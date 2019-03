"Me temo que Spielberg tiene la batalla perdida"

Voz 0313 00:00 Carlos Boyero buenas tardes amigo qué tal qué tal es tal que te esos ánimos qué tal bueno poco hemos esta tarde en esas hemos acordado de tío ya las cuatro allí de Benjamín Prado de Marta Estévez de todos los amigos que tenía amigas son del Madrid y que hoy es un día para tirar cohetes pero bueno para pensar en el futuro a ver que viene

Voz 0324 00:20 tiene edila en una canción que un Rowe dudas si es que pase desde la desolación vas a escribir algo

Voz 0313 00:29 sobre el Madrid ahora que si ahí oye

Voz 0324 00:32 hoy escrito en una columna que que Sadam saldrá mañana siguen hablando pues eso de de que el apocalipsis estaba previsto yo pero desde la final de quién pero no con con todo aquel numero con Zidane largan se diciendo que ahí os quedáis no y no llena no a ninguna parte sencillamente retirándose en pleno y el numerito que montaron el tal Ronaldo y el talde y eran como síntomas de que algo terrorífico iba a pasar bueno pues ya ya ocurrió recomponer a recomponer todo esto yo creo que va a ser una labor durísima bueno no hay rumores de que va de que el señor Florentino Pérez va a traer a Mourinho otra vez

Voz 0313 01:21 esa posibilidad siempre ha estado ahí pues me dan

Voz 0324 01:24 escalofríos no aparte Ellos que son tan amante de los triunfadores y que sólo valoro en eso si eso ocurriera contrataría no un perdedor que yo recuerde este este tipo ha arruinado al Manchester ha salido de allí enfrentado a todos los jugadores y con el tan resultadista ha sido un desastre detrás de otro

Voz 0313 01:51 pocos dejó la paz no aquí

Voz 0324 01:53 pronto un numero oí lo que ganó pues en tres años una Liga y una Copa no hay que tampoco es para lanzar cohetes o la la que creó fue más que en fin que que esperemos que esas predicciones ahora nada no sé cuánto durará el duelo lo que pasa es que hasta septiembre ya me contarás qué sentido tiene

Voz 0313 02:16 igual que te igual que terminar la Liga pero no hay que terminar la Liga ahí asegurando el aula ahora y faltan treinta y seis puntos faltando once partidos hay que jugarlos y hay que reanimar son pocos que sino es peligroso cuando se entra en barrena

Voz 0324 02:33 sí porque nunca sabes si has tocado fondo o no

Voz 0313 02:36 pero vamos es bueno y empezar a sentar principios para la próxima temporada pero es el fútbol que tienes que termine un campeonato y casi ya está empezando a otro sin hay tiempo ni de ni de ni de estar triste va muy deprisa lo pase que es verdad que este año sea decidido todo muy pronto es verdad no no sé si hay precedentes de crímenes en una semana pierda los tres para nosotros

Voz 0324 02:57 ya vivido en leía yo sí exacto exacto es que lo de ir al Bernabéu era como una pesadilla que continúa en bueno pues se acabó

Voz 0313 03:09 la bola se acabó el día de la marmota venga vamos al fin lleva

Voz 2 03:31 el que se tintadas sólo lo hizo Conde no

Voz 3 03:41 a ver qué Carlos Boyero tiene que pronunciarse sobre una polémica que planteamos ayer aquí en La Ventana

Voz 0313 03:45 a propósito de las declaraciones desde Spielberg INEF Flix el director está liderando ya de forma absolutamente evidente una batalla para conseguir que la Academia de Hollywood cambie las normas de los Oscar en la próxima edición no se acepten películas que no hayan pasado por los cines pero de una forma digamos un poquito más masiva de lo que se llora o que sólo se puedan ver a las plataformas digitales este años Roma ha ganado tres Oscar no no el de mejor película pero ha ganado tres Oscar y estuvo a punto de ganar el de mejor película bueno ayer estuvimos hablándolo estuvo Mariano Barroso el presidente de la Academia que dijo bueno el debate consiste en decidir

