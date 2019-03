Voz 2 00:00 eh

Voz 0194 00:21 Sara vítores buenas materias seguimos con la serie de esta semana en la que estamos dedicando la cara vea contenidos relacionados con el ocho m con la mujer con el feminismo si hoy vamos con Un

acepto que la Real Academia de la Lengua Española incluyó el diciembre pasado el veintiuno de diciembre hace un poquito más de tres meses así que es un término cuyo uso extendido es relativamente nuevo es la sonoridad Ike es la sonoridad pues según este diccionario tiene tres acepciones la primera amistad o afecto entre mujeres la segunda relación de solidaridad entre las mujeres especialmente en la lucha por fue empoderamiento y la tercera en los Estados Unidos de América asociación estudiantil femenina que habitualmente cuenta con una residencia especial

Voz 0194 01:03 aquí es de esas palabras que tiene sus orígenes esas etimologías que tanto nos gustan

Voz 1880 01:07 sí la verdad que sí sórdida a nosotros nos llega del inglés Aurore Haití pero la raíz es latina es Sort que significa hermana compañera claro claro es el que usamos para llamar a las monjas por ejemplo pues se y luego resulta que Miguel de Unamuno en La tía Tula y en otros textos también habló de esta palabra en La tía Tula en el prólogo destacaba la sonoridad que tenían Gertrudis y luego Leo palabras textuales de él vale dice no es lo mismo ni mucho menos lo paternal maternal ni la paternidad y la maternidad y por tanto es extraño que junto a fraternal y fraternidad de Frater hermano no tengamos sobre oral y sonoridad de Sor hermano esto es de mil novecientos veinticinco hace casi cien años hemos empiezo

Voz 0194 01:49 paralizar el uso de esta palabra de la sonoridad pues

Voz 1880 01:52 empieza usarla hace treinta años la investigadora feminista mexicana Marcela Lagarde ella dice que las autoridades un pacto político entre mujeres y hace otra definición que dice es la amistad entre mujeres diferentes impares cómplices que se proponen trabajar crear y convencer que se encuentran y reconocen en el feminismo para vivir la vida con un sentido profundamente libertario

Voz 0194 02:25 dices que hasta diciembre de este año pasado la RAE no las recogía no renuncia sonoridad

Voz 1880 02:29 que no estaba generalizado su uso uno por cierto esto que escuchamos es el Sisters Inma férreo de todas formas en en el dos mil dieciséis osea dos años antes de que la recogerá la RAE en la Fundéu en la Fundación del Español Urgente ya se hacía una recomendación sobre su uso Judith González Ferran es lingüista del equipo de la Fundéu

Voz 4 02:47 nosotros en dos mil dieciséis sacamos una recomendación lingüística para informar un poco y dar validez a ese término que se vivía ya vive usando y empleando que habíamos detectado en los medios de comunicación aparecía sobre todo relacionado con las noticias políticas y sociales no nuestra recomendación es justamente venía a decir que era un término válido para eludir precisamente en el contexto del movimiento feminista a la reelección de solidaridad que sea entre entre las mujeres

Voz 1880 03:16 y claro como Judith ha dicho es todo el contexto feminista yo le he preguntado si sólo se emplea en ese sentido prometo que no que es lo natural

Voz 4 03:23 esto sucede con muchas muchas presiones de la lengua que surgen en depende o ámbito y que después se populariza los medios de comunicación y el avance y el progreso determinadas ideas las ponen digamos en la en la mesa y en el tablero público para que todo el mundo las conozca peros pero es natural que las palabras surjan en algún ámbito no pensemos Nos e incluso en tecnología muchas palabras al principio digamos son más de lo dicho en jerga tecnológica pero luego se populariza han cuando cuando la tecnología está al alcance de todos estos habitual en la lengua no no no lo no significa que esté limitado han

Voz 1880 03:54 Maliki también quería saber su uso en otros países y parece que es mucho más amplio que aquí

Voz 4 03:58 en América es un término bastante usado de hecho y la Asociación de Academias de la Lengua la recogió antes esta palabra sonoridad figuraba figuró primero recogida en el diccionario de americanismo de la Academia de la Lengua después como viera hoy dicho en el diccionario de la Academia Española en América tiene además algunos sentidos y un poco bueno he más eh es más con más concretos digamos en Puerto Rico por ejemplo tiene el sentido de agrupación que se forma por la amistad hay reciprocidad entre mujeres que comparten el mismo ideal y trabaja por alcanzar un mismo objetivo referida por ejemplo pues no se ha sofisticados estudiantiles en un mandos ya o estaciones así pero ya digo que en América venía italiana ha visto yo creo reforzada en español y pujó el término inglés

