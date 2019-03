Nancho Novo: "Mi perro Socio me cambió la vida y me hizo volverme una persona formal"

Voz 1 00:00 yo el chip yo he chip que relación tiene este chip con el mar

Voz 2 00:08 pues con el mar no tiene gran relación no tiene más relación con la luna

Voz 1 00:13 hay muertos porque bueno porque es un ser que vive una vida viajar alguna eso personaje quién ha escrito Philip K cuando la descubre este pues muy jovencito con diecisiete o dieciocho años

Voz 2 00:39 en una Ada ubicó que revolucionó la cabezas hace porque no porque es una locura de ciencia ficción pero sin que plantea un montón de mundos paralelos y las realidades con cómic antes a lo que vivimos ya la que transita llamamos realidad verdadera no

Voz 3 01:02 detrás de este yo he chip este personaje hay una persona o un o eso parece si quiero preguntar a la persona su relación con el mar gallego

Voz 1 01:18 te diré una cosa

Voz 2 01:21 algunas de las cosas que más me gusta el echarlo de menos cuando me vine a vivir a Madrid lo que más ansiaba era llegar al mar cuando llegaba me sentaba frente al CAI lloraba

Voz 1 01:36 a

Voz 3 01:37 detrás de esta voz habrán reconocido la voz de Nancho Novo Nancho tú naciste en Galicia si este programa hoy va de la plaza tú recuerda sí jugabas en una plaza claro

Voz 2 01:50 jugaba en la plaza de Vigo allí en Coruña

Voz 1 01:53 en la plaza Pontevedra sí sí logró esas dos plazas en la plaza en la que yo jugaba el pelito

Voz 2 02:01 después es ya un poquito más de mayor jugaba de otra manera pues en las plazas de Santiago en la Plaza de Platerías emplazar la Quintana que era una a alguien tan la convención Tzipi más potente debía llega a España en los años setenta allí saltaba aquellas un montón de gente a tocar la guitarra Hay a cantar hasta las tantas de la mañana en Santiago llovía todo el día proponer un gran parque que pudiéramos está en la plaza de la Quintana allí sentados

Voz 3 02:33 cómo cómo era tu casa gallega la casa de infancia cuantos erais en casa que recuerdas de esa etapa

Voz 2 02:41 pues Éramos seis hermanos

Voz 1 02:44 tres niños y niñas el mis padres

Voz 2 02:48 luego también desde muy pequeños acostumbraba tener como hermanos a hermanos mayores que eran primos que venían a casa para que el o bien mis padres pusieran en cintura y evitar sobre todo o bien para que pudieran estar estudiando a mi padre siempre fue muy muy colaborador muy solidario oí muy generoso con la familia

Voz 3 03:13 no sé que me gusta mucho y es que en tu casa os dejaban sin postre si no os coméis las lentejas no te quedas sin postre idea ahí salió la banda dos castigados impuestos de la que salieron dos discos difícil contaste tú me lo lo porque me he castigado supuesto yo era muy mal como en casa

Voz 2 03:31 éramos bueno algunos eran pero en el derrame los comedores y es se desesperaba muchísimo muchísimo porque comíamos fatal no gustaban cuadro cosas no no estaríamos de ahí y entonces pues cuando no queríamos comer pues por ejemplo yo me acuerdo la coliflor sigo sin probar el único que no provocó la sala con el crono no la prueba ni quiero probarla no quiero ni verla Dámaso leerla me pongo malo pero las cosas que no Zenón Nos gusta cuando poníamos así de no no no a cerrar la boca no con la boca llena

Voz 3 04:11 tú acompaña a tu madre a la plaza comprar

Voz 2 04:14 alguna vez yo hacía una cosa que eran mi recado de todas las semanas que no era estar al aplazar era una estación de autobuses a buscar un paquete de carne en todos los a mi padre lo encargaba una carnicería de Laracha que supuestamente lo Coruña el encargado ir a buscarlo oí luego también más que a la plaza a mí de pequeñas plaza no me gustan porque olían mal olían a pescado el suelo estaba estaba mojado siempre estaba muy sencillo tenía mucho me repelús a la plaza de pequeño de mayor me encanta bossa soy yo en mi casa el que va al plazas Bello me encanta ir y conozco a toda la gente de los puestos pero de pequeño me daba bastante repelús porque eso

