El primer alioli apto para vampiros

Voz 2 00:00 el Papa

Voz 3 00:05 con toda la paciencia del mundo especialistas secundado

Voz 4 00:07 pero no todo el mundo sabe que además de del curso reproches estos días está celebrando en Barcelona en L'Hospitalet el Mobile World Congress terminó en el el lunes estuvimos allí señor pero ojo esta tenga muy poca repercusión otro gran evento que justo al lado de y al que hemos desplazado a un becario cuyo nombre me vais a perdonar pero no no lo recuerdo ya es yo los becarios es que no me gusta cogerle cariño porque luego luego se te mueren en las manos noise te encajaban rompiendo el corazón así que vamos a saludarle y luego ya le pregunto en nombre buenas sabes compañero por decir algo buenas tardes hola buenas tardes

Voz 5 00:42 tardes compañeros un saludo enorme de aquí iba a las Canarias

Voz 4 00:48 tú tú eres el de las Gafotas verdad en que llevas gafas así el pelo así que te sientas sí que ya es el pelo peinado te sientas ahí en el

Voz 2 00:57 lo año lleva años en el valor de uno del baño cierto la

Voz 4 01:02 dónde poner los becarios oye estás en un evento justo al lado de donde se celebra el Mobile

Voz 5 01:06 muy solamente compañeros yo estoy al otro lado de la Gran Vía donde se está celebrando el Toll algo Congress

Voz 4 01:12 con la ahí vale cuéntanos cuéntanos Walk hombre

Voz 5 01:18 también más de telefonía pero gente porque no se aclara gente que esto de la tecnología no les tiene pilla tranquillo y hoy bollo gente que no interesa en te lástima aplicaciones por ejemplo esa teléfono se dobla o están fino puede llevar entre las nalgas aquí la gente tiene una actitud de distanciamiento respetuoso puedes decir hacia todo lo que se les marzo Nisman

Voz 2 01:39 qué tipo de público hay mucha Pastor pastor de ovejas eh

Voz 5 01:48 todo trashumancia en general Hamilton vacas cabras hay mucho excombatiente

Voz 2 01:52 la gente está Javier Coronas

Voz 5 02:00 como no cantautores argentino la estrella invitada este año es Jorge Drexler

Voz 4 02:03 Jorge Drexler cuidado con lo que estoy diciendo becario vale no porque es uruguayo

Voz 5 02:09 es aquí la gente no lo sabe con no tienen Google tienes aquí preguntas cómo se Culkin IT flipado

Voz 4 02:16 sin duda el chungo oye oye que has visto pero hay que crees que es destacable mal sí

Voz 5 02:22 hay unos que está un están que está triunfando que es una que defendemos en directo sobre cómo reacciona por ejemplo si se te moja

Voz 4 02:30 esto me interesa que hay que hacer democracia

Voz 5 02:33 en ayahuasca ayahuasca hacen las demás ahí delante cogen tú lo tienes el batería dan ayahuasca es sinceramente yo lo he probado fiel más vino a funcionar pero la verdad es que de las

Voz 2 02:46 un poquito campo

Voz 5 02:48 me han hecho la prueba hace menos de una hora y estoy a un poquito me da igual

Voz 2 02:51 vale calma que muy directo llama no me vais a encontrar lo que te digo estas cosas no se dicen ante la Cadena Ser no es tu guitarrista

Voz 4 03:17 no me los iba a Rita no sea corta Carlos Francino