Contigo Dentro: Sabores y olores eróticos, un trío con dos hombres y violencia sexual entre los jóvenes (08/03/2019)

Voz 3 00:59 este fin de semana lo arrancamos de otra manera no puede ser otro después de que el ocho de marzo volviéramos a reivindicar nos como Mujeres por ejemplo reivindicamos el Linked una red social en principio profesional en la quilla hemos desgranado que hay un poco de todo déjenme que les cuente algunas en Linkedin molesta que cuando nos llama guapa un desconocido le pidamos por favor que no nos lo diga el Linkedin cuando hablas de bisexualidad a través de un podcast de este programa escucho la presentadora osea yo habla de su orientación sexual alguno te entra y te dice que qué suerte tu marido que ese folla a tus amigas estas cosas nos pasa nos pasan cada día hay con suerte muchas lo contables como que alguien nos insulten público entente que nos Lynce en en una red social hay un profesor de Ética de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid que lo hace con soltura contó que yo era la periodista que fardaba de que su hijo Lemmy Pemán

recuerdan aquella sí cuando hablamos

Voz 3 02:08 es con una psicóloga de Save the Children en los contó que el primer referentes sexual de mi hijo soy yo soy yo de tocarlo para quienes respeto al profesor de ética de esta universidad me gusta porque lo siguiente que dice es que yo soy una cerda puta marrana el profesor Miguel Ángel Quintana paz jaleaba a un compañero suyo profesor de Ética ambos defienden el alquiler de úteros consideran que si alguien vende su cuerpo es su problema es su decisión Yes su libertad yo trataba de que entendieran que una mujer pobre siempre recurrirá a lo que sea incluyendo tener hijos previo pago por el embarazo la mujer con la mujer como tinaja la mujer esclava del PP

Voz 3 03:05 dudo mucho que en un centro universitario el conjunto de normas morales que rigen la conducta de sus profesores

Voz 3 03:15 Head por decir que no

buenas noches Elia Fernández

Voz 0542 04:37 lo que me traigo noticias noticias con mujeres con a Ons como no podía ser de otra forma estas como es ir de tu ocho de marzo ha sido reivindicativo que

Voz 0401 04:51 bonita foto Nos hemos hecho para que sea

Voz 0542 04:54 en en nuestras redes sociales de otro pues como te digo esta semana a la que las mujeres estamos siendo protagonista se cree oportuno que me repasó la actualidad fuera también en esa dirección me alegro espero que ahora no desconecte en los hombres porque esto qué cuento Nos interesa a todos

Voz 0401 05:12 sí porque normalmente los hombres que más me atrae son los que interesan especialmente es por todo lo que tenga que ver conmigo

o por llevar la igualdad a la cama

Voz 9 05:23 de esto hay todavía queda mucho embrión

Voz 0542 05:25 en lugar por qué la igualdad a nivel doméstico resulta que también tiene consecuencias a nivel sexual

muy bien me alegro por qué

Voz 0542 05:34 no no tiene sentido no sin Si Si estamos contentas con la igualdad en casa

Voz 9 05:39 sí me limpias un cuarto de baño después de orinar en general te vas a comer un Safi Caballero pues lo dice la Universidad de

Voz 0542 05:48 de Chicago con un estudio que ha realizado preguntando a veintisiete mil personas de veintinueve países distintos concluía que la igualdad de género conduce a mejores vidas sexuales entre personas de cuarenta años son más las de menos no sé

Voz 9 06:02 el Espace pero bueno se encontraba en el césped eso es lo que me está muy bien que me digas que mayor

literarias

Voz 0542 06:40 literarias aunque te digo que dentro de un rato te voy a demostrar que eso que pensamos de que los adolescentes y los jóvenes vienen ya con las ideas renovadas no es tanto así de hecho preocupa bastante en relación a la igualdad de las relaciones sexuales entre jóvenes pero volvamos a debido cuarenta será más tarde lo que de cía las personas de más de cuarenta años consideran que más igualdad en casa más igualdad en la cama las felicidad y obviamente una vida sexual más feliz es una vida más feliz en general absoluta no pues esto que no siempre ha sido así los estudios parece que son un reflejo de los tiempos en los que se llevan a cabo porque nuestra amiga Silvia hace Carvalho contaba en un artículo esta semana que un estudio anterior defendía lo contrario aseguraba que las parejas con un reparto desigual de tareas tenían relaciones con mayor frecuencia decían que para tener más sexo era mejor que las mujeres se ocuparán de la comida o la limpieza y los hombres de mantener el coche o el jardín te digo estos datos son mil novecientos noventa y dos y parece que para bien han cambiado las cosas en este eh

este plan es que cada vez descubrimos con más frecuencia que en que el maltrato o las relaciones no hay

Voz 0401 07:51 qué harías suenan desde sí sí más cosas como es como esa como esa

Voz 0542 07:58 es una de las noticias más leídas que es de estos misterios que nos encantan de nuestra web sigue siendo una referida a una píldora mágica que despierta el deseo de las mujeres no me canso de repetirlo no existe queridos

Voz 0401 08:09 quiero pican todos todos sin embargo

Voz 0542 08:11 quieres saber cómo ha evoluciona la sexualidad de las mujeres a lo largo de los años para ver cómo cambia esto te va a gustar bueno lo que más resulta que los amigos del heló han establecido unas etapas para definir a las la sexualidad de las mujeres en función de la edad que tiene entonces entre la puerta de los Veinticinco se llama la etapa de descubrimiento que es en la que se producen los primeros estímulos sexuales la segunda etapa esa el autoconocimiento llega hasta los cuarenta años que es cuando se profundiza en el conocimiento del placer propio viento vale la tercera etapas la deliberación es corta que es entre los cuarenta y los cuarenta y cinco años envuelto ya es la sexualidad más libre sin prejuicios

