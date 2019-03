Ponseti nos trae las últimas novedades en Estados Unidos

Voz 1 00:00 es miércoles y toca hayan Quilón ya toca Ponseti en El Larguero está por Aído José Antonio Ponseti de vos

Voz 1025 00:37 muy buenas qué tal como está el fuego de mala soy feliz y contento preocupado escuchando todo el tema de los horarios porque que yo soy tan americano lo llevo tan dentro el tema de los horarios me parece ya que es el colmo de la chapuza sea determinada Cebrián cuyo claro lo que más deberían cuidar lo que más se debería estar pendiente de ella que es que los aficionados disfrutaron del buen deporte a las horas en donde pudieran disfrutarlo pues no pues esto ahora lo convertimos a las diez de la mañana empieza y acaba a las tres de la mañana y si se me ocurre pomo uno a las siete y media de la mañana para que la gente desayuno en los estadios desea es nuestra vida a ver en qué acaba de esa está para que Javi Blanco la Javi mítico Ximo cómo estás mítico oye qué pasaba con Donald Trump

Voz 0470 01:27 pues Abalo porque siempre pasa algo

Voz 1025 01:29 estaba muy gordo nuestro querido presidente claro he querido presidente ha visto te voy te voy a poner en antecedentes a ver semanas visitaba un equipo de fútbol universitario en la Casa Blanca unas semanas entonces inventó el presidente que había un burgués citas porque con que estaba te acuerdas de cierre patronal si los funcionarios que no les pagaba viendo trabajar nadie no había tenido otra que tal pero esta semana ha vuelto a pasar lo mismo ha ido un equipo de North Carolina sí ha dicho es que esto yo sé lo que les gusta ilesa metido una hamburguesa saca con todo ahí con todo lo más gordo caro esto es Xavi vale es que viene de entrenar debe cuidarse de no comer cuidando los detalles cuidando la mitad lejanos cosa dicho os invito a la grasa hay además hoy en lo que tiene no no voy a en fin la marca pero es una famosa cadena de nos vamos a decir eso pero el tío lo ha puesto delante de una rueda prensa el cuidado mesa gigante como trescientas burguesa nadie acometió lleva la Comisión sea una cosa tío digo pero bueno bueno en qué momento esto el presidente de los Estados Unidos caro hay hay que acordarse una cosa Estados Unidos ahora en todos los colegios está prohibida la comida rápida de la comida basura en la Universidad de diabetes tal está prohibido en todos lados pues presidente de estos chavales que son deportistas si pues te mandan la hamburguesa doble con qué saco ahí que HBO mayonesa y lo que haga falta ya él es tienes a los chavales interpretando

Voz 0470 03:17 no ha contado varias veces Daimiel que en la NBA por ejemplo hay una moda muy de ser veranos ahora por ejemplo el viniendo a sus jugadores se han apuntado a la moda de de ser veranos y que les va bastante bien a nivel deportivo ya estos toma hamburguesas

Voz 1025 03:30 sí a mí me hastío e broma broma hamburguesas los chavales todavía están devolviendo el baño de todos los que hayan podido ahí me ha gustado mucho la historia de un hombre que ha fingido un secuestro para dar una apuesta de las su pero esto es me básicamente eso es un nombre que le han pillado en Nueva York

Voz 0470 03:54 de repente es que es buenísimo exactamente porque le encontraron unos policías

Voz 1025 04:01 sin duda por una eh

Voz 0470 04:04 Petite encantado al reposacabezas y además tenía las manos y tobillos pegados ahí como fingiendo se secuestro de dictar el tema es que por lo visto se llevó dieciséis mil dólares en efectivo en la había hecho una apuesta con nombres falsos con cincuenta mil de cincuenta mil dólares bueno pues entonces le encontraron ahí la policía municipio bueno se creyó lo del secuestro pero claro tiene un poquito de la manta ya encontraron ese agujero de cincuenta mil dólares que debían diferentes nombres falsos al que unieron con este señor que vamos a decir su nombre será encontráis Robert Brand el de sesenta años eh la tacones y una encontráis claro enero para llamar por teléfono no dejéis por eso importante Javi todo esto lo finge porque obviamente perdió hombres

