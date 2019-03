Enseñanzas sobre desamor

Voz 0371 00:00 cuando te encuentras en ciertas circunstancias de tu vida no sabes cómo reaccionar y la pues si al final es el lenguaje de las emociones te cuenta cosas que a lo mejor tú no sabes lo que no te esperas escuchar cómo el consejo que te a un amigo no y te abre los ojos pues la poesía para mí es muy caro

Voz 2 00:18 en la vida realmente no ha dejado de creer en nada sí que es cierto que me he vuelto más

Voz 3 00:23 desconfiada quizá menos incrédula pero sigo

Voz 2 00:25 creyendo en la pues se como el primer día

Voz 4 00:28 lo diría

Voz 5 00:34 Nos hemos muertos en los muchos libros de la Ser hablamos con la autora de los poemarios cuarenta y tres maneras de soltarse el pelo Baluarte ya nadie baila la soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida de la novela editada editada por Seix Barral días Inti Elvira Sastre buenas noches buenas noches y tres días lleva en las librerías tu primera novela me pregunto cómo has vivido este lanzamiento ha sido muy diferente al primer día de un poemario sí

Voz 3 01:03 bueno bueno lo estoy viviendo con con mucha alegría y mucha rapidez al final pasan muchas cosas en en poco tiempo y no me acostumbro todavía pero estoy con con muchas ganas y muy emocionada también pues recibirá las primeras lecturas de la gente y las opiniones y demás y bueno no tienen a que ver no al final la poesía es algo más minoritario por desgracia hay parece que no genera el mismo interés Si este parece casi que es como mi primer libro no es una sensación un poco extraña

Voz 1363 01:28 no me sorprende aquello de que lo estás

Voz 5 01:31 viviendo con mucha rapidez cuando es tardó cuatro años en escribiría

Voz 6 01:35 da rabia da rabia porque parado con un tanto trabajo durante

Voz 3 01:38 de tanto tiempo y al final se esfuma en unos días vetó la lectura porque es verdad que es un libro que yo creo que se puede leer rápido pero bueno yo animo a la gente que lo lea despacito y con calma y tranquilidad

Voz 1363 01:48 dices que está te has constipado no sé si ha tenido

Voz 3 01:51 sí yo creo que mi mi cuerpo banda va va basar acontecimientos así grandes de de estrés viajes y demás pues me me hace así como un bueno vete con calma que aquí estoy yo y te puedo responder entonces bueno

Voz 0064 02:02 en cambio parece es muy tranquila es una mujer que transmite tranquilidad mucha seguridad en vida pero desde hace mucho desde cuando era todavía más joven sí bueno yo creo que también soy bastante introvertida en algún sentido que ya bueno me me voy soltando un poco

Voz 5 02:16 iba a escribir de la manera que escribes es desnudarse cada vez

Voz 3 02:21 sí pero al final bueno es escribir es un acto muy íntimo al final yo creo que por eso por eso lo disfruto pero es verdad que que busco siempre saca esa tranquilidad mi vida personal entonces a lo mejor por eso la transmito

Voz 1363 02:32 el origen de la novela día sentí se encuentran unos versos intercalados entre los poemas de baluarte que versus au ni cuál es el punto de partida

Voz 3 02:40 pues son es una serie que yo hice en baluarte que lo intercaló entre las páginas que bueno no tenían un título propio pero que podría ser día sentí porque es el día uno día dos hasta el día doce me apetecía exploran un poco a lo que pasa cuando cuando la relación termina no una relación sentimental termina cuáles son las etapas y los procesos que tenemos que pasar para llegar recuperarnos me parecía que era algo que no estaba tan explorado ya estudiado como lo está el amor en general lo que está muy tratado pero como que parece que que uno se recupera sin sin pasar también por esas fases entonces me apetecía pues ponerle una historia unos personajes unos diálogos Si nombre propio a a un proceso así

Voz 1363 03:20 hablando de este proceso dices algo muy bonito hay que aprender de esto ponerlo en práctica requiere tiempo distancia iguanas nos preocupamos mucho de los por qué de las rupturas hablamos mucho que si las nuevas tecnologías influyen en la ruptura la ver CAM utilización incluso de los cuerpos pero pero tú te detienes en en ese proceso en el del duelo

