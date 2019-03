"Mujeres de España, a la huelga. La que no pueda, a la manifestación"

el equipo si se vuelva miren no sorprende a nadie era de esperar además no defraudar a sus socios de la ultraderecha dos eso después de hacerlo politizado suena a excusa barata e y una dulce es totalmente legítima mito muchos años de historia ya detrás

qué has Narciso un beso El segundo Soraya

que ya no la iban a poner en las listas

C que ya se va del PSOE que vergüenza de personas is sobre el cartel que anuncia el regreso de Pablo Iglesias

buenos días soy Charo desde Rivas Vaciamadrid lo del cartel de ayer de Pablo Iglesias me parece un despropósito absoluto es una diferencia vergonzosa y vergonzante respecto a los permisos de maternidad de las mujeres esto no se ha hecho nunca lo que indica es que como decía Joaquín Reyes en una imitación Pablo Iglesias se cree el GPS de la izquierda sino se pueden ganar votos ni se puede hacer nada y es una pena

la huelga del cero este mundo no nos gusta y lo vamos

campe a mujeres de España a la huelga que no pueda a la manifestación juntas podremos cambiar la sociedad ascensión desde Madrid un beso para todos los mujeres

Voz 10

02:04

buenos días me llamó la atención que se hiciera referencia de forma constante a un reparto igualitario de las tareas del cuidado pero que no se hablará en ningún momento del reparto del poder las mujeres queremos nuestros cincuenta por ciento del poder de los puestos de liderazgo de las instituciones públicas y en las empresas y los hombres tienen que asumir también ese reparto aprovecho You lanza un reto que reparta al cincuenta por ciento los puestos cómo estás tertulias y colaboraciones un