Voz 1025 04:48 claro no ahora va a tener que pagar la puesta y además acusado de Sharon el tío cual mola apuesta tú sabes que esto no me hubiera cosa porque yo esa apuesta no lo hubiera perdido vuelve a habrías ganado poco porque llega a caballo ganador el margen era pequeño el tío declaró y dijo que recogió a

Voz 0470 05:09 dos hombres que estaban involucrados en su grupo de apuestas de la superó y que uno de ellos tenía una pista

Voz 2 05:13 hola a que lo obligaron a conducir alrededor de nada

Voz 0470 05:16 mayor en contra su voluntad durante dos días antes de atarlo en el asiento trasero bueno políticas tonta dura película espeta al final

Voz 1025 05:23 claro pero pero además claro montar un pollo está Mining tú obviamente la policía investiga nation que ya ya es tonto por aportarse todo lo que y sobre todo tonto porque está Javi lo digo apostar contra los Patriots faltas Toto María Caro pues ahí encima pensar que no va a investigar quinta y yo estáis oyendo El Larguero y tenéis la idea de auto secuestrados con cuidado y eso no suele salir de no gran cosa a ver si no es un plan pero oye no

Voz 0470 06:00 bueno uno mundial del Bridge que ha pasado esta noticia la encontrado Héctor González es experto era es muy grande está sí sí sí un experto Rich sí sí sí me gusta muchísimo lo has estado bien porque dice que siempre a visitar a su abuela y que le gusta mucho con las amigas de su abuela iba a jugar ahí ahí todas las tardes si el nieto la verdad

Voz 1025 06:21 si te bueno pues resulta que el número uno pasta la abuela no resulta que esto decir cree usted que que me decae el día del euro del veintiséis que has ido suspendido un año

Voz 0470 06:40 no por hacer trampas se podría es decir ayer hasta no no no no no puede toparse con testosterona

Voz 1025 06:45 me parece mi pero no lo sé pero mi pregunta es para que se topa con testosterona osea juegas mejor al Prytz y entendidos aparte el sujeto se llama que ir él como lo he dicho bien porque resulta que el ex noruego pero les han pillado en Orlando que es donde estaba disputar el torneo fue en septiembre de dos mil dieciocho ya han metido una multa de un año hombre yo entiendo una cosa también es que tú vas a jugar un torneo de Bridge tampoco piensas que te van a hacer orinar en o sea no pero yo le temas le tenemos que preguntar a Héctor como ayuda a la testosterona jugando al Bridge espero que me estaba otro lado Guixà no quiere hacer declaraciones pero no quiere debería hombre debería claro él que tangana son lo primero que vas a salir Héctor cualquier noche de estas en el faro como tan ganador del II que pasará a contestar contestar Héctor a Héctor que pasa Félix madrugadas

Voz 3 07:46 se te buenas noches lleve ser sincero que he descubierto las normas del Bridge estatal

Voz 1025 07:50 pero pero escúchame una cosa Héctor que pinta la testosterona para que un tío que lo explica lo mando explícanos tu

Voz 3 07:57 entonces no se será una de las picas algo de eso pero que dice

Voz 1025 08:04 tarjeta amarilla a los corazones no tendría el otro que es más puro que una buena

Voz 0470 08:11 Erich suspendido un año antes a Larra hasta hemos en fin hizo hay historias buena traéis esta semana por ejemplo también la futbolista embarazada de cinco meses que está haciendo la pretemporada con su equipo

Voz 1025 08:23 a mí me mola mola todos porque porque hombre lo primero que piensa decir esto vale no yo rápidamente me he ido a las Williams te acuerdas que tenis embarazada y que hubo polémica porque cómo va a estar jugando Selena embarazada de tal bueno pues porque puede porque su cuerpo está ahí porque ya saben perfectamente lo que hace aquí estamos con cinco meses jugando al fútbol con barriguita con cuidado para que no haya lío pero todo un todo un notición eh pues sí luego además lo lo malo de esto es que al publicarlo ella