Voz 3 04:55 en las pescaderías el agua que salía pescadería hombre no había ley Gene que hay ahora en unos años en los que la plaza Txapote Abbas ya son los mercados que conociendo todos en ancho era a los veinte no XXI te vienes a Madrid como fue tu llegada a esa ciudad

Voz 2 05:24 despistado como todo el que llega aquí despistado pero seguida a mí me dicen en Madrid es una ciudad que acoge esa eso es un tópico pero es verdad es eso ha cambiado a la gente que venía de fuera que de más lejos que yo pero cuando llegué es que me sentí integrado en Madrid seguida me hice pandilla con gente que eran de Huelva de Alicante de la Mancha vascos enseguida nos fuimos a vivir juntos haya a la Cava Baja pisó estos que ya no existen de Bohemia antigua ahí ahí los juntábamos donde gente muy bien

Voz 3 06:02 todos juntos tu ya venidas de haber estudiado medicina Santiago se en Santiago de Compostela es siempre te acompañará esa imagen o esa escena en la que salvas de la vida o la oportunidad de de de justificar toda Asturias pueso que salen pues siempre entradas entrevistas también en esta te voy a preguntar tú eres es denso

Voz 2 06:25 va bien quizá lo más importante que he hecho en mi vida creo que es lo más importante la venida irritó viene de que cuando dejé la carrera de cinco años mi padre y entre otras cosas me me echo en cara de alguna manera la pasta que se habían gastado en mi educación en la Universidad paralelo y entonces yo cuando en la Cava Baja pues una una vecina vivía una señora con dos hijas tenía la casa llena de de vírgenes hay Santos así decía que veía cosas le escribía cartas al Papa

Voz 4 07:00 bueno el caso es que una buena buen día

Voz 2 07:04 las hijas de de esta mujer empiezan a gritar por la escalera que es un muerto me acuerdo me puse a buscar la Sacra la la vía telefonía para buscar ambulancias lo que alguien me decía no pues baja fue que lo el caso es que entre otro colega yo que también ha vestido a Medicina Sama Aquilino estaba por allí le hicimos el reflejo de esquí que es pasarle una un lo apuntado por la planta del pie porque estaba muerta e irracional hizo así la planta el piense y entonces dijimos está viva entonces me acuerdo de que una cosa que hay que hacer los sobre superficie dura hay tal estaba sobre la cama y la tira al suelo las hijas gracias al suelo me evidencia hacer un masaje cardiaco empezó a echar humo por la boca de ambulancia revivió me lo dijo pero dijo el médico dice la salvó la vida dice la SER las devuelto dijo y eso pues para Villa fue voy a papá

Voz 3 08:04 a tu padre tu padre mereció Barrena estos cinco años

Voz 2 08:08 están esto tiene un colofón que es que a los pocos días me llama mi madre no me llaman primo para decirme que en afirma y aquello firme que anulase la prórroga tenía pedida para la mili porque ese año obligaba el cupo entonces yo pensé es un regalo del cielo porque la mili

Voz 4 08:32 la obligatoriedad a partir por la mitad pues me está acabando ya las prorrogar Sito

Voz 5 08:40 eh

Voz 4 08:50 me he escrito actor músico bueno músico médico yo hago música con provocaciones cantos rock'n'roll pero no soy músico ser músico es una cosa muy muy muy seria muy seria que yo no soy sigues haciéndolo sigo haciendo cosas como ya pasa que estamos grabando ahora estamos y tocar está tocando con House

Voz 2 09:09 para mi placer hecho varios conceptos juntos y luego con los castigados estoy grabando estoy en el estudio metido a ratos sueltos como ahí no tenemos ahí perdida

Voz 3 09:25 ahora hablaremos de de menor que es la obra que estás ahora interpretando pero vamos a mencionar aunque sea el cavernícola porque seguramente que hay muchos oyentes que la vieron aparentemente tan sencilla y es que hablaba de las relaciones entre hombres y mujeres llevo diez años

Voz 2 09:42 consecutivos haciéndolo diez años más tres que había hecho trece años hecho más de dos mil representaciones el éxito de esta obra está en que es trata un tema muy peliagudo como es el tema de las diferencias entre hombres y mujeres y sus rivalidades entre comillas

Voz 1 10:01 y lo hace de una manera tan sensible no tan tan inteligente que la gente empatizar muchísimo

Voz 2 10:12 sobre todo las mujeres público más fervoroso que tenemos son las mujeres no todo él en el día a día Rondot siempre más mujeres que hombres butacas donde hay muchas mujeres que vienen al final de la función a decirme que es la sexta vez Jeroen

