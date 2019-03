El Larguero: La situación del banquillo del Real Madrid y hablamos con Juan Bernat (06/03/2019)

Voz 1 00:00 medio de la noche bienvenidos al larguero buenas noches otra noche de Champions si vaya noche de Champions pero lo primero que te cuento a esta hora once XXXI es que el Real Madrid está meditando muy seriamente destituir

Voz 1375 00:49 a Santiago Solari a esta hora Solari no sabe si se va a sentar en el banquillo yo del Real Madrid ante el Real Valladolid en el partido la Liga el fin de semana no lo sabe Solari llene el Madrid tampoco quieren o no han querido precipitarse en el día de hoy pero no se descarta que mañana mismo pudiera ser destituido Solari podría ocurrir antes incluso repito el partido con el Valladolid es una decisión que están meditando con toda la calma que se puede tomar este tipo de decisiones porque no quieren que la temporada sea tres meses de entre comillas vacaciones o de descanso pero repito Solari teme que le puedan destituir de manera inmediata sino es antes del partido el Valladolid ni que contaros Si hay un mal resultado contra el Real Valladolid candidatos especialmente

Voz 2 01:50 Zidane

Voz 1375 01:56 equipo en el Madrid no se van a quedar de brazos cruzados después de lo que ha pasado en la última semana en los tres partidos de Copa contra el Barça de Liga contra el Barça y anoche en la Champions así que Solari da un paso atrás vuelve eh a la etiqueta de provisional que es lo siempre fue un técnico provisional por mucho iniciaran un contrato de está más dos temporadas ahora os contamos toda la historia con detalles enseguida vamos a estar con Romero Gallego Pulido Javi Herráez y algún protagonista más pero antes noticia en Oporto está en la prórroga

Voz 0522 02:33 el Oporto Roma ganó en la ida el equipo italiano dos

Voz 1375 02:37 es uno y ahora mismo en qué minuto está ahí como aval

Voz 0522 02:39 marcador hola Bruno Alemany muy buena hola a mano hola

Voz 0481 02:42 a todos los oyentes de El Larguero está ganando el Oporto tres a uno acaba de marcar Alex Téllez de penalti han tirado de bar y ahora acaba de sacar un balón de Pepe tenemos atención Manu córner a favor de la Roma y ojo porque podría ser una de las últimas teje a Perotti desde la izquierda del ataque romanista con pierna derecha prácticamente toda la Roma dentro del Oporto

Voz 0522 02:59 cinco segundos para llegar al minuto

Voz 0481 03:02 en el minuto treinta de la prorroga va ser seguramente la última para la Roma a igual balón buscando el punto de penalti las sacan primera instancia la defensa del Oporto no puedo llegar Florence al segundo palo se va al limbo la ocasión estamos en el ciento veinte Manu tres no añaden tres porque ha habido Bari eso ah pues ha retrasado muchísimo el final de el partido tiene a una buena contra el el Oporto pero con este resultado se clasificaría al equipo portugués y la Roma quedaría fuera eliminada de la chapa

Voz 0522 03:27 ni un micrófono de la cadena ser allí a pie de campo en el estadio do Dragao donde está entre otros PP el ex del Real Madrid

Voz 1375 03:34 también Iker Casillas que está a dos minutos

Voz 0522 03:36 de meterse en los cuartos de la Champions con el equipo portugués hola Mario muy buenas olas mano muy buena no te puedes imaginar

Voz 3 03:42 qué ambiente a lo mismo dragado lo estás escuchando el micrófono inalámbrico de la Cadena SER cuarenta y nueve mil espectadores que están todos de pie ahora mismo porque nada dos minutos apenas no hay una pequeña revisión en el bar vamos a ver si digo que sí están apenas dos minutos de meterse como dices a los cuartos de final hoy es el partido ciento setenta y cinco de Iker Casillas que ahora vive en Champions que ahora mismo es el único español Manu que está solo el terreno de juego que Marcano ya ha sido sustituido lo dicho ahora mismo el bar revisa

Voz 0458 04:08 una acción anterior ojo porque ya revisado una

Voz 3 04:11 como ha dicho Brown alemán en dos minutos sabremos quién es el cuarto finalista de esta Champions

Voz 0522 04:16 pero están clasificados el Ajax el tótem al que se clasificaron ayer enseguida está a dos minutos el Oporto de conseguirlo y ojo a la gran sorpresa de la noche porque el París Saint Germain venía con un cero dos de Old Trafford ya ha caído eliminado otro hombre de la Cadena SER está en París hola Toño García muy buenas

Voz 4 04:32 qué tal buenas noches sorpresas sorpresón en el Parque de los Príncipes uno tres ganador Manchester in extremis con un gol de penalti tierras por lo puedes ver caras de desesperación de en va P DNI Mar otra vez sin Champions tres años seguidos fuera de octavos desesperación absoluta aquí en estas entrañas de el Parque de los Príncipes que ahora mismo se está especulando a ver qué va a pasar con las grandes estrellas del PSOE PSD con un icono y mal otra vez

Voz 1375 04:59 era de la eh por tercer año consecutivo y fuera de la cambios a las primeras de cambio el Paris Saint Germain por seguir mundo año consecutivo Neymar que estaba en la grada viendo el partido y que por cierto ha dicho al final del encuentro que es una vergüenza porque el gol de la victoria del United que ha llegado en el descuento ha sido por una mano de Kim PM que dándose la vuelta pero con el brazo despegó del cuerpo de espaldas pero le pega en el brazo lo han consultado en el bar después de una larga meditación han decretado penalti ese penalti lo ha marcado Ras Ford uno tres eliminado el París Saint Germain repito ha dicho Neymar es una vergüenza ponen a cuatro tíos que no entienden de fútbol al analizar una jugada bueno se aquejado de que Sámano de espalda no debía ser mano lo ha dicho Neymar que se queda un año más apeado de la Champions sí

