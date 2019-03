"No tiene ningún sentido pactar con Ciudadanos"

Voz 0867 00:00 Chema Dávila candidato a las primarias del PSOE al Ayuntamiento de Madrid qué tal muy buenas tardes bienvenido muy buenas tardes qué tal y como usted qué cree que ha sido pionero el día de Cristina Cifuentes o el día de Florentino Pérez

Voz 1 00:11 hoy pues es complicada EC no porque bueno Cristina Cifuentes ha demostrado que ejerció transparencia o In habido en la Asamblea en la que no ha habido en ningún momento no entonces en ese sentido yo creo que cuando ha sido responsable público pues toca dar explicaciones tanto estás ejerciendo como después de tu vida de tu vida política

Voz 1 01:50 pues porque Manuela Carmena cuando entra en unos problemas que tenía Manuela Carmena el equipo de gobierno ahora a Madrid en general a falta de conocimiento de cómo gestionar la ciudad de Madrid de hecho cuando hablamos de casi una gestión fallida o una legislatura perdida no referimos un poco a eso filosóficamente en ideas podemos estar de acuerdo muchas cosas pero la ejecución de la mismas habría por su ausencia de hecho cuando han a enterar un poco de confusión a la gestión ha sido al final de la legislatura sentido hacia además de ciudadanía madrileña lo crees que resuelva sus problemas que este soluciones y cambia la ciudad que después de treinta años que ha habido este del último gobierno socialista notamos un cambio radical de la ciudad no

Voz 0867 02:25 bueno no vamos a hablar de deporte aunque sí de quiero preguntar si en esta carrera de las primarias socialistas en la que estamos hay algún candidato que que ha salido a la pista digamos dopado no usted comparte que no todos los corredores gozan del mismo impulso de la misma ayuda por parte de la dirección regional o incluso de la dirección federal

Voz 1 02:44 yo lo comparto es que tenemos la suerte privilegio de ser único partido político a la ciudad de Madrid que vamos a elegir en urna y con voto secreto a la persona que va a encabezar listas electorales en ese sentido tengo plena confianza en la militancia socialista de la ciudad de Madrid y que iban a la persona que mejor represente el cambio deleitó a nuestra ciudad con lo cual yo creo que los tres candidatos vamos ir explica nuestro proyecto vamos ir definiendo está propuestas en ese sentido la la militancia va a poder elegir qué pasa mejor representa ese cambio es lo realmente importante no

Voz 0867 03:12 el cuadro uno si uno revisa no todo lo que se ha dicho en las últimas semanas desde que supimos que Pepu Hernández iba a ser candidato claro Pedro Sánchez el presidente del Gobierno es decir no es un nombre menor precisamente se decantó claramente en su apoyo su respaldo pidiendo el voto para el Pepu Hernández

Voz 1 03:29 pero es cierto que eso fue un error yo para mí Pedro Sánchez lo que ha hecho ha sido simplemente definir que la persona que considera que puede ser el mejor candidato entre las docenas que había

Voz 0867 03:38 el pero es el que manda no está condicionando oficiando Un proceso

Voz 1 03:41 bueno pero también Pedro Sánchez ha sido quién mejor ha representado la democracia interna del partido y la apuesta por la voluntad de los militantes y los militantes votar en una decir qué persona queremos con lo cual ese sentido yo creo que a estas alturas de partido estamos en igualdad de condiciones a estas alturas de partido realmente lo que es importante es definir qué propuestas tenemos debatirlas el plante a la ciudadanía porque es un proceso interno yo creo que ese primer proceso que será de precampaña electoral real por la ciudadanía Tina Portia Brad tres personas que se presenta a liderar un proyecto socialista para esta ciudad con lo cual en ese sentido yo creo que ahí están abierto totalmente el partido y tenemos una posibilidad real de que cualquiera de nosotros pueda ganar

Voz 0867 04:19 las primarias cero pregunto directamente si pierde Pepu el sábado este es un golpe letal para el presidente las puertas de unas generales o al menos un golpe importante no

