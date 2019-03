Hora 25 Deportes: Solari al borde de la destitución (06/03/2019)

Voz 1 00:00 hora veinticinco de

mi amigo buenas tardes buenas tardes vueltas todavía con la eliminación de Madrid como están hoy

Voz 0919 00:13 la interesantísima entre el juicio de las elecciones generales la nueva crisis en el banquillo del Real Madrid no nos aburramos gallego en mira yo ni tu madre mía marzo y abril cómo se presenta espérate ayer después de caer eliminado ante el Ajax de Amsterdam Santiago Solari hablaba sobre lo que iba a hacer hoy mañana y pasado en el Real Madrid sobre su trabajo dijo es para el hemos

Voz 4 00:40 el fin de semana tenemos un partido de Liga todos tenemos la obligación por deber profesional por el corazón que le debemos a este equipo de venir a trabajar mañana con lo mejor que pueda cada uno para enfrentar el fin de semana el partido que tenemos

Voz 0919 00:51 bueno pues la dirección del Real Madrid está estudiando la conveniencia de la continuidad de Solari como entrenador del primer equipo la directiva del club blanco cree que Solari tiene desconectados a demasiados jugadores la directiva en Madrid cree que Solari tiene pocos apoyos en El Vestuario y eso hace que se estén cuestionando la permanencia del argentino los doce partidos de Liga que le quedan al Real Madrid hay un problema la falta de alternativas claras y eso juega a favor de Solari el ojo que como el club blanco encuentre una opción convincente para lo que resta de temporada para dos años más puede anunciar una medida drástica porque algo es evidente la dirección del Real Madrid cree que Solari no cuenta con el apoyo del vestuario para sacar adelante los doce partidos el Madrid está jugando aunque tiene una ventaja importante estar entre los cuatro primeros y clasificarse para la Champions de la próxima temporada así que Solari en la UVI ahora mismo en la UVI y conectado con varios tubos en cualquier momento se lo pueden desconectar porque repito la falta de confianza en el argentino ha hecho que durante todo el día se cuestionen la continuidad los doce partidos que restan enseguida vamos con la que es la noticia del día pero antes recordemos hoy se juegan los partidos de vuelta de las dos eliminatorias de octavos de final en París París Anne Germaine Manchester United dos cero en la ida para los franceses que lo tienen a mano como sale el equipo Iván Álvarez buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes

Voz 5 02:39 solamente con en papel la delantera junto a Di Maria Cavani se ha quedado en el banquillo en el conjunto parisino recordamos que la única baja que tiene el equipo de les la baja de Neymar y el United que llega muy mermado por las lesiones hasta diez bajas como las de Ander Herrera Mata o pop va Solskjaer que Sagarra Radford y Lukaku para buscar la remontada juegan dos españoles como titulares Bernat en los franceses De Gea en los ingleses comienza a las nueve en el Parque de los Príncipes este PSG Manchester United claro favorito el París Saint Germaine paramos

Voz 0919 03:05 tercer cuarto si en Oporto Oporto Roma en la ida ganaron dos uno los romanos hasta allí se ha ido Mario Torrejón para ver cómo sale el equipo de Casillas hola Mario buenas tardes

Voz 6 03:16 hola qué tal muy buenas tardes con la leyenda Iker Casillas en la portería con diez no tener estético partió desde el guardameta del Real Madrid y capitán del Real Madrid Peit de temporada piten roto cuatro seguirán en la Liga de Campeones y como siempre y como digo es titular en el día de hoy no así el resto de españoles estar en el banquillo Óliver Torres Adrián logren oportunidad hay que recordar que éste uno de los lo de la ira lo mal correctamente Adrián saliendo desde el banquillo conocido como Pepe y Conceiçao el entrenador ha recuperado apunta manera tú goleador para jugar el apuntan a que intentará remontada por su parte la Roma Eric Francisco ha cambiado un poco el esquema acusó a la Liga tras con en los siempre los el fallo también Iván Marcano cuando dijo conocido como próximas a punta de ataque para intentar atleta los otros destinos

Voz 0919 04:04 bueno pues pendiente de esos dos partidos que comienzan a las nueve noche y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp que tienen que ver claro con Madrid