Voz 0522 05:43 terrible el final del partido e Bruna alemán están en play food

Voz 0481 05:46 con la retransmisión lo está narrando yo Tejedor lo está contando Bruno también últimos quince segundos

Voz 1 05:51 pido nada quedan diez teje insinuó

Voz 0481 05:53 no lo remedia ya la Roma se va a clasificar el Oporto serán tener alguna más resonante comentaba más debe ser revisado en el que finalmente ha considerado que no había que evitarlo la colgaba Olsen el portero de la rama no pueden sacar la defensa del Oporto lanzó me encontraba quedar abortada porque es imposible ese balón largo la va a volver a quedar la rama quedarse iba a a colgar la que quizás sea la última en el círculo central por también el Oporto que va a intentar dormir el partido aquí sale con efectivos tiene que morir el partido pasan quince segundos prácticamente de estas tres que se han añadido va a pasar el Oporto de Casillas Pepe y compañía a los cuartos de final de la Champions decepcionante y la jugada por banda izquierda de lo Oporto creo que la Roma no puede no puede la la Roma Se va a acabar ahí el el partido tres Elvira error de Olsen que error grosero de Olsen que sacaba un balón le rebota en las piernas al delantero del Oporto han retrasado puede llegar la sentencia bueno llegan el cuarto Nara fuera la recupera parecía no ojo que sigue la jugada esta misma vuelven tras de balón en la banda izquierda a Maxi Pereira no era también que en todo en esta segunda parte de la manda las nubes el partido tendría que morir en un momento cuatro porque esto está finiquitado

Voz 0458 06:56 yo era cada minuto más por esa última jugada habían revisado Ollanta

Voz 0481 06:59 tres pero se va a acabar la jugada de Sanyo lo a mí no me parecía penalti clarísimo por tanto no me parece que tenía que entrar en el bar en la que han señalado penalti Florenci era clarísima últimos segundos y la tiene el Oporto deje ir pueden notar la fiesta con otro gol ahí va al suelo Juan Jesús al central brasileño para intentar que no llegue el Oporto al área tampoco le interesa mucho el equipo

Voz 0239 07:17 es ponerse es Brahimi buscar la pared

Voz 0481 07:20 a la devolución del francés Samuel Roma está muerta no es que no pueden

Voz 0239 07:23 pero ahora ningún duelo ni salir están ahí

Voz 0481 07:26 no han recuperado el balón está intentando sacar la pero es que no pueden los le cuesta muchísimo a la Roma salí deja seguir el árbitro estamos por encima de noventa y cuatro y medio perdido dos en Viena con esa revisión quizá deja llegar al cinco en la Roma va a tener opción de colgar otro balón al área porque faltan veinticinco segundos proyectarse cinco de añadido algo al centro

Voz 0458 07:43 buscando el segundo palo sale casi a queda no

Voz 0481 07:46 bloque alas madre mía del puerto del área hasta el último será acabó a tener que sufrir el equipo portugués el final acabó acaba el partido en Portugal Oporto tres Roma uno el Oporto otro más a los cuartos de la Champions la ha tenido la última la Roma pero cae el equipo de Monchi elimina

Voz 0522 08:01 dado el equipo que el año pasado tumbó al Barça cae en Oporto como lo celebra Mario Torrejón el equipo portugués Iker Casillas se mete en los cuartos de la Chan

Voz 0458 08:09 Dios se mete otra vez en los cuartos de la Champions

Voz 3 08:12 subrayó no te decía que llevaba ciento setenta y cinco partidos va a tener todavía un par de oportunidades a avanzar todo detalle como dice estar hablando bien las bufandas al viento el equipo del Oporto los los jugadores muchos de ellos a cal amparados tirados por el suelo abrazándose a Iker Casillas Pepe anotados a todos los futbolistas te lo corto ir por supuesto es lo de la ropa que también ha hecho un esfuerzo enorme aunque ha sido yo creo netamente inferiores a lo largo del partido se desesperan porque un año más se quedan fuera de las

Voz 0522 08:39 bueno pues ahora estamos ahí con Bruno Alemany repasando este partido el otro de el Parque de los Príncipes y enseguida con los micrófonos de Toño García de Mario Torrejón para

Voz 1375 08:48 estar ahí con posibles protagonistas de los dos partidos por cierto le el United ha sido con porrón de bajas así o tremendos yo lloro que más cruel todavía de el Madrid de ayer que venía de ganar uno dos de Ámsterdam es que el PSOE venía de ganar cero dos en Old Trafford tenía a Jones a darme