Voz 0401 08:54 absolutamente de acuerdo en contra de lo que

Voz 0542 08:57 el imaginario común se empeña en hacernos creer a partir de los cuarenta y cinco llega la etapa de plenitud que es cuando ya vivimos la vida sexual así como te digo con todo

Voz 11 09:12 el doce de julio cuarenta y siete plenitud total ya instaurar Andy lo que me ha costado lo que me ha costado llegar hasta aquí lo que me ha costado lo que me está costando

Voz 9 09:26 pues ahí está haciendo esto está siendo un caminito pero está muy bien está muy bien me gusta mucho me gusta mucho pensar

Voz 0401 09:33 que que estoy en mi plenitud sexual

por eso a todo esto yo digo

fíjate yo nombre tanto a que si Manha yo digo

Voz 0542 09:40 por eso hay que ver más mujeres de más de cuarenta y cinco practicando sexo que las fotos de las noticias sobre sexo tengan mujeres de menos de dieciocho no ayuda que reivindicamos esa plenitud la que muchas queremos John reivindica

Voz 0401 09:55 hemos la plenitud de la mujer sobre todo las de la mujer que de lo que mira a mí me afecta al fin al cabo en todas sus etapas que todo el mundo recuerde que ahora mismo sin es la televisión hay muy pocas presentadoras de noticias que tengan más de cincuenta años hay muy poca reporteras de calle que no tengan unas

Voz 0542 10:15 qué pensando cincuenta que pese más de

Voz 0401 10:17 cuenta kilos que tengan un físico

Voz 9 10:21 es normal simplemente con que sea un poquito más normal porque lo que no puede ser es que tú entiendas la televisión y que no te vea representada en ninguna sola de las mujeres que aparecen en pantalla señores de televisión reconocen que a mí no me renovaron contrato porque les parece a que era

Voz 11 10:35 viaja

esto

Voz 13 10:59 a primera hora Preta hay

Voz 0542 11:18 por último desde que mira que nos gusta si nos dicen que el sesenta y nueve ha quedado totalmente desbancado con que a ti no te gusta nada ha gustado por qué números ha quedado desbancada una vez teje que era el cuarenta y dos pues ahora te digo que no que es el dieciocho esto perdiendo y a lo que estoy haciendo algo me en este caso saber que no empieces hacer contorsionismo que es lo que más te guste de reproducir los números con tu cuerpo no va por ahí cosa esto es porque según un estudio de The Journal of Sexual Research es una de las grandes fuentes de nuestras noticias semanales de repente me por favor el nombre de la Girona los Sex Research el colegio privado el Colegio invertimos entre once y trece minutos de juego en juego íntimo en nuestras relaciones sexuales para externos pero los resultados de este estudio demostraron que tanto hombres como mujeres les gustaría que durase más si entonces estos juegos de la intimidad coinciden en que lo ideal sería que rondarán los dieciocho o los veinte minutos y de ahí ese dieciocho que es el número de minutos que desearíamos que durará una relación sexual perfecta

Voz 0401 12:25 hoy se me estaba ocurriendo en juego divertidísima

Voz 9 12:28 dentro en el que ponerse el has visto lo de ustedes los dieciocho minutos teen como el ajedrez claro no es ninguna tontería yo me niego

Voz 0542 12:36 no te puedo asegurar que yo no puedo pasar unas cuantas Riis

Voz 9 12:39 si montas semejante para es muy bueno Simoni próximo polvo temporizador del teléfono

Voz 0542 12:45 como en el ajedrez bajo de arena pues que han hecho ellos para ayudar a que se prolongue ese tiempo han creado una colección de cosmética perfumada con aroma a chicle chicles claro

Voz 9 12:58 me muerdan el objetivo es alargar esos Juan

Voz 0542 13:01 dos que se juego se convierta en un placer y no sólo eso el Xavier las buenas noches

Voz 14 13:06 hola buenas noches es la fundadora ésta

Voz 0542 13:08 firma el juguetes que nuestra de lo que no lleva todos estos lujos a la gama porqué ese aroma

Voz 14 13:16 pero fue sólo un poco arriesgado porque siempre trabajamos con unos olores

Voz 4 13:21 más floral sí

Voz 14 13:24 se utilizando lo que se afrodisíaco es natural

Voz 4 13:27 pero

Voz 14 13:29 no sé nos gustaba mucho y nos estaba como mucha juegos creíamos y creemos que evoca memorias divertida

Voz 0542 13:38 adolescentes

Voz 0401 13:39 bueno se lo lo hará chicle a mí lo siento pero era chicles siempre siempre siempre me provoca ganas de morder

Voz 9 13:47 tarde de de de empezará porque por ejemplo cuando hasta cuando mi moco está comiendo un chicle mientras ganas de de de estar pegándole mordiscos esa que lo del chicle morder y demás va todo unido

Voz 14 13:59 es verdad es verdad es que es como un dolor que que es como buscamos dolor original

Voz 0542 14:05 cuando se tanto por casualidad

Voz 14 14:07 gente que no no te podría decir que es de fresas no es junto a Chipre clásico y tiene este punto no yo creo que nadie se resiste porque siempre con bastantes ganas de morder no te alargar el juego

Voz 0542 14:19 yo te juro que lo estás diciendo estoy salvando pero además pienso en el sabor aquello de los chicles que tenían borrosa con pegatinas

