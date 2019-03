Bernat, sobre la eliminación del PSG: "Ha sido un palo muy duro, no me lo creo"

Voz 1375 00:00 está por ahí eh Toño García con un protagonista del PS United Lola Toño

Voz 1 00:06 qué tal después casi una hora es el primero

Voz 2 00:08 desde el PSOE que sale Juan Bernat español

Voz 1 00:11 como él no ha podido ser han caído eliminados que está escuchando en sintonía Larguero o de anormal

Voz 1375 00:16 pues pues vaya noche no será la mejor noche desde luego hola Bernad buenas noches

Voz 1 00:20 la buenas noches bueno cómo estás muy tocado al hacia ahora mismo no pude que ha pitado el árbitro final no es bueno creo un palo muy duro yo creo que poco de manera injusta que a partir de para mí allí también con su partido en Old Trafford pero bueno estos estas cosas pasan en el fútbol a veces si no sólo queda felicitar al rival ha sido ya está

Voz 1375 00:41 vendíais con un cero dos cómodo pero arranca el partido y en el minuto uno uno y medio os marca Lukaku pero rápidamente reaccionaron el doce en patas tú parecía que estaba más o menos controlado no

Voz 1 00:52 sí mire habrá que también las Impala duro pie el primero igual así muy temprano nada luego hay empatado pero ellos también metió el segundo ya bueno haya habían igualado los dos goles en su campo tienen ese punto a favor bueno yo creo que hemos demostrado tu al partido estaban encerrados atrás esperando alguna contra yo creo que no sé cuántas veces habrán tira la puerta pero no muchas nosotros hemos perdona arriba ahí bueno al final pasa esto

Voz 1375 01:18 has visto la jugada repetida la la porque hay que recordar que con el uno dos estabais clasificados porque luego después de tu empate vuelve a marcar Lukaku en el minuto treinta os vais así a al descanso en el minuto noventa y tres ha marcado de penalti por una mano de Kim ve has visto la jugada Bernat

Voz 1 01:33 sí lo es un poco tampoco la ha visto una foto y bueno salta de espaldas el balón que viene pero un poco y Don Felipe este lado general la mano no se vende como intérprete

Voz 1375 01:46 cómo está ese vestuario y sobre todo cómo están jugadores como Aimar o en papel hemos leído las declaraciones de de Neymar muy enfadado no

Voz 1 01:53 bueno sí a ver si somos un día normal vestuarios un palo muy duro para nosotros que no nos no lo esperábamos para nada pero no queda otra adelante el año veremos que en otras dos competiciones la Liga la Copa ahí

Voz 1375 02:06 ahora fíjate qué vas a este proyecto que tiene muy buena pinta pero parece que aun fichando grandes estrellas se Seròs atasca siempre la Champions no es el tercer año que el PS cae a las primeras de cambio y el segundo ya con Neymar no

Voz 1 02:19 sí bueno bueno huele pasan estas cosas

Voz 1375 02:23 es la otra cara de la otra cara del fútbol has habla con Neymar en El Vestuario

Voz 1 02:27 no ha bajado un momento pero no no que haya mucho silencio

Voz 1375 02:32 bueno es capital partido y habéis derrumbado todos tirados en el suelo no no no creía no creéis que había pasado eso no no yo no me he criado para no

Voz 1 02:40 la tanto con SOC y la verdad es que bueno pues la gente no pudiéramos hablar es normal no puede este malo

Voz 1375 02:47 pero bueno hay que levantar la cabeza ya está oye la última ahí te dejo Juan te agradezco a lo más que dé la cara en una noche tan dura como hoy crees que esto puede poner en peligro el futuro de Neymar en el eh

Voz 1 02:58 no la verdad que no se da esa situación tampoco depende de mí cada uno hace lo que quiere ya está está muy contento y muy feliz es muy importante para nosotros es una lastima que no me Estadoy pero bueno que se recupere lo antes posible que no puedo ayudas para lo que queda de tiempo