Voz 1906 09:05 a a Pogba Ander Herrera Mata

Voz 1375 09:09 sea a Marcial Alexis Sánchez Shan tenía creo que once bajas diez once bajas tenía buena obras ya han ganado uno tres ya han apeó al París Saint Germain con la rajada de Neymar de los árbitros por esa jugada polémica así que repito Oporto ya terminó el partido Manchester United Ajax Tottenham los cuatro primeros cuarto finalistas ojalá que la semana que viene el Atlético que tiene que jugar en Turín el Barça que tiene que jugar contra el Lyon se metan entre los ocho mejores de Europa ya no está el Real Madrid eliminado ayer donde cayó el balón ya en la fase de grupos bueno además de esto mañana recuerdo que hay Europa League y luego estaremos con las previas de los tres equipos que nos queda en el Sevilla juega contra Slavia de Praga y el Villarreal en San Petersburgo contra el cénit estos dos partidos a las siete menos cinco ya las nueve Mestalla Valencia Krasnodar en la Supercopa de Cataluña el Barça ha caído en la final ante el Girona cero uno gol de Stuani ha jugado con todo el equipo suplente el Barça eh en un día en el que por cierto ha estado Josep Maria Bartomeu en SER Cataluña ha dicho que llamó a De John anoche para felicitarle por eliminar al Madrid Ike el fichaje de de el central está encima de la mesa ha dicho también que den velé es mejor que Neymar parece ser que ha muerto el partido de los lunes la Liga ha hecho oficial los horarios de las jornadas veintinueve treinta y treinta y uno y el partido de los lunes no está eso sí a partir de ahora va a estar el de los domingos a las dos de la tarde esto no ha gustado nada la hace a los futbolistas porque lo consideran una franca la que demuestra que siguen despreciando el fútbol los futbolistas y los aficionados el primer partido de ese nuevo horario será el Rayo Vallecano Betis domingo treinta y uno de marzo a las dos de la tarde nuevos ya le ha dicho ya que me las metido Bono de quitarme el partido los lunes ahora de la meta de Bongo el partido el domingo a las dos de hemos contado hoy en la Ser que los servicios jurídicos de la Federación estudiarán si emprenden acciones legales para impedir que se juegue a las dos creen que es una nueva imposición de Tebas y que por ejemplo en mayo en horario hacía un calor insoportable gesto la trama del investigado Toño García jugador del Levante que hasta tres semanas en prisión e esa trama extorsión no treinta mil euros a Abelardo Fernández el Pitu Abelardo entrenador del Alavés según Levante EMV este de medio comunicación informó que el técnico realizó dos pagos mediante transferencia bancaria por ese importe a una de las personas que utilizaba la banda organizada por los cobros esa organización criminal extorsionar a supuestos clientes de una red de contactos con prostitutas bueno el pito Abelardo ha dado una rueda la prensa esta tarde acompañado por su mujer y por directivos de la a la vez que le han respaldado ha dicho que por favor se respete el derecho a la intimidad y que es un asunto en el que no tiene nada absolutamente nada que ver eh las palabras de el Pitu Abelardo esta tarde

Voz 0522 11:58 hay por último en esta portada Larguero

Voz 1375 12:00 os cuento que el Real Madrid se ha metido en los cuartos de final de la Youth League después de derrotar en el Cerro del Espino al Atlético de Madrid por uno dos irme cuentan que el segundo gol blanco ha sido de penalti por un empujón bastante dudoso que ha creado también hay bastante revuelo bastante polémica once y cuarenta y dos una menos en Canarias si os mováis arranca el larguero

Voz 1 12:20 me podría poner un capuchino vale yo quiero un aquí esto vale distrito pero con una no Becilla de leche vale cortado pero descafeinado e se marchando cuatro cortados

Voz 0017 12:34 no todos queremos lo mismo ni todos los su son iguales fueron identificados Kid Rock igual igual Space actuaré en cualquier caso si eso eso eso Wolkswagen

Voz 1 12:56 es una noche feliz para los hinchas del Oporto es una noche muy feliz también para los hinchas del United son los dos equipos que han salido

Voz 1375 13:03 hoy clasificados para los cuartos de final de la Champions

Voz 1 13:06 ayer

Voz 1501 13:07 cayó eliminado el Real Madrid ante el Ajax hicimos un larguero casi dedicado íntegramente a

Voz 1375 13:13 ese asunto que evidentemente no iba a tener

Voz 1501 13:15 cada noche esto va a seguir coleando es que es un equipo que viene de

Voz 1375 13:19 lograr algo histórico ganar tres Champions seguidas ganar cuatro en los últimos cinco años pero también es histórico el batacazo que se ha pegado en en en siete meses nadie sabe cómo ni porqué se pasa de estar en lo más alto a lo más bajo en en en apenas siete meses el mundo busca culpables y todo el mundo dice que algunos el presidente otro el entrenador el los cambios de entrenadores que no están preparados ni uno ni otro los jugadores que se han dejado la forma física bueno al final todo se mete en la batidora de ahí sale la situación actual que es ni copa ni Liga ni Champions del Madrid ante esta situación y a pesar de que en principio era una temporada de transición que así se admitía no no públicamente pero sí en privado bueno es un año de transición después de ganar tres Champions no hemos podido traer Neymar en papeles la Zidane vamos a ver con Lopetegui ibamos tirando en un año más o menos de transición nuestra dio ninguna estrella bueno al final el año de transición sean veneno y el Madrid no se puede quedar de brazos cruzados no se va a quedar de brazos cruzados iraquí para empezar la primera decisión después de este triple batacazo en seis días le afecta al banquillo que es lo lógico y lo que pasa tanto los equipos de fútbol del mundo he abierto Larguero diciendo que no a esta hora solar y no sabe si se va a sentar en el en el banquillo de el del partido contra el Valladolid Él sabe que no va a seguir la temporada que viene Solari es consciente ya sin Aurora ya hace tiempo el tiene interiorizado ya hace unos días que esto se ha acabado él no sabe espera es que le dejen terminar la temporada pero en las últimas horas desde su entorno más cercano e admiten que Solari está nervioso porque piensa que en cualquier momento puede sonar el teléfono teléfono rojo que le diga Solari hasta luego Solari sabe yo creo que en eso Solari ha sido honesto consigo mismo que ha sido provisional siempre como puso el Real Madrid en aquella primera nota cuando echaron a Lopetegui dijeron nombramos a Santiago Hernán Solari como técnico provisional del Real Madrid después de los cuatro primeros partidos no fue mal la cosa y ampliaron el contrato este año y dos más pero aún así Solari sabíamos todos sobre todos los había Solari que era provisional hoy está más provisional que nunca hasta el punto de que no se descarta que incluso eso no llegue a sentarse en el partido ante el Valladolid no no se han querido precipitar en el Real Madrid en el día de hoy ha día de muchas llamadas de de meditarlo con la serenidad con la que se puede tomar esta decisión con la serenidad con la que se puede decidir si si prescinde de segundo entrenador en esta temporada o no pero antes lo que pasen unas horas más lo que pase va a pasar de manera inmediata eh a darnos cuenta más información Mario Torrejón y ya están por ahí creo que Romero gallego Javier Herráez Pulido enseguida se va a incorporar también Álvaro Benito pero la decisión parece inminente inminente porqué en el Madrid no quieren que esta temporada sea ya un bueno pues que mañana hay Champions vamos a ver la temporada el Madrid quiere que empiece la temporada diecinueve veinte tienen que empiece en marzo osea ya y que el que venga no sean un de venga al del Castilla vamos a poner cuanto al respeto ojo ojo a un tándem que se lanza por ahí como globos sonda a ver qué tal cae y a ver qué tal suena que sería José Mourinho Savia Alonso parte de la directiva al Real Madrid que sigue diciendo no no y mil veces no pero ayer escuchábamos las declaraciones de Mourinho en cuatro que venían a ser un tengo un grandísimo recuerdo el Real Madrid y además yo también pude cometer errores Mourinho está preparado para venir en cuanto le llamen no vendría para estos tres meses evidentemente vendría para hacer una limpia y eso a él será pero vamos como pocos pues más temporadas probablemente los tres temporadas más hoy a sonar el nombre de Zidane yo no me lo creo tres otro hombre de del club y que está sin equipo hay otro hombre que sonó cuando se fue Lopetegui cuando echaron Lopetegui que era Conte bueno el Madrid está sondeando está meditando mucho que hacer porque no quieren que esto sea un dejamos la temporada y que sea lo que Dios quiera hay que echar Solari antes del partido de Valladolid se le echa es repito no digo que vaya a pasar esa lo que hoy se está meditando a esta hora doce menos doce el Madrid no pueden asegurar que Solari vaya a sentarse en el banquillo ante el Real Valladolid y Solari no sabe si se va a sentar o no esta es la realidad

