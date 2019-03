Manuel Jabois: "¿Quién en su sano juicio no quiere que vuelva Zidane?"

Voz 2 00:00 Manuel Jabois muy buenas

Voz 3 00:13 no no si eso

Voz 4 00:15 es decir por decir algo bueno bueno nunca pierdes el Grupo Ortiz las noches más duras don Ramón Besa qué tal

Voz 1670 00:24 sí podrán ir todo bien si por ahí mejor no bueno esperando nuevos tampoco pero soy de los que se mi yo soy yo

Voz 5 00:35 el fútbol me lo tomo muy en serio abierto no me gustan las bases no ser los males ajenos no no afronta ponga o no hace más llevadero se me gusta el fútbol gusta pues no sé no no miro siempre procuro de mi código desterrar lo que es el odio la revancha al que le vaya mal sea breve si si tú dices por por la relación Barça Madrid pues al Barça le viene mejor que nuestra el Madrid en la Chan

Voz 1785 00:58 pienso bueno seguramente pero no es una cuestión que a mí me ya no soy de los que prefiero antes que eliminen al Madrid a que siga al Barça no no sólo vamos que hubiera perdido

Voz 1670 01:08 qué pasa en el Madrid

Voz 1785 01:09 bueno tengo una cierta nostalgia del Ajax digamos que en este caso tan bien conviene lo que es para mí lo que significa al Ajax lo que significa Holanda como a los culés nos tienen por unos románticos a veces que predicaba un fútbol de moraleja no sé cuántas chorradas porque se supone que el Madrid de siempre fue el fútbol en estado puro el de toda la vida y que por lo tanto todo lo demás pues es sobrero yo vivió entiendo que a veces cuando habla Xavi cuando habla Guardiola cuando habla Graib cuando habla ese tipo de fútbol pues entiende esto como como una amoral en jaque la mano yo entiendo que el fútbol pues los holandeses siempre lo siempre lo piensan piensan siempre vuelven él sí que siempre vuelve lo que pasa que vuelven al cabo de veinte años un quince no se sabe cuántos y me alegra de que una camada de jóvenes holandeses pues sean capaz después esto de desafiar al Madrid evidentemente entiendo que el Madrid tiene suele

Voz 6 02:03 volver además en el en el Bernabéu es porque yo recuerdan la aquel Valle que no sabía el Ajax con el Madrid de Valdano

Voz 1389 02:11 no sé si recordáis un cero dos con un juego absolutamente sí

Voz 1785 02:14 ya al PIB cayó al estadio bueno era la generación aquella de oro no Fini

Voz 1389 02:19 Liz

Voz 1785 02:19 van en no sé si fue esa Copa de Europa que ganaron el noventa y cinco con Van Gaal con gol de Patri pero es ver con dieciocho

Voz 6 02:29 efectivamente sí sí sí ya que que que ya tiene mentir

Voz 1389 02:33 menos años años ya que su que su hijo está siendo titular también totalmente

Voz 1670 02:38 bueno he Jabois te en en el más macabro de los guiones que había esto que ha pasado esta semana

Voz 1389 02:45 sí hombre cabía todo cabía todo qué tal tal y como estaba la temporada cabía Cavia esto cabía también todo lo contrario que había que en la primera parte de la de la vuelta de la Copa del Rey marcase dos goles que puede marcar que pudieron marcar y que de repente todo hubiese girado en sentido inverso la temporada estaba para eso es verdad que está más para lo que ocurrió siempre siempre lo hemos estado hablando que que que el Madrid podía conseguir cualquier cosa porque lo había hecho en los últimos en las últimas Prada espero que es verdad que ella una unos cuantos años jugando cada miércoles jugando dos o tres meses de cada temporada con resultado inesperadamente feliz pero pero milagroso cuando es un ocurre de repente todos se desfondó pero el año estaba para esto el año estaba para este año está para cuando no

Voz 1670 03:34 muy bien muy difícil enderezar a una tragedia así

Voz 1389 03:37 sí sí es decir no por sorpresa desde luego no puedo pensar en los pilla no nos pilla por sorpresa la falta de gol una cierta mala suerte pero que no oculta que el equipo está arruinado anímicamente destrozados psicológicamente no oculta que ayer el Ajax que jugó un partidazo con cuatro pases o un saque de banda en una jugada un saque de lavadora tres se plantó ante el portero con una defensa que no sabía ni por dónde le venían y tú Ramón lo lo atisbar