Voz 15 14:29 pues sí eso eso son cosas que te estábamos

Voz 0401 14:35 qué poder tiene el olfato a la hora de despertar nuestro deseo

Voz 14 14:42 yo diría que se el sentido más potentes en lo que es la atracción sexual dado atracción física el vínculo el olfato además tiene una capacidad de conectar con nuestra memoria de rescatar momento el placer otras rociar a momentos de placer que es un juego importantísimo se yo creo que incluso el olor vale mucho más de la atracción que el olfato vale además la atracción que las propias

Voz 0542 15:11 no

Voz 14 15:14 es algo muy poderoso

Voz 0542 15:16 tenéis una gama de productos besaban les cómo se trabaja eso a nivel desarrollo de producto

Voz 14 15:24 esto es todo es todo un reto la el tema de las dos de la cosmética besar de nosotras buscamos siempre sabores que sean lo más universales posibles es decir que sean favores que que apetecen que no hace algún sabor que tampoco es empalagoso que son sabor que sea irresistible hacia siempre utilizamos productos que le dan un punto tú a la cosmética

Voz 0542 15:54 sí sí te iba a decir porque la en la paella que a todos nos gusta mucho no lo digo

Voz 14 15:59 siempre estamos mal por lo que sería las dos los dulces lo que serían las frutas tenemos por ejemplo una hace qué efecto calor que sable que es de fresa de de chocolate son siempre como sabores que están más cerca de lado a

Voz 11 16:18 postres como si pues mira yo que no como dulces de igual me puede quitar Bray

Voz 14 16:27 en azúcares importantes que no tienen azúcar

Voz 0542 16:30 pues mira a lo mejor me lo comentó

Voz 14 16:32 para que sea compatible con todas las zona ante nuestros de nuestro cuerpo

Voz 0401 16:36 qué bien oye Elsa cuáles son los olores que mejor están funcionando porque no es de cantamos más a la hora de meter olor

Voz 16 16:47 es importante este este punto débil

Voz 14 16:50 Kiko yo creo que tenemos una fragancia que es nuestro la flotilla que nos acompaña desde el inicio de la marca donde hemos mezclado rosas Jazmín Lang Lang tiene como un punto de incienso casi te diría que lo se él muy exótico es como un honor muy irresistible irresistibles no sé que no sé cómo hemos dado con esta fórmula mágica pero realmente el Sun la combinación que apela mucho a la sexualidad soldadores todos los honores que tienen este punto exótico de impaciencia Vincenzo de maderas de especias yo creo que son muy atractivos

Voz 0542 17:32 va siempre oliendo a ámbar allá donde llega Se reconoce que ha llegado

Voz 0401 17:37 sí además Sí pero es que además es que perdónenme yo tengo a personas que siguen el rédito de ambas por todo el mundo por todo el mundo

Voz 9 17:48 es verdad que cuando huelen a una cosa tan tan particular como son esos aromas pues

Voz 0401 17:54 eh orientales basados en en resinas en incienso son son aromas a los que no estamos muy acostumbrados y es verdad que que el impacto de oler los en una determinada persona automáticamente

Voz 11 18:06 levanta sí sí sí sí

Voz 9 18:09 hombre una gana de conocerme que tienen una pregunta

Voz 11 18:13 qué sabores son los que triunfan

Voz 14 18:17 la fresa es un sabor que dar que gusta mucho pero si tengo que apostar que también tienen en cuenta nuestros nuestras ventas tenemos un caramelo salado que es un punto de venta

Voz 0542 18:31 que bueno nos encanta caramelo salado haciendo una hambre si esto hay un helado buenísimo eso

Voz 14 18:37 es que a mí me como cuando tengo una debilidad por este este sabor con lo cual fue poco noto es muy parcial pero me encanta es un sabor como de Tozzi para que la gente dice más

Voz 16 18:50 sí tienen un punto dulce

Voz 14 18:52 pasarse con lo cual el contraste entre el sabado hacen un sabor muy muy interesante para lo que es la cosmética que pueda estar pues en todo nuestro cuerpo y además como tiene Pesek pues cuando cuando soplas un poco el aceite de caramelos tablado sientes la situación de pecador y eso también también hay mucho las temperaturas en el juego

Voz 0542 19:16 pues a mí es que entre que estoy ya en operación bikini a Estados soy muy dulce Melo estás vendido que vamos a tener

Voz 0401 19:25 que a Elia Pulido lo único es que yo espero oí confío en que Elia después de probar toda estas cosas tan maravillosas tendrás que hacer que un especial en Contigo Dentro

Voz 0542 19:34 claro que sí hombre

Voz 11 19:36 pues muchas gracias del saneadas buenísimas gracias por invitarme

Voz 9 19:40 un abrazo del esa muchísimas gracias por llenar nuestra vida tío olores sabores comestibles y sexualmente activa

Voz 0401 19:47 hemos

Voz 0542 19:49 tú no te vayas porque resulta que nos ha llegado un mensaje de voz que hacía mucho que que no recibíamos

Voz 1779 19:57 muy buenas noches Celia ido muy buenas noches a los oyentes de Contigo Dentro tal y como te prometí en los carnavales aquí está el audio que me perdiste como gran oyente de tu programa desde hace años se decir que conocer en Cádiz pue fue maravilloso y la forma además en que nos conocimos fue algo que recordaré el resto de mi vida espero que todos los oyentes de Contigo Dentro tengan algún día la oportunidad de conocerte en persona porque si por Antena en el programa eres una mujer increíble en persona lo eres todavía más un beso muy fuerte para di un abrazo muy grande para el patillas puedo confirmar que los carnavales de Cádiz son mucho mejores Contigo Dentro