Voz 0522 18:16 no hay Javi Herráez hola Javi muy buenas hola qué tal

Voz 1375 18:18 Manu es Mario Torrejón que está con la oreja puesta en nuestros

Voz 0522 18:22 me Brin pendiente de protagonistas de lo que pase

Voz 1375 18:25 en Oporto en el estadio Dragao donde al Oporto donde los puertos acaba de clasificar pero se incorpora al Sanedrín Mario Torrejón está por ahí Antonio Romero que anoche nos narró en Carrusel la derrota del Madrid hola Romero muy buenas te dan Manu muy buenas a todo está Jesús Gallego o la Gaye aquí de guardia buena noche estaba pues si hay que estar de guardia veinticuatro horas está noche está para julio también hola Julio qué tal buenas noches de guardia de guardia todos bueno The Guardian el Madrid Javi Guerra lo primero veinticuatro horas

Voz 1565 18:52 pues cómo está ese vestuario como

Voz 1375 18:55 la Casa Blanca después de la triple eliminación en una semana

Voz 6 18:59 pues muy tocado muy tocado la verdad es que ha habido futbolistas que a las cuatro la mañana estaban despiertos alguno eso fue con lágrimas en los ojos de del campo ayer del Bernabéu han ido a Valdebebas y cada uno ha hecho lo que tenía que hacer algunos ha entrenado el caso de Ramos Xisco y María por ejemplo uno uno sancionados otros estaba en la grada el caso de De María en hay de Isco y otros que han hecho carrera continua otros han ido al hospital porque al final sea confirmado por desgracia vete contaba así ayer a esta noche del del Bernabéu la lesión de Vinicius Junior que tiene para dos meses y ahora mismo no bueno están esperando qué pasa con Solari en principio Solari se sienta el próximo domingo en en Zorrilla

Voz 0239 19:42 en el club y la verdad es que

Voz 6 19:45 la máxima preocupación es meterse entre los cuatro primeros el Madrid está metido entre los cuatro primeros ahora mismo no parece que peligre porque está al Getafe que está haciendo una buena campaña está el Alavés pero no parece que peligre la posición del equipo blanco de cara a clasificarse en esa Champions League pero no quieren que el equipo se se vaya como tú decías que se deje ir que ese abandone una vez que ha perdido todo lo que todo lo que tenía Liga Champions y Copa del Rey hay un problema con Solari desde que llegó al al Ammari no solamente el caso Isco Solari es un el técnico que más ha manejado bien a Luka Modric a Karim Benzema la da bola Gareth Bale asentado a a a Marcello Pera habido futbolistas que os ha dejado de de la mano de Dios no es que haya descontrolado El Vestuario sino que preocupa poco da preocupó más el el partido siguiente le preocupa más el once inicial que manejar lo que es un vestuario con mano izquierda que es fundamental el Mari eso eso lo perdió Solari y eso puede ser que evidentemente le pase factura en principio Solari se sienta el próximo domingo frente al Valladolid el mínimo traspiés le dejaría fuera el Madrid buscaría un técnico y falta saber si ese técnico es algo provisional para doce meses para doce partidos evidentemente parece que no se busca ya la figura de alguien

Voz 1375 21:02 que tuviese continuidad en el futuro el plan eso está descartado no quieren traer a nadie que sea otro partido para estos tres meses para eso dejaría Solari Mario Torrejón día de muchas llamadas de muchas reuniones de

Voz 1 21:14 mucho meditar qué hacer con Solari

Voz 1375 21:17 en las próximas horas no

Voz 1785 21:19 sí iré mucho

Voz 1501 21:21 unidad de lo que es habló ayer se fue muy tarde presidente del Real Madrid de las oficinas de Santiago Bernabéu porque estuvo allí reunido con con la gente más más cercana con José Ángel Sánchez con algunos directivo lo estaba por allí como Pedro López y su vicepresidente económico y algunos más porque no saben qué hacer es la verdad yo creo que el cuerpo les pide más cortar por lo sano y que el proyecto acaba aquí el proyecto de Solari pues así diciendo la la la andadura más bien de Solaria que abre aquí Ike empieza ya a pensarse en un proyecto de cara a la próxima temporada es decir como tú decías que la temporada que viene empiece ya entre otras cosas