Voz 1880 04:53 el tercer inglés del que hablaba al que cantan las chicas de mil lo Lex en este tema Sorolla Iker pero años para hablar de esta relación de sólida entre las mujeres yo creía que escucháramos hoy Antony and The Johnsons con una de sus precios y es de dos mil cinco Se llama halló arma insisten

Voz 0194 05:27 Luisa Posada es profesora de Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del consejo del Instituto de Investigaciones Feministas en esa universidad

Voz 8 05:34 Luisa muy buenas noches hola buenas noches qué reglas

Voz 0194 05:37 qué diferencia hay entre el término sonoridad hay el término fraternidad

Voz 9 05:42 así pues hombre y son como dos caras de una misma moneda el término Fraternidad viene del latín como sabes si te referencia a como se establece en sobretodo a partir del siglo XVIII las democracias modernas como un pacto entre hermanos no entre iguales o Frater como son las famosas consignas ilustra las de igualdad libertad y fraternidad pero claro el problema es que esos pactos ese pacto que ese establece al filo de la idea de igualdad que da lugar a las democracias actuales somos herederas de ese pacto deja fuera completamente a las mujeres no del ámbito público irá recluye al ámbito doméstico de manera que de fraternidad hablamos de un pacto entre iguales entre hermanos que sobre todo en la modernidad un pacto excluyente de las mujeres y que puede eso hace preciso otro pacto que es el impacto de una nueva un nuevo contrato social que acabe con esa exclusión parte con los pactos entre mujeres bueno los pactos entre mujeres y yo diría que la sórdida no puede ser entendidas en los como pactos entre mujeres justamente como lo dice como habéis dicho la la antropóloga Marcela Lagarde no los pactos entre mujeres fundamentalmente son la conciencia de que las mujeres toman de la opresión ir que se unen para acabar con esa estructura suprime que es la estructura patriarcal a la hora de llevar a la práctica esos pactos entre mujeres tenemos ejemplos de cómo se han hecho yo te puedo contar uno Si quieres pues mira por ejemplo en los países nórdicos se lleva a efecto eso esa sonoridad aplicará como pactos patriarcales en los años ochenta que se hace una política sobre todo en Noruega estableciendo relaciones cívicas culos entre todas las mujeres de todo el espectro político de la izquierda a la derecha para llevar adelante lo que llaman un feminismo es fatal es conseguir invadir el Estado ir en los años ochenta efectivamente en las elecciones cantonales con ese procedimiento de pactos entre mujeres de toda la como te digo entonces texto político consiguieron cuarenta por ciento de representa Gem que es la tasa más alta de mujeres que ha vivido ninguna selección esta experiencia no ustedes lo cuenta una más que el gas Harness en las mujeres el Estado el bienestar es un ejemplo de la fuga como función veían fusionar los pactos políticos no

Voz 0194 08:06 porque tengo la sensación porque tenemos la sensación que hay términos como este no como sonoridad o como empoderamiento que da la sensación que sólo se usan en contextos feministas

Voz 9 08:15 bueno es que el tema solo realmente es un es un el término sonoridad realmente y el termina empoderamiento bueno unidos a un contexto en el cual en lo que se pretende avanzar en la digamos algo tan fácil de Num Feeri tan difícil de hacer mofa de patriarcado el con eso va van unidos inevitablemente a una conciencia feminista una lucha feminista porque claro los pactos políticos establecen para acabar con un sistema estructural como es algo creo que oprime a las mujeres y en ese sentido digamos pues claros son efectivamente eh y depende de la de la de la enfrentamiento de la con vinculación feminista

Voz 8 08:59 Luisa muchísimas gracias vale hasta luego

Voz 1880 09:11 esta chica que estamos escuchando es la Comic arrastró guarden este tema es Bones huyó Movies está animando a las chicas a que ese afloja en el sujetador lo que está diciendo es quítate los si te apetece vamos mueve las tetas si además dice chicas sabéis que los hombres no son los únicos en el mundo que tienen algo que aportar aunque a veces lo parezca es una canción que pretende la sonoridad con las chicas que les

Voz 0194 09:31 mucha esperanza usas mucho la palabra sonoridad uso y además es que yo creo que prefiero solidaridad que es lo mismo no pero es que me parece más laica no lo de solidaridad Lloll ha aprendido