Voz 0470 08:57 por Twitter ha puesto a puesto no pensaba estar empezando a pretemporada estando embarazada de cinco meses y medio pero aquí estamos y agosto una foto suya que ya se nota la tripita resulta que ha recibido un montón de críticas por Twitter

Voz 1025 09:11 las mujeres pole pero es paso a aceleran os acordáis que le dijeron de todo jugando embarazada pero ella ya ha querido matizar que no se ponen en situaciones de riesgo no a ella lo que ha contestado porque esto es delito semanalmente

Voz 0470 09:23 ya puestos solo no hago cosas de contactos trabajo de balón toques no me pongo en situaciones donde el balón pueda revotar o va a ser golpeada no carrera eso lo que dice mi cuerpo que sabe más que la gente de Twitter diciéndome lo que no debería hacer con mi cuerpo claro que sí

Voz 1025 09:37 esta semana está en especial encima por por lo que va a pasar una vez más en el mundo el viernes oye sabrá ella bien lo que tiene que hacer lo que hace con tu cuerpo para ellas y los médicos no claro además que para que te pones irá imagino que en la mar

Voz 4 09:54 queda no se pondrán en una barrera que no tiene evidentemente a lo mejor lo que no va a hacer en disputar un partido oficial donde porque el de entrenamiento o lo que es lo que si te maravillas si ya se encuentra bien los doctores Exactamente que tendrán os doctores en el equipo que les que les dicen oye pues éste no dudo bueno sabio algo que también puede juegan el Orlando Price

Voz 0470 10:16 bueno pues total orgullo total

Voz 1025 10:19 el nombre de la total que el Cate

Voz 0470 10:21 de Donald Trump el que sea se autos ecuestre lo te has dicho que que mete miedo

Voz 1025 10:29 con este este luego te lo juro que persona ante esto usted y si ellos bueno qué se cuece además de estos nombres propios por ahí y Eli se bien vengan Javi calienta hambre a ver

Voz 0470 10:42 bueno ya hablamos la semana pasada de esta canción pero yo creo hay que a hablar salvo mayor sonará todos a ver

Voz 4 10:50 por supuesto

Voz 1025 10:51 Cooper

Voz 5 10:52 a Ci

Voz 1025 10:55 la canción que todos hemos visto cómo la cantaba branding Cooper junto a Lady Gaga en la gala de

Voz 0470 11:01 los Oscar en la canción sea Mashal hoy pertenece a la película ha y en España se ha traducido como ha nacido una estrella y resulta que

Voz 1025 11:10 aparte de bueno vació maravilloso lo que he pretendido decir en inglés o cualquier cosa dice el otro timo gol como para de Sudamérica tiene otro nombre pero en España

Voz 0470 11:23 ha nacido una estrella que es decir que esa

Voz 1025 11:26 da de actuación que nos encantó a todos

Voz 6 11:28 bueno por lo menos a mí seguro que hay críticos siempre

Voz 0470 11:31 en la lista de Estados Unidos en la lista Billboard de los cien mejores ha entrado directamente estaba la semana pasada en el puesto veintiuno ya ha subido hasta el uno y a ver si ya suena lírico

Voz 7 11:42 pues eso

Voz 8 11:45 momento en el que siempre tocamos la fibra de Manolete esto les llegan mucho el emociona realmente vamos a ver estoy ha tenido que salir porque la