Voz 7 04:14 la racha de Benzema pueda estarle gallego bueno o Castilla de Breva era amigo de de de las chuletillas y que ya perdió perdió la semana pasada el café de todo el año oí va camino de perder también la apuesta de las chuletillas vamos a tener prácticamente perdía tiene pérdida porque porque el inutilidad Benzema los defensores y los que salían diciendo que era no juego del mundo que metió tres goles tres partidos seguidos si lleva un mes y marcar un gol en la fase decisiva del del equipo así que a ver si echan a diez jugadores por lo menos hacen falta de jugadores y los que quieren que se ponga las pilas por lo menos que él Consuelo de aunque no gane este año por lo menos tendremos la la barriga llena gracias a nuestro amigo es de las pueden es de los cuarenta goles dada un saludo y que la temporada que viene es la mejor supongo

Voz 8 05:10 la chuletada la tenemos ganada para que nos vamos a engañar dejad vuestros mensajes

Voz 9 05:30 todo muy desafortunado todo muy desafortunado todo esto viene pues eso por una serie encadenada de desaciertos fluidez de la presidencia después lleve esto los desaciertos en la del banquillo

Voz 10 05:49 di todo y eso conlleva que los jugadores pues no no está no es yo estoy muy triste porque es todo muy desafortunado y muy triste

Voz 8 06:40 mira Maite aquí en el control hay ahora mismo por lo menos cinco seis riéndose

Voz 0239 06:45 Arabia rapiña que tengo una piña igual empezábamos venga

Voz 0919 06:55 el día después de la eliminación del Real Madrid entre no el equipo Javier Herráez señor qué tal Gallego muy buenas tardes Solaris sigue trabajando hoy al trabajo sí

Voz 11 07:04 viento si sigues el técnico del Real Madrid eso sí

Voz 12 07:06 no se sabe cuántos días ese sentará en principio

Voz 11 07:11 en Zorrilla frente al Valladolid pero complicado que aguante toda la temporada puesto que es

Voz 0919 07:16 Madrid tiene que asegurar primero ser equipos

Voz 11 07:19 de de Champions tiene jugadores cansados como y agotados Le sin sin gasolina caso de Luka Modric al cual evidentemente siempre puso porque es el mejor del mundo uno de los mejores del mundo en su puesto y luego también Casemiro y otro es enganchados como el caso de Isco de Mariano que estaba en la grada lo tiene complicado solares de complicado el Real Madrid un día tristísimo para jugadores que no han pegado ojo muchos de ellos han estado en vela después de lo ocurrido ayer futbolistas que dieron la cara al caso de Lucas Vázquez

Voz 13 07:47 de Carvajal también la presencia de Nacho Fernández y otros que se fueron por la gatera incluido el capitán ayer que era el francés

Voz 11 07:57 es Benzema hay que destacar también que ha sido un día de sanciones o mejor dicho de lesiones ya conocidas el caso de Vinicius que tiene para dos meses rotura del ligamento de la tibia por tanto va a estar el brasileño fuera casi ya de los en juego para el Real Madrid esta campaña

Voz 0239 08:12 ya y otro que mañana sabremos es Lucas Vázquez

Voz 11 08:15 futura muscular tampoco va estar los próximos partidos

Voz 14 08:18 Madrid es tercero tiene cuarenta y ocho puntos en Getafe es el cuarto con cuarenta y dos luego vienen el Alavés tiene cuarenta el Sevilla XXXVII del Valencia XXXVI

Voz 0239 08:26 pero en el Real Madrid están preocupados porque con el nivel del equipo futbolístico de confianza esa plaza puede peligrar Antonio Romero buenas hola qué tal Gallego delictiva del Madrid B que Solari

Voz 0919 08:39 flojea aflojado ISE ha planteado la destitución

Voz 0239 08:43 cómo lo ve esto hablando a la destitución la destitución no se ha producido porque ahora mismo no hay en el organigrama deportivo del club aunque parezca mentira no hay ni un solo candidato a poder ocupar ese banquillo ese banquillo que le dieron a Solari sin estar preparado habría dos opciones que a la gente les podría gustar como es el caso de Raúl Xabi Alonso ninguno de los dos puede

