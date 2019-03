Palomas mensajeras a caballo, la alternativa a MWC

Voz 1 00:00 venga Especialistas secundarios al ruedo vamos

Voz 0251 00:10 yo estoy yo estoy muy emocionado Carlas de que ya ha venido aquí a mi ciudad al Hospitalet de Llobregat yo soy de aquí he nacido aquí en esta misma calle verdad

Voz 1 00:21 cómo buscó el aplauso fácil

Voz 0251 00:24 por eso en esta misma calle ellos Oliveras pues he pasado gran parte de mi juventud en el cine Rambla pues he visto cientos de pelis en la champaña hería puedes han caído cientos de botellas de cava que era más malo que Hitler en cada en cada esquina de esta calle arrojó cientos de fluidos de Mi cuerpo

Voz 2 00:40 por arriba y por abajo

Voz 0251 00:43 por eso Filippo que este sea el centro mundial de la comunicación del siglo XXI esto es esto es flipante verdad por eso me parece ideal invitar a una persona que reniega de la moderna tecnología para comunicarse esta personas Rómulo Ramos pidió un aplauso para los hola qué dentro

Voz 2 00:58 el Ramos yo también yo yo sea yo yo también eso de aquí

Voz 0779 01:04 no ha querido ir Dragoa ese verdad su de Cadaqués pero me da vergüenza decirlo horrible bueno vienes a plantar cara al Mobile World Com

Voz 2 01:12 bueno no más calmo avala esta tecnología que nos está alienado no está convirtiendo en una manada en Bruselas la tecnología no está no está nuevo otro servicio nosotros estamos a su servicio se llamó esclavo del cacharrito todo el día interesantes reflexiones e la saca un libro de Alex Rovira es hemos incluido cuál es tu intención exactamente liberar liberarnos recuperar la comunicación de antaño que antes de esta locura tecnológica que vivía como ahora entre el guasa en Facebook el Twitter la OTAN ni he lista lo lo los comentarios sobre posee cada español envía una media de siete millones de mensajes al día siete mil no supermercado al diario a diario diario a diario cada día ya siete millones de mensajes siete millones de mensajes cada español aldea

Voz 0251 02:01 la fuente estos datos Lafuente que fuente no han no

Voz 2 02:03 la tregua en el número sabe lo que significa pérdida de calidad comunicativa lo mensajes son una mierda Jason vale ante cada carta que escribía era oro que es verdad pensaba mucho lo que oponía porque es lo importante

Voz 3 02:16 era co mu ni K sea se valer Hinault soltar

Voz 2 02:21 con lo que te pasa por la cabeza sufrimos diarrea

Voz 3 02:24 comunicacional amigo buena frase eso también

Voz 0779 02:26 desde el Rubira también antes

Voz 2 02:29 pero antes se vivía la comunicación trivial sufría cuando te llega una carta de Dios mío carta de Emili Sandra por ejemplo que no has me traerá habrá Pepe Leal vándalos que lo mejor habrá un mejor rollo tenía valor la comunicación a no joder hará su bueno entonces dices que reivindica es la comunicación antigua no rollo cartas y este primera mano a la que ha funcionado durante siglos no carta mensaje que llegaban a caballo por Paloma tengo tengo yo ideó el sistema alumnos paloma mensajera a caballo llevando cartas

Voz 0779 03:02 esa mi tema vale una paloma Mobile con esta mierda que exigen una paloma encima cabalgando te Cardenal

Voz 2 03:09 el espectáculo al espectáculo de verdad lo digo es un espectáculo ver con como con su a Lita agarra las riendas es fascinante y además hay en naturales sostenible de empatar chiís chiís única cara de las casas lo que sean contaminación de nada sólo caballo y Paloma el octavo es el ah vale les daremos un impulso a la ganadería Palomar ya la caballar

Voz 4 03:32 a las dos

Voz 2 03:32 sí ya al cultivo de alfalfa salía lo que coman las palomas que no tengo nada que es lo más alfalfa son más CC de caballo más F de caballos son más programa de televisión si esto una rueda que se pone en marcha genera sola la paloma cagado encima al caballo y es una maravilla no ha habido pero yo creo que sí

Voz 0251 03:50 hoy y niveles prácticos esto cuánto tarda en llegar un mensaje a caballo yo escribo una carta más o menos eh

Voz 2 03:55 lo importante es importante depende la dictan propio se calcula que pasó cinco cinco día hay dos años

Voz 5 04:03 ahí

Voz 0779 04:03 pero pero sí sí sí sí

Voz 2 04:08 buenos días gracias Paloma caballo eh a ver si es de mi hermano mira de tu mano es que el equipo escribía el mes pasado aún que se venía cenaba les vale una semana después me llegó la respuesta que decía vale traigo algo y luego Luis respondiste Rodrigo vino y ahora una semana después llega su respeta dice blanco o tinto Gal

Voz 0251 04:24 eh

Voz 2 04:26 vamos a escribirle los recovecos Liberé tinto que hay pollo para comer va ya lo ves tranquilidad sin prisas cuando es a junio para junio