Voz 1025 11:53 abriendo el Estado

Voz 9 11:56 bueno esto ha pasado el incremento a alumnos hable

Voz 1025 11:59 el número uno en Estados Unidos y además alguna peli que recomienda por ahí Ponseti claras bueno la te voy a decir una cosa ahora voy a quedar un poco mal ahora yo estoy súper de superhéroes si no lo sabéis pero ésta no no pero creo que se les está yendo si yo también estoy Cherie yo creo creo que venía de Capitán Marvel el Capitán Marvel otra otra heroína más porque ya yo estoy como loco para verdad sí pero es que me están trituró dando a héroes superhéroes llega un momento tío que las películas del Oeste que hubo un momento que hacían películas de todo pues estamos en esa fase de superhéroe yo creo que está yendo un poco la la mano opinión personal escuchamos tráiler y ustedes una crisis

Voz 10 12:43 una raza de nobles Kertész nobles héroes guerreros

Voz 4 13:07 más que Putin que tiene todas las componga es que sólo pudo darle la razón

Voz 0470 13:13 es que sólo hay que leer la sinopsis para ver que esta gente a esa flipa un poco pues ya eh

Voz 1025 13:16 claro pues ella se convierte en uno de los

Voz 0470 13:19 seis de los héroes más poderosos del universo cuando la Tierra se encuentra atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas sabes que ya vamos en medio cavidad marina tenemos

Voz 1025 13:29 pitan a Mar del que se estrena curiosamente el viernes ocho sí

Voz 0470 13:32 el otro M6 estrenará este viernes en Estados Unidos y bueno pues lo quite Ponseti aunque sea películas de superhéroes claro ya se nos ha ido poco estás operando esto no estoy déjame hacer un paréntesis en este momento porque

Voz 1025 13:44 a ti te vas a ir a verla capitán capital luego te recomiendo la

Voz 1372 13:50 venga que tengo oído las pescan noche de vez sí que es la nueva serie de Quique Peinado con Luna en televisión con Fernando Torres e Iker recomiendo a todos los españoles y en especial a los Atlético que la vea eso sí que es maravilloso esos esos de todos los arreglos James

Voz 1025 14:08 lo que y me quedo con la que guión ninguna

Voz 1372 14:15 el día Patti queda lo por mucho

Voz 1025 14:18 claro yo gracias a Dios por cierto que tiene te voy a decir una cosa al tiro del BRIC es que resulta que el Bridge está bajo el Comité Olímpico Internacional entonces el pobre hombre éste a lo mejor se habría hecho ahí un claro está porque quería tener más hijos pero no sabía que con que estaba bajo el Comité Olímpico lo consideran que está haciendo en la competición de kárate en vez de jugar la Liga nos oye falta una serie por ahí que haya buena sí

Voz 0470 14:46 bueno la segunda temporada de American Ghosts sería que se puede haber no hubiera que Amazon Prime bueno bueno está Pablo Arévalo cerrando el puño dice que le gusta muchísimo

Voz 1025 14:55 no no lo he visto

Voz 5 15:04 bien sexy es que si luz o Estado sueco a estamos hablando de que han construido generales a partir de ahí seguía a partir mía ya no te voy a decir nada porque él es volver a punto

Voz 1372 15:25 no pues yo compongo mañana los cuatro que verá lo conoces ve algo vuelve el doctor King que solo no

Voz 1025 15:33 sí lo pasa mal como siempre en calidad de primera que ha te sabe la estén claro ahí estamos por cierto ojo esta semana HBO

Voz 2 15:46 lugar reventado con el con el documental sobre Michael Jackson es verdad sobre todo abuso como iban las cosas se daba por haber todo pues ese documental en verdad que da Illa ha habido

Voz 0470 15:59 ciertos medios de comunicación que han dicho que no van a volver a emitir ninguna canción de Michael Jackson pero sí siguiendo esos ya está emitiendo en HBO aquí en España aquí en España nos EEUU han montado el día habrá que verlo también eh por cierto también está rodando el documental de Ramos que estaban ayer rueda de verdad no no no

Voz 1372 16:19 estos dos años y estoy besándose

Voz 1025 16:22 la forma porque el Comité Olímpico Internacional

Voz 1372 16:24 hala a la NBA al desde hace controles antidoping que no tiene que ver nada con los que hacen al resto del deporte