Voz 1375 21:53 porque creen que esta temporada es muy importante acabar como

Voz 1501 21:55 no tiene que acabar lo más alto posible en la Liga por su puesto entre los cuatro primeros es que eso creo que es de vital sea eso es como el aire ahora mismo para el Real Madrid queda entre los cuatro primeros y la sensación en el club es que ahora mismo el equipo está tan tocado hundido por así decirlo que te puede ganar casi cualquiera a cualquiera que pase por aquí en Valladolid

Voz 1453 22:12 desde el fin de semana que viene el Celta siguiendo en el Bernabéu

Voz 1501 22:15 a cualquiera si el equipo sigue así de muerto anímicamente tan muerto no hay idea

Voz 1375 22:19 dedica la la creencia en el Real Madrid

Voz 1501 22:22 por lo mejor es cambiar de entrenador en esa y en eso están en esa reflexión desde luego hace una hora evidentemente es obvio es una novedad solamente puede venir un técnico que no tenga trabajo de sostenido que no tiene trabajo hay algunos muy atractivos el que más les gusta es sin ninguna duda Finnan yo tengo

Voz 0458 22:39 la sensación Joe Pesci Zidane de verdad

Voz 1501 22:42 sí era el proyecto y cómo va a ser que además yo te decía anoche me reitero hoy al cien por cien de lo que dije creo que no cambia ni un ápice de lo que iba a ser el Madrid en verano si eso lo ve bien Zidane si lo analizas bien con tranquilidad yo creo que vendría yo diría que sí luego hay que verlo pero yo creo que diría que sí pero a alternativa a las han nombrado tú y que no tengan aquí el niño Conte ha sonado incluso nombre de Mancini algunos saca a la palestra más y no había manera al Real Madrid porque no creo que les que les gusta demasiado pero creo que el cuerpo les pida lo mismo que la etapa de Solaria acabé y que empieza ya a la próxima temporada

Voz 1375 23:20 el blog tiene tiene cierto sentido quiero decir si solar y no va a seguir el año que viene pues a lo mejor dentro del descalabro ya de de de Despí por General de la temporada que ha tirado todo por la borda pues igual tiene sentido que si alguien va a venir en junio

Voz 1565 23:35 es que empiece a hacer la lista de éste no éste no éste sí éste sí que no llegue junio ahora corre también otro riesgo que es que por lo que sea

Voz 1501 23:46 lo siente en el banquillo ahora todo vaya también descalabro otras otro oí que sean tres meses

Voz 1375 23:52 de una temporada para para para el olvido

Voz 1501 23:54 pequeño matiz mano sí que si bien el que sea aparte que iba a firmar lo que esta temporada de otros tres años lo que sentiría la plantilla es que de este depende mi futuro o sea que a mí me vaya vaya mal esa tanto si me voy si si me echan en verano sino sino algo ya para para para el Real Madrid y me echan en verano como si me quedo de este tío va va a depender que yo sea titular o no

Voz 0458 24:15 hoy ya con gran año no el año que viene y los sucesivos

Voz 1501 24:18 entonces esa sensación es lo que anima un poco más a a que la balanza se define por ahí lo que sí que es cierto es que el Madrid me ha dicho nada ni va a decir nada en las próximas horas aunque vaya

Voz 1375 24:26 puede ser el día clave para decir venga

Voz 1501 24:29 en que tire solar yo creo que sí ya veremos a han pasado las horas suficientes yo creo para para calmar un poco los ánimos mañana de oro que puede ser un día importante para decidir efectivamente eso que aunque yo creo que el que repito que el cuerpo les pide eso pero yo no descarto ni lo mal ni muchísimo menos descartó que todo sigue igual y que se espere a final de temporada porque al final al final de temporada se te abre otras opciones aparte los que está sin trabajo se te abren otros no otras posibilidades que a lo mejor no sé si os gusta más yo creo que que gusten más que Zidane pocos sinceramente pero que puede ser que buena opción por ahí tipo Pochettino Klopp Allegri no sé es verdad locos pero lo que lo que todo el mundo tiene en mente tampoco creo que eso le vuelve loco ni niña Florentino Pérez y José Ángel Sánchez pero bueno

Voz 0458 25:10 eh que si se abre un poquito más noi mantener la calma

Voz 1501 25:13 que siga Solari que esto sea así pero las piensan lo lo malo es la sensación las cosas

Voz 1565 25:16 no es que los jugadores ya has visto siga

Voz 1501 25:20 si con los mismos con las mismas caras con la mismas alineaciones con los mismos problemas de los clava Javi pues no seguís com

Voz 1565 25:24 lo tendrá si esto va a salir adelante y entonces ante esa duda yo creo que que repito la balanza así que no damos Romero Gallego Pulido

Voz 1453 25:33 qué diagnóstico hacéis de de la situación

Voz 0458 25:36 Terry bueno yo yo yo creo que es Solaris el domingo porque

Voz 0239 25:40 qué encontrará otro porque no de la reunión de ayer de todas las conversaciones de hoy no hay nada claro no hay un nombre en el organigrama deportivo de del Real Madrid es tan complicado según me opinión esta tan mal estructurado que no hay ahora mismo ningún y ninguna cabeza visible dentro del club que pase una cosa estas le pueda poner solución aún un problema transitorio por ejemplo una figura como Vicente del Bosque en su día como Molowny sino vamos más atrás en el programa deportivo del club no es que no existe no era tampoco Solari que fue un parche provisional como tú has dicho y ahora no hay ninguno sea entrenadores salvo Raúl Isabel Alonso que no tiene en el carné todavía para entrenar en la máxima categoría no hay nadie en el Real Madrid con un nombre no es decir notable sino suficiente como para poder darle este envite si hubiera existido esa figura hoy a Solari sería Historia Nos sentaría el domingo como no existe yo creo que eso va a sentar Si Palma no ganan es evidente que el lunes terminó la era Solari por la información que yo manejo desde el Real Madrid que no significa que sea el presidente pero desde el Real Madrid hoy sea llamado a Mourinho y a Zidane Zidane ha dicho que no coge el equipo ahora Zidane como bien explica Mario tiene yo creo que tiene ya cicatrizado lo que pasó en el vestuario pero no le apetece ejercer la limpia que no le apetecía en su día por eso cogerlo ahora Zidane lo que claro lo ve una quimera ha dicho no yo creo que eso va a mantener el no sería para la próxima temporada con lo cual no te vale de torniquete de emergencia si tienes que presentar a alguien por Solari y el otro Mourinho desde el Real Madrid siguen diciendo que no a mí me consta que haya habido conversaciones con Mourinho con su entorno no es Mofaz no es muy difícil saber con quién corre la correcta en la gente a salir

