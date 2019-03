Soraya Rodríguez no descarta concurrir como independiente por otro partido

Voz 1 00:00 Soraya Rodríguez muy buenas noches buenas noches han tanteado para ir en las listas europeas de Ciudadanos no ha recibido ninguna oferta no la han llamado nadie de Ciudadanos esa esa pausa valorativa antes de decirme No Angels

Voz 2 00:32 se pedir la baja Nepal yo también te digo que pensé que no se va a hacer pública y pensé que tendría una conversación con la secretaría general o conoce aquí en Valladolid la hicieron pública ya todo pues como comprenderás se ha desbordado hoy estoy atendiendo a todos los medios por eso a lo mejor es que es la voz de formas

Voz 0194 00:56 me me me dice que no que no que no lo han llamado yo creo que escuche lo que ha dicho José Manuel Villegas esta tarde

Voz 4 01:02 cada vez hay más gente pero sobre todo más ciudadanos desencantados con el con como han estado funcionando los dos partidos dejó partidos el Partido Popular y Partido Socialista y Ciudadanos puede ser ese punto de encuentro donde esta gente que cree que España necesita un nuevo aire y un nuevo rumbo pues se encuentran en esa esa referencia ese proyecto ilusionante encabezado por ahí

Voz 0194 01:22 dígame una cosa se siente usted ahora mismo eh más cerca de pensamiento en lo que hice en lo que hace de Albert Rivera o de Pedro Sánchez

Voz 2 01:33 lo que de lo que me he sentido lejos Ángels es de la posición que ha ido adoptando Mi partido en relación a una cuestión central y trascendental que ese es el concepto de Estado la defensa de de cómo abordar los perdón a las la la cuestión de cómo abordar uno de los retos fundamentales que tenemos que es el desafío soberanista que ya programado planificado que tiene lo de de de Colpisa institucional de el uno de octubre y en el que siguen de los independentistas de forma clara ya lo que me puse siempre han siempre y creo que lo he dicho públicamente

Voz 0194 02:17 lo que pasa es que claro me sugiere una pregunta me me opuse siempre a usted dicho argumenta que su renuncia se debe al pacto de la moción de censura me opuse siempre dice usted por qué ha esperado tanto tiempo para marcharse por quién lo hace ahora en plena precampaña electoral

Voz 2 02:34 se haya Esther yo no pensaba hacer pública la carta como te he dicho al principio lo cuando digo me puse siempre mira en desde el principio desde las elecciones del dos mil quince ya en en el partido a esta esta decisión existió de hecho la primera resolución que sacamos adelante recuerda fue la de las líneas rojas que el Partido Socialista no abordará nunca con pactos con los independentistas ni contada con sus votos para una investidura en aquel momento que que en fin presentíamos eh que este golpe institucional se estaba preparando planificando eh eh por lo tanto mucho después no ya con el golpe pedir respeto pero bueno realizado eh la la la malla en la mayoría de la moción de censura ha sido una mayoría que ha sostenido al Gobierno él también lo he dicho en el grupo parlamentario que el partido que que que que el Gobierno de la nación no podía sostenerse no podíamos darle la llave de la gobernabilidad que indudablemente los independentistas no iban a pedir nada ni para una moción de

Voz 0194 03:55 lo mismo no hay un detonante es decir usted me está haciendo un relato de lo que ha pasado hasta ahora en la relación entre el Partido Socialista en los independentistas por qué ahora que en este día de marzo decide ya sé que usted me dice no pensaba hacer

Voz 2 04:13 por eso sí no no no es verdad que prever prever que no se iba a hacer pública hay reconozco Anders que no que que hay que haya calibrado mal eso eso apretado bien y si no no no no lo sé si Deporte TAS también muy metida en ese proceso de es una decisión difícil y efectivamente ahí no no no lo calibrado pues mira también eh la responsabilidad hace que que mantenía como diputada por Valladolid representando a la circunscripción eh como miembro del grupo parlamentario al que siempre indudables considerado como uno de los órganos de debate privilegiado del partido estamos todos los diputados electos eh pero es cierto que ya fuera no estando y desde luego no pensaba repetir la gente que me conoce lo sabe lo he dicho además públicamente y ahí con enorme respeto al partido es normal que no contaran conmigo es que tenemos es una discrepancia de fondo no son a discrepancias políticas sino sobre la política Si Si tienes una discrepancia fundamental sobre sobre el modelo de país a medida que debe por la que debe transcurrir estos últimos cuatro años tal y también es honesto por mi parte en no querer participar de ello eh sí también con esta sensación de que cada vez más la crítica a la discrepancia política lleva a lo personal no contra Pedro Sánchez no no contra Pedro Sanchiz yo no tengo nada desvelará contra la viene dada la dirección política las decisiones políticas que el partido con un buen siente que si hablas es una agresión pues también hasta qué punto no tiene sentido seguir ver manifestando dentro esta enorme discrepancia

Voz 0194 06:00 lo que pasa que uno puede sentir discrepancia con la dirección del partido con lo que hace la dirección del partido pero claro irse del partido usted que es socialista de toda la vida y además no no descartar porque así lo ha dicho esta tarde no descartar al poder entrar en otro partido eso es una decisión mucho más importante porque uno puede discrepar con la dirección mal no tengo nada que ver con esta dirección pero es mi partido usted abandona el partido

Voz 2 06:26 lo que pasa es que las discrepancias la discrepancias muy importante Angeles porque ese yo So para mí sobre un problema más importante que tenemos en estos momentos el problema más importante el desafío contra la integridad territorial del Estado contra cómo se pueda resolver porque esto se tiene que resolver y tiene que haber un acuerdo político ya esto no va de diálogo si el diálogo no es diálogo por supuesto claro que tiene que haber un diálogo político desde luego para mí no Abad entiendo que no hay un diálogo político que pueda dar una solución razonable e que no parta del consenso amplio de aquellos partidos que tienen enormes discrepancias ideológicas y políticas que es lo normal en democracia pero que comparten un consenso esencial constitucional sobre la integridad territorial y la soberanía nacional

Voz 0194 07:22 dígame dígame una cosa que me tengo que era de me quedo sin tiempo sólo una última cosa que yo la entrevista haré pronto como miembro de otro partido

Voz 2 07:32 mira miembro había otro partido después de XXXVII

Voz 0194 07:35 como independiente como como independiente estando o en las listas de otro partido

Voz 2 07:42 pues mira Ángels voy a pensar qué hago en el futuro y ahí desde luego cuando tomen la decisión si un niño nos sentamos y me entrevista

Voz 0194 07:56 como independiente en otro partido

Voz 2 07:59 no he tomado ninguna decisión Angers Soraya es ser

Voz 0194 08:04 Soraya Rodríguez que te tengo que dejar aquí yo lo agradezco muchísimo porque sé que siempre nos atiende y espero que cuando éste como independiente en otro partido también atienda la llamada