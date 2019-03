Fernández Vara: "España no está para vetos preventivos"

Voz 1727 00:00 y que vemos al presidente de una comunidad que tiene un gobierno integrado por seis consejeras y un consejero Guillermo Fernández Vara buenos días

Voz 0739 00:10 muy buenos días Pepa en y desde aquí también mi felicitación para para Lucía

Voz 1727 00:14 seis consejeras y un consejero presidente

Voz 0739 00:17 si es así salió yo pensé primero lo que quería tener como distribución del Gobierno luego fui a buscar las personas idóneas para cada uno de ellos aparecieron y fue el resultado final de la reflexión resultado nada especial si muy especial muy especial no llevo algunos años ya en política nunca ha estado en un Gobierno mejor que nunca por qué porque no hay tiempo para él no hay tiempo que perder en que son muy ejecutivas van siempre a a lo concreto van siempre a resolver plantean el problema y luego la solución entonces son son muy buenas ejecutiva ahí desde luego muy currante yo creo que que tengo contento desde luego con el Gobierno que tenga presidente

Voz 1727 01:12 desde la Junta de Extremadura miembro del PSOE entienda su compañera su ya excompañero de partido Soraya Rodríguez que ha entregado el carné del PSOE por la hipótesis de que según sea el resultado de las elecciones del veintiocho de abril Pedro Sánchez pueda hacer un gobierno que pueda necesitar quizá los votos de los partidos independentistas

Voz 0739 01:33 son muchos años junto Pepa hay también mucha mucha relación mucha amistad y por tanto no gana ninguna de de de comentar una situación que a mí como a tantos otros compañeros supongo que no fue que no la vida hay que saber ganar y hay que saber perder y tienen un momento dado no nos presentamos a las primarias perdimos y otros ganaron el PSOE ganó porque porque porque tuvo una mayoría de de militante de hombres y mujeres que que lo apoyaron y eso hay que respetarlo sí y hay que respetarlo y a ayudarlo y apoyarlo y desde luego yo no voy a aceptar que el partido esté pactando con independentista porque no es verdad eso no es cierto y si fuera cierto yo sería el primero aunque en ponerlo en evidencia Pernía ha sido cierto ante etnia cierto ahora ánimas en cierto en el futuro se lo que hay que poner encima de la mesa de la unidad de España es esa patria común e indivisible la soberanía nacional el PSOE no lo va a apoyar jamás ya que éramos lo que queramos educar o decir porque eso no no es cierto es cierto nunca

Voz 1727 02:39 osea acaso juicios el estoy entendiendo bien Soraya Rodríguez abandona el PSOE porque perdió las primarias no va a tener un puesto de salida en las listas

Voz 0739 02:46 yo no he dicho eso pero pero sí quiero que que se va que se vaya con el respeto que le he tenido siempre no Iker siempre que hay afecto y el cariño de de tantas cosas compartida de tantos años trabajando junto de la de la de lo que ha aportado al partido orgánicamente de lo que ha aportado al partido institucionalmente los cargos que ha tenido de de de gobierno oí me quedo con eso lo demás a mí me duele mucho obviamente los siendo lo siento en el alma que se produzcan este tipo de situaciones

Voz 1727 03:15 tengo que preguntarle porque Ciudadanos nos confirma que ha habido tanteos que ha habido contactos que estudian integrarla en una lista para las europeas

Voz 0739 03:24 bueno allá ellos ellos piensan que es un modus operandi más más positivo que ese camino fácil

Voz 0591 03:33 yo que los líderes regionales de Ciudadanos no exigieron ayer a la redacción de de la SER

Voz 1727 03:39 que no se dan por aludidos por el veto de Rivera al PSOE para pactar el Gobierno central osea y Ciudadanos vetas Sánchez para el Gobierno central usted pactaría con Ciudadanos en Extremadura

Voz 0739 03:49 yo voy a esperar a ver qué dicen los extremeño cuando voten de aquí lo que no cree lo lo los vetos preventivo yo no creo que este país esté para que sin saber que lo que opinan los ciudadanos estemos poniendo poniendo Barricada entre nosotros este país sólo será y solo tendrá futuro si Nos entendemos que entre quienes entre todos es decir que no tiene esto no tiene no tiene vuelta de dos a decir yo no puedo yo yo yo sin saber lo que opina lo los extremeño los españoles no me atrevo a decir porque igual nos ponen en situación en la que no hay más remedio que habrá igual no hay más remedio que que sentarse a ver que compartimos por qué no empeñamos tanto en ver que no diferencia somos incapaces de sentarnos para ver en qué coincidimos porque estoy seguro que sólo intentábamos hiciéramos el ejercicio teórico práctico de sentamos un ratito parece oye tuyo que podemos compartir porque compartimos muchas cosas dice compartimos cosa igual podemos llevarlas a cabo no hablar no significa pactar hablar significa dialogar acordar o no pero pero estos vetos preventivo de en el que se dice que yo contigo no voy a ningún sitio ni contigo ni contigo ni contigo este país no está para vetos preventivo este país ETA para diálogo acuerdo y recuperación de consenso perdido y lo digo al día siguiente de que una persona como José Pedro Pérez Pérez Llorca que que reflejaba muy bien lo que significa en un país ser capaz de acercarte a aquellos con los que comparte algunas cosas y otras no pero con los que pueda hablar

