Manuela Carmena: “Haré huelga feminista por un año violeta”

Voz 1 00:00 Manuela Carmena alcaldesa de Madrid buenos días hola buenos días el siete de marzo víspera de otro ocho EM alcaldesa la huelga mañana claro

Voz 1410 00:08 claro cómo no y en qué consiste la huelga de una alcaldesa bueno pues no nota en el agenda a eso sabes no tener agenda por supuesto estar preocupada cómo no por la ciudad como siempre no pero hace el gesto de no tener agenda no esa medida es una manera de apoyar ese grandísimo voy viento que nos hizo hablar el año pasado del año Violeta no yo creo que este año igual es el segundo año Violeta

Voz 1727 00:34 cuáles son los motivos de Carmena para secundar de manera simbólica como alcaldesa la huelga o para ir a la manifestación mañana

Voz 1410 00:42 mira los motivos son los de El gran evento feminista yo creo que es muy claro es decir es una reivindicación constante de que no puede ser no puede ser que haya una brecha salarial que haya un techo de cristal que seamos las mujeres las que cuidemos no porque no valoremos el cuidado sino todo lo contrario porque valoramos el cuidado pensamos que el cuidado debe ser de todos por igual no porque por supuesto no puede haber violencia de género no porque hay que acabar con la violencia de género ya hay que acabar con todo ese abanico de esa situación inaceptable que la mujer en una edad acaba siendo un objeto

Voz 1727 01:16 Manuela Carmena una mujer que como usted ha estado en todas las trincheras de los derechos humanos quién le dice la enorme movilización de las mujeres jóvenes

Voz 1410 01:25 pues mira me parece que es fantástico porque es negarse a aceptar una situación de subordinación porque en el fondo es una situación de subordinación ya es de nuevo pues identificarse con aquellas que yo diría casi sus tatarabuelo bisabuelo que desde hace muchísimo tiempo empezar una señalan que las mujeres eran seres humanos con todos los derechos iguales a los varones no es un gran movimiento que que viene extendiéndose por la Historia que que sabemos ahora mismo que hay mujeres en otras partes del mundo que tienen una situación de subordinación y después votación muchísimo más terrible que las que podemos tener las mujeres europeas pero que queremos ser realmente abanderadas en ese sentido yo creo que el movimiento de mujeres jóvenes es muy claro no tienen porqué aceptar esa violencia no entienden porque a aceptar esa discriminación ese techo de cristal

Voz 1727 02:13 qué España porque España el año pasado veremos a ver qué ocurre mañana se pone a la vanguardia del movimiento feminista

Voz 1410 02:21 pues yo creo que en España a veces tenemos como una fuerza democrática y una vitalidad social que es muy interesante no y nosotros yo creo que tenemos que estar orgullosos de país no iba a veces no somos capaces de reconocerlo no pero yo creo que sí que somos un país con una gran conciencia social con una capacidad de profundización en esta hace hay que duda cabe que una profunda democracia pasa por la igualdad absoluta entre hombres y mujeres

Voz 1727 02:48 buena ultiman cosas señora Carmena a usted no le hicieron un cartel heroico cuando volvió a trabajar con un pie escayolado no

Voz 1410 02:53 no no no pero bueno de nada no me lo merezco normal

Voz 1727 02:59 ya que le parece el cartel de Iglesias han tenido que retirar