Voz 0919 09:00 bar no tienen experiencia ni carné ni experiencia

Voz 0239 09:02 el carné Nir la situación propicia para entregar

Voz 15 09:05 el el equipo a tres meses de vistas

Voz 0239 09:08 termina la temporada Solari sino gana el domingo está fuera es evidente que si hubiera sustituto seguramente no se sentaría el domingo pero repito si Solari no gana el domingo nos no seguiría el lunes como entrenador del Real Madrid me consta que hoy ha habido llamadas desde el club a dos entrenadores que ya han salido los nombres una Zidane otra Mourinho la respuesta ha sido la misma los nos han dicho que no ahora no entre otras cosas porque tienen que acometer una limpieza de vestuario que no es tan sencilla y que los dos que son entrenadores de prestigio para mí uno más que me que el otro pero los dos tienen prestigio ganado títulos ganados no quieren abordar esa limpieza quieren que lo haga el club repito ha habido llamadas a los dos entrenadores del entorno del club del entorno directo del club los dos han dicho bueno ahora mismo la situación está en un entrenador en el que no creen los jugadores en una cuarta plaza que seguramente no corra riesgo pero que tienes que gastar tienes que ganar partidos hice trata gallego me decía alguien muy cercano a la presidencia hoy de encontrar un cromo de prestigio para poder calmar los ánimos no me han dicho un entrenador para jugar así o jugar de aquella manera o jugar tácticamente en el cuatro cuatro dos no ahora el Real Madrid está buscando un entrenador de prestigio que quiera conseguir la plaza del banquillo del Real Madrid pan

Voz 11 10:19 a calmar los ánimos y pensar en el futuro pero hay que pensar en los tres meses que ven en Pozoblanco porque el mercado de los entrenadores en junio va a estar tan con

Voz 0919 10:26 ligado como está ahora mismo Solari en la UVI cada partido a partir de ahora es una final para él pero también para el Real Madrid porque perder la cuarta plaza sería dramático ya veremos si sale del agobio no Solari ocho y cuarenta Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 11:35 y como el Madrid y el Barcelona son vasos comunicantes ayer un chaval que hizo un partidazo con el Ajax en el Barcelona ya sabéis que es el fichaje el equipo culé para la próxima temporada así que presidente Bartomeu que ha estado hoy con nuestra compañía los de Radio Barcelona pues Santi Ovalle ha sacado pecho no qué tal muy buenas gallego si en el programa Aquí han Josep Cuní de ser Cataluña admitido directamente que ayer después del partido llamo a Frankie de John felicitó para eliminar al Madrid escucharle

Voz 0301 12:06 bueno hay hay ayer por la noche llamé a su representante y cuando estábamos hablando Frankie cogió el teléfono estuvimos hablando un rato y aproveche para felicitarle hombre estaba contento evidentemente cuando en un equipo tan importante como el Madrid

Voz 1716 12:19 la alegría de él y sus compañeros será enorme estaba muy contento con alegría de ahí contento

Voz 0919 12:25 ha admitido que le pidieron que eliminará al Madrid así que primer objetivo de Frankie de John como azulgrana cumplido ritmo tenía prima ya hasta en el nuevo contrato fuera al Real Madrid por cierto que el Barça está jugando en la Copa Catalunya hoy ante el Girona supongo que Valverde habrá sacado un equipo de circunstancias pensando en lo que tiene ahora que es la Liga en la semana que viene la vuelta de la Champions Adrianses ves cómo está eso

Voz 18 12:48 hola Gallego qué tal buenas tardes pues acaba de finalizar este partido entre el Barça y el Girona y el equipo de Eusebio es campeón de la Supercopa de Cataluña le ha ganado cero uno al Barça el equipo de Eusebio Sacristán con un gol de Stuani de penalti así que el Girona se ha proclamado campeón de esta Supercopa de Cataluña efectivamente el Barça hoy sin los titulares minutos para los suplentes y los jugadores del B ha debutado todo vivo que ha jugado de mediocentro en la primera parte de central unos minutos en la segunda han jugado tan

Voz 0919 13:19 bien Water Murillo Umtiti Malcolm y fieles en pero el Barça ha sido incapaz de marcar en este partido frente al Girona invasión de campo ahora mismo en la Nova Creu Alta final del partido Barça cero Girona uno el Girona campeón de la Supercopa de Cataluña enhorabuena al Girona demente del Barça piensa más en otras cosas la Liga y la Chan Vince la próxima semana partido de vuelta con el Lyon en la ida empate a cero que es un resultado peligroso de cara a la vuelta y mañana Europa League con dos equipos españoles buscando pasar los octavos de final se juegan los partidos de ida en alguno de los casos son partidos muy importantes el Sevilla juega con el Slavia de Praga todo el mundo mirando a Machín tras haber caído en la Copa tras los últimos resultados en la Liga Manolo Aguilar esta eliminatoria es no sé si decisiva para saber si Machín puede terminar la temporada como está el ambiente como ha sido el día antes que ha dicho el entrenador Manolo