Voz 3 03:46 sí sí creo que al final bueno y las ausencias las vamos a vivir si si Osaka con unos pocos legal ya sean ausencias físicas o ausencias sentimentales la vida es así nos ha es algo que creo que es común a todos entonces eh hay que hay que vivirlo también hoy no hay que rechazarlo no hay que tenerle miedo no hay que vivir esquivando

Voz 0064 04:07 esos momentos yo siempre he pensado que uno se puede

Voz 3 04:10 enamorar muchas veces pero parece que solamente tengo

Voz 0064 04:12 los hueco para una persona en dentro de nosotros

Voz 3 04:15 no hay que cuando vimos un primer amor ya nada puede

Voz 0064 04:18 va a ser igual no yo creo que cada persona pues tiene un hueco no entonces

Voz 3 04:20 eso hay que hay que aprender a darle a cada uno algo que tiene

Voz 0064 04:23 ahí cuando faltan pues el otro puede estar con otra persona no

Voz 1363 04:27 habla incluso de gestionar hacer patrimonio de esa ruptura

Voz 0064 04:32 volver no volver con la misma persona sino volver a ese sentido

Voz 1363 04:36 viento como de responsabilidad de esa persona que has tenido y que ha sido tanto para ti

Voz 0064 04:44 claro yo hubiera ese punto de partida ese sentimiento

Voz 3 04:46 si al final no es tanto volver a esa persona sino a lo que nos ha hecho sentir al final las emociones son nuestras el el dolor es nuestro y Land también no podemos responsabilizar a nadie de de las cosas que sentimos noi y creo que es un error por el que todos también pasamos cuando hay una ruptura que exculpar a a otra persona no de lo que estamos sintiendo y eso creo que es un error pero que que conlleva pues ese tiempo esa distancia esas ganas que que de la novela

Voz 1363 05:11 se habla de esto las primeras páginas pero se habla de muchas más cosas se vamos a detenernos en la estructura la trama de día sentirse en dos tiempos de la abuela del protagonista llamada Dora una maestra de la República que pierde a su amor en tiempos de posguerra y el otro es el de su descendiente Gael un escultor enamorado que se enfrenta a una ruptura sentimental de ésta que estábamos hablando las enseñanzas de la primera influyen en el artista en el nieto que te lleva a elegir esta estructura este momento vital de los dos personajes este encuentro de dos tiempos porque al final son dos generaciones muy diferentes

Voz 3 05:47 claro sí con con mucha distancia entre entre medias Si casi maneras distintas de ver el mundo no pero al final lo que decía antes que hay cosas que tenemos muy en común y al final el hecho de contar con con abuelos que estén vivos que el tiempo que podemos disfrutar de ellos creo que hay que aprovecharlo porque al final es gente que que está viviendo cosas que íbamos a vivir no ha no tenemos hay una herramienta viva que nos va a ayudar y aconsejar y nos va a aportar ese conocimiento de sus experiencias que como le pasara El tiempo después inconscientemente aplica esas enseñanzas de su abuela que en su momento

Voz 1363 06:23 no sé si hay un avión planteamiento inicial si tú sabías qué camino quería recorrer y donde querías llegar porque la novela habla de amor de pérdida de encuentro generacional de esa importancia de escuchar a los que antes transitaron por ese camino que ahora transitados nosotras pero no sé si te marcas tengo una meta muy clara

Voz 3 06:44 bueno como al final ha sido la primera novela que he escrito es verdad aquello al principio pues me me dice y mis estudios no y yo tenía hay mis notas tomadas si al final no ha hecho caso a nada de eso ha surgido la cosa muy sola es verdad que bueno al final el hecho de estar en el dividido en capítulos quedan los días sentí sabía cómo iba a empezar y sabía cómo iba a terminar pero no tenía ni idea de de lo que iba a pasar entremedias cientos han sido cosas que me han ido surgiendo y me de me he dejado escuchar a mí misma oí

Voz 1363 07:09 hacerme caso en esto sea parecido al proceso de de escribir poesía

Voz 3 07:16 bueno tiene cosas pero es verdad que que la poesía la escribo porque lo necesito hoy me surge y puede ser el momento en el que se hay la narrativas distintas y sé que me tengo que sentar una disciplina que en poesía no no la tengo y tengo que estar y no dejarme llevar por la frustración de que a lo mejor un día este un día entero inmensa un párrafo y a lo mejor te dejas llevar no dices pues no no soy capaz lo dejo dos presume llevado tanto tiempo porque también lo quería hacer bien sin prisas oí con