Voz 1727 05:15 ciencia ponerse de acuerdo justo con los que no comparten tu punto de vista claro porque con los que estás de acuerdo ya no te tienes que poner de acuerdo osea que usted no descarta entenderse con Ciudadanos independientemente de que Ciudadanos pueda vetar a Sánchez para La Moncloa

Voz 0739 05:28 emerjan vetan nosotros este año esta legislatura aquí era una legislatura compleja porque no tenemos mayoría absoluta hemos sacado los cuatro presupuesto hemos pactado dos años con el PP y dos años con Podemos la semana pasada un Real Decreto Un perdón un decreto ley lo más unanimidad en el pleno en el último pleno del año aprobamos cuatro leyes dos con uno dos con otro dice que eso es lo que lo hicieron no están diciendo que tenemos que hablar y cuando llegue el momento ya hablaremos partido internamente discutiremos veremos cuál tiene que ser la la estrategia adecuada pero no pensando en nosotros jugará algo aquí Extremadura español algo pintarán los intereses generales de cien nosotros tenemos que hacer aquello que tenemos que hacer para servir a la gente y para lo que estamos aquí

Voz 1727 06:13 por qué cree que estamos en este momento usted lo viene diciendo a lo largo de toda la la entrevista lo dice mucho cada vez que tiene ocasión porque hemos llegado a este momento de la política española en el que parece que se vuelan los puentes y no interesa entenderse sino todo lo contrario reafirmarse cada uno en su cueva

Voz 0739 06:31 porque pensamos que es el reflejo de lo que la sociedad está pidiendo hoy hay una España que espada pero hay otra España preocupada ya hay otra España callada y hay otra España que quiere acuerdos y que necesita que nos pongamos de acuerdo no fijamos sólo de la de la que grita no es verdad hay miles millones de personas que están queriendo que las cosas funcionen que las cosas mejoren callad consensos que haya diálogo que lo pongamos todos manos a la obra para resolverlo gravísimos problemas que tienen una sociedad en un momento tan complejo como es como aquel en el que vivimos porque tenemos por delante brutales desafío respecto al cambio climático respecto a la población prefecto de la desigualdad que al final es de lo que se trata no

Voz 1727 07:12 el llegaríamos el capaces de

Voz 0739 07:15 de poder ponernos de acuerdo tengo a mis compañeros

Voz 1727 07:17 está deseando hablar con usted vamos a hacer una pausa y enseguida abro la conversación

Voz 1009 07:24 buenas tardes no si son las ocho de la mañana pues ya ha ido a por el pan al banco corrido diez kilómetros y llevado al perro el veterinario

Voz 1 07:30 hay horas que se aprovechan más que otras como las ciento veinte horas de Opel Pelli celebra nuestro ciento veinte aniversario con descuentos de hasta seis mil euros dos por uno en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión sólo hasta el veinte de marzo Opel nacido en Alemania pensado para todos

Voz 2 07:45 qué hay detrás de Don Simón cuarenta mil agricultores naranjas de nuestra tierra recogidas y ex prohibidas en nuestra propia planta en menos de veinticuatro horas una empresa familiar con una gran ambición medio ambiental pero residuos pero consumo de agua cero emisiones contaminantes Don Simón cuida de Ci del Plan E

Voz 3 08:05 vaya vaya que tenemos aquí Nissan nuevo bueno ya tocaba además con la mejor tecnología me alegro quemas puedes pedir nada incluso tengo un año de seguro a todo riesgo grado

Voz 4 08:14 sólo este mes Nissan Tech Days ofertas únicas en toda la cama con la mejor tecnología y un año de seguro a todo riesgo gratis financiando con ERC e Iván

Voz 1009 08:23 Nissan Innovation Design después de pagarle el campamento en el extranjero de ponerle la tarifa infinita y más allá en el móvil le pides que te haga una perdida al llegar o un simple emoticonos con un vulgar hacia arriba una mínima señal sólo para saber que está bien a lo que ella te suelta controlando papá