Voz 1375 27:33 llamado a Jorge Jorge Mendes por eso

Voz 0239 27:35 que la gente tiene comunicación directa con el Real Madrid iba aunque parece que tampoco a Mourinho le hace demasiada gracia desde la distancia ir a tres meses vista es una película muy diferente porque Mourinho no está en una situación como la de Zidane Zidane se fue como un triunfador Mourinho viene de fracasar en el Chelsea en el Manchester United por ahí ven una vía de escape que ilusiona menos clara decidan pero que a lo mejor va es más factible ahora el diagnóstico qué tiene que ver Zidane Mourinho yo creo que el Real Madrid

Voz 7 28:08 vuelve a sortear un poco

Voz 0239 28:11 una plaza tan importante como la de máximo responsable técnico como la del banquillo de para mí la entidad deportiva más grande del mundo si tú estás pensando en Zidane o Mourinho es evidente que estás pensando en

Voz 6 28:24 cromo

Voz 0239 28:25 para calmar a la gente en una situación de emergencia pero no está pensando en

Voz 8 28:30 qué quieres realmente como quiere realmente

Voz 0239 28:33 en gestionar algo que juegue el Real Madrid porque Zidane Mourinho te pueden gustar más o menos pero lo que es evidente que son dos entrenadores

Voz 0458 28:40 radicalmente diferentes ibamos

Voz 0239 28:42 otra vez a la a la a la al problema de siempre que dio la sensación en verano Manu con eso termino de que el Real Madrid estaba sorteando el banquillo y al final cogió al sexto o al séptimo que era Lopetegui salió la cosa como salió vuelve a dar la sensación de que en vez de tener algo de trabajo adelantado o algo más de paciencia o algo más de conocimiento

Voz 7 29:03 lo que quieres es una gran figura

Voz 0239 29:06 el gran nombre para poner el torniquete a la situación

Voz 7 29:11 a mí me parece todo ridículo muy ridículo la situación de Solari Solari esta noche estar en coma inducido con un respirador artificial y puede que el domingo por el hecho de que no se encuentre otro vaya a dirigir al equipo Valladolid que a ver cómo implantan la la UVI móvil Jaime banquillo porque es que vamos a ver a un entrenador el zombi dirigir al equipo allí cuando si se toma esta decisión porque sabe que Solari ha perdido el pronunciamiento dentro del vestuario no tiene un apoyo sólido dentro del vestuario Isco Gareth Bale

Voz 0458 29:46 las pelea ya has enfrentado a todos los veteranos no

Voz 7 29:48 sí sí eso no lo puedes arreglar pues pues el entrenador está muerto lo queremos cambiar Icomos como Le mantienes con respiración asistida es ridículo es ridículo que dure mañana pasado ya no te

Voz 9 29:58 digo el partido de Valladolid con lo cual Leroy doy

Voz 7 30:00 por muerto pero la esas dos opciones que se manejan realmente también me parecen ridículas porque el el Real Madrid había diagnosticado que la vuelta de Mourinho era imposible por porque aquella etapa pasó porque tiene dividida a la afición porque es un hombre que provoca números y sólo numerosísimos ruido porque iba a ser una pelea constante en cada rueda de prensa porque iba a ser hasta un problema de imagen y ahora cómo estás con el agua al cuello todo eso cambia no todo eso sigue entonces le vas a fichar a pesar de que tú habías interiorizado todo eso me parece ridículo acción de Zidane también me parece ridícula porque un entrenador que te deja en la estacada que te deja en la estacada porque dice no puedo con esto esto necesita un nuevo impulso yo no voy a ser capaz no quiero de que se va a Cristiano Ronaldo sin Cristiano no no voy a poder hay que jubilar a la mitad plantilla te pegas el trazo IS mismo a volver de verdad eje todo puede ir a peor pero el panorama veo salida entiendo que la situación en Madrid en el mercado de los entrenadores es muy difícil complicadísima pero la situación de Solari la posible vuelta de Mourinho y el posible retorno a las Trent merecen de de frenos

Voz 1375 31:15 voy con Julio pero confirmo para que los oyentes de la SER lo tengan muy claro que han llamado a Zidane y que han llamado a Jorge Mendes ha habido una persona del Real Madrid que se ha puesto en contacto con Jorge Mendes representante de Mourinho eso ha existido la lo que le ha transmitido Jorge Mendes al Madrid lo que contaba Romero Mourinho tiene dudas no por el proyecto no por querer volver al Real Madrid estaría encantado de volver al Real Madrid ha agradecido a la confianza del club otra vez sobre llamarle pero él tiene miedo a lo que sabe que puede generar Mourinho en su vuelta al club al equipo a ese vestuario la afición y la prensa el sabes que en cuanto ponga aquí un pie va a empezar el proyecto con el madridismo divididos

Voz 1565 31:57 pero desde el minuto uno no como la otra vez que llegó

Voz 1375 32:01 ese fue facturando con el tiempo ahora sería

Voz 1565 32:03 distinto Él sabe que si viene el la división está hecha desde el minuto uno va estar medio estadio Mourinho medio estadio contra Mourinho de verdad es sólo interesa al Real Madrid bueno pues alguien del club ha llamado a Mourinho el palabra Julio Pulido tiramos la de seguimos