Voz 1 04:27 no yo creo que no yo creo que no básicamente una cosa hacer un Gobierno o un proyecto de gobierno municipal en la ciudad de Madrid fuerte consistente hacia nunca debilitan proyecto federal nacional qué representa que cree la democracia interna que cree que hay que da la voz a los militantes Pedro Sánchez con lo cual si no ganara automáticamente en cinco minutos nos damos un abrazo hacemos un acto juntos y sin ningún problema eso iba a tener ninguna repercusión es posible cubra un titular inicial en ese sentido pero sí Varga de forma rapidito nada por aquí lo realmente importante y lo que estamos diciendo es que proyecto queremos para la ciudad de Madrid

Voz 0867 05:03 hay presiones para que se vote a Pepu Hernández

Voz 1 05:06 pero sí que no existe la posibilidad de presionar tuvo has no

Voz 0867 05:09 porque el otro candidato Manuel de la Rocha

Voz 1 05:11 quiero de las presiones de los aparatos las situaciones que se dan yo creo que te hemos empezado más ideas debate que queremos que este tipo de cosas intentas no interesante

Voz 0867 05:19 ver me acuerdo tantas cosas un debate debatir ideas que está muy bien y otra cuáles son las expresiones de veo usted votará esto si no quiere usted caerse de una lista determinada

Voz 1 05:28 pero yo creo que realmente un militante de la ciudad de Madrid muchos de ellos que no tiene cargo orgánico institucional ahora de votar no a la persona que mejor crean que puede representar proyectos socializan la ciudad yo estoy seguro que lo van a hacer yo tengo plena confianza los compañeros y compañeras lo han demostrado en numerosas ocasiones que tienen criterio político propio Iker gol aplican ahora de votar el voto secreto y eso seguro que en el voto vamos a sacarme excelentes resultados

Voz 0867 05:49 mañana es el debate a las once en la sede del partido Buen Suceso ya sé que el formato no le gusta demasiado cuénteme cómo fue esa negociación fue fueron lentejas

Voz 1 05:59 bueno yo lo que siempre he planteado el hecho públicamente medios

Voz 0867 06:01 el debate no es sin

Voz 1 06:04 yo lo que he planteado hoy porque me todo Madrid en serio es que tiene que tener un debate público medios de comunicación porque es una ventana maravillosa también para que la militancia pueda conocer diferentes propuestas yo creo que aparte de lo que vamos diciendo igualmente hay un punto muy importante que es cómo interactuar entre nosotros y como debatimos sentido siempre abierto a un formato muy amplio yo creo que debíamos haber tenido un debate ya en la época avales para poder avalar también hacia tenía que conocer que planteamos cada uno y como como los movemos dio por supuesto que estaba a favor de un debate de otro estilo otro formato dicho esto una vez que se ha planteado es San plata debate así porque vamos a debatir íbamos tienen que debatir mañana sea lo mejor posible estaremos pendientes sistema

Voz 0867 06:43 es que tengamos éxito que que el ultimo que hubo y que se produjo con motivo de las primarias de la secretaria general en el Ayuntamiento si dependiera de ustedes la decisión sería posible un acuerdo con Ciudadanos

Voz 1 06:54 yo lo que entiendo y creo que un partido político que aparte está en la ciudad de Madrid extremadamente virado a la derecha plantear una Reunión de su máximo órgano nacional un veto al presidente Pedro Sánchez para hacer un proyecto de progreso en España yo creo que no tiene ningún sentido que nos planteamos tres puede eso hacer pactos poner pero tanto en las sobre todo en la ciudad de Madrid yo conmigo con mi patrimonio mi interés en hacer ningún pacto a no sé que reconsideren esa situación ir a esa situación ha habido que yo estoy seguro que si las tres derechas tiren en número de votos suficientes una buena entre ellas idea Begoña Villacís lo ha planteado claramente qué modelo andaluza ya le parece bien

Voz 0867 07:30 eh no voy a preguntar si fue un error no entrar en el actual Gobierno de Manuela Carmena pero si se tiene que reeditar un acuerdo de investidura como el actual el PSOE debería formar parte de la Junta de Gobierno no haberlo hecho no les ha dejado durante estos últimos cuatro años un poquito ensombrecidos por Carmena