Voz 9 20:44 Y Harris fónicas te encuentras tu calcar los Carlos me lo encontré en el Carnaval de Cádiz nos conocimos el IVA con con el IVA con Laure de aquel dos chicas maravillosas que fíjate Raquel es que no se abrió la puerta de su casa para hacer estas cosas que tienen que hacer en mitad de un carnaval que sin ir al baño así que nos fuimos todos a patillas incluido Carlos fue encantador porque además empieza a hablar conmigo sin saber que yo era pues quién soy y con ella un rato se queda así mirando al patillas

Voz 0401 21:14 se dice Pérez están la de Contigo Dentro

Voz 9 21:18 la carcajada fue Carlo

Voz 0401 21:21 es encantador guapo apuesto educadísimo entrega

Voz 0542 21:27 los ficharlo de efectivamente con su hermana

Voz 0401 21:30 con aunque sí que es otra mujer brillante me encantó conocerlos pero sobre todo sobre todo me encanta todo

Voz 9 21:36 que fue compartir algo tan bonito

Voz 0401 21:39 a medida como es el Carnaval de Cádiz con ellos porque sí señores venga del Carnaval de Cádiz y una mujer nueva gracias Carlos por dejarme este mensaje gracias por hacer que una noche más del Carnaval

Voz 3 21:52 ese día

Voz 0542 22:08 pues Celiano llegan más consultas a Contigo Dentro arroba Cadena Ser punto con fuente de terna sabiduría y hoy he querido que nos acompañe Ignasi Puig Rodas una vez más que sexólogo está especializado en sexualidad es no convencionales para ver si puede dar su opinión a un oyente nuestro un un oyente masculino matiza uno

Voz 0401 22:28 hombre venga que qué le pasa a este señor buenas noches dignas buenas noches Ignasi no te he dicho nada esto de la acostumbrada ya esto es la confianza de la escuela vuestro caso viene nuestra es que estamos todas las semanas y ven es que yo quiero mucho a este señor

Voz 9 22:41 menudo muchísimo de todo lo que me cuente cómo le pregunto las cosas más raras para lo que sea

Voz 0542 22:47 yo también eh

Voz 18 22:49 bueno a veces mira quién

Voz 0542 22:52 decía mi complicado ponerte rojo pero me alegro vamos a ver qué le pasa a este señor nos dice hace unas semanas comencé a hablar por mensajes privados de una red social con un conocido no sé cómo condujera conversación pero al rato estábamos hablando de sexo Nos pasa mucho a nosotros están sí sí sí me preguntó si alguna vez había hecho un trío Le dije que si tanto con dos chicos y una chica como con dos chicas Si yo fue entonces cuando me sugirió hacer un trío con una amiga suya que estaba abierta a este tipo de experiencias él es homosexual pero piensan que yo no lo sé aún no ha salido del armario tras varios días de conversaciones me di cuenta de que eso estrategia era organizar un encuentro sexual entre los tres sólo para tener contacto conmigo la tercera persona era el señuelo para que yo acudiese a la cita

Voz 0401 23:41 esto tiene algo que ver con con este producto como yo con Gianluigi Buffon patilla donde se comienzo yo al portero de el Paris Saint Germain

Voz 0542 23:48 sí parece que es como si venciera al patillas pero en realidad quisiera estar contigo pero en realidad sólo quisiera estar con el patillas ya bueno vale

Voz 9 23:59 no no me sirven a Messi porque yo lo de lo de que introduzca Gianluigi Buffon así porque como es alguien a quien venera mucho el patillas en realidad lo que quiero es que el patillas sea Nin

Voz 0401 24:06 eh

Voz 0542 24:07 si has otro caso patillas anima teatro así perdóname que es que me veo así hasta el momento Ignasi como vemos el panorama

Voz 19 24:17 que de momento no me fíjate muy bien

Voz 20 24:21 no te encaja no

Voz 21 24:24 más que nada porque uno de los puntos clave es que yo creo que cualquier persona debería empezar cualquier cosa me Alonso eso es con las aparte en el momento en que hay que ir con subterfugios tejemanejes posibles engaños por detrás ya su mal inicio sea lo que sea

Voz 0401 24:40 muy bien bueno pues él continúa

Voz 0542 24:42 me pide fotos sin ropa para supuestamente enviarse las a ella me hace preguntas íntimas por ejemplo sobre el tamaño de mi pene pero la pregunta clave fue CM importaba que nuestros pena ese rozarán cuando estuviésemos penetrando simultáneamente a la chica porque a ella le encanta eso a lo que contestó que no me importa ha llegado el momento él querría ir más allá de traspasar límites cruzar fronteras estoy seguro de lo que no estoy tan seguro es de querer cruzar las yo soy hetero me encanta las mujeres M excita este tipo de experiencias pero no sé qué hacer ante tal situación

Voz 0401 25:16 que se hombre

Voz 21 25:18 aquí hay una posibilidad que una de ellas sellada de empezar lo que hablarlo directamente una de las notas sobre la mesa el pastel con y entonces te compañeros suyos padre y la experiencia que nada encima luego el atentado y la otra cosa es mirar igualmente pactar qué es lo que va a ser hacer cosas que siempre que se hace alguna cosa que está fuera de lo común y para unos habitual siempre es muy recomendable el tema de hablarlo todo de antemano pactarlo y una vez más en nuestros partos esa que sin que directamente se quiere hacer eso pues te puede a destapar en el caso de que realmente sea como nuestro oyentes estoy diciendo es decir que sospecha que esto es una artimaña de la otra persona cuando en verdad la pasión señaló o lo que sea claro me poder sino de Boyer si hacemos ese trío que sepas que tal cosa pero absorbieron son estos textos ya que ellos dejar clara desde el principio margina porque si después acaban siendo tío Natra personas se a los límites no podré decir yo se que ha yo pensaba que no oye lo hablamos para firmemente tomando un café tranquilamente con día claramente cuál era me mires

