Si fumas 40 cigarros al día y eres presidente del Gobierno, mejor no lo digas

Voz 1

00:00

fumar es un vicio bastante feo del que yo personalmente hace muy poco que me he librado por eso tengo una cierta simpatía por nuestro protagonista de hoy que es nada más y nada menos que un primer ministro de Japón Río Taro Hashim moto en Japón como la mayor parte del mundo el tabaco no era un vicio autóctono pero en cuanto fue introducido no tardó en enganchar a buena parte de la población de la isla y también como una res todo el mundo éxito no empezó a ser visto como un problema hasta las últimas décadas del siglo veinte en Japón el momento crucial del cambio de mentalidad de hacia el tabaco fue la década de los noventa cuando se legisló duramente contra su uso el presidente y moto de visita en Singapur hizo un comentario sobre los más de cuarenta cigarrillos al día que fumaban diciendo que lo hacía porque con los impuestos que pagamos suele tabaco pues estaba ayudando a la economía nacional los lobbies antitabaco no les hizo mucha gracia eso comentario el siete de marzo de mil novecientos noventa y siete presentaron una demanda contra él reclamándole medio millón de yenes en daños impidiendo que la justicia lo obligara a dejar de fumar después de un año los juzgados Hashim moto consiguió que todo quedara en un susto la lección que podemos aprender los fumadores deja así moto es que más vale dejar de fumar propia voluntad antes de que te obligue tu salud o un juez