Voz 1363 07:43 cómo te has llevado con esa disciplina una mujer como tú que además es traductor

Voz 0064 07:46 sí sí

Voz 3 07:48 me ha costado al principio recuerdo el primer año que me costaba hay además recuerdo que tenía la costumbre de irme a una cafetería desayunar y vi que no me salía rentable porque me gastaba el dinero el desayuno y escribía cuatro frases entonces dije va a ser que no llego a

Voz 6 08:01 termina la novela no no me va a dar pero luego ya

Voz 3 08:04 vez en casa y además me me ha pillado con varias mudanzas entremedias entonces es una novela que he escrito como en muchos lugares pero al final siempre me encontraba a gusto cuando estaba sola en casa en mi habitación con el ordenador con mi perro bueno empecé con con mi perrito que luego falleció Illa es seguido escribiendo come con el perrito que adopte después y esa es la única compañía que necesita para hacerlo

Voz 1363 08:23 yo pues ha vivido también una pérdida en medio sí

Voz 3 08:26 yo creo que que queda reflejado también lo ha hecho en en los agradecimientos es el lo agradezco a los dos porque he hecho enfrentarme a la muerte de esa manera ahí de él de alguna manera reconciliar me con ella Hay saber ver la parte positiva de la muerte cuando alguien está enfermo no que que a veces es la mayor la única capaz de salvar a los que están mal y nos parece casi una mala salida ya a veces es la única y eso pues me ha enseñado Mi PRT me Tanguito entonces pues como lo escrito entremedias creo que me me ha sabido luego enseñar a ver esa belleza que también hay ahí

Voz 1363 08:58 claro porque yo te iba a hablar de de espacio que necesita una escritora para crear pero qué importante es la acompañado pero para muchos autores y autoras

Voz 3 09:08 bueno vamos a hablar con Julia Navarro Rosa Montero también está con sus perrete si bueno es que para mí es básicos es una compañía porque yo no soy capaz de escribir con alguien con una persona al lado y y Cassini en casa porque me aisló mucho sino me pongo música a los cascos lo que sea pero pero me gusta porque de repente pues mira el perro que está en el sofá dormido está mirando lo estoy acariciando se ponen encima del ordenador es como que reconoce un poco con el mundo real ya ya un pequeño descanso le miró a los ojos y ya pues puedo seguir

Voz 0064 09:37 no sé qué es lo que transmiten pero mucha tranquilidad mucho respeto es como que te acompañan pero no te invaden sí sí total de hecho en la dedicatoria

Voz 3 09:45 le pongan a viento que le debo una gran tarde en el parque pelotas y piedras porque se lo mereció la verdad

Voz 1363 09:52 qué bonito admite es que hay una parte de autobiografía en esta novela a tiene mucho de tú abuela de hecho está la novela dedicada a tus abuelos

Voz 3 10:02 sí sí bueno no tanto el personaje sino sino la manera que ya vive su amor no es mi abuelo falleció cuando yo era muy joven y está embarazada de mi padre y mi abuela habla de mi abuela ahora mismo oí llora nos emociona el otro día vio la dedicatoria es emocionaba nada más leer su nombre no entonces es un amor tan que que no no les supera ni el tiempo ni la distancia hay lo he vivido desde pequeña porque la escucha hablar de él siempre que creo que de alguna manera pues lo tengo dentro no esa manera de vivir el amor tan tan fiel y tan pura hay y eso queda reflejado en el personaje

Voz 1363 10:36 pero tú crees que el mundo contemporáneo permite amar de la manera

Voz 0064 10:43 que amó tu abuela por ejemplo bueno yo creo que es

Voz 3 10:46 venga cada uno no yo es verdad que igual que te digo que creo que que podemos amar a muchas personas a lo largo de nuestra vida que es un error pensar que solamente hay un amor y que no hay ninguno más creo que cada uno se requiere de una manera distinta pero yo siempre que me enamorado cuesta una relación he tenido la creencia que es para siempre pues si no no no estoy no me parece un poco es perder el tiempo y al final el amor es una cosa y la compañía hay el cariño es otra

Voz 1363 11:12 esta novela día sentí ganó en el mes de febrero el Premio Biblioteca Breve entre los setecientos cuarenta y dos manuscritos que se presentaron que ya son muchos manuscritos se fue definido por el jurado como una indagación sobre el sentido del amor desde la perspectiva del que está descubriendo la vida no sé si te reconoces aquí a tus XXVI