Voz 0401 26:27 me gusta mucho que la sinceridad parece que es como la base de cualquier tipo de relación sexual sexto efectiva sexo afectiva no tenemos que ir con la verdad por delante

Voz 18 26:43 si pasa que muchas veces creemos que el hecho de no ir por la verdad dado ocultar información

Voz 22 26:48 es ser aquella puerta de acceso que nos permita hacer ciertas cosas que la otra persona sino no accedería al inicio porque no es la otra persona se entera de esto puede sentirse que su confianza ha sido traicionada importa haber podido quizá la experiencia mía se corte de raíz la posibilidad tener muchos otros días

Voz 0401 27:06 en el caso de estos tríos en el que son dos hombres y una mujer sí que es verdad que muchas veces se plantean las dudas de qué pasa entre ellos sobre todo porque también siempre Se da por hecho que cuando es un trío de dos mujeres y un hombre siempre se da por hecho que esas dos mujeres

Voz 0542 27:22 tan encantada están encantadas de enrolarse

Voz 0401 27:25 entre ellas no tener si si es que no tenemos que dar nada por hecho

Voz 22 27:31 justamente justamente también hay una cosa que bueno tanto directo pero doctor cargadas como tanta otra gente me dice no pero el hecho de que yo haga una práctica esa práctica que yo estoy haciendo a mí me convierte en lo que se ha es decir esta práctica no cree identidad lo que yo participen un amplio sino un hombre con otro hombre y que en un momento del fragor del del acto sexual no la hicimos eso no convierte me convertir un homosexual Chan chan entonces eso es un temor que mucha gente tienes que no tienen por qué ser tal cosa si yo me quito ese temor de encima quizá muchas resistencias que tengo a la hora de qué tipo de prácticas sexuales pues se quedarán poco más cuestionadas me plantearé de oye puedo hacer esto que aunque no es lo que a mí me cita tampoco me causa ningún tipo de contrariedad icono pues ya que me es neutro pues me lanzó a ello

Voz 0542 28:24 hablamos siempre de esos acuerdos previos antes de llevar a cabo prácticas no habituales en nuestro nuestra vida parece como que en las consultas de nuestros oyentes siempre supone como una sensación de que esos acuerdos cortar un poco el rollo deberíamos empezará a normalizar los no como decías tú

Voz 16 28:45 y aquí costaban

Voz 22 28:48 los colectivos con los cuales llamar a consultas al colectivo que deseen tienen no muy clara la importancia de el pacto y el consentimiento

Voz 14 28:56 previó antes de hacer cualquier cosa no es que

Voz 22 28:59 la porque saben que sus prácticas entrañan un riesgo a veces mayor Daniel tanto físico como psicológico de experiencias en el mundo se cuestiona la idoneidad o no de hablar de que si no se no se juega

Voz 9 29:12 claro

Voz 0401 29:13 claro muy claro y otros coloquios en los que parece que

Voz 22 29:16 será por sentadas cosas y el dar por sentado es lo más fácil para luego tener una mala experiencia

Voz 9 29:21 claro porque contra lo hemos debe de de da así sadomasoquismo es verdad que ella suponemos que como

Voz 0401 29:26 normalmente ahí implícito sensaciones como el dolor o el sometimiento los límite la dominación es necesario establecer los límites pero el hecho de que se cambie lo más mínimo tu cama también establece que sentemos las bases de esos cambios

Voz 22 29:43 claro es que en algo tan simple como una masturbación masculina a cada chico o cada persona que tenga pene le gusta era que se les tengo depende de una forma en concreto es decía habrá gente que guste más grande gente que le guste más que se centre en el cuerpo de gente que le gustará o no que estén acariciando el escroto o que en el Pirineo y sólo es masturbación claro si solo en una práctica ya hay tanta variedad el hecho de presuponer que todo el mundo funciona igual en la también por tanto aquello que yo con mis anteriores parejas hecho les gustó a esa persona le va a gustar también es una mala mala es decir vale que pueda ser engorroso el tema de tener que hablarlo antes

Voz 11 30:21 pero si no está el matiz del Pacífico

Voz 0542 30:23 usted Moratti del que porque implica que estos estas conversaciones detengan fuera de la cama ser pues sí

Voz 0401 30:29 claro es que no vas a llegar ahí a contarlo justo cuando estaba ya

Voz 22 30:33 fuera de de yo que sé me voy de fiesta un día a una fiesta que sea sexualmente activa estoy en la barra del bar cuando quizá ya llevo dos copas y me pongo a apartar de límites gustan ya vale que es mejor eso que nada pero es mucho mejor de haber conocido antes de esta persona y haberlo podido hablar con cada una una tarde donde calla o una buena Messi tener una traza sin que haya la presión de corregirse no está sola no

Voz 9 30:56 la vez que tuvimos aquí a nuestra mujer Unicornio recuerdas nos contó

Voz 0401 31:00 lo que para ella era indispensable

Voz 9 31:03 conocer a la pareja con la que posiblemente podría tener una historieta ya decía directamente lo mismo que no estás contando tú yo antes me te tengo y conocerlos me tomo un café como con ellos hago lo más mínimo porque al fin y al cabo se trata de que haya empatía como para