Voz 1670 04:07 los también que pudiera pasar algo así en una semana dos mazazos del Barça en el Bernabéu que últimamente están siendo habituales y que luego la ex pudiera rematarlo en Champions después de ganar en Amsterdam

Voz 1785 04:17 sabe que el que el oficio del Madrid se acabaría imponiendo contra el Ajax pensaba que tenía jugadores y recursos suficientes porque el Ajax es un equipo muy atrevido muy divertido muy jovial pero tenía sus puntos débiles y pensaba que el Madrid reaccionaria no también es cierto de que había la circunstancia de que el había tenían que dar muchos circunstancias siempre ha

Voz 7 04:44 a no el gol inicial el palo de

Voz 1785 04:47 Varane el gol del Ajax el segundo gol del Ajax y luego sí que se vio que el partido quedaba abierto luego vino con el tanto de Asensio pensaba que de volvía abrir pero sí que es verdad que el Madrid dio no he visto Tana arropado tan desnortado e con no lo vi ayer y entonces es un equipo frágil ellos se lo creyeron los holandeses son muy desacomplejado sólo han sido toda su vida y entonces si hay un equipo peligroso a son esos jóvenes atrevidos divertidos como lo puede ser para al Barça el peligro que significa el Bit de Lyon porque es un equipo lo diré que parecido pero son estamos viendo una Copa de Europa como no hay un claro favorito Ibai todo está muy abierto pues puede pasar cualquier cosa y al Madrid le falta este Cayo este oficial de los jugadores que teóricamente marca las diferencias de la Champions porque pensemos en Isco pensemos en Bale pensemos en Asensio pensemos en Modric pensemos en cross no pensemos en Red Quilón porque va a cumplir ni en Lucas Vázquez pero piensas que cuando llega la Champions estos jugadores se activan por ejemplo Bale el palo que tiene no sé si pensaba que el Madrid acabaría remontando

Voz 1670 05:56 no estuviese en el campo Jabois

Voz 6 05:59 sí

Voz 1670 06:02 fui al estadio y por eso por eso se explica a lo mejor por lo que decías antes la reacción del Bernabéu que fue un poco más resignación y yéndose gente del campo el minuto sesenta que que enfado como lo viviste

Voz 1389 06:15 ah y también de mucha estupefacción porque existe partido si hubiese

Voz 3 06:19 dado en en la Liga eh

Voz 1389 06:22 Copa del Rey y con el con el cero dos probablemente se se hubiera puesto uno lo peor pero como estaba diciendo ahora mismo Ramón incluso con el uno tres de ascenso que creo que quedaban diez minutos una cosa así se creía Se está es han pasado tantas cosas en ese campo en los últimos años en la Copa de Europa

Voz 6 06:39 ya desde desde la locura de de de de

Voz 1389 06:42 la Juventus no hasta la prórroga con con el Bayern es decir que que que hemos visto hoy hemos estado en el alambre tantas veces hemos salido que de repente no nos parece imposible que en octavos y contra el Ajax con el uno dos de la vuelta fuera fuese a ocurrir fuese acuerdo

Voz 1670 06:57 corrió entonces con el uno tres de verdad que la gente

Voz 1389 06:59 esta no es decir convencida porque nadie puede está convencido en esas circunstancias prosigue estaba animada no yo creo que no dio tiempo Adige leer el palo de malos que que que enseguida además con un con un cuatro o un silencio terrible poco después empezamos a ser la gente imagino que habría que hubo mucha mucha ira mucho enfado imagínate también hubo en el momento de decir bueno este es el punto final miremos atrás tampoco vamos a poder prender fuego al estadio bastante ha ocurrido aquí bastante bueno en los últimos años como para Preto

Voz 1785 07:32 de algo más pero pero pero en fin ha sido

Voz 1389 07:36 es una tabla rasa bastante cruel porque nos devuelve primera los octavos una ronda que ya casi nadie recordaba hace muchos años ya que se pronuncia en octavos siete vacía la temporada sobre todo tres meses antes de que acabe por lo tanto te deja la tensión

Voz 1670 07:51 víctima por los suelos no queda otra además que mantenerla porque es que sino el próximo año puede ser una tortura aún peor sin jugar sin jugar Champions League quiero preguntarte por el futuro si crees que esto es fin de ciclo quiero preguntarle a Ramon Besa por de John también déjame que tirar así ya os pregunto por esos asuntos