Voz 1 10:28 me encanta

Voz 2 10:29 a saber que de alguna obra que es super conciliadora en un tema tan escabroso tan espinoso y que crea tantos malos rollos sabes la gente de todas las generaciones nace gente mayor gente muy joven caballitos salen encantados Nicolás no tiene la huerta

Voz 3 10:48 IVE Noor que la estrenáis en Mérida este verano pasado con la dirección de Yllana también tiene mucho que ver con la plaza

Voz 2 10:56 usar vernos los los actores llamamos plaza a cualquier función a cualquier sitio donde se hace una función que no sea el lugar donde residen no sé si en Madrid en Madrid en Barcelona Barcelona ahí sino nosotros estrenamos una plaza muy importante cómo era el teatro romano de Mérida ahora está la obra en Barcelona el día veintiocho de marzo creo que se estrena en Madrid había caído en Latina yo tuve el privilegio de hacer la adaptación de

Voz 4 11:23 de la novela buena vida la película y me dijo éramos montar Venus

Voz 3 11:29 claro nos gustaría que hiciera la dotación porque los que no lo sepan Indiana es una compañía muy transgresora

Voz 2 11:37 entonces de repente la propuesta era hacer de Ben Hur que es una obra súper sería una versión cómica y entonces me dije el reto es es goloso ahí me metí

Voz 3 11:49 me metí con Wagner

Voz 2 11:50 miedo vergüenza principio con mucho miedo porque teníamos yo vi dije por dónde se empieza esto pero los Illana son gente muy maja y muy sabía si encontramos una forma de de hecho durante varios meses nos reunimos todas las semanas para ir pergeñando un poco iban los tiros lo en mi casa me dedicaba a escribir ahí juro que he escrito más de ochocientos folios de de Hur de los cuales Yllana con toda su delicadeza me decían esto es una mierda estos sí

Voz 3 12:25 pero dado muy buen rollito es tendré contento por Nancho no vamos a ir despidiendo quiero preguntarte

Voz 1 12:34 antes de que te vayas por todos socio siempre has dicho que tu perro no sé si lo seguirás teniendo si te formalizó

Voz 3 12:45 lo digo socio porque si sí no

Voz 2 12:47 ah sí

Voz 1 12:49 perros el auténtico padrino de mis hijos mi socio me cambió la vida me retiro

Voz 2 12:58 hacía nocturna de la mala vida totalmente hace nueve años mira cumple este domingo ya estaba bastante retirado vale pero él me tiro absolutamente pero tanto es así que ahora mismo no hay quien me saque a tomar una copa porque me aburre soberanamente y entonces me retiro vertido porque les da ese perrito que tenían casa estaba deseando estar con todo el rato los empecé a vivir de día a la mañana ocho sacarlo por la mañana darnos pase los tremendos estar con él convivir con estaban cavernícola tenía todavía libre pasa el día paseando con el perro no se me hubiera pues a formar hay siendo la persona formal pues conocía mi chica hoy día hay porque tengo dos niños

Voz 3 13:44 en tu nueva vida digámoslo así que es ese es tu vida sea la Devesa socios

Voz 2 13:50 el partido en otros

Voz 4 13:53 lo venimos que venimos mucho porque es muy muy

Voz 2 13:56 comilón muy glotón y está siempre en la cocina famoso sea socio parecía los niños ya lo llaman socio de la cocina porque estamos encima muchas veces lo pensamos decimos

Voz 1 14:10 si hace perder mucho

Voz 3 14:14 siempre nos despedimos preguntando a los Gatopardo es quién ha sido o es el faro de su vida cuál es

Voz 1 14:19 vas iba el trío no tengo uno solo pero mis padres Osasuna innegable pero a nivel profesional mi faro es un profesor que era maestro con mayúsculas de teatro me enseñó a amar el teatro sobre todo a a vivir para el teatro y no del teatro mire no ya fallecido hace años

Voz 2 14:53 Pepe trucha era un hombre que era cojo porque era político

Voz 1 14:56 ir profesor de expresión corporal no te digo más de verso bueno he sido profesor pues yo qué sé de gente como Blanca Portillo

Voz 4 15:04 yo Andrés Lima de Néstor Caballero

Voz 2 15:08 todos ellos compartimos profesor común fue Peter Struck como a nivel profesional mi faro y ni a todo es