Voz 0401 31:18 desear no sexualmente

Voz 22 31:21 y ahí está ahí que luego pasa cualquier cosa que hay alguna experiencia negativa esa empatía esa confianza previa hace que las técnicas de las que es el saber parar el saber manera es decir de la otra persona para evitar que soy pues hacerlo si no ha habido ese trato previo como es complicado

Voz 18 31:39 pues Ignasi Puig Rodas

Voz 0401 31:41 por muchos más tríos donde todo el mundo se lo pasé maravillosamente

Voz 17 31:46 esperemos que así sea un abrazo

Voz 21 31:48 habrá no va

Voz 17 31:51 es un viaje a través de las emociones en experiencia transformadora en la historia sentí como sociedad

Voz 23 31:59 no sabemos hacer nada contra esta violencia

Voz 17 32:02 es muy importante y es vital pues lejos y me faltara el aire

Voz 24 32:07 tocado profundamente como padre y uno quiere acariciar el dolor

Voz 0542 32:11 muchas de las cosas las

Voz 25 32:13 hay una parte inconsciente de nuestro interior que deciden no ponerle foco no pues la atención

Voz 0401 32:19 estos son algunos de los testimonios del público que estos días acude a ver macho man la última producción de Alex Rigola que estará en los Teatros del Canal hasta el diecisiete de marzo es un proyecto de teatro documento a modo de instalación con el propósito de dar visibilidad a la violencia machista se pretende además que sea una experiencia educativa por eso se está llevando a cabo una campaña escolar en la que alumnos de colegios e institutos recorren la instalación para después asistir a un taller en el que trabajan con profesionales de la psicología del Colegio de Psicólogos de Madrid Timanfaya Hernández es una de esas psicólogas que acompaña a los chicos IS experta en violencia Trauma buenas noches

Voz 11 33:08 hola buenas

Voz 0401 33:10 no están siendo las reacciones ante la violencia sexual que ven porque macho man es un muestrario perfecto de la violencia machista

Voz 26 33:20 pues eso es que la verdad es que la experiencia de esta exposición está está siendo realmente muy muy positiva hay bueno y todo

Voz 27 33:33 los se todas los chicos y chicas

Voz 26 33:35 que que visitan la exposición pues salen con con las emociones a flor de piel no consigue que consigue levantar todas esas todas esas emociones tan tan tremendos que bueno que de alguna forma en esta sociedad hemos conseguido que a través de determinadas conductas ese lleguen nada a normalizar y bueno la verdad es que está siendo tremendamente enriquecedor trabajar esos esos datos con con todos estos con todos estos grupos ha dado las

Voz 0401 34:14 de alguna forma ellos se ven reflejados en el retrato del maltratador

Voz 26 34:19 sí sí

Voz 28 34:21 eso es lo que que

Voz 26 34:24 lo que más cuesta ese precisamente esa esa identificación con la posible agresión pero gracias un poco también al trabajo que que posterior venta se hace a abonaba vive enseñarla la exposición sí que logramos que nos identifiqué hemos no y que se identifiquen con no solamente con las grandes agresiones lo que es poco lo que estamos intentando evitar sino con esas pequeñas e agresiones que pasan mucho más desapercibidas no eh que a partir de que podemos ir verbalizando eh se va haciendo mucho más conscientes no de hacerlas conscientes significa poder prevenirlas

Voz 0401 35:05 pero porque ellos son conscientes de todas esas conductas machistas que han aprendido que han asimilado que manifiestan

Voz 26 35:13 sí sí absolutamente sí que son sí que son conscientes Ivonne

Voz 14 35:21 de ahí que decir que que sienten rabia

Voz 26 35:24 y la mayoría de las veces salen con una sensación como ellos mismos expresan de de asco de impotencia hay bueno hacen una hacen una crítica hacen una crítica tremenda no

Voz 28 35:39 hay ICIT pensé

Voz 26 35:41 es un paso estupendo para para poder trabajar en y poder poder cambiar esas conductas

Voz 0401 35:48 hay también referencia a los abusos sexuales infantiles

Voz 11 35:51 cómo ha sido trabajo con ese material tan sí

Voz 0401 35:54 simple porque tengo que reconocer de Timanfaya cada vez que abre tratamos ese tema aquí en el programa cuesta mucho porque hay que tener mucho cuidado con el tema de los abusos sexuales infantiles para poder mostrarlo con todo el desgarro

Voz 11 36:07 pero sin llegar a

Voz 0401 36:09 amarillismo en el que se cae tan a menudo

Voz 26 36:14 el tema es uno de los temas

Voz 28 36:17 muy más peliagudo no porque porque evidentemente los niños son la parte más vulnerables de la sociedad y ahí sí que es verdad que hace una de las se verbalizar que que todos ellos hacen es

Voz 26 36:35 lo lo impresionados que se quedaran a ver pues esos dibujos como yo puede llegar a proyectar no eso que está viviendo lo desgarrador que es verlo plasmado en un el dibujo de un niño que que bueno que supuestamente en ningún caso

Voz 28 36:53 tendría que que poder

Voz 26 36:56 de llegar a dibujar algo llegar a dibujar algo así salen salen espantados pero es que realmente en la ideas espantosa hay bueno sí es verdad que tenemos que tratarlo con también con la máxima profesionalización Icon

Voz 16 37:14 bueno es que con con muchísimo cuidado no con muchísimo

Voz 26 37:18 Beto hay bueno oí es la forma de de poder hace de poder empezar a hacer muchas cosas que están que están abiertas al hacer