Voz 5 08:43 te has preguntado si ser padre compensa compensa el diecinueve de marzo extra día del padre de la ONCE diecisiete millones de euros compensa mucho

Voz 0591 09:00 y con el presidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara con Enric Giuliana Cristina Monge Esther Palomera Esther cuando quieras muy buenos días presidente

Voz 0739 09:09 muy buenos días trate de hacer una reflexión

Voz 0591 09:12 política porque decía usted hace un momento que en la vida hay que saber ganar y perder yo añadiría que en la vida también hay que saber marcharse de los sitios no que hay dos formas de irse una en silencio y con elegancia hay otra haciendo un ruido que que a veces se revienta los tímpanos no yo creo que Soraya Rodríguez ha elegido la segunda fórmula a diferencia de otros compañeros suyos del Partido Socialista que también han dicho que se se iba de la política estoy hablando José María Barreda y lo ha hecho de una forma absolutamente elegante y señorial no como como acompañados su trayectoria política

Voz 1727 09:49 pero estamos en un momento en el que

Voz 0591 09:54 de la confección de las listas electorales normalmente aflora lo peor de la condición humana y de la condición política pero yo me pregunto si se equivocó Pedro Sánchez en el último congreso al reformar los estatutos del partido socialista delegar en las bases la elección de los candidatos a diputados o diputadas es decir la pregunta es usted es partidario de que las candidaturas las confecciona en las direcciones de los partidos o hay que dejar eso en manos de las bases de de en manos de la militancia para luego finalmente porque usted sabe que la la Comisión Federal de Listas puede corregir o enmendar la decisión de las bases

Voz 6 10:36 como ha ocurrido como ha ocurrido siempre un grupo parlamentario no

Voz 0739 10:41 puede ser sólo la suma de persona tienen ese también la suma de perfiles ya hace falta percibe que que tengan experiencia y conocimiento en distintas materia para eso está el papel que juega el Comité federal en la Comisión Federal de Listas para para luego articular un grupo parlamentario que que sea lo más completo posible que represente además también el sentir general de de la del partido ahora hay que que la que la militancia que le agrupaciones locales puedan plantear puedan opinar puedan poner nombre encima de la mesa puedan desarrollar el ejercicio del voto a mí me parece me parece bien siempre que todos sepamos que al final alguien tiene que tiene que salvaguardar que sea un grupo parlamentario capaz de representar no lo mejor posible y sobre todo capaz de hacerlo y el papel que le corresponde en las mejores condiciones no acaba ahí yo creo que que en los próximos días como el final las cosas son mucho más sencillas que todo eso porque porque nadie tiene ninguna duda de que al final todos queremos lo mejor luego lo mejor es tener el el mayor grupo parlamentario posible sacar los mejores resultados posibles eso será bueno para para todos y cada uno de los territorios sobre todo para nuestro querido país que hace lo que se trata

Voz 1727 11:52 elecciones en Extremadura elecciones en España esto va a ser inevitable es que toda la conversación vaya por ahí pero no me puedo olvidar de preguntarle por el tren presidente de la Junta de Extremadura han disuelto las Cortes nos quedamos sin gobierno hasta que haya Gobierno de nuevo en España ir cómo está la situación del tren en Extremadura hago este paréntesis porque sino con las listas no hablamos esto que afecta al día a día de los extremeños

Voz 0739 12:13 pues si todo sigue como como va desde hace unos meses sí sí Hadid sigue cumpliendo los compromisos de sacar a licitación los diferentes tramos que estaban comprometidos de que todavía faltan hagan una idea en el tramo extremeño de Badajoz a Plasencia el ochenta y tantos por ciento ya está hecho está terminado lo que faltan por terminar en ese otro quince veinte por ciento de las catenarias en la electrificación que están también sacándose a licitación en esto en estos meses y todo si todo va bien nos separa ese proceso de licitación yo creo que a lo largo del año que viene el tren estará termina no habrá que tener un tiempo para las cuestiones vinculadas a la seguridad hay hay pasará a ser un sueño una pésima pesadilla que ha formado parte de lo peor de nuestra historia y que ha puesto de manifiesto además también la deuda que tenía España contraída conectara con esta tierra

Voz 0568 13:07 Enric Juliana muy buenos días presidente hace poco más de un mes y el Partido Socialista había entrado en una fibrilación muy fea