Voz 1 07:46 sin ninguna duda yo creo que si fue un error no entrarán en el Gobierno nada a Madrid yo creo que evidentemente tenemos seis votos para amarilla progresista en la ciudad que los Babe debemos entrar al Gobierno y por cierto intentando liderarlo yo creo que también hay una situación que no salimos a ser comparsa de nadie ni ser segundos dentro de la Izquierda salimos intentar gobernar esta ciudad porque somos el partido que mejor está preparado para gobernar esta ciudad ordena sentido tenemos que recuperar la ilusión las ganas y tenemos que de alumbrar sobre todo la capacidad de creen no nosotros mismos que somos un partido de gobierno y que vamos a liderar por cierto el veintiocho de abril yo estoy seguro que las elecciones generales vamos a tener un resultado espectacular hacia de Madrid si elegimos y hacemos una cosa bien con un proyecto municipal potente

Voz 0867 08:27 vamos que reivindica se me ha me Rainer únicos América

Voz 1 08:31 Unami vamos a tener la posibilidad clarísima del veintiséis de mayo ser una fuerza progresista mayoritaria en la ciudad de Madrid

Voz 0867 08:38 hacemos una pausa de dos minutos y ahora le pregunto por cuestiones concretas de la ciudad

Voz 0867 10:56 cuenta con la SER pase lo que pase siete de la tarde treinta y cuatro minutos Chema Dávila usted ha defendido Madrid Central lo ha dicho frente al criterio de mucha gente incluso de su propio partido especialmente de José Manuel Franco los algo más que matices de la dirección socialista ya mucho cambiar en todo este tiempo de opinión usted sigue creyendo en ese proyecto en Madrid Central

Voz 1 11:21 hombre que en este proyecto entre otras cosas porque nosotros lo íbamos en programa electoral yo fui personalmente que lo propuso en dos mil seis yo lo que tengo que decir el proyecto que me parece mal es que hayan tardado tanto de poner en marcha tenemos puesta en marcha mucho antes porque de esta manera lo que ha pasado al coincidir muy cerca de la celebración de las elecciones han creado una polémica muy artificial por cierto por parte sobre todo de Partido Popular y Ciudadanos hemos hecho antes y mejor hecho evidentemente hubiera sido menos problemas

Voz 0867 11:45 sí evidentemente usted no derogaría Madrid Central no debe extenderse a otras zonas de la capital usted cree que Manuela Carmena ha sido poco ambicioso

Voz 1 11:54 hombre el debate que tenemos que hacer es no sólo qué actuaciones hacemos al centro de la ciudad sino en toda la ciudad el sentido te hay dos debates que están encima la mesa ya uno es que hacemos son frontera con Madrid Central y dos qué hacemos con los barrios que son frontera de la zona SER de la M30 ambos tenemos que hacer actuaciones claras y contundentes para mejorar la movilidad en Madrid hay que hacer un proyecto movilidad sostenible una ciudad Madrid como hay que hacer un veto sostenible para toda la ciudad como medida radio

Voz 0867 12:16 hoy en metro el metro funcionaba funcionaba mal pero en Granada no ha podido bajarse bajarían Callao

Voz 1 12:24 a ratos buenos como portavoz

Voz 0867 12:26 movilidad muchos de nuestros oyentes y son ciclistas y se quejan de la falta de carriles segregados en la capital que se han hecho muchos kilómetros en esta legislatura pero claro circular por ellos es un suicidio usted tiene un plan ciclista para Madrid

Voz 1 12:40 yo lo que tengo ese convencimiento tenemos quedaron y no estemos sentarnos con los colectivo ciclistas y ver cómo mejoramos la moría ciclista en la ciudad y en ese sentido yo de las primeras cosas que voy a hacer sentarme con ellos plantear métodos y formas para realmente cambia la movilidad en esta ciudad tenemos que ir a cual digamos el tráfico en la forma de reducir la contaminación el número de coches que circulan de uso privado por la ciudad de hay otra manera con lo cual una de las mecanismos más a los que tenemos será movilidad

Voz 0867 13:06 ha habido otro punto de división en su partido que son los famosos semáforos de la A5 y la conversión de de esa autopista en una en una vía urbana usted se que defendió el proyecto ese proyecto no sé si está bien o mal ejecutado es cierto que no está ejecutado en su totalidad que debe cambiar o qué o cómo debe ser esa zona esa entrada a Madrid por el paseo de Extremadura