Voz 0401 37:30 pues vamos a construir entre todos macho man en Teatros del Canal hasta el diecisiete de marzo Timanfaya Hernández muchísimas gracias por por hacer entender por hacer comprender y por mostrar una realidad a esas nuevas generaciones

Voz 18 37:45 muchísimas gracias los goles

Voz 0542 38:06 sí pues tele hablabais hace unos minutos de la presencia de la violencia sexual en la producción de macho man que conocíamos cuenta casos reales esos casos reales son a los que se enfrenta en su día a día María hará que el próximo veintiuno de marzo participarán en la Jornada amor salud sexual de pareja que organiza la Asociación de Especialistas en Sexología María es psicóloga en un centro de atención especializada víctimas de la violencia de género imparte talleres en centros educativos de educación afectivo-sexual trabaja en la prevención de las relaciones tóxicas en adolescentes

Voz 0401 38:41 buenas noches María tú ponencias se titula El placer del poder el dolor de la víctima se habla poco de la violencia sexual dentro de la pareja

Voz 18 38:55 he hecho se habla hacen prácticamente en nada la violencia sexual en la intimidad de la pareja actualmente el sí que cuando escuchamos la palabra violencia sexual no vienen todos los casos que que conocemos que son mediático la violencia sexual grupo La en Grecia esa sexual en los espacios más públicos que todo le nada pero la vienesa es estar en la intimidad es algo que se sigue reservando mucho de hecho con trabajo con pacientes au cuando trabajó con grupos de chavales y chavalas que cuesta mucho que llegue a salir que se llegué a nombrar con Ence con esas palabras que tenía a reconocer

Voz 0401 39:38 por lo que me estás contando parece que es poco frecuente que los adolescentes sean conscientes de su propia violencia sexual

Voz 18 39:47 tanto de quien la ejerza de normalmente suelen ser los chicos como por parte de las chicas que son quienes la sufren no de ahí es para mí era importante separar y hacer esta distinción por géneros y y reflejarlo en el título lo que supone el placer de sentir el poder en esas relaciones ejerciendo esa violencia y el sufrimiento la secuela del dolor que que es acumulada que que se queda quedadas a lo que se quedara para siempre no

Voz 0401 40:20 es a partir de esa parte que dice las víctimas de que el maltrato cuando acaba físicamente cuando acaban los golpes ese maltrato no ha acabado porque sigue existiendo ese maltrato por todo lo que deja tras de sí

Voz 18 40:33 exacto sí afecta en las relaciones posteriores que se tengan afectan a todos

Voz 33 40:40 no a todo nuestro mundo no hacemos nuestro

Voz 18 40:42 el mundo laboral son mundo de relaciones con amigos con nuestros padres porque se genera una vulnerabilidad que al final se despiertan otras situaciones donde te sientes vulnerable no de de calidad yo siempre digo que lo igual a veces lo podemos borrar de la mente pero no lo pueden comprar el cuerpo entonces el cuerpo sigue reaccionando a ese miedo y en el paso de la sexualidad ocurre lo mismo

Voz 0401 41:07 negarse usar preservativo por ejemplo se podría considerar violencia sexual

Voz 11 41:12 eh

Voz 18 41:13 a ver para mí la importancia o para que no para para que hablemos de que mas violencia sexual en una relación de pareja tiene que haber acuerdos y tiene que hablar habla se como digo yo las cosas sin frío yo a los pacientes sobre todo a a las a las chicas más jóvenes o cuando damos los talleres

Voz 16 41:35 es es él

Voz 18 41:38 le resalto que es importante que que lo hablemos himno no es hablarlo cuando estamos en una relación sexual porque ahí hay un montón de sensaciones de situaciones y un poco disparadas donde no puedes pensar dónde no puede decidir dónde te sientes forzada y ese no es el momento de decidir toda la relación sexual hay que hablar la antes de empezar a la relación sexual ese mito que tenemos de que el sexo surge ella es natural

Voz 0542 42:06 como las esporas

Voz 18 42:09 sí exacto sobre todas las edades más tempranas porque hablamos de que cada vez las relaciones sexuales que comienzan mucho antes comienza mucho antes siendo jóvenes no es tan natural como ellos creen entonces cuando no se hablan y no se llegan a acuerdos luego de surge eh como la sensación de de Wii a mí a alguien me ha estafado en esto Hoyo se abren habló sobre todo de las chicas porque son con las que más trabajo me hablan de buena es que hicimos no sabía que esto no lo tenía que hacer yo no sabía que es la práctica sexual la P la podía pedir o yo nos hacía que es que se me dice que el preservativo le molesta Junín es que mi novio no cómo le voy a decir que se lo ponga o no claro son relaciones que no se hablan quemarse maduran fuera de de de de El acto sexual por así decirlo de los acercamientos y luego señera mucho malestar que normalmente no se hablan o Vergüenza ellos no lo hablan porque creen que están haciendo lo que tiene que hacer que es ir de satisfacer sus necesidades ya no lo habrán porque tampoco piensan que pueden reclamar no

Voz 0542 43:18 porque dudar dudar es de débiles pero general el tema es que lo hablamos muchísimo en el programa una vez más la falta de educación sexual en este caso hace que tengan como referencia de lo normal lo poco que han visto que generalmente es una vez más el porno

Voz 18 43:34 exacto sí y además cada vez nos damos cuenta de que hay consumo de porno a edades muy tempranas hablamos de niñas de ocho años que ella también lo hacía porque claro ahora tenemos el acceso

Voz 14 43:46 es es muy fácil de tu madre

Voz 15 43:48 en el móvil esta a tu niña

Voz 9 43:51 no dejas a tu niño en el restaurante con el móvil para que se entretenga en una limita quién tiene Red Tube punto com