Voz 0739 13:19 suerte la palabra relator parecía que sí

Voz 0568 13:22 podía provocar casi inunda una especie de red de terremoto de terremotos en cadenas de discusión al presidente del Gobierno se cuestionaba absolutamente su política había multiplicidad elecciones curiosamente cinco semanas después de aquel acontecimiento tan aparentemente telúrico soy domina las encuestas no están ustedes no muchas ocasiones presos de una extraña inseguridad

Voz 6 13:56 no en lo que ocurre es que nosotros somos un partido donde donde a ciento

Voz 0739 14:05 cuarenta años de vida imprime carácter entonces eso no hay duda que siempre imprime carácter impreso

Voz 6 14:11 hay gente que no que que que no no

Voz 0739 14:14 es consciente de lo que significa que representa nosotros somos absolutamente prescindibles las personas es bueno son partido imprescindible para España para para su pasado para entender su pasado para entender su presente impar entender su su futuro ahora tenemos tenemos sensibilidad de las expresamos con absoluta libertad sabiendo que al final hubo malas decisiones que las tiene que tomar que Ken cada cuatro años se somete a la voluntad de la militancia para dirigir los destinos de este partido no en cualquier caso el tema de todo lo que ha tenido que ver con Cataluña Enrique título sabe perfectamente es un tema que despierta muchos matices yo soy defensor de los matice yo no creo en en la noche Elia me gusta mucho más lo no hay nada más hermoso que los amaneceres los atardeceres con lo cual dentro de todos esos matices pero hay que entender a veces que tenemos respeto de Di distintas cuestiones pues sensibilidades que la expresamos con con absoluta libertad no pero teniendo teniendo claro que quien toma las decisiones de quién está en condiciones de poder la tomar en este caso yo creo que el tiempo está demostrando que el Gobierno que el secretario general del partido y presidente del Gobierno de España ha sabido medir bien los tiempos yo ha llegado en estos momento pues creo que siendo el partido que en este momento está está recogiendo votos en en en el centro y en la izquierda de nuestro país no eso es ya a dónde llegamos no

Voz 1727 15:37 eso es prudente irá todos lo van a ser porque nadie nadie puede adivinar el resultado de estas elecciones es verdad que las encuestas todo todos los expertos nos advierte ojo ojo que la situación es muy volátil pero sí tendrá un punto de vista presidente Fernández Vara sobre si Pedro Sánchez debería repetir la experiencia de apoyarse en partidos independentistas no pactar con ellos son a gobernar pero hacer depender su Gobierno de una mayoría parlamentaria que incluyera a los partidos independentistas que tienen su propia dinámica como se está viendo debería hacerlo vamos a diario

Voz 0739 16:13 el escenario posible que las tres fuerzas de en la derecha no no sumen y que en ninguna de ella está dispuesta a nada que ninguna de ellas dispuesto a hacer lo que hizo en su día que fue abrirse en canal para que España tuviera Gobierno es decir sin ninguna de ellas capaz de de de además de de de hablar mucho de España preocuparse por los españoles pongamos no en ese escenario qué hacemos qué hacemos si si si si ninguno de ellos está dispuesta a implicarse en que España tenga un gobierno que hacemos estamos eternamente sin gobierno o o se busca intentar conformar una mayoría que permita que se puedan aprobar leyes como las que se han quedado pendiente no seguimos preocupando por el sueldo de los empezó a preocupar no solamente pero el sueldo de los diputados de de que de que hablamos de qué estamos hablando dentro de lo que es muy fácil cuando todos lo no practicamos el reduccionismo de la política engaño que aquella que que intenta de la verdad manifestar las cosas como no son pero la realidad es que tenemos que ver cómo a partir del momento en el que los ciudadanos voten se puedan conformar mayorías Jan ni me gustaría que llegado ese momento la gente dejará a los vetos y las barricadas un lado fuéramos capaces de entenderlo yo haría una pregunta que podría ser lo mejor para España después de una elecciones Si no hay unas mayoría antagonista claras puede hablar hablar construir un proyecto común donde donde cada uno pueda sumar donde un gobierno en solitario con gobierno con otro se pueda conformar una mayoría suficiente para poder desarrollar las políticas pendiente pero que no podemos decir en en en no plantear solucione va esta sucia no es posible la otra tampoco te cuál es la solución siempre siempre obviamente que Saura guardemos el el hecho claro de que hay barreras que nosotros no vamos a a transitar nunca yo creo que ha quedado ha quedado claro una de las cuestiones primeras que yo creo que está haciendo que el PSOE este subiendo en voto era que hay una parte de españoles ha acabado creyendo esto de que tenían un pacto secreto con los independentista cuando han descubierto que no sólo no lo había sino que además no han tumbado presupuesto con votando conjuntamente con otros puedan dicho