármol este episodio de Johnny Pistolas

Voz 1610 25:00 aprobado el Bloody Mary

Voz 11 25:04 de tomate un poquito de hielo

Voz 1510 25:10 a ver si pueden y probar porque dice la la única que no se ha bajado Johnny Pistolas a seguirá

Voz 5 25:18 exacto exacto que me gusta mucho

Voz 30 25:29 bueno está que escuchamos es el coreógrafo de este de juego Wade Robson no no no es uno de los dos chicos que da su testimonio en Living verla mental de HBO sí él que cuentan los presuntos abusos sexuales que sufrieron por parte de Michael Jackson en el caso de Wade empezaron cuando él tenía siete años además de los abusos sexuales en este documental no lo había visto cuentan que que les dio alcohol que les el día pornografía a uno de ellos le regale un anillo

Voz 0313 25:59 este este fin de semana llega Movistar el documento

Voz 30 26:02 si en España no pues es es tremendo celebraron incluso como una especie de bota intercambiando cotos el chico enseñar anillo en el documental entonces qué ocurrió cuando él tenía diez años obviamente esto ha provocado mucha polémica aquí por un lado está el ejército de fans que defiende al Rey del Pop por encima de todo la familia Jackson ha demandado a HBO por cien millones de dólares por otros a quienes censuran directamente al cantante y lo ojalá la pregunta del millón que habla estéis ayer no te hacemos con su arte justo después de que emitieran el documental Oprah Winfrey entrevistó a los testigos hijo aunque yo creo que al final es es el sentimiento mayoritario

Voz 32 26:39 pues ni Moment Michael Jackson This One

Voz 1510 26:47 sí que para ella este momento trasciende a Michael Jackson que es mucho más grande que cualquier persona porque estamos en un momento que nos permite ver ni denunciar toda esta hipocresía y corrupción social que hasta ahora se había tapado dice que ocurre

Voz 30 27:00 de en las casas en las escuelas en las iglesias que son los abusos sexuales y hace un llamamiento a que no se oculten y se maquillan y se ignore más

Voz 33 27:08 no

Voz 1510 27:14 os cuento un dato antropológico de la Universidad de Boston asegura que la comida basura en este país es peor ahora que hace treinta años en los ochenta si las raciones de comida basura

Voz 30 27:25 eran más pequeñas tenían menos calorías y menos sal

Voz 1510 27:28 como resultado en aquel entonces el índice de obesidad en adultos era del trece por ciento hoy es del cuarenta

Voz 0313 27:35 es que son una barbaridad al otro día las imágenes de los tornados en Arkansas la gente que se abrazaba llorando

Voz 28 27:40 bueno es quieran casi todo sobre eso de verdad ese es una auténtica barbaridad pues el cuarenta por ciento entre entre adultos

Voz 30 27:47 yo otro dato antropológico que eso también nos explica muchas cosas de este país por otro lado sabéis lo que es el chiste Challenge si al gorro la algo lamentable es un nuevo reto de esto es que se hace viral en las redes sociales que consiste en lanzar un tranquilo vete a tu bebé de manera que se queda pegado a la cara visto en la potencia no

Voz 1610 28:07 será un sí sí sí al bebe

Voz 30 28:10 te quitan el plástico que envuelve del TRAM Chete se lo lanzó a la cara si ya se queda pegado

Voz 1610 28:15 con relación a los psicólogos el futuro

Voz 28 28:19 no

Voz 1510 28:20 aquí está siendo todo un debate las principales cadenas de televisión llevan varios días cuestionando si esto es gracioso o si puede ser considerado maltrato infantil la directora de la organización Children's Rights no cree que sea un abuso pero advierte de que lanzar que eso aves indefensos puede llegar a provocarles shock molestias singles

Voz 0313 28:38 del como lo lance además claro si entonces amparo de canto instante es verdad eso no caliente se pega mejor es mucho más a pesar de la tarde de Johnny Pino veintidós se derrite la tarde te Johnny Pistolas no los Beatles nunca nunca

Voz 34 28:56 y hablar de

Voz 1 29:01 vamos a hacer

Voz 1610 29:03 es la vida con una semana más del desafío que tenemos

Voz 1220 29:08 no si es que viniendo de EEUU nuestra Chete extra han pintado hay que empujar un poquito