Voz 1389 11:25 en aquella final de Atenas

Voz 1785 11:27 todo el Barça cayó duramente derrotado por el Milán lo de fin de ciclo tú desde Barcelona ahora ves fin de ciclo en este Madrid Ramón bolos yo creo que el Madrid se tiene que qué pensar los eh no sé cómo porque sí que tiene liderazgo claro que es el institucional pero yo no veo liderazgo futbolístico creo que la manera de hacer de Florentino hay que revisarla debe ser el único club de de Europa que seguía por unos parámetros un modus operandi no muy convencional digámoslo incluso los yo qué sé los los propietarios árabe eso o rusos delegan en directores deportivos en en una estructura futbolística mucho más profesional entiendo que el Madrid ha estado hasta ahora jugando una partida de póquer esa partida de póquer que es la Champions normalmente siempre vas con las mismas cartas y crees que te van a servir para ganar y hay un día que la pierdes osea es un equipo que como denunció hoy a Zidane en su momento hay otra gente necesita una estructura deportiva mi modo de entender mucho más seria eso pasa porque el presidente delegue a ejerza de secretario técnico esa para mí repensar el Madrid es esto y creo que el Madrid aves estaba hablando escuchaba atentamente eh de gente como Xabi Alonso o no sé si de gente el protagonismo que va a tener Raúl estoy pensando que futbolísticamente tienen un líder natural como Sergio Ramos pero hay que dejar de mirar al palco el palco está para otras cosas y entiendo que el Madrid tiene que de alguna forma Florentino recapacitar que

Voz 22 13:01 eh si en su momento dimitió porque entendía que había sido muy

Voz 1785 13:05 muy permisivo con los jugadores ahora quizás se tiene que replantear que quizá su acción perjudica la propia entidad no necesita confiar en gente que entienda de fútbol porque se ha visto que no gana la Champions Florentino las tan Champions las ganan los futbolistas

Voz 1670 13:21 eh eh o Manuel Solari está sentenciado no sabemos si en una semana dos igual en el mejor de los casos pues llega incluso acabe la temporada depende de lo que el Madrid encuentre pero

Voz 1785 13:31 te gustaría que volviera Zidane o que volviera a Mourinho o que no volviera ninguno de los dos y fuera otro el que liderará el nuevo proyecto

Voz 1389 13:39 ya te dije un alguna ocasión que soy demasiado viejo para que vuelva Mourinho estás preparado tengo la vida bastante ordenada cómo no para para regresar a los escenarios y volver a la volver de gira volverá la furgoneta con vuelven los Rolling pero no no yo estoy yo ya estoy muy mayor para justificar algunas cosas que que que antes me me apasionaba no pero no y además es que como entrenador está de barba Ximo es decir entonces que estamos hablando y cuál el que ha hecho Mourinho en los en los últimos años y con qué equipos y cómo ha acabado en esos equipos que hay que valorar eso no ha ganado desde más allá de que de que imagínate estuviesen en un momento dulce y siempre que lo estoy con otro club pues oye chico pues pues pues se pueden pasar por alto algunas cosas sí venga venga a Mourinho pero es que

Voz 6 14:26 hay que ganarse regresar a un club no la forma de de de de

Voz 1389 14:31 de como de su despedida aquí después lo hizo fuera tampoco es una como algo una tarjeta de presentación que gastó pasa va a salvarnos de todos los va a salvarnos de todos los males que ha ocurrido estábamos hablando con estamos hablando antes de de Solari vencidas entrenador bueno Zidane es una trampa claro quién quién en su sano juicio no quiere que venga Zinedine Zidane cree ningún ningún en ningún aficionado que que que pueda dudarlo y en circunstancias mejores porque porque el milagro de devenir en mitad de la temporada ya algo en en esta ya no se puede hacer absolutamente nada no pero pero ocurrió pocos Solari que tiene mucho que ver también con sus decisiones un buen entrenador además de de una buena disposición táctica de todos los de todas las virtudes que se nos ocurren para para un técnico también tiene que tampoco puede perder jugadores durante la travesía yo creo que en el momento más delicado de la temporada de repente se perdieron jugadores que fueron decís absoluta en decisivos en los últimos años

Voz 1785 15:29 jugadores yo me niego a pensar que dijeron que no querían jugar o que no quería