Voz 0324 04:24 hasta dónde donde tú como tienes ese tema Carlos consiste en saber si en los próximos años va a existir la Academia de Hollywood o o sencillamente va a desaparecer sospecho que Félix base eso plataformas similares van a seguir muy vivas o sea yo entiendo lo de lo de Spielberg él es un hombre de cine aunque también está producidos en televisión Ny pero pero que no van a los Oscar sí sí sí claro no es marcar la la diferencia de decir pues esto se hace para el Fine para ser proyectado de una forma determinada en determinados sitios y tal que son sus esencias y es una naturaleza lo otro va destinado pues al consumo en tu casa tu móvil lo estas pero

Voz 4 05:25 pero me temo me temo que que Spielberg tiene

Voz 0324 05:31 tiene la batalla perdida o tú crees sí no sé estoy esperando a ver qué ocurre en Cannes sabes esa que empieza ahora en mayo tenía muy claro no aceptaron Roma es por lo por lo Flis resulta que Roma ha sido la la película del año entonces Kahn que es muy muy pragmático pues sospecho que que a partir de ahora pues entrará

Voz 0313 06:06 pero cursará hoy una cosa que hay una cosa que no que no que no acabo de entender pues pregunta tiene que sabes mucho Roma normas una película rodada con todos los códigos y recursos propios del cine

Voz 0324 06:19 que que está destinada a una exhibición priori

Voz 0313 06:21 estaría en plataformas bien pero si estuviera dedicada a salas de cine podía adherida a los Oscar ergo no sería tan complicado buscar un porcentaje mínimo de salas que exhiban la la película la plataforma que tiene millones y millones y millones de suscriptores abonados en todo el mundo pues también

Voz 0324 06:42 tras ese ese equilibrio complicado es una batalla la romana está

Voz 0313 06:49 digo ver en Madrid un poquito en Barcelona Hay en algún otro sitio creo que era lo comentamos conozco conozco

Voz 0324 06:55 gente que teniendo Netflix en su casa han ido han ido al fin al la era claro claro pero con la posibilidad de decir bueno pues la verdad no no buscaban el el escenario natural para esa para eso película el sonido la imagen en el bueno lo que supone el filme pero yo yo soy soy pesimistas

Voz 0313 07:22 yo no sabía que Spielberg había hecho campaña activa a favor de Green Book de que al final consiguió que algo

Voz 0324 07:27 la película de Spielberg es que se el poderío Massimo es el Rally de Hollywood hizo un un rey con con sentido te quiero decir no es ya el director Spielberg es el el hombre de cine total que que representa Spielberg como productor como creativo como dices bueno ojalá que el el poder lo lo ocuparan gente con el el talento y la la personalidad de de Spielberg no pero sí parece ser que ha tenido mucho que ver en en qué ganara Green Book cosa de la que no me no me alegro ya lo cobramos Román parece una una obra de arte así curiosamente me decía el otro día me contabas que Nieves que él había visto Nieves Concostrina ha visto en su casa que les resultaba que me me llegan Roma ante me llegan comentarios de ese tipo

Voz 0313 08:28 yo es que creo que la paró incluso dijo que no la quiso terminar de ver porque fin con todo lo que ha comentado de lo buena que es vital no tenía la sensación de estar la disfrutando y animar a verla al cine

Voz 5 08:38 y eso aparte de que el formato el

Voz 1826 08:41 Texto o la pantalla más grande etcétera esa es otra de las cosas que no te puedes permitir en el cine y por lo tanto la humanidad de consumir es diferente eso sí por una parte pero por otra yo me pregunto cuántos Spielberg en cuanto a generaciones quedan para que hagan de cordón sanitario para que ya este debate que dentro de veinte

Voz 0313 08:59 a lo mejor es su claro parecerá un poquito absurdo no creo que lo que decía lo que sí dejó ayer bastante claro Mariano Barroso porque él hace unos meses parecía tener en la cabeza que el los Goya del próximo año tendieron una categoría para las series de televisión pero siempre hemos dicho que son son series tan tal que a veces son parecen cine bueno pues parece que no ha habido muchas reticencias dentro de la del oficio de la profesión dice no no la tele es una cosa y el cine son no sé yo tengo ahí mis dudas también eh no no no sé no sé por dónde tirar de tengo muy poquitas certezas absolutas en medida ya está desde luego no lo es

Voz 0324 09:33 sabéis que ya tengo por fin tienes fibra ahí

Voz 0313 09:35 pero sí que venga como así que has visto con la fibra

Voz 0324 09:43 no si os cuento lo que me ha pasado en mí esa experimentos a ser objeto de bochorno ni de