Voz 1610 29:14 he tenemos a dos

Voz 35 29:16 hace dos

Voz 1220 29:19 los dos con dos concursantes ya conocidos les saludamos rápidamente en Madrid está Pablo Cavero la Pablo

Voz 36 29:26 buenas tardes hola de

Voz 1220 29:29 en el Murcia aunque es cordobés tenemos a Moisés hola Moisés

Voz 37 29:35 hola hola

Voz 1610 29:37 a escucharos a la búsqueda el tocadiscos oye con padrinazgo sí pero espera que voy a empezar

Voz 1220 29:48 para empezar Moisés que la semana pasada empezó Pablo no la semana pasada si empezó Moisés en esta semana la empezar Pablo Valera bien ya está igual

Voz 1610 29:56 tengo aquí Pablo y necesitó madrina o padrino padrino padre Madrid habla Marta Marta Marta Marta Marta

Voz 1220 30:06 el IPI Moisés Acker eliges

Voz 38 30:11 a Francino puedo no

Voz 1610 30:14 a él no le gusta te a toda

Voz 1220 30:19 mató el programa venga pues vamos Pablo atenta Marta empezamos

Voz 39 30:26 pues ese es un desafío en miércoles

Voz 1220 30:28 es una cosa bastante rara pero bueno yo creo que sobrevivir iremos ya que estamos en miércoles un refrán cito ni miércoles termina lo por favor Paulo ni miércoles sin sol ni viuda sin tres opciones sin duda sin amor sin duda sin dolor os sin vida sin fervor

Voz 36 30:52 sabe dónde amor dolor o fervor es una viuda e dolor dolor correcto pregunta a mi hija

Voz 1220 31:02 este viernes no sabéis que es ocho m vale si no sé está comentando casi pero bueno viene bien y todos los partidos se han puesto a hacer Dignitas no guiños a las mujeres en algún caso incluso rectificando primero es anterior esperaban a esa que no vamos con aunque es que se hacen un clásico donde dije digo dije bueno es que no sé muy bien cómo es el clásico refrán SO dicho como es Pablo el de digo Diego Diego Diego como es

Voz 40 31:30 cuando dije digo digo Diego

Voz 1220 31:33 estás seguro haber respetado si bien

Voz 38 31:36 cuando dije digo digo Diego va rápido bueno ese campeón ven

Voz 1610 31:41 ah vale vale vale vale eso tenemos en la canción venga escucha esto va de esta es

Voz 1220 32:00 el donde dije digo digo Diego vale es de que grupo estamos hablando de hace unas décadas tres opciones Siniestro Total los Nick is olas Francino

Voz 28 32:15 eh

Voz 38 32:16 los mítines correcto muy bien

Voz 1220 32:20 yendo al cortejo de los partidos hacia las mujeres quizás sólo quizás esto puede estar impulsado por un dato que sea manejado ya ha salido el de el de número o de tanto poniendo de mujeres que dicen algunas encuestas que están indecisas vale eh entonces de qué porcentaje esa estamos hablando dentro los indecisos qué porcentaje de mujeres ahí en ese grupo cuarenta por ciento sesenta por ciento un ochenta por ciento

Voz 36 32:52 pues cuarenta por ciento no nosotros Juan

Voz 1220 32:56 por ciento igual no estaría ni caso no no sesenta el sesenta por ciento e pregunta

Voz 1 33:04 vamos a feliz

Voz 1220 33:05 en su septuagésimo segundo o sea sesenta y dos sí sí años a Dick Fox Burillo Sabanés de fósforo

Voz 1610 33:12 hombre claro el hombre que revolucionó el

Voz 1220 33:15 esto de altura en qué juegos cambió por completo y para siempre la forma de exaltar altura esto lo puedes en Marta o no lo pues no creo que lo sepa no no

Voz 6 33:26 pues yo creo espera espera te voy a dar opciones

Voz 1220 33:30 bueno deje con sesenta y ocho Múnich setenta y dos o Bilbao noventa y tres