Voz 11 09:45 sale bien y además y además es que es muy difícil de

Voz 0194 09:50 hay que hacer con dos herida guarda utilizas cada día cada día fraternidad tú eres más orden

Voz 12 09:59 es que es que el feminismo está ahí

Voz 1880 10:02 está o sea es que yo no

Voz 0194 10:05 entiendo que cosas más hacen falta el feminismo no hace falta incorporar palabra yo creo que no pero bueno palabras que se incorporen las que quieran pero que de pronto no distraigan del fin del de lo importante que es la lucha por la igualdad

Voz 2 10:23 venga este salón de Bellvey ella nació en Reino Unido pero es murciana Murcia además el tema se llama My Sister a mí mi hermana ahí ahora un repaso de películas en la que el hilo conductor es la sonoridad si elegido está para empezar

Voz 11 10:55 no nos dejemos con Carmen diciendo que ella

Voz 2 11:00 pero tras

Voz 1880 11:02 esta es la aventura de dos mujeres que se convierten en hermanas que se apoyan que se ayudan que se entienden dos mujeres en busca de la libertad allí enzimas que son Susan Sarandon Elvis y más películas porque estos días es imposible no hablar de Virginia Woolf afán mía

Voz 13 11:18 tengo la certeza de estar en lo que haciendo otra vez podríamos apostar otra de estas terribles crisis S

Voz 1880 11:27 no haga pero estos de las horas que es una peli de dos mil dos una adaptación de la novela homónima de Michael Cunningham ganadora del Premio Pulitzer en mil novecientos noventa y nueve y aquí en esta pelito ocurren el mismo día son tres mujeres cuyas vidas se conectan a través de una novela que es una novela de Virginia Woolf que es la señora Galloway pero si la idea es leer las bases del feminismo también de la sonoridad

Voz 14 11:48 cuentan por ejemplo de Virginia Woolf en Un cuarto propio donde la autora habla de la necesidad de que una escritora tenga su cuarto propio para poder escribir o tres Guineas la reivindicación de la igualdad

Voz 1880 12:10 que hasta que escuchemos este tema dice luchamos por la libertad queridas hermanas tenemos que aprender a luchar Sisters os Sisters forma parte del álbum conjunto con John Lennon que se además hoy Osidi si lo que haces en esta canción yo conos pedirá a las chicas a las mujeres a las más poderosas que protesten que se alcen que ayuden a las hermanas oprimidas votado

Voz 2 12:32 bueno una sonoridad alguna película más

Voz 1880 12:35 es más que película dos series la primera la amiga estupenda basada en la novela de Elena Cervantes la historia de amistad entre dos niñas que luego se hace mujeres son Lena hiló

Voz 15 12:49 claro sí

Voz 1880 12:52 la segunda serie ya hemos hablado en alguna otra ocasión aquí en la cara B es el cuento de la criada una nueva república muy muy muy autoritaria donde se restringen todos los derechos de la mujer es la presión de las mujeres como grupo también claro entre ellas entre las oprimidas aparece la orillas

Voz 16 13:07 la volatilidad don recibido de Dios Josa dejado intactas con un propósito bíblico igual que vigila sirvió a que podrán

Voz 0194 13:18 vamos hace unos días con Elena Medel la editora de La Bella Varsovia sobre poesía de mujeres te acuerdas

Voz 1880 13:23 sí sí en porque ella además de editar La Bella Varsovia ella coordina el proyecto cien de cien que es para dar visibilidad a la obra de las poetas españolas del siglo veinte y ahora mismo en La Bella Varsovia han sacado dos libros de poesía Debolsillo chiquititos preciosos uno es corazón huracán de Vicenta Maturana y otro se llama la misma rama de concepción de Esteva Arena no es poesía pero también es otra novedad editorial que es las cartas a Catherine Man fiel de Carmen Conde que Carmen las escribió una vez que Katerin ya estaba muerta

Voz 2 14:11 estos son los Scissor Sisters estos americanos que han tenido mucho más éxito fuera que dentro de su país la verdad esta mañana estaba pensando en grupos que llevaban sí pero hermana no esto para decir a ver qué me meto en la cara de hoy me ha acordado hoy

Voz 1880 14:24 ellos no el caso es que Scissor Sisters el nombre viene de una postura sexual entre mujeres hacer la tijera si vamos con otro grupo pero español malagueño las Hermanas Sister Nos vamos vamos a ir divirtiendo unos no que así se llama la Soria