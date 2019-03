Si le hablo de sexo a mi hijo, ¿le estoy incitando a practicarlo?

Voz 1 00:00 señala Emilio

Voz 2 00:12 pues Delia que poco viste que en Facebook una de nuestras oyentes nos pregunta por ese delicado momento de explicar el sexo a los hijos cines lo preguntó más

Voz 3 00:21 en cuál es la edad adecuada cómodo

Voz 2 00:24 decirlo cómo plantearlo todo esas dudas que tenemos todos los padres que sabemos que tenemos que que coge las riendas de la educación sexual de nuestros hijos

Voz 0542 00:35 y educarlos y con ese miedo subyacente de a ver si le voy a estar dando ideas entonces como una de nuestras sexóloga es más insistentes con el tema es caro la Armero partidaria de esa educación sexual desde el principio el dieciséis de marzo va a impartir un taller de educación sexual para padres está el teléfono para contarnos en qué consiste

Voz 4 00:58 buenas noches Carolina Armero hola

Voz 5 01:00 buenas noches qué tal chicas

Voz 6 01:02 es poner fin a las típicas preguntas de aquel

Voz 0542 01:08 empieza a hablar de sexo con mi hijo

Voz 5 01:10 por supuesto por supuesto ahora que ha dicho Elia el tema de que piensa mucha gente que citas a mirarme me pasa mucha gente no se apunta a los talleres pensando que van a incitar a sus hijos en vez de educarles no

Voz 0542 01:22 he notado que nos encontramos cada día es que es que parece que que es y no lo conocen al enseñárselo tú les estás dando ideas

Voz 5 01:33 no tiene ahora mismo tiene la fuente de Internet que son los que le están dando educación sexual a nuestros hijos porque tienen un acceso directo y claro evitamos nosotros los temas porque quitarse a más cómodo para nosotros pues este tipo de preguntas cosas es no a hablarlo como hablarlo lo vamos evitando y no nos damos cuenta que sumó su fuente de información es una encima totalmente errónea

Voz 6 01:54 dime las ventajas que hay en además me voy a ir a la a lo más a lo más primitivo dime las ventajas que

Voz 7 02:01 hay en en en en que un

Voz 6 02:04 los padres tomen las riendas de la educación sexual de sus hijos

Voz 5 02:08 bueno cuanto antes se haga mejor yo doy talleres para papás de niños a partir de cinco años tres qué sucede que claro todo el mundo cuando habla cuando escucha la palabra sexualidad pues piensa que con cinco años que les voy a explicar de sexualidad sin entender que la masturbación en la guardería o los procesos de masturbación los procesos de lactancia de placer también hay que entenderlos y que al final nuestros hijos desde el octavo mes de gestación es decir antes de nacer ya tienen sensibilidad genital idea hay que tratarlo el tema de la forma más natural posible entonces es como que vamos retrasando cada vez más y muchas veces vienen padres de chavales de dieciséis años ha preguntarte cuándo quizás ahí vamos tarde porque es un poco respondiendo a tu pregunta cuanto antes a nosotros el tema más confianza vamos a ejercer sobre nuestros hijos de esa manera pues nos van a contar sus inquietudes y sus preguntas nos las van a hacer a nosotros en vez de preguntarlo en otro entorno

Voz 0542 03:02 y una de las puntos que plantea es el de ayer y me parece que es una de las grandes dudas de los padres es cómo prevenir el abuso que información debemos darles para que ellos mismos puedan saber cuando algo no está bien porque cuando hablamos de abusos infantiles que es algo que tratamos con muchísima delicadeza por obvia una cuestión obvia de lo que no se habla los suficientes hasta qué punto informando a los niños de qué cosas no deben permitir que cosas no están bien les estamos ayudando a que eso no suceda

Voz 5 03:33 efectivamente al final ellos tienen que saber que su cuerpo suyo y al final lo tienen que compartir lo tienen que ceder a quién ellos quieran Se ha jugado toda la vida con con el tema de no cuentes nada no cuando se provocado un abuso se lo voy a contar a Tous padres etc esa amenaza de Segovia contra la tus padres es un ejemplo claro de la poca confianza sexual que tienen nuestros niños con nosotros no en en ese caso si nosotros hubiéramos dados a rienda suelta esa confianza desde que son muy chiquititos esa amenaza que se ejerce pues te diría que en el noventa y nueve por ciento de los casos no sería tal y al final pues no recomendaría es mucho más ellos tendrían que ser varían su propio cuerpo iraquíes habrían cuando las cosas están mal nos acercaría nada determinadas personas porque hay que explicarles lo que es la atracción desde desde muy pequeña tu puedes sentir atracción ella no estamos hablando sólo de la atracción sexual sino atracción con otra persona con otro ser humano y al final qué sucede que si tú sabes que con esa persona no tienes atracción por muchas chuches que te ofrezcan que eso es un lamentablemente es así de triste pero pasa por muchas chuches que te ofrezca a alguien que no conoce es que pues va a intentar evitar el el irte con esa persona no no tendría al final el generar confianza sobre ti mismo desde muy pequeño dudamos de que de que los niños entienden todo y es que al final los niños son los que no están contaminados social y culturalmente esas que lo entienden perfectamente si se lo explicas desde muy pequeñitos

Voz 0401 05:00 Querol cuando hablamos sobre este tipo de T

Voz 6 05:04 más en los que hay pues el sexo está o yo me da igual que sea el sexo que sea los videojuegos o que sea lo que sea ese tipo de conversaciones que tenemos con nuestros hijos sobre temas o que nos cuestan o que se supone que no entramos en ellos

Voz 0401 05:18 a mí siempre hay una pauta que me chirría un poco porque yo no pretendo ser la amiga de mi hijo entonces no sé si estoy equivocada

Voz 5 05:29 no no efectivamente al final eh tú puedes generar una confianza pero no eres tu amiga osa te quiero decir eres su madre y como tal pues tienes que poner unos límites hay que marcar una actividad con ellos y que entiendan que no eres tu colega hablando así coloquialmente sino que tú la que ponerse esas normas la que le vas a dar esa educación etcétera Al final pecamos muchas veces de esto no de intentar ser amiga de de nuestros hijos en el género femenino hablando hablando como madre y te digo que es un error que al final nos pasa factura porque luego cuando queremos ponerles esos límites que no les hemos puesto quizás cuando son más pequeños etcétera ya no hablo sólo de la sexualidad sino como bien dices con cualquier tema pues perdemos esa autoridad ya ya no la tenemos no

Voz 0542 06:19 es el sábado dieciséis de marzo en donde podemos encontrar información Cal

Voz 5 06:24 pues mira lo puedes encontrar en en las redes sociales del paraisosecreto tanto el Facebook Twitter o Instagram bueno un poquito os nombró a algunas de las de los temas que vamos a haber porque hay algún interesado Esteban a explicar los tipos de familia la homosexualidad la transexualidad y la Interfax cualidad cómo explicarla a nuestros hijos porque muchas veces ni nosotros sabemos lo que el evitaría pues a la prevención del bullying claramente el acoso escolar que es esta tan duro bueno pues un poco los cambios en su cuerpo cómo explicarlo etcétera Hay ya no iríamos al entrando en temas de anticonceptivos y prácticas sexuales la masturbación etc

Voz 0542 07:03 así que para mí me vamos a lo vamos a poner todo sí

Voz 5 07:08 pensión claro

Voz 0542 07:10 muchísimas gracias Carolina Armero todo