Voz 1610 33:36 en México correcto en aquellos Juegos

Voz 1220 33:39 Fox Boris saltó dos veinticuatro que es una pasada esta es una pasábamos pero se queda casi en nada con el actual récord mundial que por cierto tiene ya más de veinticinco años yo creo que es igual es el el único el récord más longevo no de de atletismo en cuanto cree es Pablo o en su caso Marta

Voz 1610 34:00 me meta os voy a dar

Voz 1220 34:03 tres centímetros arriba o tres centímetros abajo

Voz 38 34:07 bueno te voy a dar es todo lo podrían saber Marta sí lo podía saber Marta tengo crees Marta

Voz 40 34:13 yo llevaba dos cuarenta y cinco

Voz 36 34:17 a ver mal Tati qué dices yo apoyo a a Pablo

Voz 1610 34:22 la pelota y dos cosas

Voz 1220 34:25 en Telecinco Javier Sotomayor Salamanca mil novecientos dos cuarenta y cinco es increíble increíble efectivamente lo de Nacho Vidal me parecen las cosas más y bueno venga va una facilita en que series se hizo famoso el actor Luke Perry no que falleció el lunes fue así más eh

Voz 38 34:44 Marta ha dicho vidas Marta

Voz 1610 34:46 la sensación de que eso esta cantidad no perdona que lo voy a apuntar no hay no

Voz 1 34:56 tú a Banon no esto venga pregunta

Voz 1220 35:04 hola había aún es que es muy bueno yo no sé si era con Luke Perry en la EFA que era uno de los actores que la verdad es que es el había olvidado en el código el distrito postal de su casa entonces todo él es que preguntar lo saco no es acordada bueno visto era más divertido

Voz 1610 35:21 el Pablo aquel equipo pregunta triple A qué equipo se ha ido Pau Gasol

Voz 40 35:29 a los Bucks alados ni Walker iba

Voz 1610 35:33 no es como si todos los no no a los Milwaukee Bucks exactamente perdón verdadero o falso

Voz 1220 35:42 la Policía Nacional salva a una mujer en Tenerife a punto de morir al recrear cincuenta sombras de Grey

Voz 38 35:49 Madero fácil verdad correcto sí señor y por última pregunta

Voz 36 35:53 ya no era el padre de Juan Luis

Voz 1220 35:57 a su hijo que le va a dar dos monedas de curso

Voz 36 35:59 legal vale

Voz 1220 36:00 la ILE dice el padre al hijo le dice el padre dijo entre las dos suman tres euros pero una de ellas no es de un euro de que son las dos monedas le va a dar tres euros en dos monedas una de ellas no es de un euro una de ellas una de ellas ha vale no no no vale vale Pablo

Voz 1610 36:27 Pablo

Voz 1510 36:32 o sea tienen que sumar tres euros una de una

Voz 38 36:35 de ellas no es de leerlo ya hallaron porque tiene dos euros ha sido un euro

Voz 1610 36:40 ah si Pablo Pablo Pablo tacos miembro pero no bueno pues ha sido un fallo pero que hemos hecho la oye pues once sobre diez de esta aprovechó de todas muy cerca tocadiscos acerca tocadiscos y si venga a Moisés que lo haya

Voz 1220 36:59 antes hemos recordado un refrán de miércoles pero lo hemos dejado completo te pongas que decía ni miércoles sin sol ni viudas sin dolor ni muchacha sin que qué bonito Moisés lo que lo que tocaba lo Ka todo lo que has miércoles y sol viuda sin dolor muchacha sí

Voz 38 37:17 estás ahí sí sí pensando dolor

Voz 1 37:23 a ver cuál es la

Voz 1220 37:26 unidad de medida de la intensidad de un sonido sabes vas a un local mejor como estaban Angelo

Voz 1610 37:34 el nivel uno se pregunta del alemán

Voz 39 37:42 que esta lo es

Voz 1220 37:45 la frase que la frases textualmente llano desayuno heroína ni alcohol el experimento se ha acabado que era podía decir esto que músico ha podido decir esto sólo ayer en una entrevista muy reciente tres opciones Rod Stewart Keith Richards o Freddie Mercury bueno Keith Richard correcto además de meterse lo que no está escrito por cierto recomiendo su autobiografía se llama vida es buena es una pasada bueno al bueno de Keith participó en una súper producción de Hollywood de Disney en la que estaba medio vivo medio muerto de qué producción de qué estamos hablando que sería piratas del Caribe señores de los anillos o Toy Story no