Voz 14 14:17 buenas tardes qué tal Gallego buenas tardes se la está jugando si no exactamente en este partido que ya lo veríamos dependiendo de cómo fuese si en este la siguiente frente a la Real Sociedad a la vuelta en Praga mañana siete menos cinco partidos muy importante para el Sevilla yp para Machín recupera a Carriço pierda Almodóvar que por sanción Él se muestra fuerte y respaldado fundamentalmente fuerte

Voz 12 14:39 tengo muy claro hoy y así pues me lo hacen ver que tengo la confianza de de la gente que me la dio en un primer momento yo lo que quiero es defraudarles

Voz 14 14:51 el Sevilla se enfrenta Slavia de Praga Ken líder de su Liga pero evidentemente es un rival inferior al conjunto sevillista

Voz 0919 14:57 el Valencia juega con el Krasnodar bien un sorteo favorable tuvo el equipo de Marcelino que está en una racha impresionante clasificado para la final de Copa recuperándose Liga y soñando con llegar a la cuarta plaza para la Champions pero aquí con opciones de un título europeo como va a estar mañana en Mestalla que dice Marcelino Pedro Morata buenas tardes hola qué tal buenas tardes Gallego buenas

Voz 1716 15:18 los los vientos corren mucho más a favor del Valencia se toma el Valencia la Europa League como la posibilidad de una puerta para poder jugar una final hipotéticamente ganarla y poder llegar también por ahí vía a la Champions para la próxima temporada sino lo consiguiera el Valencia en la Liga para el partido de mañana a partir de las nueve de la noche el Valencia no puede contar con Garay que está lesionado y todavía tienen sanción Roncaglia con Dogville aunque ha con Dogville Le quitaron partido Yeste de mañana es el último que le queda por cumplir Krasnodar lleva tres meses sin jugar en su liga donde es segundo clasificado eso sí ha jugado una última eliminatoria frente al Leverkusen ir Valencia vine después de una racha de once partidos de competición oficial entre todas las competiciones sin perder en el Krasnodar una curiosidad es baja un futbolista que está en prisión seis Ama Pável eh no vale hacer la broma de que fue un control de alcoholemia lo que le llevó a la cárcel pero el caso es que con otro jugador del Zenit montaron una bronca con aficionados está en prisiones e instante Marcelino advierte viendo lo que le ha pasado al Real Madrid sobre el partido de mañana

Voz 19 16:24 el resultado es bueno no encajar pero nunca sabes nunca sabes porque luego te pegan un machetazos un ejemplo que nos vale para todos nosotros debemos aprovechar el Real Madrid vino con un gran de control ahí

Voz 0919 16:36 favorito el Valencia y el Villarreal que estaba pendiente desde la permanencia en Primera División juega en San Petersburgo con el cénit hace frío Nieva Xavi Isidro buenas tardes

Voz 0838 16:48 qué tal Gallego muy buenas hace mucho frío estamos alrededor de menos ocho grados esta todo nevado pero la suerte es que el partido se va a jugar en el campo mundialista del Gazprom Arena cinco estrellas totalmente cubierto

Voz 0919 16:59 por tanto por ahí no va a haber excusa evidentemente

Voz 0838 17:01 como tú decías eh la prioridad es la Liga y por eso haber rotaciones ya he dicho Calleja hoy que sólo van a repetir cuatro o cinco futbolistas jugaron ante el Deportivo Alavés porque el próximo domingo hay un partido clave ante el Levante el objetivo evidentemente que esta competición que esta eliminatoria como la anterior sirva de acicate para ponerse las pilas no van a estar Bruno hubo Anera Trigueros y Javi Fuego por lesión el partidos afronta con toda la ilusión del mundo escuchamos al

Voz 20 17:26 el único ya lo dije en su día y lo repito vamos a tirar ninguna competición sabemos que la Liga es la prioridad hemos estar el año que viene primera división nuestro principal objetivo

Voz 0919 17:38 pero también queremos llegar como posible en Europa League y bueno pues suerte para los tres equipos mañana y ahora

Voz 0239 17:44 hoy el buen día no para estrenar un nuevo capítulo

Voz 15 17:47 de de la pelea esa pelea que hay en

Voz 8 17:50 bueno pues en todas las televisiones en todas las radios en todas las pantallas