Voz 5 11:29 te tienes ya no quiso es veintiséis es que llevo tantos años siguiendo que en el fondo son muy pocos pero empezaste

Voz 3 11:36 joven y empecé pequeñitas que una Jupp

Voz 0064 11:39 Arde pierde tu edad me voy haciendo mayor

Voz 7 11:42 bueno con veintiséis No le digas eso

Voz 1363 11:45 es una persona de cuarenta países

Voz 0064 11:48 al final es la actitud yo siempre he sido de siempre me reconoció muy joven que dicen ahora muy viejo sí siempre parecido mucho más mayor

Voz 3 11:55 sí bueno yo creo que que al final muchas veces me escriben no y me dicen pues yo pensaba que las más mayor que las anciano incluso hecho gente de Latinoamérica mensajes sexy incluso que pensaba que estaba muerta mañana a decir también que era así como una página póstuma la que tengo en en Facebook me han dicho además me acuerdo una vez entre todo lo compartían plan Jauja recibí muchas son mensajes dime pues yo pensaba lo mismo pues ahí ya yo me empecé a plantear un poco cojo mi imagen en las cosas que proyecto pero en verdad siempre respondo lo mismo que es se debe a que he leído mucho no es que haya vivido muchos que leído mucho y al final de la come abuela que cuando uno Le tanto vive esas vidas de esos personajes y adquiere sus experiencias casi sin sin vivirlas no pero pero hay las tienes entonces yo creo que que a mí es lo que me dado la lectura

Voz 1363 12:38 te reconoces en esta en esta definición del del jurado en la indagación sobre sentido del amor desde la perspectiva del que está descubriendo la vida pese a todo lo que has leído

Voz 3 12:50 sí bueno yo creo que que tiene su punto de al final es una indagación yo lo que propongo ahí también es un poco mi mi teoría en mi manera de ver las relaciones el amor las emociones no lo sé y hay gente que le gusta gente que le gustará menos pero es mi es mi manera son mis valores Si es verdad que que no dejó de estar descubriendo la vida no todavía soy joven y habló de esas cosas pues algunas sí que están desde el punto de vista de la experiencia de de cosas que ella ha vivido y otras a lo mejor son cosas que que me imagino que quiero que sea una sino que ya tengo yo me mi teoría establecía porque soy bastante racional

Voz 1363 13:24 era objetivo literario también el exponer esa teoría sobre las relaciones

Voz 3 13:29 pocas y un poco sin querer sonora tanto un objetivo porque al final bueno en la poesía creo que también queda reflejado no es algo que que busque simplemente que es un poco lo que sale

Voz 1363 13:40 tengo que ser honesta no he llegado a esta habilidades pero dos de los miembros del jurado Rosa Montero y Agustín Fernández Mallo el ganador del año pasado destacaron tu habilidad en la descripción del encuentro sexual el sexo se narra muy mal es dificilísimo donde crees que está esta habilidad tuya

Voz 3 13:57 pues no lo sé es es verdad que cuando empecé a escribir poesía Mi primer libro libro está plagado de de poemas así que son digamos más no sé si vamos a tanta erótico como sexual al final es es lo que es no sé es bastante gráfico y no lo sé yo creo que ha sido pues en la falta de de lo mejor de esta vergüenza no de hablar de esas cosas con y entonces en vez de hablar de de de cosas más gráficas pues utilizas metáforas así como muy y no de las perlas y las no sé qué y al final eso a mí me no no no me gusta entonces yo creo que puede venir un poco de ahí y entonces en este libro la verdad es que son son temas que no me cuesta abordar son me gusta

Voz 1363 14:36 reivindica es la estética de la tristeza desde hace mucho además yo te escucho desde hace mucho no las todavía más joven que encuentras en este estado de ánimo como autora Elvira que encuentras ahí pues

Voz 3 14:48 que creo que se encuentra todo cuando cuando uno está feliz está feliz y ya está y cuando uno está triste puede sentir nostalgia y melancolía rabia e incluso pasión eh no sé creo que que la tristeza es un compendio de muchísimas emociones que a veces es como un poco el final o el principio de ellas no entonces a mí me permite explorar un mundo que que creo que que sobre todo en el día de hoy no que es todo tan estético y tan superficial