Voz 0313 09:52 me están pasando cosas muy raras he visto Sálvame deluxe

Voz 0324 09:55 ah y no intenta pues tuvo un problema con el sonido que en la tele normal o sea ahí hay luego de repente en la otra la tele estar no aparte que me bombardea con carteles todo el rato en la pantalla de haga esto lo otro no se cosas muy raras así así pedía ayuda

Voz 6 10:22 a un amigo y vecino

Voz 0324 10:25 que que ha estado esta mañana porque de repente no oía nada en en lo de Movistar no había sonido y tal bueno apuntó de cortarme las venas pero como no tengo sonido y ya ha venido le ha dado un botón y entonces has quitado el spot que bloquea eso ya ya ya pero te quiero decir que que lo mío sí que has podido ver a mí no me vi un poquito si el otro día del programa de de la serie de Alberto

Voz 0313 10:59 a ver si mira lo que has hecho muy bien la temporada está muy

Voz 0324 11:04 a mí el arranque en la segunda temporada no le sigue la gracia y tal vamos vi el primer claro el IBI y he visto también el primer capítulo de el del embarcadero que no me no me gusta pues si yo estoy parado

Voz 0313 11:21 si tu pareja para olvidar pero te paras pero esta noche

Voz 0324 11:29 vamos sí sí los dioses no se empeñan en lo contrario los dioses de la técnica tenía pensado empezar una serie que me han hablado muy bien de ella que es además su burra una serie italiana sobre la mafia la esto esto y que al parecer tiene mucho que ver con Gomorra acorde y sí sea entonces bueno igual es una utopía que dar sentarme a darla tres botones Iber sube

Voz 0313 11:59 ya verás como pero os lo cuento lo cuento ahora nos vamos al cine vamos volvamos al cine

Voz 8 12:06 una bueno

Voz 3 12:29 os vamos al cine porque tenemos que hablar de otro nombre muy potente de Hollywood que es y este viernes estrena mula

Voz 0313 12:36 es una historia basada en hechos reales

Voz 5 12:39 dirige importa comercial

Voz 9 12:45 ir a nadie

Voz 0313 12:52 cuál es la historia del octogenario arruinado hace Tom Curro aparentemente sencillo mito en el que se lo tiene que conducir pero sin saberlo se está convirtiendo en traficante de drogas para un cártel mexicano llena alguien a quién vigila hay mucho la policía

Voz 9 13:07 necesita ayuda es enorme

Voz 11 13:17 cómo es importante que ahí no sé

Voz 0324 13:20 los mismos sus antivirus el trabajo

Voz 11 13:22 Fomento qué tal está ahí esta vez

Voz 0324 13:25 si en hotel entonces claro mucho las últimas películas de Hizb I es que no me entusiasma la me parecen lamentables concretamente la última que ir a la de El País como espantosa decir esto no yo creo que si se hubiera retirado como director y como actor también con Gran Torino hace once años llegarán si ya pero hubiera sido pues una retirada a la altura de la legendaria figura de seguir haciendo cine digo bueno igual te mucho al aburrimiento a su BG gentes que tiene ochenta y nueve años el mayo cumple ochenta y nueve ochenta y nueve años no ochenta y nueve años espléndidos es para aguantar todo un rodaje y tal dirigiendo interpretando hay digamos que esta película está bien se puede se puede ver pero no tiene por supuesto la la grandeza la la complejidad la oscuridad de como yo te diría dirías se hizo siete obras maestras que ha hecho este tíos perdón tiene tantas películas extraordinarias no si de pero quiero mucha su incluso alguna más no aquí entonces siempre juegas con ese referente ya que estamos hablando del director de Bearn de Los puentes de Madison de de Sin perdón de yo que sé es que tiene tiene un montón no ya está la la ves si las escuchas bien el personaje te inspira simpatía una horticultura por qué cuya vida familiar ha sido bastante desastre alejado de su mujer de Suiza de su nieta no

Voz 4 15:16 y que bueno que de repente descubre que qué hacía

Voz 0324 15:21 cuando de Mula llevando el peso trasladando en su coche a través de Illinois la droga

Voz 4 15:28 pues pues puede vivir muy bien y se puede