Voz 11 32:27 Ikea en Lardero en Instagram arropa El Larguero facebook punto

Voz 1 32:32 com barra El Larguero suscribe T al canal de Youtube los impresión de tela

Voz 12 32:41 que tenías el Congo no venía es un sitio tampoco idílico eh pero el sufrimiento que hemos visto en Lesbos yo no lo he visto nunca psicológicamente ha sido sin duda la misión más dura ha cedido el olvido es la falsificación del pasado y me impresiona siempre como en España se quiere vivir falsificar

Voz 1 32:59 al pasar a la Historia es el referente para no repetir errores que tiene tuvo Fernando

Voz 13 33:05 séptimo no lo que tenemos todos los españoles lo que pasa

Voz 1 33:07 esto no lo sabéis

Voz 13 33:10 este Open Nos arruinó culturalmente pero lo que no sea

Voz 1 33:12 ese diferentes es la capacidad de pensar por qué es tan importante que los adolescentes aprendan a filosofar fundamentalmente porque no existe una etapa de la vida tan compleja como la docencia y la posibilidad de actuar podría ser ya porque no estoy aquí y que estás haciendo

Voz 12 33:30 así fue como comenté un proyecto de prevención en institutos y universidades sobrevivencia sexual

Voz 1 33:35 la Ventana séptima temporada con Carlos como

Voz 0017 33:51 y cuando quieras ya disponible un nuevo programa de Contigo Dentro con Celia Blanco

Voz 1 34:01 con entra en Cadena Ser punto com por nuestra cadena SER

Voz 14 34:11 es lo más leído en nuestra web hoy en Twitter con no está

Voz 15 34:18 tú lo sabes tomar el control de la SER

Voz 0458 34:21 lo que quieras cuando tú quieras

Voz 15 34:23 descarga de nuestra aplicación

Voz 16 34:31 podemos celebrar cien años de confort tecnología hay diseño Citroën con millones de luces toneladas de serpentinas su con una orquesta

Voz 17 34:37 armónica pero preferimos celebrarlo contigo aproveche que ya han comenzado las cien horas Citroën con el plan de hasta tres mil quinientos euros puerto antiguo vehículo y mucho más

Voz 16 34:48 financiando Financial Services condiciones en Citroën punto es

Voz 0760 34:51 a

Voz 11 34:52 que escuchar hablar hacer tres

Voz 1 34:55 palabras que en Caixabank deciden nuestro compromiso contigo escuchamos para entender te hablamos donde quieras y cuando quieras pero sobretodo juntos hacemos que avancen dos proyectos y los de la sociedad escuchar hablar

Voz 18 35:11 hace si eres autónomo tienes una empresa tenemos información de Orange de máximo interés las nuevas tarifas Love negocio incluyen llamadas ilimitadas llamadas internacionales hasta ciento setenta gigas ahora

Voz 1 35:22 con un veinte por ciento de descuento Ci lleva tiempo

Voz 19 35:25 voy de Smart dos mil diecinueve por sólo dos euros al mes informa tienes condiciones en el novecientos novecientos setecientos o B tu tienda ahora

Voz 20 35:33 a mi amigo Marco que se instaló en mi sofás para asegurarse de que iba a trabajar comía y me cambiaba de ropa los tres meses siguientes a que me dejase Claudia siempre pensé que nunca podría devolvérselo pero con hasta noventa millones de euros y acto de la ONCE igual sí que puedo tuyo

Voz 1 35:48 tutela aún cada viernes botes de hasta noventa millones de euros Fillon es para dar y tomar

Voz 1375 35:53 El Larguero con Manu Carreño no

Voz 0458 35:58 las doce seis menos en Canarias

Voz 1375 36:01 desde protagonistas en el Parque de los Príncipes donde venga o el París Saint Germain eliminado ante el United uno tres en casa

Voz 1453 36:08 donde no

Voz 1375 36:10 en el Oporto se ha clasificado el estadio do Dragao están por ahí Toño García y Mario Torrejón Madrid está en el Sanedrín y pendiente de los protagonistas en Julio Pulido qué te parece el momento la situación de lo que está pasando

Voz 8 36:21 John literalmente al termino de frotar los ojos porque si no lo digo yo no lo creo yo entiendo que la derrota de anoche ha hecho mucho daño pero de ella que cunda el pánico por las oficinas del Real Madrid yo creo que que hay un trecho y esto es pánico en estado puro se habla de una posibilidad

Voz 6 36:40 institución

Voz 8 36:41 de Solari de contactos con Zidane

Voz 1375 36:44 confirman que como decía Gallego

Voz 8 36:46 qué hace unos meses decía que no veía claro el futuro y que lo dejaba Ike y que no podía seguir siendo entrenador del Real Madrid y que dejaba tirado al Madrid como Mourinho que al margen de dividir al madridismo sin ninguna duda de crear un cisma en ese vestuario y la oposición creo firme de cuando menos el capitán Sergio Ramos es un entrenador fracasado sea el Madrid está contactando con un entrenador fracasado que ha fracasado en sus últimos proyectos sea yo sinceramente pienso que no hay necesidad osea se cumplen veinticuatro horas de la derrota de ayer veinticuatro horas el Madrid ya está hablando de destituir al entrenador que es cierto que que ayer dejó de ser entrenador pero pero que que pueden seguir lo que queda de temporada terminar de una manera lo más decorosa posible está hablando ya de destituirlo está hablando de vamos a fichar a alguien que pueda venir ya pero qué necesidad tiene el Marie de fichar a alguien ya

Voz 1375 37:45 no

Voz 8 37:46 más que ficharlo ya te restringe la posibilidad de fichar porque no hay tantos entrenadores que estén en el paro se habla de dos nombres insisto