Voz 1 13:25 pues tendrá tiene que ser una calle que es lo que realmente ahora mismo figura así porque no hicieron el traspaso de este cuando inició el Partido Popular traspasarán M30 también nuestro repaso esa zona está tipificada como una calle con lo cual y la A5 vía urbana yo lo tengo clarísimo venderá también un poquito más solidaridad tenemos miles de vecinos y vecinas Madrid que una situación de insalubridad tanto de contaminación Agustí como contaminación atmosférica brutal tenemos colegios que tienen sus ventanas tapiadas porque darán a carretera yo creo que eso es vecinos tienen que será

Voz 0867 13:58 aliviadas la vuelta claro propone usted en la piel de los vecinos de Alcorcón de Móstoles de Arroyomolinos que entran por la A5 y que se quejan dicen los semáforos y cada mañana me encuentro un tapón para entrar en la ciudad

Voz 1 14:08 pero porque lo que es verdad que esa actuación a estar mal diseñado ya que me refiero un proceso de pacificación de tráfico de convertir una zona como es esta en el fondo lo mismo que tenemos en la ilustración a la M treinta a su paso por el barrio el problema

Voz 0867 14:20 todo esto ya pero también no pasa nada

Voz 1 14:23 unas gradas que tienen que plantear es que los semáforos el último que se hace Pyro hacer un carril Bus VAO tienes que estrechar los carriles tienes que hacer convenios para hacer y líneas exprés central de Alcorcón a Madrid demostró esa Madrid tienes que mejorar en general y lo último que se hace después de ensanchar las aceras bueno los semáforos con lo cual yo estoy de proyecto lo defiendo sin ningún tipo de duda pero es verdad

Voz 0867 14:43 que han llegado antes los semáforos que las infraestructuras básicamente

Voz 1 14:46 efectivamente y además te hagan cierto Irago institucional no es posible que el Ayuntamiento Madrid no haya convocado no convoque a los diferentes actores tanto otros municipios como en la Comunidad para la otra cosa que luego resto actores no quién hacer nada entonces ejecutar porque eso estudia pero es verá que es a día institucional tenía que haberse dado

Voz 0867 15:00 eh cómo se tiene la la fiebre especuladora en los barrios más turísticos que que tiene usted en la cabeza que no se haya dicho ya para para frenar la subida de la vivienda en régimen de compra o alquiler y lo más importante no y lo más preocupante que es la desaparición de la vida en los barrios

Voz 1 15:13 pues porque hay una cosa que es fundamental que es que el derecho que tenemos los ciudadanos a la vivienda tiene que estar por encima de todo lo que no puede ser es que haya cambios de uso de residencial a terciario de forma controlada en algunos distritos como el centro de Madrid más de diez por ciento de las viviendas han pasado a ser de uso turístico con el proceso que tiene de especulación absoluta de subida de precios de los alquileres eso no se puede dar es un derecho no es una mercancía colocan sentido lo estamos a favor de regular las viviendas uso turístico plantea limitaciones porque realmente sino lo que estamos haciendo eses poblar un barrio ya lo decía hace aún aún usó como si fuera un parque temático con el cual no estamos nada de acuerdo

Voz 0867 15:50 pero del turismo también vivimos de hecho es uno de los motores económicos de madre

Voz 1 15:53 claro pero es que Turismo no va a dejar de venir lo queremos hacer es también al turismo dar una oferta calidad que estamos en esa situación de regulación tan sumamente grande que problema que tienes que muchas veces en un piso que está en un edificio en obras aparece como vivienda uso turístico de repente bien los turistas una mala impresión porque se encontraba Kun una casa que realmente no allí te hace una oferta calidad si queremos hacer otro tipo ciudad sí pues en ese sentido vayamos adelante tenemos con ellos

Voz 0867 16:17 cooperación Chamartín sí o no

Voz 1 16:19 tal como está hecha ahora mismo no nosotros hicimos alegaciones en su momento y planteamos que debía ser una operación que sea mucho más sostenible mucho más razonable sino ser presentan o mejor dicho si no se aprueban las alegaciones socialista yo no estoy a favor de la Operación Chamartín tal como está hecho

Voz 0867 16:33 me quedan veinte segundos pero le quiero preguntar si no pasa una segunda vuelta alquilará dará sus votos

Voz 1 16:38 voy a pasar a una sonda vueltas un lugar esta candidato escena que plantarse aquí me das

Voz 11 16:42 pues Chema David