Voz 7 17:53 que no son Tom Jerry

Voz 21 17:56 son Tebas Rubi

Voz 0906 18:09 este marco convierte a Javier Tebas en ministro de Deporte ya en los últimos meses pero casi no está capacitado para el cargo tiendas gracias

Voz 0919 18:21 el club si la Liga nos hacemos

Voz 0906 18:34 el barco con palos como era hace muchos años de sigo pensando que no está capacitado dice después de todo lo que ha pues no

Voz 0919 18:42 seguimos Alex Javier te van el estemos te va a apoyar la pelea en este caso por los horarios la Liga de Fútbol Profesional de Teba sacaba de poner dos partidos de próxima jornadas a las dos de la tarde cuáles son José Antonio Duro

Voz 22 18:55 hoy hemos conocido horarios de tres jornadas gallego en la XXIX último fin de semana de marzo Rayo Vallecano Betis a las dos el siguiente fin de semana la XXXI hay jornada entre semana Se va a jugar en el Coliseum el Getafe Athletic de Bilbao son los partidos además que van en abierto a las dos de Jordi Martí a esta hora Rubiales estudia impugnar

Voz 0985 19:12 esta decisión si se estudian acciones legales contra este horario para desactivar esto horarios entiende que cuando sea mayo el horario será insufrible y que no hay permiso de nuevo ni de La Fenice los clubes que es de nuevo una imposición de Tebas reunión jurídica en la Federación es decir

Voz 0919 19:27 bueno ponen los partidos a las dos y el otro no va a impugnar otro capítulo de la serie de moda

Voz 17 20:09 Jesús Gallego buenas noches se puede gracias

Voz 26 20:24 esto en el día hecho eso

Voz 27 20:47 no

Voz 0919 20:50 el baloncesto de mañana jornada de Euroliga mañana juega el Real Madrid es un partido importante ante el Fenerbahce

Voz 29 20:58 por cierto en han preguntado a Pablo Laso técnico del equipo blanco de baloncesto sobre Solari que ya hemos contado a esta hora

Voz 0919 21:08 es esta cuestión a disimulados no es seguro que vaya a terminar la temporada pasada temporada ni ni dos semanas en el en el Real Madrid Pablo Laso que sabe lo que es la presión del banquillo

Voz 17 21:21 como ha dicho esta presunta

Voz 1665 21:25 algo pero también estamos hablando un equipo que se merece todo el respeto que ha ganado cuatro Champions en cinco años creo que haya muchos equipos que puedan no no me pongo en su pellejo como él no se ponen el mío El deporte es diferente obviamente estaría jodido eso está claro no tengo mucho más que decir estaría jodido jodido yo no les entrena imagínate diciendo el entrenador que creo que esto es normal era un día que estaban todos jodidos se les veía normal el equipo trabajó mucho y cuando te quedas fuera una competición siempre es jodido

Voz 0919 21:50 o así lo está Pablo horarios realmente lo esta mañana ante el Fenerbahce el Real Madrid peleando por la primera plaza de la Liga regular novedades Marta Casas qué tal

Voz 1509 22:00 la llego muy buenas pues uno de los mejores partidos que se puede ver en la Euroliga Real Madrid Fenerbahçe dos equipos que hace apenas ocho meses estaban disputándose el título en Belgrado el Real Madrid que llega algo tocado después de la derrota de hace apenas una semana en el Palau frente al Barcelona los blancos son terceros llega Pablo Laso con todos los cubanos eres disponibles a excepción de Trayvon Kings buscando una victoria que les a su objetivo de terminar entre los cuatro primeros enfrente va a estar el Fenerbahçe de Zeljko Obradovic líder intratable en veinticuatro jornadas tan sólo han perdido tres partidos como digo con Obradovic en el banquillo liderados desde la pista por los dato mes Lucas Calin Ichi compañía un auténtico partidazo el que se va a vivir mañana desde las nueve de la noche en el Palacio de los Deportes y para el que por cierto apenas quedan entran

Voz 0919 22:42 mañana también fuera Gran Canaria en la cancha del Zalgiris lo que pasa es que los canarios ya no tiene ninguna opción de clasificarse en la siguiente fase de la Euroliga ahí para pasado mañana que dan el Efes Barça el Barça luchando por supuesto por mejorar su plaza Basconia Khimki que los vascos los vitorianos también se tiene que meter entre los ocho primeros NBA Javier Blanco buenas tardes Gallego muy guardianes empezar la información de las últimas horas con un fichaje