Voz 0064 15:15 parece que se nos permita estar tristes no

Voz 3 15:17 entonces no se nos enseña estar tristes ya ya saber gestionar eso ya saber salir de ahí porque igual que creo que está bienestar triste también creo que no está bien no está bienestar triste demasiado tiempo cualquier emoción que es estanca es algo bastante negativo pero Nos enseñan a estar contentos no y eso es genial pero y como pasa alguna desgracia como cómo gestionamos eso no

Voz 1363 15:38 cuando no puedes estar en ese estado de ánimo de alegría

Voz 3 15:41 claro que es es es inviable no sea algo es usted

Voz 1363 15:44 vamos que no te crea mucha frustración es da da da mucho Anguita

Voz 3 15:47 claro parece que tienes que estar contento y que cae que te vendan qué tal tienes que decir que estás bien no no pasa nada y parece que hay como vergüenza decir pues mira hoy me encuentro un poco regular pero no pasa nada mañana estará mejor no

Voz 1363 15:57 en qué consiste en esos encuentros que tienes en diferentes institutos de de la península cuáles son las inquietudes literarias de jóvenes y de las jóvenes

Voz 3 16:05 a mí es es es un encuentro que me apasiona la hacemos con Andrea Valbuena que es poetas Amiga mía y empezamos a hacer esto juntas y a mí me me estar conciliando mucho con mi yo adolescente que no no les llevaban esos autores que que a mí me hubiera gustado que me llevara ni les a muchísima gente interesada hay preguntando cómo consigues sacar tus cosas y que no te vergüenza no ese tipo de de preguntas que ves que hay un interés que que no para que bonito la vergüenza sigue siendo un gran

Voz 1363 16:30 impedimento verdad en el cole

Voz 3 16:32 sí es día sí yo creo que es por lo que hablábamos antes no que que no existe esa gestión me parece que uno expone sus cosas así a mí siempre me preguntan que cómo lo hago no para que no me dé vergüenza ellos que simplemente pues no sé yo lo lo comparto y me olvido no no pienso en iba a pensar

Voz 1363 16:48 me sirve Elvira Sastre comentábamos antes que compagina la escritura con la traducción desde dos Kar Wai a la poeta contemporánea RUP y Cavour por poner un par de ejemplos así que encuentras en la traducción me divierte mucho que traduzca porque de alguna manera os parecéis un poco en a ver os parecéis no en el estilo pero si sois poetas que como que

Voz 0064 17:09 caricia no sí si me lo dicen mucho ABC

Voz 3 17:12 es curioso porque ya Rubí la seguía ya desde antes de que llegar a España y demás y cuando me lo propusieron me hizo mucha ilusión y luego tuve la oportunidad de conocerla a ella es que es una persona maravillosa same tiene tiene una energía muy bonita y muy limpia y bueno lo de traducir pues a mí es es un ejercicio más un trabajo más que que es con las palabras que es lo que a mí me apasiona que ahí sí que yo creo que es donde más aprendo porque al final bueno tormentas en un texto que no es tuyo tienes que transformar los sin que se note que tú estás ahí sin que te dejes también llevar por tu propia escritura no que es complicado is aprende mucho la verdad

Voz 1363 17:52 has traducido al inglés además las detrás de dos de los discos de Vetusta

Voz 0064 17:57 Morla la deriva ahí mismo sitio mismo lugar eso es más complicado es complicado sí sí sí

Voz 3 18:02 que las letras de de Villa tienen tela pero fue un ejercicio también increíble y además hacerlo con ellos que aparte que los admiro muchísimo como todo el planeta es un grupo de gente tan tan maja y tan humilde tan simpática que trabajar con gente así que está tan arriba y a la vez viene y está en tierra total y a mí me me alivia mucho

Voz 1363 18:26 mira tiene más de ciento treinta mil seguidores en Twitter doscientos ochenta y nueve mil en Instagram en este tiempo nuestro la poesía realiza las redes sociales han revitalizado la lírica

Voz 3 18:37 sí desde luego yo creo que lo dijo Luis García Montero que sabía democratizado de alguna manera no había vuelto a la gente hay había vuelto a las librerías ya las estanterías donde merecía estar y donde se le había arrebatado hace tiempo y eso yo creo que Internet lo ha lo ha favorecido mucho no porque lo ha puesto en un escaparate ya ha permitido que llega a gente que no sabía que le gustaba básicamente entonces eso es un logro

Voz 9 19:02 pues gracias Nati Elvira Sastre por este bonito viaje días Inti recordamos que es Premio Biblioteca Breve dos mil diecinueve por supuesto que invitamos a su lectura tiene