Voz 12 37:55 Zidane que se marchó hace unos

Voz 8 37:57 es es Mourinho que es un entrenador fracasado pero pero por qué tiene que cundir el pánico de esta manera en el Real Madrid yo entiendo que se haga un análisis que se vea que hay que cambiar en la plantilla que se contacte en unos días unas semanas con con unos entrenadores Si hable con ellos etcétera pero qué necesidad hay de tomar toda esta decisiones de manera tan precipitada porque hay que tapar el fracaso de ayer que no es precisamente de sólo de Solaris sino que hay que apuntar más arriba destituyen Don Solaria que buscar una víctima

Voz 7 38:30 urge

Voz 8 38:30 ente ya hay que darle al madridismo en bandeja el nombre de Solari para que todo se calme y hay que lanzar el nombre de Zidane y de idea Mourinho sinceramente no entiendo este pánico que se apoderado de las oficina del Real Madrid esa sinceramente creo que es pánico en estado puro que no ayuda ni muchísimo menos a solucionar los problemas del Real Madrid

Voz 1375 38:55 supongo que el jugador Javi están también atentos a todo esto

Voz 1453 38:59 ellos ellos quienes saber quiénes sabes

Voz 1375 39:01 a quién va a ser su entrenador no sé pero ya saben

Voz 6 39:04 quién quién se queda quién se va el futbolista lo

Voz 1375 39:06 vale muchas sabe lo sabe todo

Voz 12 39:09 casi todo hombre puede pasar que al final

Voz 6 39:12 hombre más Rage va Ramos no creo agregó

Voz 1375 39:14 lo mismo que venga Mourinho que decida o no efectivamente no o si no es que yo yo creo que el tema

Voz 6 39:20 hasta aquí Manu en quién va a hacer la limpia y vamos a hablar en plata a aquí hay que cambiar hay un cambio de ciclo y aquí se va a marchar seis siete jugadores iban a llegar otros eso lo quiso hacer porque lo que les decía no con con lo que él quería que es alargaría bueno porque a Zidane cuando palmo contra el Leganés pasó lo que pasó sino ganaba el Valencia estaba puede pues estaba fuera no y luego ganó la Champions

Voz 1453 39:47 es que él no quería un portero porque creía que no lo necesitaba porque no

Voz 6 39:51 el actor marchará Kepa osea que ya venía

Voz 1375 39:53 ya veníamos con un histórico vamos a ser justo

Voz 6 39:56 pues a Zidane es verdad que se marcha en un momento más o menos complicado pero había tiempo para coger un nuevo técnico Zidane bueno pues si cree llega en un momento que la gente que va a seguir pero el consiguió la Champions tres en dos años y medio dijo mira hasta aquí hemos llegado yo me marcho por cierto insisto que ordene

Voz 0239 40:14 tener se lo quisieron cargar sino ganaba al Valencia bueno ahora

Voz 6 40:20 quién va a hacer la limpia y yo es que veo complicadísimo que Zidane me decía alguien que conoce ese vestuario que trabajó con los dos para ser más completo dice yo no voy a Zidane haciendo una limpia no porque además ha sido jugadores con los que él ha ganado la Champions pues es que Mourinho no las ha ganado pero Zidane sí ha ganado la Champions entonces aquí la clave ahora mismo son si el que venga al banquillo pero los futbolistas gente que gana mucho dinero que tiene muchos contratos idéntica venir nueva ahí

Voz 0239 40:47 ahí radica el problema bueno y eso no se puede salvar al mundo

Voz 6 40:50 meses yo que sobre los futbolistas creo que el el

Voz 7 40:53 en el momento en el que está el Real Madrid ahora mismo evidentemente la preocupación pero ya lo decía el otro día la cuarta plaza meterse en Chad

Voz 1375 41:00 ya pero quedan doce partidos qué pasa aquí

Voz 7 41:02 me va a venir uno que va a poner a funcionar todo a la vez si es que la solución está en la plantilla en El Vestuario que le vale no está Cristiano Ronaldo pero con la ventaja que tienen doce partidos no puede ese vestuario que ha ganado tres Champions seguidas cuatro o cinco años decir señores no hagamos más el ridículo vamos a meter al equipo en Champions Gareth Bale Isco olvídate de Solari Solari es el entrenador pero a aunar esfuerzos los capitanes Sergio Ramos Marcelo o dejémonos de tonterías yo para mí esa es la la solución que hay doce partidos

Voz 0239 41:36 a pesar de vestuario eso que es el que no lo escucha yo domino se vino

Voz 7 41:43 cuando no estamos hablando de chavales advenedizos estamos hablando de jugadores de los que yo vosotros Se ha dicho que futbolista que profesión Donald el mejor central de la historia del Real Madrid el capitán a demostrarlo ahora Hinault a no hacer que el club tenga que meterse a a cargarse a Solari porque hay cuatro jugadores que no le aguantan el resto tampoco lo ve irse Abuja hipotecar el futuro Bujanda un entrenador en un momento difícil señor saquen ustedes que son doce partidos correcto eso eso es

Voz 0239 42:15 en un mundo ideal esa es la solución ideal por eso hasta la reunión de ayer no se imaginaban tener que plantearse ni siquiera que Solaria no termina la temporada pero bueno yo dudo mucho que sepa que los cuatro primeros juegan la Liga de Campeones por eso por ejemplo de mentalizar al vestuario y luego gente de esa directiva que estuvo ayer durante la reunión tiene la duda de que a Solari en la conversación cara a cara con los futbolistas le tomen en serio ahora jugadores a los que ha defenestrado desde que le dieron en el puesto de máximo entrar de de de máximo responsable técnico del Real Madrid que hará Solari no le va a poder decir ahí oye no te puesto en la Champions no te puesto en la Copa pero ahora vas a pelear por el cuarto puesto que no va a tener capacidad de convicción para decirle a Mariano mira que no me gusta el Mariano pero que ahora te voy a tener que poner porque no me queda otra Segur el jugador que Marcelo le va a mirar y lo ir ahora que juegue tu prima la de Cuenca

Voz 0458 43:09 ya venció correcto claro pero avisan