Voz 30 23:06 pues sí un fichaje importante para los Warriors importante entre comillas porque claro estamos fuera del mercado de fichajes entonces lo que sí que se puede fichar lo que pueden conseguir los equipos son jugadores que que están libres lo que hizo mil walkie con Pau Gasol y ahora los Warriors lo van a hacer con Andrew Bogut que ya estuvo en los Warriors hecho fue campeón con ellos en dos mil quince el pívot estaba jugando en los Sídney King's en la liga australiana ha rescindido allí su contrato además la australiana le ha concedido permiso que le tienen que dar para poder viajar hasta la NBA así lo ha hecho hay varios equipos y se han interesado por él los Warriors los Celtis y los Sixers finalmente ha decidido a ver al equipo de la bahía evidentemente es un gran refuerzo para este Iker porque es un gran defensor ese un jugador bastante duro la en la pintura que que bajo los aros bien intimida coge bueno rebotes iba a ser muy valioso dentro de la rotación teniendo en cuenta que evidentemente a día de hoy en titulares De Marcus Cousins tras lo visto anoche la verdad es que le va a hacer falta al of cualquier ayuda va a ser poca porque cayeron por treinta y tres puntos en casa contra los Celtis con un gran Gordon Hayward y el otro gran partido de la noche Houston venció a Toronto con Harden en modo en viví vaca hizo doble doble Marc anotó ocho puntos además victorias de Indiana Philadelphia Memphis y Minnesota en donde bueno hola Ana actuación de la noche la de cara Anthony Town con cuando en puntos y catorce rebotes para esta noche cuatro partidos con equipos españoles a la una Miami Charlotte combinarán Gómez también a la una Minnesota Detroit con Calderón a las dos Utah Nueva Orleans a las cuatro ayudan a Nueva Orleans con Ricky Rubio y a las cuatro y media Denver Lakers con Juancho Hernangómez Fórmula uno

Voz 0919 24:39 después de las dos sesiones de tés la pruebas de los equipos en Montmeló todo el mundo coincide en que el McLaren este año va mejor que el pasado y es una buena noticia para Carlos Sainz que Manu Franco hoy ha hablado con los medios ya contado cuáles han sido sus sensaciones en estos días de pruebas hola Manu

Voz 31 24:57 hola muy buenas si os presentar su grada un año fans Ladrada desde un precio inicial de trescientos cincuenta euros con Carlos Sainz van a par solamente noventa y nueve euros todo aquel que quiera ir al Gran Premio de España de Fórmula uno y máscaras eso nunca estuvo Ángel fumando recogemos antiguo jefe suyo que ha dicho Mc Laren a Múnich al esto es lo que le respondía Carlos Sainz

Voz 30 25:19 los niños

Voz 32 25:21 sí

Voz 0919 25:45 hasta que no lleguen las primeras carreras no vamos a saber de verdad si las mejoras en el McLaren son fiables porque una cosa son los test y otra cosa es el ritmo de carrera ya sabéis que antes de que empiece la Fórmula uno comienza el Mundial de Motociclismo este fin de semana Gran Premio de Qatar circo todo de Losail y ahí veremos el primer duelo entre la onda de Mar Márquez y la de Jorge Lorenzo mañana contaremos cómo se presenta el Mundial de Motociclismo esta semana cerramos el programa con lo nuevo de esta banda de Barcelona de Barcelona que se llaman mujeres creo SAU

Voz 33 26:32 Toni Lope no dejamos algún titular terminó la como Algarve femenina para la selección española de tuvo las de Jorge Bill da se tienen que conformar con la séptima plaza hoy ha ganado dos cero a Suiza con un gol de hayan hermoso y otro en propia de una jugadora helvética y además ha sabido derbi madrileño en octavos de la Champions Juvenil el Real Madrid se ha clasificado a cuartos de final de esta web Valladolid ha ganado uno dos al Atlético de Madrid con un penalti a favor polémico aunque sí que es cierto que parece que el empujón el bar no en la Yoldi una llevar eso protestaban algunos en la redacción el Madrid a cuartos esta UEFA Yoldi Gallego es la única competición en la que el Madrid sigue vivo

Voz 3 27:06 recordemos caras nueve comienzan el París Saint Germain Manchester United y el Oporto Roma a las once y media en El Larguero os contamos cómo han terminado esas eliminatorias lo de Solari lo perdáis mañana a las ocho y media volvemos un saludo de Gallego adiós

Voz 0919 27:23 qué pasa con Benzema y los cuarenta vale