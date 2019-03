Voz 2

00:05

no tan breve como el que ha tenido Pedro Sánchez difícilmente puede dejar como herencia mucho más que una declaración de intenciones empezó con un cambio en las formas un gobierno con poca casta política y acabó justo cuando intentaba engarzar un proyecto de política social ahora apura el recurso los decretos para regular los alquileres la igualdad laboral y PP Ciudadanos se pone en marcha para bloquearlos no dudo que puedan tener razones jurídicas pero que consiguen con ello son decretos beneficiosos para muchas personas pero parece que para Casado el Rivera lo más importante es exhibir poder realmente creen que esta pelea les va a dar votos más allá de los ya convencidos quizás en la semana del ocho de marzo les podría ser beneficiosa una reflexión sobre qué significa el buen gobernar dar miedo o atender y acercase a las personas el coronel Diego Pérez de los Cobos dejó en su declaración algunos apuntes para que algún escritor les de vuelo su relato destinado a convertir al mayor Josep Lluís Trapero en responsable principal de que el referéndum tuviera lugar estuvo acompañado de insinuaciones de una relación que trascendía lo profesional para entrar en el terreno de los desengaños personales y los resentimientos los policías también tienen corazón y son capaces de sufrir IVE revolverse cuando no se obtiene el reconocimiento de autoridad deseado será interesante ver lo que aporta Trapero en su declaración quién sabe si algún día leeremos un cuento sobre la turbulenta relación entre un coronel de la Guardia Civil de estirpe conservadora el mayor de los Mossos surgido de un barrio obrero cuyo ese encuentro encontró un territorio de revancha ante el Supremo leo una entrevista al Nobel Jean Marie Le Clézio en La Vanguardia yo no veo que la globalización exista realmente dice cada uno en nuestra individualidad nos resistimos a someternos a un modelo único para defender esta autonomía Le Clézio afirma que el humanismo es lo único que puede salvar al mundo y añado eso empiezan las escuelas del proceso de formación depende la autoestima necesaria para liberarse así de la ignorancia como del machismo que van muy juntos