Voz 18 43:58 exacto exacto entonces lo que aprende es si aprendes mucho de posturas aprenden muchas palabras que he hecho yo cuando hablo con ellos M nombrar cosas que yo ni siquiera conozco y para ver qué voy a buscar esto qué es pero luego son siguen teniendo mucha dificultad en la relación con el otro quedan cuando yo me pongo a mantener una relación sexual que no esté no se busca la satisfacción de la otra persona no sé me genero la fantasía de lo que yo he visto de una mala educación porque ésa no es educación se son imágenes que ellos aprenden y de alguna manera quieren reproducir tanto ellos como ellas porque ellos como que tienen un padre muy claro de de lo que hay que hacer ellas por lo que me comentan tiene muy claro también de cómo tienen que reaccionar han es que si si se supone que cuando tienen un orgasmo tenemos que gritar no grito es porque no tienen orgasmos no es como como que están viviendo una película

Voz 16 44:57 vete envidioso

Voz 18 44:58 propia sexualidad no sobre todo porque no es Tablada porque no está consensuada hay porque es algo que que ambos no acuerdan

Voz 0401 45:05 en situaciones de maltrato hay más riesgo de enfermedades de transmisión sexual lo de embarazos por ese motivo ya de por sí

Voz 18 45:14 claro claro ante Naciones donde hay maltrato a tener en cuenta que las amenazas de chantaje las coacciones están todo el tiempo encima de la mesa entonces estos chantajes que producen a todos los niveles ya sexual también muchas veces ella ni siquiera son conscientes de que les están chantajea chantajeando porque entre otras cosas como hay tanto aislamiento no comparten esto que les pasa con otras personas entonces claro cuando hay una relación de desigualdad

Voz 22 45:44 normalmente hay una buena relación

Voz 18 45:47 desigualdad también en las relaciones sexuales lo que pasa es que es verdad que yo por ejemplo cuando trabajo con con la mujer esto con la chica es algo que necesitan mucho apoyo terapéutico para poder elaborar y que luego puedan contar que lo lo tiene normalizado y lo tienen como muy escondido tengo muchas ocasiones también se sienten mucha vergüenza hay mucha culpa por haber accedido a tener ese tipo de relación

Voz 0401 46:09 haría amor salud sexual parece veintiuno de marzo dime dónde

Voz 11 46:16 cómo puedo estar

Voz 18 46:19 en tener que escribir a través de la página de la página web y aparece el programa e irá hecha de ficción bueno del formulario que ya forma parte del pasado y igual porque está siempre es especial para estudiantes está abierto a todas las personas yo a mí me me encantaría que fueran persona no sólo profesionales que también porque además el José Bustamante ha montado un un equipo un elenco maravilloso es multidisciplinar pero que fueran otras personas sobre todo porque yo marque ganas de que me escuchen tengo muchas ganas de escuchar las aportaciones que que puedan dar otras personas porque creo que eso enriquece y nos ayudara presionar ir un poquito más allá ante lo que te lo que sabemos y de lo que creemos

Voz 0401 47:10 es decir amor salud sexual y pareja para expertos para usuarios

Voz 0542 47:16 la web que la recuerdo es las siglas de Asociación Española de se asocia centro espacial estas de Sexología que es a ese seguido de Sexología punto com a ese Sexología punto comité digo Celia la semana que viene hablaremos un poco más de estas jornadas

Voz 3 47:32 por qué

Voz 0542 47:33 porque hay un Gemma bueno voy a va María manager habanero va a José Bustamante Bustamante atrás Ivo Joe yo va ya Fernández productora de Contigo Dentro también que vamos a tener

Voz 9 47:49 Amur amor salud sexual y pareja para garito

Voz 0542 47:51 Marc para del regalar María parejos Muccino

Voz 0401 47:54 además gracias por parte en esta tarea tan difícil de que aprendamos tanto de nosotros mismos

Voz 18 48:00 a vosotros buenas tardes

Voz 34 48:04 con cinco agentes canta Gladys Mariza nunca algo así

Voz 3 48:24 merece la pena tomarse la molestia de intentar ser un bonito recuerdo que los detalles de lo que en algún momento pudo será algo sean tan buenos como para que no se eche de menos lo que no ocurrió hay amantes de los que con el paso de los años no recuerdas sí triunfaron por la puerta grande pero te parece que sí que por supuesto fueron excelentes y como tal pasarán a tu historia te da igual que no fueran tan buenos en aquellas dotes a materias que ahora lo mismo hasta son indispensables se quedan en la memoria con las expectativas de entonces cuando te conformaban casi con que acompañaran a casa después del Polo pero brindis de alargar Picture sola a pagar tu propio taxi a desaparecer sin hacer mucho ruido que dándote con la copia de quién merecía que repitiera y quién se aprende a pedir lo que se quiera estoy

Voz 0401 49:22 digamos las capacidades a materias de nuestros

Voz 3 49:25 pretendientes fijando unos en cómo se portan con las demás escuchándolos cuando hablan de sus anteriores parejas preguntamos sin pudor que salió mal aunque sólo sea para situarnos en el pellejo de aquella persona que fue dejó de ser pero a la que con suerte siempre ese Serra me gustará recrear aquello que me hizo hoy que si fue bueno mejoraremos que RIM sentarme epopeyas a materias no vaya ser que vuelva a pasar entre mis piernas déjame que te ayuda a escribir guías frases apropiadas para que esta noche loca puedas pasar para siempre a mi propia historia repetir a veces significa triunfar

Voz 35 50:16 hizo un culpa