Voz 1389 15:32 en entrenar o que o que o Haro o

Voz 1785 15:34 ha anunciado en privado que es que es es conectaban

Voz 1389 15:37 un entrenador tiene que recuperar jugadores por más que los vea flojos por más que los vea pues desconcentrado es decir la labor de un técnico también es ya no sólo sacar lo mejor de cada jugador sino también tenerlo en un estado perfectamente competitivo ese trabajo puede ser psicológico se trabajo desde luego tiene que ser físico y en ese sentido Solari de repente pierde unidades valiosísimas en en momentos en los que la temporada pasada Marcelo lleva tres años siendo decisivo a partir de a partir de febrero en cualquier eliminatoria europea por citar a uno evidentemente el más el más claro es Isco que de repente nos jugador prácticamente la plantilla hoy

Voz 1785 16:11 el recupera no entrenado también tiene también quiere también puede que que la hacer eso es su obligación

Voz 1389 16:17 desde luego tener al tenerlos a todos sometidos a lo mejor los vas a tener condenas desde luego no va a estar casi ninguno que no juegue pero sí en estado de revista así como para salir al campo a darlo todo si de una forma que sí lo consiguió por ejemplo Zidane que tenía una segunda unidad maravilloso le salvó inglés salvo en muchas ocasiones buen cambio de en fin de época hoy me gustó mucho y no me suelen gustar en estos días común como tendrás como vista en no sé qué portada fuese de Mundo Deportivo

Voz 1785 16:41 vivo o de o del Sport que hablaba o decían Alden grande no finde

Voz 1389 16:46 una época es el momento estos fracasos también sirven para reconocer los éxitos anteriores en no había visto yo todavía que en en una prensa así que el Madrid hubiese marcado época hubiese hecho una época efectivamente la hizo reconoce ahora que se cierra en ese sentido también se reconocerán algunas algunos éxitos es decir esta plantilla este técnico y este presidente que están fracasando hoy si está fracasando tanto significa que en el en el pasado el triunfo es decir la lo que no se hizo fue unos unos triunfaban sólo unos pocos después van van a fracasar en sentido

Voz 1785 17:23 yo creo que el club tiene que ir en en una nave

Voz 1389 17:25 ha unido unido tanto para levantar las Copas de Europa que se levantaron como para perderlas fracasar en el masas y fracasar de la forma tan estrepitosa que que hemos hecho este año este club hace todo a lo grande también lo peor los fracasos matriarcado lo peor porque ya sabemos que no se gana en la va a todos los años lo raro es ganar la de hecho pero lo que no puede permitirse este clubes perderla como la perdimos de año caerse en todas las competiciones como lo ha hecho este año sobre todo con la imagin que dado delante de delante de su afición les porque quiero decir a fin de una era

Voz 1670 17:55 bueno el futuro dirá terminaban Ramon Besa preguntando por un tal de John que no hizo al partido ayer

Voz 1785 18:00 no es bueno está ocurriendo al Barça que curiosamente antes pensaba que la marca Barça sólo se podía reproducir en el propio club La Masía hice tendió también ama a pensar que la masía era una fábrica de futbolistas infalibles y se ha visto que no que los jugadores pueden salir en otros clubs que practiquen otras camadas au canteras que practiquen fútbol similar entiendo que De Jong sí que es el futbolista centro campista el Barça lo estamos viendo precisamente la gran diferencia que hubo entre el Barça de la Copa del Barça de la Liga que jugó en el Bernabéu fue de centrocampistas el partido de la Liga aunque el resultado famoso más corto fue protagonismo de Artur de Sergi Roberto de Rakitic el Barça se lo piensan los centrocampistas y luego lo ejecutan los delanteros que son los que marca la diferencia ahí creo que pensar en un Barça con De Jong pensar en un Barça con Artur con Busquets le da una solución de continuidad que es lo que ha tenido siempre luego no tienen certificado de garantía porque puede que a veces le falte la competitividad que tiene el Madrid o ese orgullo esa casta lo que hemos dicho pero el Barça tiene muy claro eh eh cómo quiere jugar a veces es esclavo y víctima de su propia nostalgia memoria estamos dándole vueltas no no volver a salir otro Xavi no no volver a salir otro Busquets Iniesta pero bueno aparece un de John aparece un Artur Ramon recuerdan que no recuerdan a es un cuál es lo que le gusta al Barça el luego todo es mucho más discutible pero sí que el Barça incluso lo está consiguiendo con directivas que no tienen nada que ver la directiva Laporta no tiene nada que ver con la directiva de Bartumeu la de a Laporta no tenía que ver con la de Núñez digamos que el Barça empezó a asumir que tiene una manera de jugar a fútbol que no se puede permitir lo del Ajax que es que cada generación serán de veinte años en comprar pero sí que tiene una solución de continuidad que no tenía en otras otras allí de John la garantiza