Voz 1610 38:27 mira todo pregunta muy bien si no lo hacemos muy bien otoño

Voz 0230 38:36 es Torino como de fondo

Voz 0313 38:38 esto no es bueno no

Voz 1610 38:43 bueno venga se cumplen voy hoy posible

Voz 1220 38:46 el treinta y tres años del último avistamiento de un cohete un cometa muy famoso muy famoso muy famoso sea el Iturriaga de los cometas que no volverá hasta dos mil sesenta y uno coma Iturriaga

Voz 1610 38:59 yo puedo aportar algo si se si quieres es verdad que está aquí que Cometa Halley a ver porque sea más Hall

Voz 1220 39:06 hay tres opciones eh por por el primer hombre que calculó su órbita que se llamaba Haley esa es una opción por la hija de Richard Smith que fue el que realmente lo descubrió y le puso a su hija Haley Smith Yamaha Smith descubrió el cometa Halley

Voz 1610 39:24 fue lo que dijo su descubridor cuando lo vio

Voz 1220 39:27 me dio el cometa ya no vale

Voz 1610 39:29 no no

Voz 38 39:32 el cálculo es la primera que lo ha calculado muy bien están muy Pino Moisés un día como hoy en mil ochocientos cincuenta y tres sexto

Voz 1610 39:41 a la ópera Traviata en Venecia no vale me a quién fue su creador pista no tiene problemas para atravesar un paso de cebra por Boix es decir te ayuda seguir es el creador de La Traviata Moisés es vale pues vale Verdi preguntas pese a May Shepard antes hemos de pop que es verdad que se va a jugar con los Bucks pero sabes qué

Voz 1220 40:14 los los bueno los apodos de esto de los equipos corresponden algo los Chicago Bulls pues los toros de Chicago los Milwaukee Bucks que significan Bucks tres sanciones ciervos los ciervos de Milwaukee los Alpes de walkie los leones de Milwaukee

Voz 1610 40:31 en tiempo eh dos

Voz 1220 40:36 la cuerda me por favor Moisés que nivelón las fechas de las elecciones generales y las municipales para que a hueco

Voz 38 40:45 no si ocho de abril se sí seis de mayo y medio voy bien pregunta da terminamos una mujer

Voz 1220 40:56 la compra en una tienda un loro

Voz 6 40:59 es según seamos perdone verdad sí

Voz 1220 41:05 es una mujer compra en una tienda un loro que según le promete el dependiente es capaz de repetir todo lo que oye todo lo que oye lo repite vale una semana después esta mujer podía ser un hombre eh esa esta mujer no es así bueno pero estamos en la semana por eso pues una mujer esta mujer Juan

Voz 1610 41:24 eso sí sus esta mujer es un homenaje también están en Huelva Isla Lora de Huelva al loro no era oro en este caso era oro a devuelve al loro

Voz 1220 41:38 puesto iré dice porque me lo trae de vuelta dice es que en toda la semana que ha estado conmigo no ha pronunciado ni un solo sonido a pesar de que él esta ha hablado habla le estaba hablando constantemente vale

Voz 1610 41:51 el caso es ya os habéis perdido no sepa denunciable y le dice el dependiente este logro repite todo lo que bien se la lleva a casa al cabo una semana

Voz 1220 42:04 la vuelve y devuelve

Voz 1610 42:07 el sonido a pesar de que le ha estado hablar

Voz 1220 42:09 lo constante Montes si el problema viene

Voz 1610 42:12 es por lo que le pregunta Moises porque el dependiente no

Voz 1220 42:16 le a engañar no no le han entonces

Voz 1610 42:18 qué ha pasado e fácil Moisés que ha pasado

Voz 1220 42:21 no

Voz 38 42:22 no les ha engañado como se llama ahora porque el loro a Sortu

Voz 1610 42:29 eh pero bueno sabemos que estaba sola pues estamos once once sobre diez muy bien pues pues venga vamos dejamos no nos pues los dos tocadiscos en la mañana juegan disco si se enteran ya que Guardiola eh venga venga vale